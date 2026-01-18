

Débrief 14ème journée championnat D2 - 2025/2026

Si nos pronostics n’auront été pris en défaut que 2 fois, il n’y eut finalement qu’une seule véritable surprise, celle de la victoire d’Orléans sur le leader La Roche/Yon ; exploit que n’a pu réaliser Châlons-en-Champagne à Brest et qui, de fait, laisse sa 3èm place aux heureux Orléanais. Nous avions dit cependant toute notre méfiance envers cette équipe du Loiret qui semble vouloir finir cette 1ère partie de saison en boulet de canon.



Un peu comme Toulouse-Blagnac en poule sud qui vient de remporter sa 7ème victoire de suite. Il égale ainsi Roanne mais restent loin derrière Montpellier toujours invaincu.



En conclusion, si la tête de course en poule sud reste plutôt stable avec un leader très solide, en poule nord les 4 premiers se tiennent dans une fourchette de 5 points (contre 12 au sud), de quoi laisser planer encore une certaine incertitude.



En bas de classement toujours le statut quo en poule sud entre les 3 derniers, tous battus ce samedi et même le dimanche pour la réserve d’Anglet face aux Grizzlys. Par contre en poule nord, Courbevoie a remporté l’important duel des mal-classés face à la réserve de Rouen et passe par la même devant au classement. Malheureusement la 8ème place ne s’est pas rapprochée pour autant avec la victoire des Français Volants.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »

POULE A



Orléans 4 - 3 La Roche/Yon (47-53)

Certes les Orléanais avaient l’avantage de recevoir et leurs résultats récents faisaient d’eux plus que des faire valoir. Il n’empêche, nos cotes n’étaient pas en leur faveur et ils ont réussi à les bousculer. Pourtant en bon leader, c’est bien le HOGLY qui ouvre la marque. Mais les Renards sauront se retrousser les manches pour dans un 1er temps égaliser puis prendre les devants avant la pause. Dans le 2ème tiers c’est au tour des locaux de scorer en premier. Les Aigles répliquent en marquant leur 2ème but avant que les Loirétains rajoutent une 4ème unité à leur compte. A 4-2 au début de 3ème période rien n’est fait et les Vendéens en apportent la preuve en revenant à 1 but à la 47ème minute. Les 13 restantes étaient encore suffisantes pour venir au moins chercher les prolongations. Mais ni la sortie de leur gardien, ni l’infériorité numérique sur pénalité contraignant Orléans à une fin houleuse à 4 contre 6 joueurs de champ, ne permettra de retourner la situation. Malgré ce revers les Yonnais gardent leur 1ère place mais ils ne devancent plus leurs dauphins Brestois que d’un point. Les Orléanais montent sur le podium au détriment de Châlons-en-Champagne mais la marche reste glissante car ils ne la doivent qu’à la faveur du goal-average.



Evry/Viry 1 -2 Prl Luxembourg (51-49)

Avec le renouvellement partiel de leurs renforts étrangers et l’avantage de recevoir, nous pensions que c’était le moment pour les Jets de décoller. Il n’en a rien été au final mais il s’en sera fallu de peu dans cette rencontre à caractère ultra défensif. Seulement 2 buts auront été marqué dans le temps réglementaire ; tous dans la 2ème période pour voir dans un 1er temps les hommes du grand Duché prendre les devants avant que les Franciliens n’arrivent à égaliser à 3 minutes de la 2ème pause. Plus rien n’étant marqué, les 2 équipes s’engagent dans une prolongation. Fort curieusement, après avoir été tant sevré de but, il ne faudra que 38 secondes pour clore cette mort subite et donc la rencontre par les Tornados. Désormais la 5ème place de l’entente essonnienne ne tient qu’à un fil car elle est dorénavant à égalité de points avec leur adversaire du jour qui obtient sa revanche du match aller. Elle est cependant insuffisante pour réussi à inverser le goal-average particulier toujours en faveur des Jets. Luxembourg reste donc en embuscade très rapprochée.





Paris FV 3 - 2 Reims (51-49)

Nous avons fait le pari que l’arrivée en renfort étranger d’un nouveau gardien pouvait donner une meilleure assise défensive à Paris et aider à renouer avec le succès. Finalement, bien qu’étriqué comme d’ailleurs nos tendances, il fut bien au rendez-vous. Là aussi dans une rencontre au caractère très défensif, les 2 équipes se seront rendu coup pour coup, tout au moins dans les 2 premiers tiers. A un but ultra rapide des Rémois (47 secondes !), les Parisiens mettront 13 minutes à répondre. A l’inverse ce sont aux Volants de tirer les premiers en début de la période suivante. Mais là aussi il y aura réponse du berger à la bergère et les Champenois égalisant 12 minutes plus tard. Le dernier tiers s’avéra décisif. C’est à l’approche des 5 dernières minutes que Paris débloque définitivement la situation en sa faveur par l’inusable Oleg Kuzmin déjà auteur du 1er but. Plus rien ne sera marqué, permettant aux Franciliens de s’écarter d’autant plus des 2 derniers de poule qu’ils en laissent même la 8ème place à des Phénix qui encore une fois doivent s’incliner d’un but*. Il est pourtant à craindre que ce renversement de position soit temporaire car les Rémois sont les seuls à compter 2 matchs de retard.

*Leurs 5 dernières défaites l’ont été sur la plus petite des marges, ainsi d’ailleurs que leurs 2 dernières victoires



Brest 4 - 1 Châlons en Champagne (51-49)

Les Châlonnais auront donc échoué en terre bretonne. Cette défaite permet aux Brestois de garder et même consolider leur place de dauphin face à un dangereux prétendant. Pourtant cela avait bien commencé pour les visiteurs puisqu’ils ouvrirent le score par, cela ne s’invente pas, Victor Breton qui ne se doutait pas que ce serait là le seul but de son équipe. Il était écrit que ce soir tous les buts seraient donc, d’une façon ou d’une autre, ‘’bretons’’. L’égalisation des albatros ne tardera guère mais il faudra attendre le tiers médian pour qu’ils prennent modestement les devants avec un 2ème et unique but. Ce n’est que dans le début de la dernière période que Brest accentuera la différence par 2 fois. La suite du match fut plutôt agitée mais sans pour autant faire trembler les filets. Double peine pour les Gaulois qui non seulement perdent le contact avec les 2èmes mais également leur 3ème place au profit d’Orléans et par la grâce du goal-average. Situation qui ravi d’autant plus les Bretons que l’exploit des Orléanais face aux Yonnais, leur permet dorénavant de talonner à 1 point le leader. Finalement tout reste à faire au nord pour déterminer le podium.





Courbevoie 4 - 3 Rouen II (51-49)

Nous disions l’importance de cette rencontre pour chacune de ces 2 équipes et, comme nous le pressentions non sans mal, c’est bien les Coqs qui prirent le meilleur sur les jeunes Dragons. Les Franciliens auront pris les devants en fin de 1ère période sans plus la perdre. Le début du 2ème tiers fut tout à leur avantage avec rapidement 2 nouvelles réalisations. Les Normands auront alors un sursaut d’orgueil pour revenir à 1 but avant que leurs hôtes ne refassent le break. Les Rouennais ne réussiront pas à effacer cet écart de 2 unités, ils ne pourront que le réduire dans les dernières 20 minutes. Le chassé croisé continue donc entre ces 2 équipes avec le retour à la 9ème place des Courbevoisins. Malheureusement la victoire de Paris ce samedi ne permet un rapproché que sur Reims dorénavant 8ème à 3 points de Courbevoie, 5 de la réserve de Rouen. C’est d’autant plus une mauvaise nouvelle que les Rémois, de part leur retard, ont encore 6 matchs à disputer. La situation reste plus que jamais inquiétante mais l’espoir d’échapper à la poule de maintien demeure.

POULE B



Mulhouse 4 - 7 Valence (45-55)

Comme nous le craignons, les Alsaciens n’ont pu se créer l’occasion de reprendre à Dijon la tant convoitée 8ème place et cela d’autant plus que leur entame de match fut catastrophique. Ce n’est pas moins de 4 buts qu’ils vont encaisser dans le 1er tiers sans réussir à donner le change. Heureusement pour leurs partisans (à qui on peut tirer un coup de chapeau car, malgré les résultats, ils étaient plus d’un millier à soutenir leur équipe), et peut-être grâce au coup de fouet psychologique du changement de gardien, les Scorpions vont montrer un bien meilleur visage en faisant jeu égale en 2ème période ( 2-2), et remportant même la dernière (2-1). Cela ne pouvait certes suffire mais l’honneur était sauf et puis la défaite de tous leurs concurrents directs permet de garder espoir. Valence aura donc su dès l’entame de match fait respecter son statut de dauphin qu’il conserve en maintenant l’écart sur ses poursuivants.



Montpellier 5 - 2 Vaujany-Grenoble (56-44)

On va dire que les Montpelliérains ont fait le job en faisant respecter sans plus la hiérarchie. Après avoir frappé par 3 fois les Héraultais, peut-être par désinvolture, se feront presque rattraper avant la pause par des Isérois opportunistes. Après une période médiane vierge de but, les Vipers donneront un dernier coup de rein dans les 20 dernières minutes pour donner à leur victoire une ampleur un peu plus conforme à ce qu’espéraient leurs 1300 supporters. Statu quo pour ces 2 équipes avec Montpellier qui reste un solide leader et, faute de rapprochement vers le milieu de tableau, les Grizzlys maintiennent leur avance sur le groupe des 3 derniers.



Roanne 13 - 0 Anglet II (56-44)

Certes on connait la faiblesse des espoirs angloys lors de leurs déplacement et pourtant on reste quelque peu surpris par un tel écart, d’autant que cette fois ils étaient déplacés avec largement 3 lignes. Débordée à tous les tiers-temps - 4-0, 5-0 et 4-0 - la réserve de l’Hormadi n’aura présenté qu’une faible résistance face à des Roannais qui avaient peut-être quelques mauvais résultats à se faire pardonner auprès de leurs nombreux partisans, dont la défaite à Annecy samedi dernier. Ce match a sens unique ne fait qu’entériner le classement de chacune de ces 2 équipes, au grand dam peut-être des Basques mais qui certainement n’attendaient certainement rien de cette soirée. Et s’ ils s’étaient préservés pour le match du lendemain du côté de l’Isère plus à leur portée ?





Toulouse-Blagnac 5 - 0 Annecy (53-47)

Certes nos cotes étaient en faveur des Toulousains mais nos tendances nous laissaient espérer un peu plus de suspense. Les Bélougas ont du vouloir éviter de se mettre dans le doute comme la semaine dernière à Vaujany. Finalement la performance viendra peut-être plus de la défense. Si les locaux ont su remporter chaque période de 2 ou 1 buts pour un total pas si impressionnant de 5 buts, ils ont surtout su complètement museler l’attaque des Savoyards incapable de prendre une seule fois le portier adverse, l’américain Brawley, en défaut. Pour ce dernier, arrivé mi décembre, c’était le 1er match à domicile et donc une bien belle première avec ce blanchissage. Malgré ce beau succès, le 7ème consécutif, Toulouse-Blagnac ne fait pas d’avancée au classement mais maintien toujours la pression sur le 3ème roannais tout en distançant ses poursuivants. Les Chevaliers voient leur espoir d’intégrer le top 4 sèchement refroidis, ils en perdent même leur 5ème place. Rien d’irrémédiable cependant puisque le nouveau 5ème, Clermont-Fd., comptent exactement le même nombre de points.





Clermont-Ferrand 7 - 2 Dijon (53-47)

Il ne faut pas se fier aux apparences car la victoire mis du temps à se dessiner. Il faudra attendre le début de la 2ème période pour qu’enfin Clermont ouvre le score. Il confirmera par un 2ème but, mais n’atteindra par la pause sans que Dijon ne réduise l’écart. Ecart que les Ducs réussiront à effacer en égalisant dans le dernier tiers. Malheureusement et principalement victimes de leur indiscipline, ils craqueront dans les 9 dernières minutes en concédant 5 buts dont 4 en infériorité, souvent double. Cherchant avant tout à conforter leur participation aux phases finales, dorénavant acquise, les Auvergnats se retrouvent à une belle mais bien fragile 5ème place à égalité avec Annecy. Malgré leur défaite les Bourguignons restent toujours en ballotage favorable pour la 8ème place sur Mulhouse également à 6 points au classement. La fin de saison régulière va leur être d’autant plus stressante qu’ils n’ignorent pas que les Alsaciens comptent un match en moins.





Dimanche 18 janvier 2026

Journée 17 avancée

Malgré sa victoire sur la réserve d’Anglet, ce match avancé de Vaujany- Grenoble n’a pu que compenser la défaite de la veille et donc sans rapprochement au classement. L’impressionnante déroute des Angloys la veille à Roanne pouvait nous laisser envisager un succès aisé des Isérois. A croire que les Basques s’étaient économisés la veille ou que le coach avait su bien analyser les erreurs. Toujours est-il, la victoire des Grizzlys fut bien plus difficile à obtenir que prévue. Elle ne le sera que péniblement dans le 2ème tiers remporté 3-2. Auparavant le score fut de parité dans la période initiale (1-1) et tout autant dans la dernière qui ne vit aucun but. Pas impossible que les espoirs de l’Hormadi aient regretté alors amèrement de ne pouvoir disposer du jeune backup de l’équipe première (comme lors de la 13ème journée qui les vit vaincre Clermont-Fd. Le temps ne joue pas pour eux mais pour autant la 8ème place leur reste toujours accessible. Tout comme Vaujany-Grenoble pour la 5ème place qui, disposant de plus d’une journée de retard, reste toujours en rivalité avec Annecy et Clermont.





