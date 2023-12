Retour de week-end Championnat de France Division 2



11ème journée – Saison 2023-2024



Pas de contres performance de la part des leaders, réels ou par intérim. Les Français Volants l’ont emporté aisément alors que Villard-de-Lans, le mieux placé de la poule B en l’absence du HCMP contraint au repos forcé, a eu plus de mal. Mais la victoire des isérois leur permet de ravir justement cette 1ère place aux Bouquetins.



Par contre leurs plus proches rivaux, La Roche/Yon en poule nord et Roanne au sud, se sont fait surprendre certes à l’extérieur mais par des équipes de 2ème partie de tableau avec mention spéciale pour les lyonnais derniers de poule. Ils ont laissé leur lanterne rouge à des clermontois décidément embarqués depuis quelques temps sur une vilaine pente.





Ce que l’on observe surtout ce sont des cycles chez un certain nombre d’équipes. Elles vont flirter avec les 1ers rôles ; puis va succéder un passage à vide les faisant rétrograder comme par exemple la réserve d’Angers et Vaujany-Grenoble, voir Toulouse.



D’autres à l’inverse sortent d’un mauvais passage, pour sembler renaître comme Reims ou la réserve de Rouen au nord et Montpellier au sud. Lyon devra encore confirmer si c’est bien son cas alors que pour d’autres club comme Amnéville et le HOGLY on attend de voir vers quel côté cela va basculer car on les sent plus instables qu'en début de saison.



Dans ce contexte, les plus réguliers dans la performance se retrouvent forcément en tête et c’est tout à fait le cas de Paris. En poule sud c’est un peu moins évident car la situation reste serrée entre le 1er, Villard a 24 points et son second le HCMP, seulement 2 points derrière avec 1 match en moins et qui, rappelons-le, traîne de plus le handicap de 3 points de pénalité dont heureusement 2 avec sursis. (En poule A rappelons qu'au contraire c'est Paris le plus en retard sur le calendrier avec 1, voir 2 matchs de moins par rapport aux autres équipes ; sa 1ère place en est d'autant plus remarquable). Maintenant à la veille de la trêve des fêtes de fin d'année, il reste encore trop de journées de saison régulière pour que tout ne soit encore définitif, même si en queue de peloton de la poule A cela devient très tendu.

POULE A



Paris 9 - 1 Amiens (64-36) Notre pronostic comme nos cotes n’auront pas été mises à mal. En effet si on excepte le dernier tiers-temps où on peut comprendre un certain relâchement de la part des parisiens, ces derniers auront largement dominé les débats avec un score sans appel de 4 – 0 à chacune des 2 premières périodes. Cette victoire sans surprise n’en installe pas moins les Volants seuls en tête de poule, profitant de la défaite de leur dauphin désormais plus à égalité de point mais dorénavant 3 de retard.



Courbevoie 9 - 7 La Roche / Yon (46-54)

C’est une des grosses surprises de la soirée puisque le co leader de la poule à égalité de points avec Paris (devancé seulement par le goal average) n’a su s’imposer à Courbevoie, prenant par la même nos tendances en défaut. Les vendéens auront fait face aux franciliens le match façon fable du ‘’Lièvre et de la Tortue’’. Mal parti au 1er tiers, à peine mieux au 2ème, les Aigles n’auront pris leur envol que dans l’ultime période mais trop tard pour rattraper les Coqs. Résultat, non seulement voilà le HOGLY 3 points derrière Paris mais il laisse également la place de dauphin à la réserve de Rouen. Les altoséquanais restent 7ème mais plus qu’à un point du 6ème, et surtout creusent un écart conséquent au pointage avec les 2 dernières places.





Reims 7 - 3 Evry/Viry (55-45) Ici nos tendances n’auront pas été pris en défaut et les rémois auront toujours mené et remporté toutes les périodes. Cela leur vaut de s’installer en fin de 1ère partie de tableau au détriment des angevins. Pas de conséquence au classement pour les franciliens qui maintiennent une marge confortable sur le 9ème également vaincu. Par contre le trou se creuse avec le 7ème Courbevoie.





Amnéville 8 - 2 Colmar (55-45) Cotes largement respectées et les alsaciens, avec une constance dont ils se seraient bien passés, enchainent sur une 10ème défaite pour autant de matchs joués. On sait les mosellans pas toujours à l’aise sur leur glace mais une nouvelle défaite face à la lanterne rouge ne leur aurait pas été pardonné par leur partisans. Ils ne les auront pas déçus avec une large victoire qui permet aux Reds Dogs, toujours au pied du podium, de se placer à 1 point du 3ème.



Angers II 2 - 5 Rouen II (50.50-49.50) Si la réserve d’Angers a eu sa période euphorique en début de championnat, c’est plutôt la soupe à la grimace depuis 4 rencontres et cela contrairement à leurs rivaux du jour qui les auront battus par 2 fois en peu de temps. Et lorsque l’on sait qu’en U20, dont les effectifs sont très proche, la sanction fut la même, on peut légitimement penser que les jeunes Dragons sont devenus la bête noir des tout aussi jeunes Ducs. Nos cotes quoique non conformes au résultat final, traduisaient bien cette incertitude. La défaite coute cher aux angevins qui glissent en 2ème partie de tableau. De leur coté les normands profitent de la défaite surprise de La Roche/Yon pour s’emparer de la 2ème place.



POULE B



Montpellier 5 - 2 Toulouse Blagnac (49.50-50.50) C’est une demi surprise puisque nos cotes étaient des plus serrées mais elle semble confirmer que les toulousains sont quelque peu à la peine puisqu’ils enchaînent leur 2ème défaite de suite et 3ème en 4 matchs, tout le contraire de Montpellier Pourtant c’était bien parti pour les Bélougas qui ont dominé 2-0 le 1er tiers. Mais les Vipers réagissent dès le 2ème en l’emportant sur le même score, remettant les 2 équipes à égalité. La dernière période sera toute acquise aux montpelliérains qui marqueront par 3 fois sans rien concéder. Conséquence Toulouse tombe en milieu de classement alors que Montpellier s’installe à la 3ème place.à la faveur de sa victoire mais aussi de la défaite de Roanne.



Lyon 7 - 6 Roanne (47-53) Ici le résultat est un peu plus surprenant même s’il semblait évident que depuis quelques temps les Lions montraient un tout autre visage, surtout depuis l’arrivée des 2 jeunes russes (2002 tous les 2) Elabiyev et Vafin tout début décembre. L’effectif lyonnais a complètement bousculé les roannais lors de la 2ème période malgré l’absence notable d’un Lucas Chautant si efficace ces derniers temps et qui prouve quelque part la grande solidarité de cette équipe. Les Renards réagiront bien lors du dernier tiers mais trop tard. Roanne continue son érosion au classement pour se retrouver au pied du podium. Il va falloir vite réagir s’il veut prétendre au titre. S’il y a justement une équipe qui a su vivement régir c’est bien Lyon qui enfin abandonne sa dernière place aux clermontois ; il reste cependant à confirmer.



Annecy 3 - 4 Villard de Lans (48-52) Au grand désarroi des supporters des Chevaliers ces derniers n’ont pu enchaîner sur une 2ème victoire de suite à la maison. Cela n’a pas pris au dépourvu nos tendances et confirme surtout que Villard-de-Lans est bien l’équipe en forme du moment. Ce ne fut pourtant pas si facile car encore à égalité à l’entame de l’ultime période, les Ours sauront donner le coup de patte nécessaire pour le seul et unique but de ce tiers et ainsi l’emporter. Profitant de l’absence du HCMP, les hommes du Vercors s’emparent de la 1ère place. Les savoyards n’ont donc su profiter de l’absence de Vaujany pour leur abandonner la 7ème place et au contraire voient revenir à 3 points Valence et Lyon.





Valence 8 - 3 Clermont (52-48)

Ferrand - Valence Comme prévu la rencontre fut dramatique mais surtout pour des clermontois qui n’y arrivent plus. On ne les avait pas donné favoris mais comme la semaine dernière à Clermont-Fd, c’est un 2ème très lourd revers qui fait suite à une série en cours de 6 défaites d’affilées. Alors que Valence, comme Lyon, ont su se reprendre d’abord en résistant mieux puis en convertissant leurs progrès en victoire, il semble que cela soit tout l’inverse pour les arvernes depuis leur prolongation surprise mais ratée à Courchevel. Les voilà cette fois installer à une dernière place qui ne présagera rien de bon pour la fin de saison s’il n’y a pas une ferme reprise en main en 2024. Pour les Lynx, désormais 8ème, rien n’est encore fait car ils sont sous la pression des lyonnais qui ont su performer devant un adversaire d’un tout autre calibre.



HCMP - Vaujany





La rencontre HCMP – Vaujany/Grenoble reportée à une date non encore fixée.