Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Debrief de la 16ème Journée - Saison 2025/2026 Debrief de la 16ème journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2025-2026 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 04/02/2026 à 14:30 Tweeter

Debrief 16ème journée championnat Division 2 - 2025/2026 Une chose assez étonnante cette saison, lorsqu’un leader semble bien installé, il suffit qu’il perde une rencontre pour qu’au moins une deuxième défaite suive. Ce fut le cas récemment de La Roche/Yon, encore plus dramatiquement pour Evry-Viry dont on n’a pas oublié sa domination pendant un tiers de la saison avant de s’écrouler assez spectaculairement.



On pensait le leader de poule sud plus solide mais voilà que Montpellier subit là aussi sa 2ème défaite de suite. Cela constitue d’autant plus l’évènement majeur que son dauphin, Valence, semble dans une forme éblouissante avec le succès rapporté d’un déplacement délicat. Les Lynx talonnent dorénavant les Vipers à 1 point et que de plus le calendrier de fin de phase régulière s’annonce un peu plus délicat pour ces derniers.



Entre-autre ces 2 équipes auront à se frotter à Toulouse-Blagnac qui continue sa série victorieuse et se trouve récompensé par la prise de la 3ème place au détriment de Roanne. De même en remportant le derby de la Champagne, Châlons reprend à Orléans la 3ème marche du podium.





Regardons tout de suite le bas de classement où assurément en poule sud Mulhouse a fait un grand pas en avant, peut-être même définitif. Si Dijon a théoriquement la possibilité de revenir à hauteur des Alsaciens, sans pouvoir cependant les dépasser, faut-il encore que ces derniers ne marquent plus aucun point sur les 3 matchs qui leurs restent. Alors seulement, et grâce au goal-average particulier qui leur est favorable, les Bourguignons se qualifieraient. Quant à la réserve d’Anglet, elle ne peut plus échapper à la poule de maintien.



En poule nord, la course aux play-offs est terminée également pour Courbevoie à qui il reste 2 matchs à jouer et ne peut au mieux que revenir à égalité avec le 8ème actuel Reims 6 points devant. Or non seulement les Phénix ont l’avantage d’avoir encore 4 rencontres à disputer mais de plus ils ont le goal-average particulier nettement en leur faveur.



Bien que 10ème et dernière, la réserve de Rouen peut encore mathématiquement marquer 9 points de par son retard de calendrier, mais là aussi il faudra un sans faute et espérer que les Rémois fassent un zéro pointé jusqu’à la fin de cette 1ère phase.



Cela sous-entend entre-autre que les jeunes Dragons remportent leurs 2 matchs face à Reims qu’ils n’ont pas encore rencontré cette saison.







En zone intermédiaire concernant la poule nord, cette fois Evry-Viry et même Luxembourg ne peuvent plus être concernés par les 2 dernières places et pour Paris il faudrait de sacrés concours de circonstance pour ne pas y être aussi. Non seulement les Volants devraient perdre leur 3 matchs restants mais, constatant l’égalité parfaite au goal-average particulier avec les jeunes Dragons, cela se jouera au goal-average général. Or les Rouennais, pour rattraper leur important retard au goal-average générale (actuellement de -8 pour Paris contre -25 pour Rouen II) auront alors l’obligation de remporter tous leurs matchs sur des scores fleuves, ce qui semble pour le moins irréaliste. Il n’y a, comme vu plus haut, que Reims qui n’est pas tout à fait à l’abri.



En zone sud, il est maintenant certain que ni Annecy, ni Clermont-Ferrand avec son exploit de ce week-end, ne peuvent terminer 8ème. Par contre Vaujany-Grenoble peut encore espérer leur griller la politesse . . . tout comme il peut se faire dépasser par Mulhouse qui lui-même n’est pas encore tout à fait assuré de sa qualification.





Après cette longue mise au point nécessaire de la situation à l’approche de la clôture de la phase régulière, saluons les exploits d’Evry-Viry lui assurant définitivement sa place en play-off si ce n’est encore sa 5ème place, et bien sûr de Clermont face au leader. Ce championnat de D2 reste donc passionnant jusqu’au bout et le public ne s’y trompe pas avec beaucoup de patinoires copieusement garnies dont 3 ont tourné autour des 1500 spectateurs. Bien des clubs de D1 ne peuvent pas en dire autant.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



Paris FV 4 - 3 Prl Luxembourg Match joué le 14 décembre 2026

Rappelons que le match comptant pour la 16ème journée Paris – Luxembourg a déjà été joué et remporté par les Français Volants 4-3 en prolongation.



Orléans 2 - 3 Evry/Viry (55-45)

Les Orléanais étaient incontestablement nos favoris mais comme nous le rappelions, personne n’est à l’abri d’une contre performance. Or il semble que nos Renards se soient bien fait surprendre, en particulier lors du dernier tiers dans ce match bien avare en buts. En effet si les 2 équipes ont su se tenir lors des 2 premières périodes, 1-1 à chaque fois, la dernière ne se termina pas par la parité avec un seul et unique but marqué par les Jets à la 44ème minute. Les 16 minutes restantes ne permettront pas aux hommes du Loiret d’arracher au moins la prolongation.



Cette défaite coute à ces derniers la 3ème place mais il leur reste 3 rencontres pour relever le difficile challenge de revenir sur Châlons-en-Champagne qui les précède de 3 points. L’entente essonnienne assure avec cette victoire définitivement sa place en play-off ; elle consolide par ailleurs une 5ème place qui, elle, n’est pas encore acquise.





Châlons en Champagne 5 - 2 Reims (56-44)

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le score final, ce fut bien un vrai derby où les Châlonnais pourtant largement favoris, n’ont jamais lâché complètement leurs adversaires. Dominés d’un seul but au 1er tiers, puis 2-0 en début du suivant, les Phénix surent réduire l’écart avant la 2ème pause. A nouveau les Gaulois vont prendre le dessus par 2 fois après la 53ème et 55ème minute mais les Rémois parviennent encore à réduire l’écart à 2 unités. Le pari de sortir le gardien dans la dernière minute ne permettra pas de miracle mais de donner au succès de Châlons un contour plus confortable.



Victoire fort profitable puisque ce dernier reprend sa place de 3ème un temps cédée à Orléans. Par contre Reims devra encore attendre pour assurer définitivement au moins une 8ème place qui cependant lui tend les bras.



Brest 6 - 4 Rouen II (58-42)

Pour un 10ème et dernier de poule, on peut dire que les espoirs normands auront offert une bien belle résistance chez le leader breton. Malheureusement dans la course aux play-offs seule la victoire importait et une 2ème période complètement ratée a enlevé tout espoir d’imiter le Mulhouse de la 15ème journée. Les jeunes Dragons avaient pourtant réussi à tenir tête aux Albatros lors du 1er tiers conclu par une parité 1-1. Ils prendront même l’avantage en tout début de 2ème période mais le gros passage à vide entre la 26ème minute et la pause leur coutera 4 buts. Les Brestois n’avaient plus qu’à gérer le dernier tiers, ce dont profitèrent à priori les Rouennais pour l’emporter 2-1 ; bien insuffisant pour renverser la situation.



Brest continue à être seul maitre de la poule nord alors que la réserve de Rouen voit ses chances de participation aux phases finales se réduire comme peau de chagrin (voir plus haut).





Courbevoie 3 - 6 La Roche/Yon (47-53)

Rencontre au résultat hautement important pour les Coqs qui n’avaient malheureusement pas la tâche facile en accueillant un Hogly déterminé à se reprendre. Rappelons que les défaillances graves des 2 dernières journées leur avaient couté leur place de leader. Les Vendéens le feront sentir dès le 1er tiers qu’ils vont dominer 3-1. Deux nouveaux buts dans la période médiane confirmeront leurs intentions et le 2ème but courbevoisin ne maintiendra qu’un maigre espoir d’une remontée désespérée dans le dernier tiers. Cela d’autant qu’effectivement les locaux marqueront rapidement un 3ème but, réduisant l’écart à 2 unités. Mais ils n’arriveront plus à forcer les portes de la défense des visiteurs qui au contraire concluront la marque en toute fin de rencontre (en cage vide ?).



La victoire également des Brestois ne permet aux Yonnais que de rester encore à 2 points derrière tout en maintenant le même écart devant le 3ème, qui cette fois n’est plus Orléans mais Châlons. Comme expliqué plus haut dans l’introduction, Courbevoie a laissé ses derniers espoirs de play-offs dans cette 16ème journée. Il leur faut dorénavant terminer au mieux ce championnat régulier, ne serait-ce pour préparer les échéances de la poule de maintien.



POULE B



Mulhouse 9 - 2 Vaujany-Grenoble (49.50-50.50)

Si notre pronostic n’a pu se vérifier, nous avions néanmoins raison d’être d’une extrême prudence dans nos cotes. Les Scorpions sont passés en mode turbo dans cette dernière ligne droite pour la qualification aux phases finales et leurs partisans ne s’y trompent pas puisqu’ils étaient venus en nombre soutenir leurs joueurs. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’auront pas attendu longtemps pour se réjouir puisque leurs favoris ne mettront pas 50 secondes pour ouvrir le score. Les Alsaciens en marqueront 2 autre avant la 1ère entrée aux vestiaires sans que les Isérois puissent réagir. Ils le feront dans le tiers suivant en ouvrant d’1 but leur compteur, mais en prendront 4 autres dans leur musette. Avec 7-1 à l’entame de la dernière période, le relâchement des Mulhousiens ne sera que relatif puisqu’ils l’emporteront aussi 2-1 pour un total assez impressionnant de 9 à 2.



Cette fois les Scorpions ont fait le trou sur les Dijonnais qui devront bénéficier de circonstances exceptionnelles pour repasser devant comme nous l’avons expliqué plus haut. Quand aux Grizzlys, s’ils ne risquaient déjà plus de se retrouver en poule de maintien, vont avoir par contre un peu plus de mal à se recentrer en milieu de tableau et surtout peuvent tout à fait être rattrapés par leurs vainqueurs du jour.



Roanne 3 - 5 Valence (50-50)

Finalement les Valentinois ont su parfaitement gérer ce déplacement mais il leur a fallu un temps d’adaptation et de la patience avant de frapper fort dans le dernier tiers. Auparavant et après une 1ère période à égalité, 1 partout, les Roannais surent bien gérer le tiers médian en l’emportant 2 à 0 pour un total à l’entame des dernières 20 minutes de 3-1 en leur faveur. Mais cela ne durera pas puisqu’il ne faudra que 42 secondes suivant la reprise pour voir les Lynx réduire l’écart. L’égalité se fera peu après le début des 10 dernières minutes, puis moins d’1 minute de plus pour prendre cette fois les devants. Les Renards ligériens se lanceront dans une vaine course poursuite, les obligeant en fin de rencontre à sortir leur gardien pour tenter d’accrocher la prolongation. Cela ne donnera que l’occasion aux dromois d’envoyer un dernier palet en cage vide.



La conséquence la plus visible est la perte pour Roanne de sa place sur le podium au profit de Toulouse-Blagnac alors que Valence reste 2ème mais talonne dorénavant fortement le leader montpelliérain.



Toulouse-Blagnac 8 - 5 Dijon (56-44)

Comme nos cotes le laissaient présager, il n’y eut pas d’exploit pour les Dijonnais. Dès les 6 premières minutes, les Toulousains allaient déjà signer 3 réalisations avant de voir les visiteurs réduire un peu l’écart dans la 2ème moitié de ce 1er tiers. Comme assez souvent cette saison, les Bourguignons surent avoir une courte réaction d’orgueil en revenant à parité peu après la mi-match. Malheureusement ils ne surent gérer la réaction des Bélougas qui ne marquèrent pas moins de 4 buts dans les 4 dernières minutes de cette 2ème période. A 7-2 les Languedociens se reposeront un peu sur leur laurier en début de cet ultime tiers qui verra les Ducs marquer rapidement par 2 fois. Insuffisant puisque les Bélougas vont verrouiller le jeu et marqueront même le dernier but de la partie pour signer une indiscutable victoire de 8 à 5.



Toulouse-Blagnac continue sa série sans défaite enfin récompensée par une belle 3ème place. Pour Dijon, cette défaite conjuguée au réveil de Mulhouse en cette fin de 1ère phase obscurcit quelque peu l’avenir comme nous l’avons écrit en préambule plus haut ; la possibilité d’intégrer les play-offs ne leur appartient plus seulement puisque pas mal de circonstances devront tourner en leur faveur.



Clermont-Ferrand 3 - 1 Montpellier (45-55)

Tablant sur une grosse réaction d’orgueil des Montpelliérains nos cotes étaient incontestablement en leur faveur ; mais peut-être que les Clermontois avaient à se faire pardonner aussi de leur dernière performance. En tout cas leurs très nombreux supporters voulaient, eux, y croire. Le fait est que dans ce 1er tiers aucune équipe ne voulait lâcher du lest et surtout se découvrir si bien qu’au final rien ne sera marquer. Dans la période suivante, il ne suffira qu’une seule petite erreur défensive des visiteurs pour que les Sangliers ouvrent le score pour ce qui fut le seul but de ce tiers médian. Les Vipers, piqués au vif, réussiront 3 minutes après la reprise à revenir à hauteur de leurs hôtes mais il était toujours aussi difficile de défier des gardiens particulièrement appliqués. Pourtant à nouveau les Arvernes y parviendront à l’entame des 10 dernières minutes. Ils seront même suffisamment opportunistes pour profiter d’un jeu de puissance et faire le break à 4 minutes de la fin. Comme lors de la 15ème journée, les Héraultais ne sauront faire sauter le verrou dans ces ultimes instants du match.



Voilà une nouvelle défaite qui pourrait dès la semaine prochaine couter la 1ère place aux Montpelliérains qui seront dispensés de jouer samedi prochain, contrairement à Valence en embuscade à 1 point derrière eux. Annecy l’ayant également emporté, Clermont reste donc toujours à égalité de point avec les Savoyards et ne progresse donc pas au classement. Pour autant, outre de creuser un écart bienvenu sur Vaujany qui compte un match de retard, c’est surtout un bel encouragement pour les joutes futures des phases finales.





Annecy 8 - 1 Anglet II (56-44)

Non seulement il n’y pas eu d’exploit pour des basques venus pourtant plus nombreux que d’habitude mais cette défaite a des conséquences irréversibles. Ils ont su pourtant résister tout un tiers à la pression des Savoyards qui se trouvaient autant dans les gradins combles (1500) que sur la glace. Mieux même, ils ouvriront la marque en début de 2ème période en étant opportunistes dans une supériorité. Mais sitôt revenus à égalité, les Annéciens ne se firent pas prier pour vite revenir à égalité et enchainer de 2 autres buts dans cette fin de tiers. Loin de pouvoir réagir dans les 20 minutes restantes, les jeunes espoirs de l’Hormadi vont complètement s’écrouler pour encaisser pas moins de 5 buts sans pouvoir en rendre un seul.



Cette rencontre pas si mal entamée mais qui finalement a fini en déroute n’est pas sans conséquence pour nos Basques ; ils ne peuvent dorénavant plus échapper à la poule de maintien et vont peut-être devoir faire un choix entre tenter d’assurer le maintien en D2 ou privilégier le championnat U20 qui concerne la majorité de ces jeunes joueurs. Annecy garde sa 5ème place mais avec toujours les Clermontois, 6ème, à égalité de point avec eux.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics » © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo