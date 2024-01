Retour sur le week-end

14ème journée Division 2 - saison 2023-2024

Rien ou peu de choses semblent avoir bougé en apparence suite à cette 14ème journée. Pourtant le suspense demeure sur pas mal de points, particulièrement chez les ‘’sudistes’’.





D’abord rapidement en poule nord et là, il faut bien le dire c’est surtout en milieu de tableau où la lutte reste chaude entre 4 clubs pour la 4ème place si importante pour le 1er tour des play-offs. Et dans cette rivalité c’est la réserve d’Angers qui a fait la plus mauvaise affaire, confirmant une lente glissade vers le bas.

On est un peu dans le même cas pour Amnéville, longtemps pensionnaire du podium et qui doit maintenant lutter pour conserver sa précieuse 4ème place. Reims et Courbevoie sont maintenant très proches et tout particulièrement cette dernière équipe en net regain de forme depuis quelques temps. Elle l’a encore confirmé par sa victoire sur les mosellans et les Coqs sont désormais à égalité de points avec les Red Dogs.





En poule sud, il n’y a quasiment que 2 étages. D’abord les 6 premiers qui luttent encore pour le trône et les 4 derniers pour gagner leur place en play-offs. Là il semble que Vaujany-Grenoble ait quitté ce dernier groupe, avec sa victoire de samedi, pour rejoindre celui pour le podium.

En effet si les Ours sont encore 6ème à 5 points, soit une victoire, du 3ème, ils restent d’autant plus menaçants qu’ils donnent l’impression de retrouver leur dynamisme de la fin de saison dernière et de plus comptent un à deux matchs de retard sur tous leurs concurrents. Néanmoins ce week-end a confirmé que les 2 premiers, Montpellier et le HCMP, vont être durs à aller chercher.

Pour les 4 autres équipes, avec seulement 5 points entre le 7ème Annecy et le 10ème Valence et 4 voir 5 rencontres à jouer, on comprend que rien n’est encore acquis dans les positions et les pronostiques bien incertains.

Entre parenthèse ( ) le rappel des tendances de la chronique ‘’Analyses et pronostics’’ POULE A



Amiens II 0 - 6 Reims (49-51)

Nous avions misé sur une victoire difficile des rémois en Picardie. Mais nous avions vu juste que pour les 2 premiers tiers temps. Car effectivement les jeunes Gothiques ont quelque peu craqué dans l’ultime période où par 5 fois ils ont cédé face aux attaques des Phénix. Renouant avec la victoire Reims par la même gagne une place, devançant désormais la réserve d’Angers. Pas de changement pour celle d’Amiens qui reste que trop accrochée à une 9ème place. Si mathématiquement rien n’est fait il semble de plus difficile d’envisager un retour sur le 8ème, Evry-Viry, 8 points devants, cela d’autant que les picards sont à jour dans le calendrier, ce qui n’est pas le cas des Jets qui comptent 2 matchs de retard.



Evry/Viry 5 - 9 Paris FV (44-56)

Pas de surprise dans ce derby francilien où comme on le prévoyait cette confrontation entre voisins fut disputée jusqu’au réveil des parisiens dans les 14 dernières minutes du match. Victoire finale des Volants qui ne change rien, ni pour la place de leader, ni même pour celle des Jets solidement accrochés à leur 8ème place, loin devant les 2 derniers.



La Roche sur Yon 6 - 1 Angers II (57-43)

L’autre réserve de cette poule, Angers, confirme nos tendances mais surtout hélas qu’elle n’a plus l’allant de son début de saison On peut supposer que certains joueurs, importants lors de l’entame du championnat, sont probablement désormais plus sollicité par l’équipe de Cholet avec lequel Angers a des accords de prêt de licences bleues, voir avec l’équipe première d’Angers. Cela fait les affaires des Aigles qui pour leur 1ère saison de D2 occupent une bien belle 2ème place.



Colmar 7 - 8 Rouen II (45-55)

Victoire de la réserve de Rouen mais pas tout à fait comme nos cotations prévoyaient les choses. Ce ne fut pas simple pour les normands, comme d’ailleurs à l’aller, sauf que le suspense ne s’arrêta pas au 3ème tiers mais bien jusqu’au coup de sifflet final. Menant 5-2 à la fin de la 2ème période, les jeunes Dragons ont commis l’erreur de baisser leur garde et ont bien failli le payer cher. Finalement la hiérarchie a été respectée et les valeureux Titans n’ont pu rajouter le moindre point à leur escarcelle. Les rouennais, même si ce fut dans la difficulté, confirment et consolident même leur 3ème place.





Courbevoie 2 - 1 Amnéville (50.50-49-50)

Et bien nous avions vu juste, notre favori l’a emporté mais de haute lutte. Tout c’est joué en 2ème période après un 1er tiers vierge de but et le 3ème qui le fut tout autant. Les Red Dogs ont bien ouvert le score à la 23ème minute mais les Coqs finiront mieux cette 2ème période avec 2 réalisations et cela suffira pour finalement l’emporter. Par la même les amnévillois décrochent franchement des 3 premières places. Toujours 4ème, ils sont dorénavant à 5 points du podium et surtout voient revenir les courbevoisiens 5ème mais à égalité de points avec eux.

POULE B



Toulouse Blagnac 6 - 4 Roanne (49.50-50.50)

Ici aussi nous avions prévu une bataille acharnée mais là encore le vainqueur n’a pas été celui que nous pensions. Les Renards auront tout tenté pour arracher au moins la prolongation. Mais le dernier but en cage vide à 37 secondes de la fin aura scellé définitivement le sort du match. De fait Roanne continue sa glissade vers le bas et sort du quatuor de tête si important pour la 2ème partie de saison. Seulement à 2 points des 2 équipes les précédent et un match de moins, ils ont encore grandement la possibilité de rectifier le tir. Justement c’est cette victoire qui vaut aux toulousains de s’emparer de cette 4ème place à égalité au pointage avec le 3ème. Mais leur position reste d’autant plus fragile qu’ils n’ont pas de match de retard à rattraper.



Clermont 2 - 8 HCMP (48-52)

Notre favori l’a bien emporté mais avec un écart dont on pensait, aux vues de leur 2 derniers rencontres, les Arvernes maintenant préservés. Mais loin de ne serait-ce renouveler leur performance du match aller, les clermontois seront complètement passés à côté de leurs match. La sanction ne tombe pas encore au classement mais ils voient revenir à leur hauteur les lyonnais. Pour les vainqueurs du jour, les Bouquetins, ils reviennent à hauteur du leader Montpellier qui ne doit de garder sa 1ère place qu’à la faveur d’un goal-average particulier favorable. Néanmoins avec leur match de retard, les alpins possèdent une carte que n’ont pas les Vipers.



Annecy 3 - 4 Tab Lyon (49-51)

La victoire en prolongation des lyonnais confirme nos tendances et confirme hélas aussi la difficulté des anneciens à être maitres chez eux. Ils n’en étaient pas loin pourtant mais en cédant à l’approche des 2 dernières minutes, ils ont offert aux Lions l’opportunité d’une prolongation. Ces derniers l’emporteront mais qu’au terme d’une longue séance en fusillade. Les Chevaliers gardent leur 7ème place, avec même un écart augmenté d’1 point de plus sur le 8ème. Mais ils voient aussi revenir les rhodaniens, toujours 9ème mais à égalité avec le 8ème clermontois et donc aussi à 2 points d’Annecy.



Vaujany 6 - 1 Valence (54-46)

Il n’y aura pas eu d’exploit de la part des Lynx en Isère et nos tendances comme notre pronostic se sont avérés exacts. S’ils restent toujours à la 6ème place, lentement mais surement les Grizzlys érodent leur retard sur la 1ère moitié de tableau. Les voilà maintenant à 1 victoire du 5ème et surtout avec ce double joker de 2 matchs à rattraper. Pour les Lynx cette défaite les contraint à rester à la 10ème place. Mais rien n’est encore perdu pour eux car ils ne sont qu’à 3 points des 2 équipes les précédents et ont sur Lyon (pas sur Clermont-Fd) l’avantage d’avoir un match de plus à jouer.

Villard de Lans 3 - 4 Tab Montpellier (51-49)

L’affiche de cette 14ème journée. Nos cotes étaient serrées et si le vainqueur n’est pas celui que nous avions désigné, la rencontre fut bien aussi âpre que prévue. En obtenant en prolongation cette victoire les Vipers ont réussi à garder de justesse leur place de leader. Mais elle reste d’autant plus menacée par les Bouquetins que ce point perdu les met à égalité avec ces derniers qui de plus comptent un match de retard. Pour Villard-de-Lans, ce point pris conjugué à la défaite de Roanne lui permet de garder sa 3ème place. Mais cette fois c’est Toulouse-Blagnac qui le rejoint et seul le goal-average particulier permet aux Ours de devancer les Bélougas.