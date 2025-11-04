

Débrief 11ème journée championnat D2 - 2025/2026

Comme nous l’écrivions lors de notre chronique ‘’Tendances et Pronostics’’ il y a eu ces fameuses retouches inéluctables.



La première vient bien sûr du report de la rencontre Roanne/ Vaujany-Grenoble qui fait perdre la place de dauphin au premier et celle moins prévisible de 6ème au second. Cela ne pourrait être que provisoire puisque la mise à jour se fera au 3 janvier alors que toutes les autres équipes profiteront encore de la trêve de fin d’année.





Pour continuer dans la poule sud, pas de changement pour les autres équipes, sinon bien sûr pour Valence et Clermont-Ferrand qui, profitant de l’absence des 2 clubs cités plus haut, vont prendre leur place au classement.



La situation en fond de tableau reste toujours bloquée entre Dijon, Mulhouse et Anglet II dans cet ordre hiérarchique fragile puisqu’établi seulement par le goal-average particulier.



En poule nord cela peut sembler plus stable, hormis le milieu de tableau et son habituel chassé-croisé entre Luxembourg, Orléans et Reims et dont l’ordre ici alphabétique colle à celui du classement. Il risque d’être d’autant plus provisoire que les Rémois comptent un match de moins, voir 2 sur Luxembourg.



Pourtant la compétition dans ce groupe se retrouve relancé par la défaite un peu surprise sur sa glace de La Roche-sur-Yon face aux Brestois. Ces derniers ne sont plus désormais qu’à 1 point du toujours leader yonnais.



En renouant enfin avec le succès, l’entente Evry-Viry non seulement conforte sa 4ème place mais pourrait à terme viser le podium dont ils ne sont qu’à 1 point. De leur coté Paris s’est donné un peu d’air grâce à sa victoire en prolongation de ce dimanche. Il n’en reste pas moins encore menacé par Rouen II mais aussi Courbevoie qui l’a défait ce samedi.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



La Roche/Yon 3 - 5 Brest (52-48)

Cette affiche aura tenu toutes ses promesses et même au-delà, sauf peut-être pour les supporters yonnais qui ne s’attendaient pas à ce revers. Nos tendances signalaient qu’effectivement les Aigles étaient favoris mais qu’une surprise était possible.



La faute tient à un tiers initial complètement raté par les locaux qui céderont par 3 fois, les contraignant à faire tourner leurs gardiens. Il leur faudra attendre l’approche de la 8ème minute de la 2ème période pour ouvrir leur compteur. Ils récidiveront 4 minutes plus tard mais pour à nouveau céder peu après. Le HOGLY remportera néanmoins ce tiers avec un dernier but redonnant l’espoir. A 3-4 en début de l’ultime période, tout restait possible.



Malheureusement, la tension montant avec son corollaire de pénalités, les Vendéens donneront l’opportunité aux Bretons d’aggraver une dernière fois la marque à moins de 4 minutes de la fin. Cela scellera définitivement la victoire des Brestois. Toujours 2ème, ces derniers pour autant se rapprochent à un point des Yonnais toujours leaders, relançant quelque peu la course en tête.



Rouen II 1 - 3 Evry/Viry (50-50)

Est-ce l’apport de leur nouveau gardien canadien Mathis Lussier qui a fait la différence ? Toujours est-il qu’après 5 semaines sans victoire, les Jets ont enfin renoué avec le succès. Cela met un petit coup de frein au réveil des jeunes normands qui étaient sur 2 succès de suite. Ces derniers avaient pourtant bien commencé en ouvrant le score à la 16ème minute. Mais ce sera leur unique but de la partie. Première réaction, les Franciliens, pourtant en infériorité numériques, égaliseront juste avant la pause.



Sans dominés outrageusement les Jets réussiront à marquer une fois dans chacun des 2 derniers tiers sans jamais céder en défense.



Ce retour gagnant fait du bien au moral mais surtout au classement de l’entente essonnienne qui consolide sa présence dans le top 4. Par ailleurs à seulement 1 point du 3ème, les Jets pourrait à nouveau prétendre retrouver leur place sur le podium. A eux de confirmer le retour aux mêmes dispositions qu’en 1er tiers de saison.



Mauvaise opération des Rouennais qui non seulement n’ont pu saisir l’opportunité de prendre la 8ème place à Paris mais se voient rejoindre par Courbevoie qui s’empare même de la 9ème place par le jeu du goal-average particulier.





Reims 5 - 6 Luxembourg (53-47)

Nous disions lors de notre chronique du samedi que les Rémois faisaient un peu plus preuve de constance dans leurs performances que leurs hôtes du jour, expliquant par là nos cotes. Et bien ce samedi les Luxembourgeois nous auront apporté un beau démenti, ou en tout cas démontré qu’ils étaient dans un meilleur jour que leurs adversaires.



Les 2 équipes se seront tenus par la barbichette tout au long de la rencontre, jusqu’à ces 7 dernières minutes qui vont tourner alors complètement à l’avantage des Tornados. Si lors du 1er tiers, les Phénix surent ouvrir le score, les visiteurs parviendront à égaliser avant la pause.



Puis ces derniers vont continuer sur leur lancé en marquant par 2 fois dans la 1ère moitié de 2ème période. Ils cèderont pourtant à nouveau et par 2 fois avant la 2ème pause. Les champenois prendront même rapidement en début du dernier tiers une avance de 2 unités. Mais là encore, avant le milieu de tiers puis peu après, les Luxembourgeois parviendront à revenir à hauteur pour finalement porter l’estocade à près de 3 minutes de la fin.



Jamais les locaux ne s’en remettront. Cette contre performance rémoise n’est pas sans conséquence puisque les Phénix rétrogradent à la 7ème place, remplacés à la 6ème par leur vainqueur du jour, les Tornados.



Courbevoie 6 - 3 Paris FV (49-51)

A nouveau nous avons été pris en défaut dans notre pronostic. Mais, derby oblige, nous avions été prudents dans nos cotes et on ne peut parler totalement de surprise. Les Coqs ont entamé comme la semaine dernière d’un bon pied ce 1er tiers en l’emportant 2 à 0.



Par contre ils n’attendront pas comme samedi dernier la dernière période pour fléchir nettement dès la 2ème période en encaissant 3 buts des Parisiens sans réussir à donner le change. Alors que l’on pensait qu’ils n’allaient jamais pouvoir s’en remettre, cette fois la réaction courbevoisine dans les ultimes 20 minutes fut renversante pour les Français Volants, cloués au sol et encaissant pas moins de 4 buts dont le dernier sonnant le glas dans une cage désertée par son gardien.



La déconvenue de la réserve de Rouen permet néanmoins à Paris de garder sa précieuse 8ème place. Par contre la mauvaise nouvelle est que non seulement la menace normande persiste mais elle est rejointe dorénavant par celle de Courbevoie. A eux de profiter demain, dimanche, du match de mise à jour pour se donner un peu d’air.





Châlons en Champagne 5 - 4 Orléans (54-46)

Cette fois notre pronostic a été respecté mais certainement pas nos cotes et il s’en est fallu de peu qu’Orléans crée une petite surprise. Bien qu’un peu malmenés, les Châlonnais surent remporter ce 1er tiers 3 à 2. Ils ne surent malheureusement prolonger leur effort dans le 2ème, bien au contraire puisque les hommes du Loiret y réussiront l’unique but.



A égalité à l’entame de l’ultime période, les Gaulois prennent les devant autour de la 45ème minute. Court avantage effacé 2 minutes plus tard par les Renards et encore 13 minutes pour faire une différence . . . qui ne viendra pas.



Les 2 équipes se retrouvent en mort subite pour 5 minutes. Malgré 1 minute trente à tenir encore en infériorité dans ce début de prolongation, les Champenois réussiront non seulement à résister mais à inscrire ce but en or à 2minutes 39. Cette victoire difficilement arrachée permet à ces derniers de préserver leur 3ème place mais désormais un peu plus menacée par le retour à un point d’Evry-Viry ; tout comme Orléans qui voit sa 5ème place menacée par un rapprochement de Luxembourg le mettant à égalité de point.



Elle sera d’autant plus en suspend que les hommes du Grand Duché auront un match à disputer le lendemain à Paris et donc l’occasion de passer devant.



Dimanche 14 décembre 2025 Paris FV 4 - 3 Prl Luxembourg (51-49)

A vrai dire, nous aurions eu connaissance, avant de proposer nos tendances, des résultats respectifs de ces 2 clubs lors de la 11ème journée, fort probablement nous aurions inversé les cotes. Mais finalement tout fut respecté, même le suspense d’une partie que nous annoncions indécise.



Les Parisiens reviennent de loin car ils auront pratiquement toujours été menés dans cette rencontre. Ainsi les luxembourgeois vont remporter le 1er tiers 1à 0. Ils confirmeront dans le 2ème en portant la marque à 3–1. Les Français volants avaient donc 2 buts à remonter dans l’ultime période. Ils n’y parviendront qu’à 4 minutes de la fin du temps réglementaire.



Finalement ils ne prendront les devant que lors du meilleur moment, celui décisif de la prolongation, bien aidé par une pénalité à l’encontre des Tornados au plus mauvais moment pour eux. Voilà désormais Paris un peu plus confortablement installé à sa 8ème place, alors que le point de bonus défensif permet à Luxembourg de non seulement rejoindre Orléans mais de le précéder à la faveur du goal-average particulier.



Attention cependant : les hommes du Grand Duché ont dorénavant leur calendrier à jour ; or ce n’est pas le cas d’Orléans à qui il manque une journée, et encore moins de Reims, 2 points derrière mais en retard de 2 journées. On n’en a pas fini du chassé-croisé entre ces 3 clubs.

POULE B



Toulouse-Blagnac 3 - 2 Prl Clermont-Ferrand (53-47)

Si notre diagnostic s’est révélé juste nous n’attendions par contre guère à un tel suspense. Finalement les 2 équipes nous auront refait le coup du match aller, prolongation comprise si ce n’est qu’ils n’iront pas cette fois jusqu’aux tirs au but.



La rencontre fut âpre dès le début avec des défenses qui surent rester intransigeantes au point que rien ne sera marqué lors du 1er tiers. Par contre, très rapidement dans le suivant, les Toulousains vont ouvrir le score.



Ce sera l’unique but de ces 20 minutes médianes. Loin de se décourager, les Clermontois égaliseront 2 minutes après l’entame du dernier tiers. Mais les Bélougas sauront profiter d’une supériorité obtenue dans la foulée pour reprendre les devants.



Le temps défilant avec des défenses toujours aussi efficaces, les Sangliers n’avaient pas d’autre choix de tenter la sortie du gardien. Ils le firent d’autant plus qu’une pénalité toulousaine à 2 minutes de la fin leur permit d’évoluer à 6 contre 4 joueurs de champ. Avec succès puisque le russo-clermontois Korobkin ramène les 2 équipes à parité à 53 secondes de la fin. Après avoir pourtant raté le tir de pénalité concédé par les Puydomois autour de la 3ème minute, les Haut-Garonnais arriveront à éviter cette fois la fusillade en obtenant quelques secondes plus tard par leur 1er buteur de la soirée, Brett Magee, le but en or.



Nous le disions lors de notre chronique d’avant week-end, les Bélougas ne pouvaient guère se permettre de perdre s’ils veulent viser le podium de cette poule. Ils l’ont emporté mais non sans concéder 1 point.



Résultat : du trio de tête, ils ne se rapprochent que de Roanne absent de cette 11ème journée. Ils conservent leur 4ème place non sans concéder un léger rapproché du 5ème Annecy. Les Arvernes peuvent se consoler de ce point de bonus défensif car il n’était pas acquis d’avance en terre garonnaise. Il leur permet de reprendre la 6ème place à Vaujany et de creuser un peu plus l’écart avec le bas de tableau.



Dijon 2 - 10 Valence (45-55)

Malheureusement pour Dijon et conformément à nos prévisions, guère de suspense dans cette rencontre. Il est à craindre que la saison paraisse bien longue aux supporters des Ducs. L’espoir pouvait être encore là à la fin du 1er tiers concédé sur le plus petit score (0-1). Mais il fallu vite déchanter lors du 2ème car les buts valentinois vont s’enchainer par 5 fois avant que les Bourguignons trouvent enfin le chemin des filets peu avant la pause.



Le changement de gardien pour la dernière période ne changera pas grand-chose pour les locaux. Ils encaisseront 4 autres buts avec la seule satisfaction de marquer le dernier de la soirée.



Dijon reste donc scotché en fond de classement avec ses 2 autres compagnons d’infortune alors que sans surprise les Lynx s’emparent de la 2ème place que les Roannais, absents de cette 11ème journée, ne pouvaient défendre. Ils soignent en passant leurs statistiques faisant d’eux l’attaque la plus prolifique de la division.



Annecy 7 - 2 Mulhouse (54-46)

Pour cette rencontre nos tendances se sont avérées que trop juste pour nos Alsaciens. Un peu à l’image de Dijon, mais dans une moindre mesure puisqu’à l’extérieur et avec un score moins fleuve, Mulhouse n’aura guère su rivaliser avec leur hôte savoyard.



Si les Scorpions réussirent à ouvrir la marque, ils seront irrémédiablement rattrapés puis dépassés avant la 1ère pause. De 2 à 1, les Annéciens vont très rapidement rajouter une unité à leur compte lors du tiers médian, puis encore une autre quelques minutes plus tard.



Le changement juste après de gardien côté alsacien n’empêchera pas le 5ème but des Chevaliers avant de clôturer la période. Les Haut-rhinois réussiront à marquer une 2ème fois dans le dernier tiers, répliquant en cela à la 6ème réalisation des Alpins. Mais ces derniers auront encore l’occasion de porter la marque à 7-2 avant le coup de sirène final.



Pas de changement au classement, Annecy conserve et solidifie même un peu plus sa 5ème place avec un léger rapprochement vers le top 4, alors que Mulhouse continue de tenir compagnie en fin de tableau à Dijon et Anglet II





Anglet II 1 - 4 Montpellier (44-56)

Bien que nos cotes semblent avoir été plutôt bien choisies, le match fut finalement plus disputé que ne laisse entrevoir le score final. En effet les espoirs de l’Hormadi auront mené, certes que d’un petit but, jusque vers la 44ème minute du match.



Ainsi dans le 1er tiers les 2 équipes se neutraliseront avec un score encore vierge à l’entame du 2ème. Les Montpelliérains, trop indisciplinés et sanctionnés, se feront alors surprendre à l’approche de la 38ème minute. Jamais ils ne pourront revenir avant la dernière période.



Certainement sermonnés par leur coach et blessés dans leur orgueil, les Vipers vont enfin réagir et faire respecter leur statut de leader en marquant par 4 fois dans les 16 dernières minutes de la partie. Si la réserve d’Anglet reste encore à la fatidique dernière place, elle a quand même prouvé ses progrès, laissant espérer qu’elle puisse bien parvenir par se détacher de ses 2 acolytes de fond de classement, surtout si elle a un peu plus l’occasion de pouvoir aligner au moins 3 lignes complètes.



Cette alerte sans frais pour les Héraultais doit les rappeler à la vigilance s’ils veulent préserver cette invincibilité qu’ils sont les seuls à détenir encore en D2. Ils sont bien sûr toujours seuls en tête.



Roanne (2) - (6) Vaujany-Grenoble

Roanne (2) - Vaujany-Grenoble (6), match de la 8ème journée inversée avec celle de la 11ème (jouée, elle, le 21 novembre dernier) est remis au 3 janvier 2026







