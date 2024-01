Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Debrief de la 12ème journée - S 2023-2024 Debrief de la 12 journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 10/01/2024 à 11:00 Tweeter

Retour de week-end

12ème journée Division 2 - Saison 2023-2024



Si la situation en tête est inchangée concernant le leader en poule A qui conforte plutôt sa position, par contre il a encore changé en poule B où pour la 1ère fois de la saison Montpellier prend la tête du classement.



Pour les places d’honneur et surtout ce top 4, si important pour l’organigramme du 1er tour des play-offs, cela change surtout dans l’ordre des places mais on retrouve les même 4 premiers.



Pourtant il y a une différence importante entre ces 2 groupes de D2. Alors qu’on est passé au nord d’une amplitude de 4 points entre le 1er et le 4ème à 5 lors de cette 12ème journée, au contraire au sud cela s’est tassé de 4 à 2 et où même le 5ème, Toulouse, n’est qu’à une victoire du leader.



En 2ème partie de tableau les 2 derniers de la poule Nord, Amiens II et Colmar ont grappillé chacun un point et il est à noter que c’est le tout 1er pour les alsaciens. Malheureusement pour eux cela ne change en rien leur situation et on constate plutôt une grande stabilité à l’arrière dans ce groupe.



On notera seulement une inversion des équipes pour le 5ème et le 6ème rang. En poule B c’est dans les 3 dernières places que le brassage continue. On en revient à la situation d’avant la 11ème journée avec à nouveau Clermont-Ferrand 8ème devant respectivement Valence et Lyon. Ces 3 équipes se tenant sur 2 points seulement, on peut s’attendre à encore quelques chassés-croisés.

Entre parenthèse ( ) le rappel des tendances de samedi. POULE A



Rouen II 5 - 7 Paris (47-53)

Des juniors présents au championnat du monde U20 ils n’étaient que 2 présents face aux parisiens, Riu et Addamo. Seul ce dernier aura marqué par 2 fois. Mais il ne fut pas le seul à faire souffrir les Volants puisque le chinois de Taiwan, Pei-An Wen, international U20 dans son pays, s’est fait remarqué également avec 2 buts. Cela n’a pas suffit pour contrecarrer Paris et par la même notre pronostic; même s’il fallut attendre la toute fin de match pour voir les visiteurs clôrent le suspense avec un 7ème but en cage vide. Cette victoire où les ‘’anciens’’ Cuzin et Papaux ont joué un grand rôle, conforte la 1ère place des Français Volants. Les jeunes Dragons en ont perdu la 2ème place et le nouveau dauphin, le HOGLY, est désormais à 3 points.



La Roche / Yon 4 - 2 Reims (54-46)

Avec peut être plus de difficulté que prévu les vendéens ne se sont pas fait surprendre. Heureusement pour eux, ils ont su faire le break dès le 1er tiers car par la suite les rémois firent jeu égal. Mieux que conforter leur place sur le podium, les Aigles occupent désormais la 2ème place, certes à seulement 3 points, soit une victoire, des Volants mais un match de plus au compteur. Outre le fait de mettre fin à une série de 4 victoires, cet échec fait redescendre les Phénix à la 6ème place. Or, s’ils ne sont pas si loin du top 4, ils comptent un match de plus, voir deux, que les équipes les devançant, ce qui complique l’objectif des champenois de faire mieux que la saison précédente (4ème).



Evry/Viry 1 - 5 Amneville (48-52)

A leur grand bonheur les Red Dogs ont su l’emporter, finalement plus aisément que prévu, et confirmer ainsi leur place dans le top 4. Mieux même les voilà sur le podium. Cela n’est pas négligeable pour un meilleur tirage lors du 1er tour des play-offs. Pour autant il reste 7 matchs comme beaucoup de leurs concurrents (puisque la majorité des équipes de cette poule en ont un, voir 2, de retard) et il va leur falloir être des plus réguliers pour au moins conserver ce rang. Rien ne change au classement pour les Jets toujours 8ème. Si le trou s’est encore creusé avec l’équipe qui les précède, l’écart avec leurs poursuivants reste confortable, cela malgré le point d’une prolongation perdu pris par ces derniers.



Colmar 6 - 7 Prl Angers II (46-54)

Nos cotes ont été quelque peu contredites même si le vainqueur est bien celui prévu. Les jeunes Ducs n’ont pas retrouvé tout à fait l’allant du début de saison mais ils ont su assurer l’essentiel avec cette victoire en terre alsacienne et mettre ainsi fin à une série de 4 défaites. Ils ont néanmoins dû lâcher le point de la prolongation aux Titans permettant à ces derniers d’obtenir ainsi leur 1er point de la saison. Cela ne change pas la situation de ces derniers au classement, ne se rapprochant même pas du 9ème, la réserve d’Amiens qui a lui aussi grappillé 1 point de prolongation. Par contre les 2 points gagnés par les angevins leur font réintégrer la 1ère moitié de tableau (5ème).



Amiens II 3 - 4 Prl Courbevoie (49-51)

Les cotes étaient serrées et effectivement la rencontre le fut avec là aussi une mort subite qui tourna à l’avantage de l’équipe qui avait nos faveurs. Les jeunes picards ont bien remporté la 1ère et 3ème période mais cette dernière ne leur permettra que d’arracher la prolongation par la faute d’un 2ème tiers mal négocié. Mais les Coqs sauront rapidement tirer parti d’une pénalité à l’encontre de leurs hôtes pour clore le débat en mort subite. Finalement au résultat pas de changement au classement puisque les 2 équipes restent respectivement 7ème et 9ème, sinon que les franciliens ne sont plus qu’à 1 point de la 6ème place mais toujours à 5 du top 4. POULE B



Toulouse Blagnac 11 - 3 Montpellier (55-45)

Nous avions, nous l’avouons, un peu un doute sur nos tendances peut être trop large. Mais finalement les Bélougas auront rapidement clarifié la situation dès le 1er tiers avec un cinglant 4-0 devant leurs nombreux supporters (1350 spectateurs) et cela ne s’arrangera guère par la suite pour les drômois qui ne remporteront aucune période. Toulouse ne quitte pas sa 5ème place mais talonne désormais le top 4. Par contre très mauvaise opération des Lynx qui perdent cette précieuse 8ème place et se retrouvent dans la même situation (9ème) qu’avant leur victoire sur Clermont-Fd. avec toujours cette égalité de point avec le 10ème Lyon.



Roanne 5 - 3 HCMP (50.50-49.50)

Même si aucun des 2 n’était en tête c’était bien un match de leader et d’ailleurs en cas de victoire les Bouquetins s’en seraient emparés. Mais ils ont échoué par la faute d’un départ canon des Renards en 1ère période avec un cinglant 4-0 dont les visiteurs ne se remettront pas. Alors certes ils eurent une saine réaction au 2ème tiers avec 3 réalisations mais ils ne purent combler le break. Nanti de 2 buts d’avances, si les ligériens bloquèrent là leur compteur, ils surent bloquer aussi celui des alpins et ainsi l’emporter de 2 buts. Nous avions donc vu assez juste, même si la rencontre fut peut-être à peine moins disputée que prévue devant, il faut le souligner, une patinoire comble. Voilà donc l’équipe de Roanne remis en selle avec une remontée sur le podium au détriment de leurs adversaires du jour qui se retrouvent au pied de la 3ème marche. Pour autant le suspense reste entier pour la suite de la saison régulière puisque les 4 premiers se tiennent à 2 points, soit même pas l’écart d’une victoire en temps réglementaire.



Annecy 4 - 10 Montpellier (48-52)

Hélas pour les savoyards nos pronostics ont été confirmés et par la même cette difficulté récurrente à être maitres chez eux. Cela confirme aussi et surtout que les Vipers ont les crocs et mordent à nouveau férocement l’adversaire; 10 buts ! Ce n’est pas rien, même face à Annecy qui n’en a jamais pris autant cette saison. Du coup c’est ni plus ni moins que la place de leader que viennent de récupérer les héraultais pour la 1ère fois depuis le début de ce championnat. Bien sur, comme nous l’avons dit plus haut, la situation reste très serrée en tête de classement mais dorénavant qu’il faudra aussi compter sur les montpelliérains. Pour les Chevaliers c’est le statu quo, ils restent à la 7ème place avec un écart désormais réduit à 2 points sur le 8ème.





Clermont 6 - 2 Lyon (47-53)

Incontestablement le derby auvergnat-rhodanien fait recette puisque plus de 1500 personnes étaient venus assister à cette rencontre dont bien sûr une grande majorité de partisans locaux. Est-ce leur présence qui a donné des ailes aux Sangliers ? Toujours est-il que ces derniers ont bousculé nos tendances dès la 1ère période qui se clôt, inédit pour eux cette saison, sur un 3-0 en leur faveur. Il n’y eu une réaction lyonnaise au tableau d’affichage que lors du 2ème tiers avec 2 réalisations. Pas de quoi bousculer les certitudes arvernes puisque les locaux en marqueront 3 dans le même temps. En 3ème période les gardiens des 2 camps fermeront les rideaux jusqu’au terme de la rencontre. Ce réveil bienvenu des clermontois pour relancer l’intérêt de la lutte en fin de tableau a quelque peu refait sortir les démons lyonnais que l’on pensait révolus. Pour les Lions Il va donc falloir réagir dès le week-end prochain face aux toulousains, avec l’espoir de retrouver des joueurs blessés qui leur ont fait faute ce samedi. Replacés à une place qualificative pour les play-offs, les puydomois devront confirmer ces progrès entrevues pour conforter une position encore très fragile.





Vaujany 3 - 2 Villard de Lans (49-51)

Avec le retour d’environ la moitié de ces internationaux U20 (l’autre moitié étant dirigé vers le club de Chambéry) ainsi que de quelques internationaux U18, la jeune équipe des Grizzlys a présenté par la même un visage plus convaincant qu’en décembre pour ce derby des ursidés isérois. Grace à un 1er tiers réussi, ils purent faire un break qui s’avéra décisif. Pourtant les hommes du Vercors crurent avoir fait le plus dur en revenant à égalité à la 45ème minute. Mais une infériorité leur coutera la victoire avec un dernier but de l’international U18 Nsonsa Kitala. Les Ours ne reviendront plus. Avec cette défaite ils en perdent leur 1ère place mais à égalité de point avec le nouveau leader montpelliérain; la situation est donc loin d’être désespérée. Statu quo pour l’entente Vaujany-Grenoble puisque toujours 6ème. Pour autant non seulement l’écart se creuse sur le 7ème mais bien que 5 points derrière l’équipe les précédents, la situation des Grizzlys pourrait favorablement évoluer avec le rattrapage de leur 1 à 2 matchs de retard sur tous leurs concurrents.



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo