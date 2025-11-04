

Débrief 12ème journée championnat D2 2025/2026

Image un peu contrastée entre les 2 poules pour cette dernière journée de championnat de l’année 2025. Il n’y eut que 2 victoires à domicile en poule nord contre 4 en poule sud où, et c’est probablement la plus grosse surprise de la soirée, Toulouse-Blagnac a réussi à prendre sa revanche sur Roanne en terre ligérienne.



Il y eut assez peu finalement de clubs qui aient réussi à prendre leur revanche sur le match-aller. Mulhouse y est parvenu aussi avec une victoire plus que confortable ainsi que Clermont-Fd., non sans mal, face à Annecy.

Quant à la rencontre Evry-Viry/Reims, le match-aller, normalement au 25 octobre, a été reporté au 8 février et rétrospectivement au plus grand bonheur des Rémois car à ce moment là de la saison les Jets survolaient le championnat.



Pas de chamboulement dans le classement sinon la fragilisation de la 4ème place des Jets et le traditionnel turn-over des places entre Orléans, Luxembourg et Reims (dans cet ordre au classement).

Dans l’autre poule, ce sont Roanne et Annecy qui se trouvent fragiliser à leur respectivement 3ème et 5ème place qu’ils conservent néanmoins. Dijon, qui savait sa 8ème place fragile, vient de la perdre pour Mulhouse qui remporte son duel des mal-classés face à la réserve d’Anglet.

Nous disions donc peu de surprises, si ce n’est de la part des Bélougas, mais de belles performances pour Clermont-Fd., Reims, voir Châlons-en-Champagne et La Roche/Yon sans que cela nous étonne.

Avant de s’accorder une trêve bien méritée, saluons les spectateurs souvent nombreux dans les enceintes avec à l’honneur ce samedi les supporters de Clermont-Ferrand, 1463* spectateurs et meilleur moyenne* nationale de la D2, Montpelliers (1300*), Brest (1252*), sans compter Valence, Roanne et Mulhouse – d’autant plus méritoire pour ce dernier en difficulté dans ce championnat - qui dépassent le millier* de spectateurs.



Espérons qu’ils seront encore plus nombreux en 2026. Retour aux affaires dès le 3 janvier pour Roanne et Vaujany dans le cadre d’une mise à jour du calendrier et le 10 pour toutes les autres équipes.



*Chiffres et moyennes communiqués sur le site de la FFHG (Statistiques collectives – Affluences)



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



Orléans 9 - 1 Rouen II (53-47)

L’attaque des Renards aura rarement été aussi efficace et les jeunes Dragons en auront fait les frais. Le score final est au-delà que ce que nos cotes envisageaient. Après l’ouverture du score puis dans la foulée le break, le suspense sera relancé avec le 1er but des visiteurs autour de la 10ème minute pour revenir à 2-1 mais cela ne durera guère. Les Orléanais porteront l’écart à 3 unités avant la 1ère pause.



La période médiane fut plus équilibrée avec néanmoins un 5ème but pour les locaux qui surent tirer profit d’une supériorité numérique. Ce ne sera pas le cas du dernier tiers où le compteur des locaux s’enrichira de 4 nouveaux buts dont 2 en supériorité et le dernier à une cinquantaine de seconde de la fin . . . en infériorité, reflétant bien l’impuissance des visiteurs.



Les espoirs rouennais nous avaient habitué à une meilleure résistance et étaient même devenu compétitifs depuis fin novembre ; cela laissait présager l’obtention du sésame pour les play-offs largement dans leur possibilité. Or cette défaite, bien plus que celle de la semaine dernière, met un sacré doute sur cet objectif.



Ne pas y être pourrait condamner la réserve à la descente en D3 comme nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer dans des chroniques précédentes (concurrence entre les championnats D2 et élite U20). Ils auront avec leurs coachs la trêve pour analyser et se remobiliser.



Par contre ces fêtes de fin d’année s’annoncent bien plus joyeuses sur les bords de Loire. Après leurs ennuis de début de saison (préparation tronqué suite à problèmes sanitaires à la patinoire) les voilà pour l’instant à une meilleure place que l’an dernier et à porté du top 4.



Evry/Viry 5 - 6 Prl Reims (51-49)

On s’attendait, à juste raison, assister à une rencontre tendue, Au final on n’aura pas vu le visage victorieux de l’Evry-Viry du début de saison et cela malgré leur nouvel recrue, le défenseur Alan Dala, transfuge des Français Volants. Ils auront pourtant bien commencé la partie en marquant très vite en début de tiers avant de se faire rejoindre à la 9ème minute. Les Rémois vont à nouveau encaisser 1, puis 2 buts en 2ème période pour à nouveau revenir à parité. Mais dans ce tiers, ce sont les Essonniens qui auront le dernier mot. Ils feront même le break dans l’ultime période, à la 48ème minute, mais de trop courte durée puisque les Phénix ne mettront pas plus de 14 secondes pour revenir sur les talons.



A l’approche des 2 dernières minutes les franciliens vont craquer à nouveau, permettant à leurs hôtes d’ouvrir les portes des prolongations. Malheureusement pour eux dans ces 5 minutes en mort subite, ils céderont à nouveau face aux Champenois.



Les Jets auront néanmoins arraché un point qui leur permet de préserver encore leur 4ème place mais l’entente essonnienne voit se rapprocher dangereusement les Orléanais désormais à 1 point. Quant aux Rémois, cette victoire à 2 points ne leur permet pas de passer devant des Luxembourgeois pourtant défaits mais seulement d’être à égalité de points. Tous les espoirs leur sont cependant encore permis car ils ont 2 journées de retard sur les Tornados et 1 sur les Renards.



Paris FV 2 - 5 Châlons en Champagne (46-54)

Finalement, dans le pronostic comme dans les cotes, le résultat est plutôt conforme à nos prévisions. Cela confirme par ailleurs les grandes difficultés que rencontre Paris pour tenir son standing des saisons précédentes. Et cela ne va pas s’arranger avec le départ de leur expérimenté arrière, Alan Dana qui n’aura fait que 4 mois avant de rejoindre Evry-Viry. Pourtant cela avait bien commencé pour les Volants qui remportent ce 1er tiers 2 à 0. Ils garderont encore l’avantage à la fin du 2ème remporté par des Champenois qui auront marqué l’unique but de ces 20 minutes médianes. Mais les choses vont dramatiquement s’emballer pour les Parisiens dans la dernière période. Ils vont concéder pas moins de 4 buts sans jamais pouvoir de leur côté tromper la vigilance des Châlonnais.



Les défaites de la réserve de Rouen et de Courbevoie leur permettent de garder leur précieuse 8ème place avec encore une avance de 4 points mais il va falloir vite s’en rajouter quelques autres pour la pérenniser. Les Gaulois s’affirment encore une fois comme un solide 3ème, consolidé par la défaite d’Evry-Viry. Ils se sont fait encore un peu peur mais ont fini par s’adapter à l’adversité comme souvent.



Luxembourg 3 - 4 La Roche/Yon (47-53)

Pas de cadeau de Noël pour les supporters des Tornados qui n’auront pas réussi l’exploit de faire plier le leader. Pourtant Le HOGLY semble moins dominateur depuis quelques rencontres et encore une fois il aura fallu batailler pour retrouver la voie du succès après leur déconvenue face à Brest. Finalement c’est le 1er tiers qui détermina le vainqueur. Après avoir ouvert le score, les Luxembourgeois se feront rejoindre à mi période puis dépasser avec un 2ème but visiteur à moins de 2 mn de la pause. Ce sera la seule période concédée.



Ainsi le 2ème tiers aura consacré les défenses avec un zéro partout. Le 3ème verra dans un 1er temps les Aigles faire le break avant de se faire rejoindre par 2 réalisations des hommes du Grand Duché. Las, ces derniers n’auront même pas droit aux prolongations puisque les Yonnais vont inscrire le dernier but à 3mn26 de la fin.



Luxembourg perd non seulement sa 5ème place mais se voit rejoindre par les Rémois au classement, ne les précédant qu’à la faveur du goal-average particulier. Avec cette victoire, heureusement dans le temps réglementaire, la Roche/Yon conserve la tête avec toujours son point d’avance sur Brest.





Brest 4 - 2 Courbevoie (58-42)

Si sans surprise notre pronostic s’est trouvé confirmé, nos Coqs auront su néanmoins tenir tête aux Albatros bien mieux que ce que nos cotes prévoyaient. Peut-être que les Brestois ont eu tendance à se mettre en mode trêve de Noël un tiers trop tôt. En tout cas ils surent prendre par le bon bout cette rencontre dans une patinoire copieusement garnie puisque les Bretons bouclent ce 1er tiers en le dominant 2-0. Ils vont continuer sur leur lancée en marquant une 3ème fois en début de 2ème période.



Les Franciliens vont réussir à réduire l’écart mais rapidement les locaux répliquent en se rajoutant un 4ème but ; puis ce sera les vacances. Alors n’exagérons pas, Brest ne va pas laisser totalement champ libre aux visiteurs mais ils leur laisseront le gain du dernier tiers, 0-1, permettant à Courbevoie de finir sur un score plus qu’honorable ce dernier match de l’année chez le dauphin de poule.



Un repos bien mérité pour des Brestois qui, après des débuts un peu en deçà de ce que l’on attendait, a maintenant un solide statut de prétendant à la D1. C’est bien sûr plus compliqué pour les Courbevoisins qui tardent à décoller malgré des résultats un peu plus encourageants en fin d’année.



POULE B



Mulhouse 7 - 2 Anglet II (51-49)

Là aussi nous ne nous somme pas trompés sur le vainqueur mais là aussi par contre nous n’avons pas prévu un tel déséquilibre. De suspense, il n’y en eu que dans le 1er tiers conclu sur ce score étriqué de 1-0 à l’avantage des Alsaciens. Est-ce la fatigue du Voyage ? Toujours est-il et malgré 3 lignes complètes, ce qui ne fut pas toujours le cas cette saison en déplacement, les Basques vont prendre l’eau dans cette 2ème période. Les Scorpions se rajouteront d’abord 2 autres buts avant d’en concéder un à leurs hôtes. Anecdotique puisque les locaux en rajouteront encore 2 avant l’appel de la 2ème pause. Les espoirs de l’Hormadi réduiront bien la marque à l’approche des 10 dernières minutes mais ce sont bien les Mulhousiens qui auront le dernier mot en concluant encore par 2 fois.



Cette victoire nette et sans bavure a dû faire chaud au cœur des 1200 supporters présents, d’autant qu’elle permet à leur équipe de se saisir de la 8ème place jusqu’alors détenu par Dijon et, un détail qui pourrait avoir son importance, de les voir prendre également le dessus sur les Angloys au goal-average particulier (ils n’avaient été défaits sur la côte basque que de 2 buts).



A noter également que le retour de leur meilleur buteur de la saison passée, Julien Burgert, s’est avérée gagnant puisqu’il a marqué par 2 fois ; là aussi un signe positif pour la suite en 2026. Par contre cela se complique pour la réserve d’Anglet qui va devoir faire quelques performances en 2026 pour s’éviter les affres de la poule de maintien qui, comme Rouen, pourrait s’avérer compliqué à gérer.

Montpellier 7 - 0 Dijon (61-39)

Nos cotes étaient sans ambiguïté et effectivement la soirée fut bien longue pour nos Dijonnais. Pour autant plus de 1300 partisans n’avaient pas hésité à venir encourager leurs couleurs qui à priori n’avaient guère à craindre. Effectivement les Vipers vont très vite fondre sur les Ducs en marquant assez rapidement. Avant que n’arrive la pause, 3 autres buts suivront. Il n’y aura pas vraiment de rébellion dans la période suivante de la part des bourguignons si ce n’est qu’ils prendront 1 but de moins. Seul le dernier tiers sera équilibré puisque le tableau d’affichage ne bougera pas mais il est vrai que, succès quasi acquis, Noël était déjà là pour les Héraultais. Ils vont pouvoir savourer leur place de leader durant ce réveillon avec la cerise de leur invincibilité sur le sommet de la buche.



Les Dijonnais viennent de perdre leur fragile 8ème place et il va leur falloir, comme la réserve d’Anglet, essayer de réaliser un exploit et surtout ne pas rater la réception à la rentrée de Mulhouse, ni leur déplacement lors de la dernière journée à Anglet pour tenter d’obtenir cette 8ème place qui devrait être dévolue à une des trois équipes.

Valence 6 - 0 Vaujany-Grenoble (56-44)

Encore une fois Valence a prouvé qu’elle avait vraiment une attaque de feu et Vaujany-Grenoble en a fait cruellement les frais. Lorsque l’on sait que cette équipe iséroise est le fruit du meilleur centre de formation de France, grand pourvoyeur des équipes nationales juniors, et que lors des derniers championnats du monde U20 D1A, la France est complètement passée à travers, on se dit qu’il y a à priori une génération d’espoir moins talentueuse que les promotions précédentes.



Incontestablement les performances des Grizzlys cette saison ne sont pas au niveau de ses devancières des dernières saisons. Alors certes ils avaient affaire à forte partie et que de plus ils viennent de perdre un élément important (voir chronique ‘’Analyses et pronostics de la 12ème journée’’) mais ils auront été incapable d’empêcher les Lynx de s’offrir leur 3ème jeu blanc de la saison.



Ces derniers auront donc remporté par la même toutes les périodes, ne levant le pied que dans la dernière (2-0, 3-0, et 1-0). La défaite un peu surprise de Roanne consolide la 2ème place des Drômois qui peuvent voir venir maintenant le match de rattrapage des Ligériens face à Vaujany le 3 janvier l’esprit tranquille. En effet, même une victoire des Renards ne suffira pas pour leur faire reprendre la place de dauphin.



Si on veut bien considérer Vaujany comme la réserve de Grenoble, on peut dire que sa situation n’est guère brillante et que même revenir sur Clermont-Ferrand., malgré les nombreuses journées de retard, ne sera pas si facile. Pourtant des 3 réserves au sein de cette D2, elle apparait comme étant de loin la plus solide pour assurer son maintien.





Roanne 2 - 3 Toulouse-Blagnac (53-47)

Ce que nous annoncions comme l’affiche de la soirée a tenu toutes ses promesses, au-delà des cotes que nous avions affichées et de plus en faisant mentir notre pronostic.



Comme les nombreuses pénalités l’attestent la rencontre fut âpre et disputée. Ce sont les Bélougas qui tireront les 1ers et d’ailleurs les seuls de ce tiers initial. Les Renards parviendront à égaliser à mi-match et même prendre l’avantage juste avant la 2ème pause.



Il ne faudra guère plus d’1 minute aux Languedociens dans la dernière période pour revenir à parité, et 6 minutes de plus pour, profitant d’une supériorité, prendre l’avantage. Bien que les pénalités d’un côté comme de l’autre ne manqueront pas pour faire la différence, plus rien ne sera marquer, permettant aux Toulousains de s’offrir un cadeau de Noël plein de promesses.



S’ils ne changent pas de place, ils en ont pas moins creusé un écart non négligeable avec leurs poursuivants ; mais surtout ils se retrouvent à 2 points de la dernière marche du podium encore occupée par les Roannais.



Ces derniers ont grandement déçu le millier de supporters venus les encourager et, pour se faire pardonner, il va leur falloir profiter de la journée de rattrapage du 3 janvier avec la réception des Grizzlys pour vite remettre un peu d’espace avec leurs vainqueurs du jour avant de songer à la reconquête de la 2ème place.

Clermont-Ferrand 7 - 6 Annecy (51-49)

Nous avions annoncé et souligné par nos cotes une affiche particulièrement disputée et elle le fut avec, au final, le vainqueur que nous avions pronostiqué. Certes les Clermontois auront toujours su faire la course en tête mais jamais les Annéciens ne se laisseront déborder et offrant jusqu’au bout un véritable suspense.



Ainsi la rencontre commença au mieux pour les locaux avec 2 buts en moins de 9 minutes. Resserrant leur défense, non seulement les visiteurs ne laisseront plus rien passer dans ce tiers initial mais parviennent à réduire l’écart juste avant la pause. Qu’à cela ne tienne, les Clermontois refont rapidement le break à la reprise du jeu puis accentuer leur avance peu après la mi-match par 2 fois portant la marque à 5-1 en leur faveur. Mais nos Chevaliers auront le mérite de pas se rendre sans combattre et bien leur en a pris. Ils vont petit à petit commencer à grignoter leur retard en perçant par 2 fois la défense adverse dans les 5 dernières minutes de ce 2ème tiers.



Ils ne s’arrêteront pas là puisque dans l’ultime période ils ne tardent guère pour ramener l’écart à une unité. Le sursaut des Auvergnats mettra 4 bonnes minutes à se concrétiser avec une 6ème réalisation suivi d’une 7ème 24 secondes plus tard. Pourtant, loin d’être assommés, les Savoyards remontent au front et, à l’approche des 6 dernières minutes, surprennent les Sangliers pourtant en avantage numérique avant de profiter d’une pénalité adverse pour réduire à nouveau l’écart à 1 but. Il reste alors 1mn39. Cela ne sera pas suffisant pour pousser jusqu’à la prolongation.



Cela n’est pas une bonne soirée pour des Chevaliers mal récompensés de leur bravoure. Ils gardent néanmoins leur 5ème place bien que désormais talonner, 1 point derrière, par leur vainqueur du jour. La moins bonne nouvelle pour ces 2 clubs est la victoire de Toulouse-Blagnac à Roanne qui ne permet aucun rapprochement vers une 4ème place qui n’est pas sans importance pour le 1er tour des play-offs.



La trêve va pourtant être bien accueillie par ces 2 équipes rassurées sur leur potentiel car, même si mathématiquement rien n’est fait, on ne voit guère maintenant comment ils pourraient laisser échapper une phase finale après laquelle les Sangliers Arvernes entre autre courent depuis 3 saisons.





