Débrief 12ème journée

- D2 Saison 2024-2025 -



Point de surprises dans la poule Nord où les équipes de 1 ère moitié de tableau rencontraient celles de 2 ème moitié. La hiérarchie fut strictement respectée. Résultat comptable, c’est le statu quo complet pour le classement qui ne change pas d’un iota, si ce n’est d’accentuer l’écart entre la 1 ère et 2 ème moitié de tableau . Par la même la situation des 2 derniers de poules devient critique avec un trou par rapport aux dernières places qualificatives. Certes il ne s’est pas aggravé ce samedi mais il sera d’autant plus dur à combler qu’il ne reste désormais que 7 rencontres (en comptant leur match en retard respectif) pour espérer y arriver. Mathématiquement cela demeure possible mais de plus en plus aléatoire.

En poule sud, il y a de belles performances mais finalem ent pas d’énormes surprises. Même si on se tourne vers Clermont-Ferrand chez qui le leader Montpelliérain s’est incliné. Défaite un peu sur le fil mais qui néanmoins confirme une certaine fébrilité constatée lors de leurs dernières rencontres. Toujours en tête de la poule, les Vipers sont maintenant sous la pression d’un trio d’équipes qui se tiennent en embuscade puisqu’à moins d’une victoire derrière. Le match Toulouse-Roanne a tenu ses promesses et finalement Vaujany-Grenoble n’a pas traîné à se remettre dans le rythme de la D2 en s’imposant à Valence. Annecy retombe à la 9 ème place mais sa situation est loin d’être critique. Ce n’est pas le cas de la réserve d’Anglet, 10ème et désormais avec un écart de 10 points avec la 8 ème place. Il ne leur reste que 6 matchs pour sortir de la zone de turbulence ; cela fait peu. Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’





Nous conclurons par nos souhaits à vous tous pour le plus beau des Noëls et de bonnes fêtes de fin d'année; En attendant de vous retrouver début janvier 2025, nous vous laissons savourer (enfin nous espérons) ce dernier débrifing 2024 match par match.



POULE A



Chalons en Champagne 4 - 2 Luxembourg (55-45) Si la victoire bascula bien vers l’équipe attendue parcontre, contrairement à l’affiche précédente nos cotes ont été un peu généreuses. Le leader châlonnais a eu enfin de compte devant lui un adversaire plutôt coriace. Les Luxembourgeois firent jeu égal lors du 1 er tiers et prirent même les devants à l’approche de la 26 ème minute. Les Gaulois ne mettront guère plus de 2mn pour rétablir, puis finalement prendre l’avantage d’1 but à 4 minutes de la fin de cette 2 ème période. Avantage bien maigre que les Tornados ne cesseront de contester, sans malheureusement pouvoir concrétiser. La sortie du gardien visiteur n’y changera rien, au contraire puisque les Champenois inscriront le denier but à 5 secondes de la fin. Classement là aussi inchangé mais conséquence aggravante sur les écarts aux points et qui pourtant ne reflète peut-être pas forcément la vraie différence de valeur.

Reims 6 - 0 Wasquehal (52-48) Nos cotes auront été plus que respectées avec ce blanchissage des Rémois. Les Wasquehaliens auront cédé du terrain sur chaque période, particulièrement la 2 ème (0-3) sans jamais réussir à trouver le chemin de la cage adverse. Les Phénix se permettront de faire rentrer leur gardienne canadienne au dernier tiers sans compromettre l’invincibilité de leur ligne de but. A noter que cette équipe doit particulièrement mal réussir aux nordistes puisqu’au match aller ils l’avaient déjà emporté 13 à 2. Cette victoire permet aux champenois de conserver leur 3 ème place ainsi d’ailleurs pour Wasquehal qui garde sa 8 ème place. Parcontre l’écart se creuse avec la 2 ème moitié de tableau.

Paris FV 4 - 3 Orléans (53-47) Pronosti c confirmé mais l’issue de la rencontre fut encore plus indécise que ce que pouvait laisser présager nos cotes pourtant raisonnables. Les Orléanais auront été en tête jusqu’à la 46ème minute et les Parisiens finiront par prendre les devants définitivement qu’à la 54 ème minute. Les vétérans des Volants auront encore été déterminants et en particulier Léo Cuzin, auteur du dernier but. Là aussi aucun changement au classement pour ces 2 équipes si ce n’est que l’écart se creuse entre les 5 premiers et les autres. Parcontre, comme nous le disions plus haut, la différence de niveau n’est peut-être pas aussi flagrante que la logique comptable.



Evry/Viry 6 - 3 Rouen II (54-46) Conformément à nos pronosti cs les jeunes Normands n’ont pas réussi à créer la surprise chez une équipe du top 4. Cela est d’abord dû à une entame de match complètement ratée avec 4 buts encaissés pour n’en rendre qu’un juste avant la 1ère pause. La suite fut plus équilibrée pour les Dragons qui surent mettre fin à l’avalanche de but mais avec une attaque guère plus loquace. Aucun but ne sera marqué dans le tiers médian et 4 dans le dernier, équitablement répartie entre les 2 adversaires. Comme pour les autres affiches de cette poule, statuquo au classement. Pour autant, si l’entente de l’Essonne peut espérer intégrer le top 4, les Rouannais voient filer dangereusement les journées de championnat avec les possibilités d’échapper à la poule de maintien qui s’amenuisent.



Dijon 2 - 5 Courbevoie (44-56) Autre équipe qui voit encore plus s’éloigner l’objectif des play-offs : Dijon. Les Ducs encore une fois n’ont pas su faire mentir les pronostics face à des Courbevoisins qui certainement avaient grande envie de se racheter de leur dernière défaite à domicile. Pourtant, et ce n’est pas la première fois, les Dijonnais rentrent bien dans leur match ; ils remportent le 1 er tiers 2 à 1. Malheureusement ce fut là leur seul et dernier point marqué. Ce n’est pas le cas des coqs qui réagissent et passent la vitesse supérieure dès la 2 ème période avec 3 buts. Ils gèreront le suivant avec encore une réalisation à leur actif. S ’il n’y a pas là encore de répercussion au classement, les Franciliens sont d’autant plus à portée de podium qu’ils comptent 2 journées de retard. Parcontre et malgré leur seule journée de retard au calendrier, il va falloir une fin de saison régulière irrésistible pour que les Bourguignons redressent une situation bien compromise

POULE B



La Roche/Yon 6 - 1 Annecy (53-47) Un peu déçu par cette confrontation mais certainement moins que les supporters savoyards qui voient les Chevaliers arrêter ici leur courte série de 2 victoires, ce qui ne sera pas sans conséquence au classement. Nos cotes étaient certes en faveur des vendéens mais laissaient à penser à une rencontre un peu plus serrée. Elle ne le fut qu’un tiers temps puis irrésistiblement les Aigles du HOGLY prirent leur envol en 2 ème période et 3 ème période avec 2 réalisation s à chaque fois face à des adversaires à l’attaque devenue stérile. L’explication vient peut-être en partie du fait qu’Annecy ne s’était déplacé qu’à 15 joueurs de champ ? En tout cas on ne retrouva pas l’équipe qui s’était imposé contre toute attente à Montpellier. Si cela est une bonne opération pour les Yonnais toujours à égalité avec Lyon mais désormais 4 ème , parcontre voilà les annéciens de retour à la 9 ème place. Biensur rien n’est joué puisqu’ils restent sur les talons des équipes à la 7 et 8èmes places.

Valence 4 - 6 Vaujany-Grenoble (52-48) Si nous avions donné nos faveurs à Valence, nous n’attendions pas moins avec curiosité le retour en championnat des espoirs isérois après une assez longue trêve que nous avions eu maintes occasions d’expliquer. Auront-ils les jambes pour contrer une équipe drômoise plutôt costaud actuellement ? A la feuille de marque seul émarge le gardien Dorofeev comme ayant participé au championnat du Monde U20. Par la même on peut se demander pourquoi les Grizzlys ont été dispensé de championnat durant le championnat du Monde et sa préparation. C’est une autre histoire et revenons à la rencontre face aux Lynx pour dire que ce sont bien les Vaujaniats qui prirent un meilleur départ en marquant le seul but de cette 1 ère période à l’approche de la 4 ème minute. Les locaux se re prennent au 2 ème tiers en marquant par 2 fois mais les visiteurs aussi réagissent et reprennent leur but d’avance avant l’arrivé e de la 2 ème pause. Les supporters valentinois peuvent encore y croire lorsqu’ils voient leurs couleurs repasser devant à l’issue de 2 autres réalisations en début de 3 ème tiers . Las les Grizzlys égaliseront rapidement puis marqueront encore par 2 fois dont le dernier en cage vide à 1 minute de la fin. Si cela ne change rien au classement pour les Isérois, parcontre cet échec fait rétrograder les Drômois d’une place pour n’être qu’à 2 points du 9 ème . Il reste 6 points à combler aux espoirs grenoblois pour espérer réintégrer le top 4 mais le rattrapage de leurs 4 journées de retard devrait les y aider grandement.



Toulouse-Blagnac 4 - 3 Tab Roanne (51-49) Si au final le vainqueur fut bien celui que nous avions désigné, le suspense annoncé fut lui aussi bien au rendez-vous. Peut être encore plus que Montpellier, les Toulousains semblaient eux aussi quelque peu dans le doute avec des résultats bien mitigés. Il leur fallait être plus convaincant et un bon test se présentait à eux. Il fallait du cœur et assurément les 2 équipes en eurent. Les Bélougas commencèrent fort bien leur entame de match en dominant le 1 er tiers 2 à 0 et même le début du suivant en marquant en tout début du tiers. Les Renards à leur tour montent au créneau pour marquer par 2 fois avant le retour au vestiaire. Ce fut une lutte incessante dans la dernière période qui pour préserver son maigre avantage et qui pour au moins revenir à égalité. Si près de la fin les Haut-garonnais craqueront sur un coup de poker ligérien avec la sortie payante de leur gardien pour un joueur de champ. La prolongation ne donnant rien il fallu t les tirs au but pour départager les 2 équipes et à ce jeu-là c’est Toulouse-Blagnac et son gardien Xavier Bolduc intraitable qui l’emportèrent. Si les Bélougas restent toujours 2 ème s , ils ne sont plus qu’à 1 point de Montpellier et 1 match en moins. Conséquence plus impactant pour les roannais qui, malgré ce petit point récolté, perdent 2 places. Ils restent cependant largement dans la course au podium.



Lyon 9 - 3 Anglet II (55-45) Large victoire pour les lyonnais pour cette affiche qui ne s’est pas éloigné, hélas pour les Angloys, de nos prévisions. Comme nous le disions dans la chronique de samedi, les Lions ne devaient pas se permettre le moindre faux pas s’ils voulaient profiter de celui plus prévisible de Roanne à Toulouse pour réintégrer le podium. Pourtant si le score final est élevé la rencontre ne fut pas tant que cela un long fleuve tranquille pour nos Rhodaniens. Si ces derniers prirent le match par le bon bout en remportant le 1 er tiers 3 à 0, un relâchement coupable dans le suivant vit les Basques revenir à égalité avec un 3-0 cette fois en leur faveur. On ne sait ce qui s’est dit dans le vestiaire mais les lyonnais se transformèrent en Lions pour emballer définitivement la rencontre avec un cinglant 6-0 dans cette dernière période pour un large score final de 9 à 0. Mission accompli pour nos Gones qui récupèrent cette 3 ème place devant plus de 2500 spectateurs et qui de plus les situe désormais à seulement 2 points du leader. Incontestablement le club de la capitale des Gaules n’est plus du tout dans la situation de la saison dernière, à batailler pour éviter la poule de maintien. Ce n’est malheureusement pas le cas de la vaillante réserve d’Anglet dont la situation est de plus en plus critique, d’autant qu’elle est une des rares équipes à être parfaitement à jour sur son calendrier.



Clermont-Ferrand 3 - 2 Montpellier (47-53) C’est la petite surprise de la soirée puisque les cotes étaient en faveur des montpellierains. Cette belle performance des Sangliers confirme l’impression mitigée que nous donnaient les Vipers lors de leurs 2 dernières sorties et que nous avions évoqué dans ‘’Analyses et Pronostics ‘’. Le match pourtant sembla un moment tourner en leur faveur. Si les clermontois ouvrirent le score dans le 1 er tiers, leurs hôtes égalisèrent dans le 2 ème pour prendre les devant s rapidement à l’entame de la 3 ème période. Mais ils ne purent continuer sur leur lancé e et les Arvernes trouvèrent l’énergie d’abord pour revenir puis prendre les devants à l’approche des 11 dernières minutes. Sans être flamboyants, ils surent se serrer les coudes pour résister jusqu’au coup de sifflet final à un retour des héraultais. Montpellier garde sa 1 ère place mais en quelques journées de championnat leur avance a bien fondu puisqu’il n’y a plus qu’1point d’écart avec le dauphin et 2 avec les 3 ème et 4 ème . La trêve semble venir au bon moment pour tenter de recharger les accus. Victoire bénéfique à plus d’un titre pour Clermont-Ferrand, d’abord pour le moral après 5 défaites consécutives qui commençaient à peser, puis au classement général qui voit les Sangliers quittaient la fatidique 9 ème place pour la 7 ème .



