Débrief de 15ème journée Division 2 Championnat 2023-2024 Il faut bien l’avouer ce week-end nous laisse un peu sur notre fin. Non pas seulement parce qu’en poule A il n’y eu pas la perf. que l’on l’espérait pour relancer un tant soit peu la compétition en tête mais surtout la rencontre tant attendu entre les 2 leaders de la poule B a été reporté à une date ultérieure; date qui pour l’instant ne nous est pas encore connue.



Sinon on a eu la confirmation que certaines équipes ont perdu leur allant depuis quelques semaines comme Angers mais aussi Amnéville en poule A ; en poule B c’est le cas semble-t-il d’Annecy. Par contre, après avoir donné des signes inquiétants Roanne et Villard-de-Lans ont su brillamment réagir pour se remettre dans la course à la 1ère place, occasion que Toulouse a laissé passé même s’il n’est toujours pas si loin.



En fin de classement pas de changement en poule A où dans ce duel de dernier la victoire de la réserve d’Amiens ne change d’autant moins sa position que le 8ème Evry/Viry a fait une fort belle performance en l’emportant en Normandie.



Chez les sudistes, des 4 clubs en lutte pour les 2 dernières places qualificatives aux play-offs la bonne opération est pour Clermont-Fd., seule équipe à l’avoir emporté. Lyon ne s’en tire pas trop mal puisqu’il ramène de Vaujany 1 point.



Par contre ce fut un dur week-end pour Valence et surtout Annecy qui perd une place au profit des Arvernes et voit revenir les lyonnais. Autre lutte à suivre, celle pour une place non négligeable de 4ème dans le groupe nord. Or là, la bonne affaire est d’abord pour Courbevoie qui confirme encore sa forme actuelle et dans une moindre mesure Reims. Par contre comme nous l’écrivions plus haut rien ne va plus pour Amnéville et Angers II qui voient se creuser le trou avec le quatuor de tête. Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes lors de la chronique Analyses et Pronostics. POULE A



Angers II 2 - 3 Courbevoie (48-52)

Si la réserve des Ducs a donné du fil à retordre, elle n’en a pas moins été battue au final par les courbevoisins dans l’ultime tiers remporté sur la plus petite des marges. Cela a suffi pour confirmer nos cotes et faire le bonheur des Coqs qui en sont à leur 5ème victoire consécutive. Par la même voilà ces derniers s’emparant de la 4ème place et qui semblent bien être sur la lancée pour la conserver. Par contre si mathématiquement le podium ne leur est pas interdit, il va être difficile à atteindre. A 8 points désormais de leur vainqueur, les angevins auront quand même préservé l’essentiel pour une réserve: la qualification aux play-offs les mettant à l’abri de la poule de maintien. Car il est sûr maintenant qu’aucun des 2 derniers classés ne pourra revenir à leur hauteur.



Amnéville 4 - 6 Reims (52-48)

Nous avions misé sur Amnéville, leur prévoyant un match difficile mais qui, devant l’urgence de leur situation, le verrait réagir face aux rémois. Il n’en a rien été et ils subirent un break des Phénix dès la 1ère période. Les Red Dogs sont bien revenus à égalité en début du 3ème tiers mais l’écart reviendra à 2 buts à la fin de la rencontre. Conséquence dramatique pour cette équipe mosellane qui longtemps fut sur le podium, elle chute de la 4ème à la 6ème place, enregistrant sa 3ème défaite de suite. Si mathématiquement rien n’est perdu il va être difficile de remonter la pente. Les champenois gagnent une place et, à 2 points, peuvent croire encore à un retour sur le 4ème.

Paris FV 4 - 1 La Roche / Yon (54-46)

La logique et donc notre pronostic ont été respectés. La petite patinoire de Bercy n’a pas beaucoup de gradins mais elle a semble-t-il fait le plein pour voir les Français Volants l’emporter face à leur dauphin. Il y eu quand même du suspense quand les yonnais sont revenus à 1 but à l’approche de la 42ème minute obligeant les parisiens à batailler jusqu’au bout. Mais ces derniers sauront donner le coup de rein nécessaire dans les 2 dernières minutes pour assoir définitivement leur victoire. Avec désormais 6 points d’avance et un match de retard sur ses concurrents immédiat, Paris a quasiment entériner sa 1ère place. Les vendéens sont sous la menace de la réserve de Rouen à 1 point et la réception de cette dernière samedi prochain pourrait être déterminante pour l’octroi de la 2ème place.





Colmar 3 - 4 Amiens II (50-50)

Et bien non, nous n’avons pas assisté à la 1ère victoire des alsaciens. S’ils ont su bien finir le 3ème tiers, cela n’a pas suffit pour rattraper leurs errances du tiers médium. Cette victoire enfin de compte revenue à la réserve des Gothiques ne sera qu’honorifique, car cela ne change rien au classement et si mathématiquement cela laisse une chance infime pour les jeunes gothiques de jouer la 8ème place, elle relèverait néanmoins du miracle. En effet il reste 3 matchs, soit un potentiel de 9 points, à jouer pour ces derniers bien à jour sur leur calendrier. Ce n’est pas le cas d’Evry/Viry 7 points devant et, très en retard sur ses journées, peut profiter encore de 5 rencontres pour faire définitivement la différence.





Rouen II 2 - 3 Prl Evry-Viry (54-46)

C’est probablement la belle performance de la soirée dans cette poule et qui par la même a mis à mal nos pronostics. En concédant la victoire aux Jets les jeunes Dragons ont perdu une belle occasion de s’emparer de la 2ème place. Consolation : le point de la prolongation leur permet de se rapprocher de 1 point mais les 2 manquants risquent de se faire amèrement regretter. Même si cela ne change rien au classement, c’est une belle opération pour les franciliens puisqu’il leur permet d’annuler en partie les effets de la victoire du 9ème, réserve d’Amiens. Les Gothiques ont maintenant, comme expliqué plus haut, peu de chance de refaire leur retard de 7 points en 3 rencontres. Comme nous le rappelions il reste 5 matchs à jouer pour l’entente essonnienne; ils peuvent donc même envisager de revenir sur la réserve d’Angers à qui il ne reste que 4 matchs et seulement 3 points devant.





POULE B



Vaujany 3 - 2 Tab Lyon (52-48)

Comme nous l’écrivions samedi dernier, sans être forcément déterminant, le résultat de cette rencontre risque de faire changer de statut de l’équipe qui vaincra. Mais cette victoire sur prolongation aux tirs au but laisse en définitif les 2 équipes sur un certain . . . statu quo. Si ce n’est pas le même 5ème les Grizzlys restent toujours à 3 points derrière. Ils ont toujours d’autant plus l’opportunité de revenir qu’ils ont des matchs de retard. Les Lions ont glané un point; ce qui est mieux que rien. Toujours 9ème, ils ont laissé partir Clermont-Fd mais se rapprochent à 1 point d’Annecy.





Roanne 14 - 5 Annecy (54-46)

Certes nos tendances étaient bien en faveur des Renards mais les Chevaliers auront payé chèrement le réveil des ligériens un peu dans le doute lors de leurs derniers matchs. Ce n’était pas la fête pour les gardiens, surtout des visiteurs. Ainsi les ligériens ont pu reprendre leur marche en avant et peuvent remercier les clermontois pour leur performances car elle permet de reprendre cette précieuse 4ème place aux toulousains. Roanne revient à 2 points des 3 premiers et donc rien n’est encore fait pour la désignation finale du leader de cette poule. La situation est plus dramatique pour les savoyards avec cette 2ème défaite de suite, la 4ème sur leurs 5 derniers matchs. Elle les voit descendre d’une place au classement. Toujours qualifiés pour les play-offs, les annéciens n’en voient pas moins se rapprocher les lyonnais 9ème à seulement 1 point.





Valence 1 - 5 Villard e Lans (47-53)

Derniers de la poule, les drômois avaient absolument besoin d’un succès. Hélas pour eux ils ne surent bousculer nos pronostics. Si les Lynx purent contenir les Ours lors du dernier tiers le mal était déjà bel et bien fait lors des 2 premiers. Les hommes du Vercors, déçus de leur défaite face à Montpellier la semaine dernière, peuvent à nouveau les titiller au classement. Mais pour Valence c’est plus dramatique car l’équipe reste non seulement dernière mais déjà un trou de 4 points s’est creusé avec le 9ème. Les valentinois ont l’avantage de bénéficier d’un match de retard et donc tout reste possible s’ils savent en profiter.



Clermont-Ferrand 5 - 4 Toulouse-Blagnac (48-52)

Comme à Roanne lors de la 13ème journée les Sangliers nous auront encore une fois pris en défaut, au grand dam des toulousains laissant passer une belle occasion de devenir coaleader.de la poule. Pourtant les Bélougas auront tout donné au dernier tiers pour au moins arracher la prolongation et ils n’en étaient pas loin. Ils seront passés à côté de la 2ème période (3-0) et le retard pris ne sera jamais rattrapé. Les play-offs ne sont pas encore acquis néanmoins comme nous l’écrivions dans la chronique des tendances, parmi les 4 à la lutte pour les 7 et 8èmes places, l’équipe qui l’emportera lors de cette 15ème journée prendra une sérieuse option pour la qualification. Seul des 4 clubs concernés Clermont l’a emporté et c’est donc de bon augure. La conséquence immédiate est cette montée d’un cran puisque les voilà désormais 7ème. Conséquence moins agréable pour la ville rose qui se rêvait en tête à l’issue de cette journée; la voilà 5ème, mais là aussi rien n’est définitif.



HCMP (2) - Montpellier (1) Match reporté (à priori pour des raisons liées aux évènements actuels troublant gravement la circulation sur certains axes routiers).

