POULE A





Angers II 4 - 8 Evry/Viry (53-47)



Certes on s’était dit que la rencontre pourrait s’avérer plus équilibrée que prévue dans nos tendances. Pourtant nous avions parié sur une saine réaction des jeunes Ducs afin de profiter de la réception d’un mal classé pour garder une chance de réintégrer le top 4. Que nenni, ils se sont fait bien dominer par des Jets en mode supersonique, en tout cas dans les 2 premières périodes. Les angevins voient par conséquence s’éloigner le carré final alors que, toujours 8ème, les franciliens risquent de moins en moins voir revenir par l’arrière un concurrent à la dernière place qualificative aux play-offs. Notons qu’en passant ils ont pris leur revanche du match aller.



Amnéville 2 - 4 La Roche / Yon (50.50-49.50)



Décidemment les Red Dogs confirment qu’ils ont quelques soucis à appréhender les matchs à la maison. Encore une fois ils se sont fait surprendre à la maison. Si le résultat final n’est pas tout à fait celui attendu nos tendances avaient bien pris en compte qu’il fallait relativiser l’avantage du terrain des mosellans. Bien heureux les Aigles vendéens qui non seulement ont pris leur revanche du match aller mais consolident, certes d’un seul petit point supplémentaire leur place de dauphin sur le 3ème désormais normand.







Paris FV 8 - 1 Colmar (62-38)



Nos cotes étaient sans ambiguïté et le résultat le fut tout autant. Déjà deux buts des parisiens au bout de 5 minutes, 2 dans le tiers suivant et 4 dans le 3ème, en roue libre ils n’ont lâché qu’un petit but de consolation aux colmariens dans les ultimes secondes de la rencontre. Les Volants restent bien sûr bien installés en tête, même si ce week-end ne leur a pas permis de creuser plus l’écart avec le 2ème La Roche/Yon. Par contre la dernière équipe composant le podium final, a encore changé pour la réserve de Rouen et donc se trouve un peu plus loin que ne l’était la précédente, Amnéville, avant cette journée. Bref tout va pour le mieux pour Paris de plus nanti de 2 journées de championnat encore à rattraper. Pour les Titans la saison cauchemarde continue.







Reims 4 - 6 Courbevoie (53-47)



Encore une fois une victoire à l’extérieur, une revanche prise sur le match aller et encore une fois notre pronostic pris à contre-pied. Elle nous surprend autant que l’affiche précédente car les rémois semblaient avoir largement la possibilité de profiter de la venue des coqs pour réintégrer la 1ère moitié de tableau. D’abord très bien engagés dans ce match avec 2 premières périodes gagnantes (1-0 puis 3-1 à la fin du second), ils auront été désarçonné lors de l’ultime tiers par des courbevoisiens survoltés avec 5 buts encaissés pour n’en rendre qu’un. Par la même les Phénix rétrogradent encore d’un cran pour une 7ème place certainement pas conforme à leurs ambition de début de saison. Tout au contraire pour les franciliens, les voilà dorénavant 5ème et à 3 points dorénavant du top 4 alors qu’ils avaient fini l’année 2023 au 7ème rang. Pour autant tout est encore fragile et instable dans ce milieu de tableau et c’est peut-être là que réside le principal suspense de cette poule A.







Rouen II 2 - 0 Amiens II (56-44)



Même si le score est peut être plus serré que prévu le résultat final est bien celui attendu. Les jeunes gothiques, s’ils ne progressent pas d’un point au classement, ont quand même mieux résisté qu’à l’aller chez eux. Pour les normands c’est une place de gagner puisqu’ils profitent de la défaite d’Amnéville et prennent ainsi place sur la 3ème marche du podium, mais une marche encore bien instable. Nous ajouterons qu’une fois encore cette saison Rouen confirme qu’elle reste la meilleure réserve, tout au moins dans cette poule.







POULE B





Montpellier 6 - 5 Prl Vaujany (53-47)



Pour des raisons déjà évoquées il est toujours difficile de poser des tendances avec les équipes réserves et encore plus pour Vaujany/Grenoble. Nous avions supposé que beaucoup des meilleurs espoirs grenoblois seraient pris par Chambéry D1 et Grenoble Magnus. Mais les coachs ont su encore bâtir une équipe solide et qui a su donner bien du fil à retordre aux Vipers pourtant leader de cette poule. Notre pronostic a certes été respecté au final mais nous ne nous attendions peut – être pas à autant de difficultés à s’imposer pour les héraultais. Pour en revenir au match, ce fut un sacré chassé croisé avec les Grizzlys qui démarrent fort avec 3 buts marqués, pour se faire remonter puis dépasser. Mais ils reprennent les devants jusqu’à ce que Montpellier arrache à moins de 2 mn du terme la prolongation. Celle-ci tournera en faveur des locaux au final. Or il leur fallait bien au moins ces 2 points arrachés en prolongation pour sauver leur fauteuil de leader. Fauteuil d’ailleurs qui reste d’autant plus éjectable que leur nouveau dauphin, le HCMP est à égalité de points et 1 match en moins. Quand aux isérois, c’est le statu quo complet puisqu’ils restent à leur 6ème place en ne déplorant que la perte d’1 point sur leur suivant immédiat Annecy.







Lyon 3 - 2 Prl Toulouse (49.50-50.50)



Si le suédois Mansson n’était pas encore sur la glace côté lyonnais, le slovaque Tomko était bien là. Or nous avions dit que le retour de certaines absences pourrait peut être suffire à relancer les gones. A priori on peut penser qu’il a bien dû participer à la stabilisation de la défense locale puisque les Lions n’ont encaissé que 2 buts. Nos cotes étaient serrées et le score final confirmera, mais à la différence qu’il est à l’inverse de notre pronostic. Cette victoire n’est donc pas vraiment une surprise mais une bien belle performance qui contribue au resserrement du classement et une relance certaine de la lutte pour les dernières places qualificatives pour les play-offs. Néanmoins leur grande déception, plus que le point perdu en prolongation, sera certainement d’avoir appris la victoire de Clermont leur principal rival face à Roanne. Dès lors, s’ils laissent la dernière place à Valence (qu’ils devancent enfin), ils n’ont pas encore pu intégrer le tableau des 8 premiers. Déception encore plus grande des Bélougas qui espéraient revenir sur le podium et qui restent à leur 5ème place. Mais là aussi suspense total puisque presque toutes les équipes du quatuor de tête ont laissé plus ou moins des plumes et les 5 premiers se tiennent en 4 points.







Roanne 2 - 4 Clermont (56-44)



C’est peut être la plus belle performance de la soirée parce que sur le coup notre pronostic mais aussi nos tendances ont été vraiment pris en défaut. Mais un derby reste un derby et les Sangliers ne voulaient résolument pas se laisser croquer par les Renards. Réussissant à remonter le but initial des roannais, les clermontois finissent par prendre les devant et surtout réussirent à ne pas craquer défensivement pour arracher une victoire qui fait certainement plus de bien au moral qu’au classement. En effet celui-ci ne change pas, toujours 8ème, avec tout juste des écarts légèrement augmentés sur leur poursuivant; la faute à des performances certes moins retentissantes de ces derniers mais qui pourraient compter au final. Grosse désillusion pour les ligériens qui laissent passer une belle opportunité de revenir en tête. Ils restent cependant dans le top 4 et ne sont qu’à 3 points du premier. Mais ils doivent d’autant plus se reprendre que le 5ème n’est qu’à 1 point et on connait l’importance de rester au moins dans le quatuor de tête pour la suite du championnat. Le suspense reste donc entier pour la suite de cette première phase.







Annecy 7 - 6 Prl Valence (52-48)

Ferrand - Valence

Nos tendances n’étaient pas spécialement généreuses pour Annecy mais laissaient entrevoir un succès plus aisé. Malheureusement, un peu à l’instar d’Amnéville en poule nord, les Chevaliers peinent à confirmer sur leur glace. L’essentiel est néanmoins assuré avec cette victoire obtenue dans la douleur avec la perte d’un point. Le bon côté est que les savoyards restent 7ème et s’approchent légèrement du 6ème à 3 points. Le moins bon est qu’ils restent à portée de leurs poursuivants dont le 8ème, Clermont-Fd., seulement à 1 point. Dans les poursuivants bien sûr Valence qui malgré ce point de prolongation acquis, n’a pu éviter de récupérer la dernière place à 4 longueurs derrière son vainqueur du jour, ce qui n’est pas si loin.







HCMP 10 - 6 Villard de Lans (52-48)



C’était la plus belle affiche avec ce choc des leaders et si les spectateurs en ont eu pour leur argent au niveau des buts, bien moins au niveau suspense. Notre pronostic a vu juste mais nous espérions une rencontre plus disputée. Or les Bouquetins ont tenu à mettre les choses au point dès le 1er tiers et ils enfonceront un peu plus le clou au 2ème. A 7 à 2 au début de la dernière période en leur défaveur les Ours ont fait un baroud d’honneur en remportant le tiers 4 à 3. Ce sera bien insuffisant ; ils viennent de laisser échapper l’occasion de devancer Montpellier et surtout voient passer devant eux l’entente alpine qui talonne désormais le leader héraultais avec le même nombre de points mais, rappelons le, un match de retard à rattraper.