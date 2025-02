Débrief

17ème journée de D2

Et matchs de mise à jour 9ème et 10ème journée.





Ce week-end prolongé aura réservé encore quelques surprises mais aussi clarifié certaines situations ne serait-ce de part ces 2 rencontres de mise à jour du calendrier disputées dimanche. Pour autant la situation reste encore confuse sur bien des points et nous allons tenter de faire le point.



Ainsi, après la réserve d’Anglet, Dijon et Wasquehal sont dorénavant condamnés à la poule de maintien. Tout juste les Ducs peuvent espérer, à la condition de gagner ses 2 derniers matchs (puisqu’ils comptent une journée de retard) de dépasser pour l’honneur le club de Wasquehal si ce dernier perd lors de la 18ème journée. Et si ce dernier, 9ème, peut encore mathématiquement revenir à égalité de points avec le 8ème, réserve de Rouen, malheureusement cela ne suffira pas car le goal-average particulier sera à l’avantage des espoirs normands. En effet ces derniers ont eu un week-end des plus fructueux en écrasant les Nordistes samedi et en parvenant ce dimanche à prendre le meilleur sur Courbevoie, pourtant favori. En poule sud, si par leur victoire à Clermont-Fd., les Vaujaniat-grenoblois ont assuré leur place en phase finale, il ne reste qu’un très mince espoir pour les Auvergnats d’y arriver.



Pour le top 4 de chacun des groupes, on connait définitivement les clubs assurés d’en faire partie en poule nord où seul l’ordre peut encore changer. En effet le 5ème Orléans et le 6ème Luxembourg, et malgré 2 rencontres à jouer pour ce dernier, ne peut plus revenir sur le 4ème Courbevoie. Après quelques déconvenues et contre toute attente les parisiens ont réussi à l’emporter chez le leader Châlons-en-Champagne. Cela leur permet de garder un très mince espoir de reprendre la 1ère place mais encore faudra-t-il gagner leurs 2 derniers matchs et espérer que les Gaulois s’inclinent à Reims. Pas impossible puisque, si Reims ne peut viser la place de leader, celle de dauphin reste elle, à sa portée à condition de battre son leader. Tout comme pour Courbevoie à qui de plus il reste 2 journées à jouer.



En poule sud, si Lyon n’est pas loin d’avoir définitivement conquis sa 1ère place, 6 clubs peuvent encore prétendre au top 4. Toulouse-Blagnac peut perdre sa place de Dauphin mais surtout sa présence dans le quatuor final. Roanne reste aussi mathématiquement menacé. Pour autant avec ses 2 journées à rattraper, il a toutes les cartes pour non seulement préserver son rang mais être en théorie la seule équipe capable de menacer le leader actuel. Egalement pour Montpellier, 4ème, et La Roche/Yon, 5ème mais à égalité de points, ainsi que Valence et Vaujany-Grenoble qui peuvent encore surprendre de part leur potentiel de points théorique donné par leurs retards de calendrier, la lutte continue donc pour le top 4



Entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’

17ème journée

POULE A

Chalons en Champagne 4 - 5 Prl Paris FV (54-46)



Finalement les Volants nous auront doublement fait mentir. Non seulement le suspense fut au rendez-vous mais ils ont su se relancer en obtenant la victoire. Pour autant en concédant le point de la prolongation, et malgré l’avantage théorique de leur match en retard, les Parisiens vont non seulement avoir du mal à combler les 5 points de retard sur les Châlonnais mais ils restent encore bien menacés pour leur place de dauphin et en premier lieu par les Rémois, vainqueurs à 3 points ce samedi. Meilleur scénario possible pour Paris : remporter leurs 2 matchs restant contre Courbevoie (mise à jour 1ère journée et 18ème journée) et que les Gaulois s’inclinent dans le derby champenois chez les Phénix. L’équipe de Châlons peut être déçu mais elle revient de loin car cette fois les Parisiens surent rendre un bon départ, menant toute la rencontre avec encore 3 buts d’avance à moins de 7 minutes de la fin. Puis les locaux eurent un réveil tardif mais brutal en marquant par 3 fois en moins de 3 minutes et arrachant des prolongations qui leur seront néanmoins fatales. Pourtant ce point arraché in extrémis risque d’être précieux dans le décompte final. Aux Gaulois de faire le nécessaire à Reims dans 15 jours en sachant qu’en cas d’égalité de points, c’est Paris qui a l’avantage au goal-average particulier.



Dijon 3 - 6 Reims (48-52)



Reims a rempli son contrat en allant sans surprise l’emporter à Dijon. Ce ne fut pourtant pas si facile. Les Bourguignons, qui disputaient là leur chance de rester dans la course aux play-offs, auront cru en leur étoile jusqu’au 3ème tiers. Ils avaient ainsi ouvert le score avant de se faire dépasser en fin de 1er tiers. Ils avaient alors su revenir et prendre même les devants à l’approche de la mi-match. A la 33ème minute cependant, les Rémois reviendront à hauteur. L’égalité sera maintenue jusqu’à l’approche de la 48ème minute. Puis les Phénix finiront en boulet de canon en enchainant 3 buts dont 2 dans les 2 dernières minutes. Le mince espoir d’une qualification sera définitivement effacé le lendemain dimanche par la victoire un peu surprise de la réserve de Rouen sur Courbevoie. Les Rémois peuvent pester de la déconvenue de leur voisin châlonnais face aux Parisiens car elle les empêche de passer devant ces derniers et dont ils ne sont plus qu’à 1 point dorénavant. Peut être partie remise pour la 18ème journée . . . si d’ici là les volants ne gagnent pas à Courbevoie, les rendant alors intouchables.





Rouen II 8 - 3 Wasquehal (50.50-49.50)



Les Rouennais disposaient de 2 rencontres ce week-end pour éventuellement faire définitivement la différence sur ses 2 autres concurrents à la 8ème place ; même si cela dépendait également de leurs résultats respectifs. La 1ère rencontre les opposait justement à l’un des 2, Wasquehal. Si les Lions marquèrent les premiers, leur course en tête ne dépassera pas la 12ème minute puisqu’avant la fin du 1er tiers, les jeunes Dragons transperceront par 3 fois la cage adverse et ne quitteront plus la tête. Ils aligneront 4 autres buts en 2ème période pour n’en concéder qu’1. Seul le dernier tiers sera équilibré avec une réalisation chacun. Coup double pour les Normands qui non seulement reviennent à hauteur des Nordistes mais les dépassent même au classement à la faveur du goal-average particulier. Ils éloignent la menace des dijonnais encore présente mais au prix dorénavant d’un bel exploit, à moins que . . . les rouennais dissipent tout malentendu dès ce dimanche.



Evry/Viry 5 - 4 Prl Orléans (51-49)



Première des 2 manches pour ces 2 formations qui se retrouveront dimanche à Orléans pour ce qui aurait dû être le match-aller. Nous avions pronostiqué que chacune parviendrait à s’imposer chez elle, se neutralisant en quelque sorte. La 1ère partie de nos prévisions c’est en effet réalisé mais de justesse -comme le prévoyaient un peu nos cotes - puisqu’il fallut avoir recours aux prolongations. Les Orléanais vont marquer par 2 fois lors du 1er tiers où l’entente Evry-Viry parviendra néanmoins à réduire l’écart. Les 2 équipes se partageront la 2ème période avec 1 but chacun. Puis les Franciliens reviendront à égalité en début du 3ème tiers pour à nouveau être mené d’une unité moins de 2 minutes plus tard. Ils trouveront les ressources pour revenir à égalité à 8 minutes de la fin. Pouvant encore profiter lors de la prolongation de 48 secondes de supériorité, les Jets sauront en tirer profit et ne mettrons que 27 secondes pour l’emporter en mort subite. A ce moment du championnat les Renards du Loiret étaient à égalité de points avec leurs adversaires du jour et retour à la maison pour la seconde manche le lendemain.





Courbevoie 6 - 5 Prl Luxembourg (52-48)



Nous nous attendions à une rencontre serrée entre 2 formations plutôt sur une bonne dynamique et elle le fut encore plus que ne le prévoyaient nos cotes. Les Franciliens marquent assez rapidement dans ce 1er tiers mais Luxembourg réagit vite en égalisant moins d’1 minute plus tard. Les hommes du Grand Duché prendront même les devants 8 minutes plus tard mais là se sont les Coqs qui réagiront pour revenir à hauteur. Le score est donc à 2 partout à l’entame de la 2ème période. Elle sera remportée par les Tornados qui marqueront par 3 fois pour ne concéder qu’un retour aux locaux. Les Courbevoisiens ne courberont pas l’échine dans l’ultime période puisqu’ils parviendront à arracher les prolongations en marquant les 2 buts nécessaires dans les 3 dernières minutes du temps réglementaire. Malgré les 54 secondes d’infériorité en début de prolongations, ils tiendront et réussiront, peu de temps après le retour à égalité de joueurs, à marquer le but en or. Cette victoire à la Pyrrhus leur permet certes de garder leur place en top 4 mais les éloigne un peu plus du 3ème Reims et la débauche d’énergie dépensée ce soir-là expliquera peut-être en partie la performance du lendemain. Les luxembourgeois n’ont pas tout perdu car s’ils rétrogradent d’1 place suite à la victoire d’Orléans le dimanche, grâce à ce petit point récolté, ils restent en contact de ce dernier. Or, contrairement à ce dernier qui n’a plus qu’une journée à disputer, les Tornados ont encore 2 matchs tout à fait prenables à disputer.





POULE B

La Roche/Yon 0 - 6 Lyon (49.50-50.50)



Le vainqueur est bien celui que nous avions pronostiqué mais nos cotes par contre nous avaient pas préparé à un tel score. Cela a dû être une certaine consternation chez les supporters du HOGLY qui n’ont pas dû reconnaître l’équipe qui a su l’emporter récemment chez les 2 anciens leaders Montpellier et Toulouse. Que dire (nous n’étions pas au match pour une analyse plus précise) si ce n’est que Lyon s’est imposé avec une régularité de métronome en marquant par 2 fois à chaque tiers temps avec un match très solide de la défense et de son gardien Ginier qui pourra se permettre le luxe de laisser sa place à 13 minutes de la fin (Lyon menait alors 5-0). Un malheur ne venant jamais seul, les Vendéens non seulement n’ont pu profiter de la défaite des Toulousains pour s’emparer de la 2ème place, mais se voient sorti du top 4 par les Vipers. A égalité de points avec ces derniers, ils sont trahis par le goal-average particulier pour 1 but d’écart. Il leur faudra absolument se reprendre à Vaujany lors de la dernière journée, tout en espérant une défaite de Montpellier à Roanne ce même jour ou, plus improbable, 3 défaites de suite pour cette dernière équipe (se rajoutant à la 18ème journée, Roanne doit encore jouer ses 2 matchs de retard). Le retour dans le top 4 sera donc l’objectif principal des Yonnais mais ne dépend malheureusement pas que d’eux. S’il y a bien une équipe qui va suivre les performances de Roanne, c’est bien celle de Lyon. En effet de par sa victoire, elle s’est mise à l’abri du retour de tous les outsiders à l’exception des Ligériens pourtant à 7 points. Mais, comme nous le rappelions plus haut, ces derniers ont encore 3 matchs, soit un potentiel de 9 unités récupérables. Maintenant à jour sur leur calendrier, les Lions savent que peut-être le leadership de la poule se jouera sur la dernière journée ; à moins que, dès ce mercredi, Valence arrive à confirmer sa domination entrevue lors de la rencontre l’opposant aux Roannais et que des problèmes techniques avaient contraint les arbitres à l’arrêter pour la voir reporter au 12 février*.

*Valence menait alors 3 à 1 à la fin du 2ème tiers mais ils n’en tireront pas avantage ce mercredi car la rencontre sera rejouée dans son intégralité.





Montpellier 9 - 0 Anglet II (54-46)



Nos tendances étaient incontestablement en faveur des Montpelliérains malgré pourtant des résultats récents bien discutables. Ils auront pourtant été encore au-delà de ce que nous pressentions au plus grand bonheur de leurs nombreux supporters qui ne les avaient pas vu vaincre sur leur glace depuis mi décembre 2024. Les Basques ont bien su résister lors du 1er tiers perdu 1-0 mais auront complètement lâché prise lors du 2ème en encaissant 6 buts. Les Vipers en rajouteront 2 autres dans la dernière période tout en parvenant à préserver leur cage jusqu’à la fin. Certes il n’y avait plus grand-chose à gagner pour les espoirs angloys si ce n’est un peu de confiance avant la poule de maintien. Ils n’en auront guère trouvé si ce n’est lors de la 1ère période. Les Héraultais espéraient quant à eux un faux pas de Roanne pour réintégrer le top 4 et finalement il est venu de La Roche/Yon. Leur 4ème place reste néanmoins fragile puisque ne reposant que sur le goal-average particulier sur les Vendéens qui leur est favorable. Ils n’auront pas éloigné le danger valenciennois car, vainqueurs eux aussi, les Lynx restent à 5 points mais avec un match de plus à jouer, soit 6 points en jeu. Sans oublier que Vaujany-Grenoble, 8 points derrière mais comptant encore sur 3 journées de championnat, peuvent encore espérer engranger 9 points.





Toulouse-Blagnac 3 - 5 Valence (51-49)



Quelle est longue cette fin de saison régulière du côté de Toulouse ! Les Belougas n’ont su assumer le statut de favori que nous leur avions donné et ils ne se maintiennent à la 2ème place que d’1 petit point. Soutenus par plus de 1500 supporters, ils auront pourtant bien débuté la partie en dominant le 1er tiers 2 à 0. Toujours devant en fin du 2ème tiers malgré une réduction du score (2-1), c’est dans l’ultime période que nos Toulousains vont craquer en encaissant 3 buts dans les 8 premières minutes. Ils arriveront bien à réduire l’écart d’une unité mais les Valentinois concluront sur un dernier but à 20 secondes de la fin. La situation des Haut-garonnais est devenu très fragile et leur présence dans le top 4 non assuré puisque sous la menace du 5ème, La Roche/Yon, seulement 2 points derrière. Les Lynx, 6ème, ne peuvent revenir sur les Bélougas mais peuvent encore viser le quatuor de tête. Ils sont certes à 5 points derrières les 2 clubs les précédents. Mais de part leur match en retard se rajoutant à la dernière journée de championnat, ils peuvent espérer récolter encore 6 points et cela pourrait suffire à griller la politesse à Montpellier ou La Roche dans le top 4. Mais pour cela il leur faudra dans un premier temps confirmer face à Roanne les bonnes dispositions entrevues lors de leur rencontre de la 16ème journée et malheureusement interrompu pour raison technique. Elle sera rejouée intégralement ce mercredi 12 février.



Annecy 0 - 7 Roanne (49-51)



Malheureusement pour Annecy notre pronostic s’est avéré juste et même au-delà de nos cotes. Les Chevaliers n’ont pas confirmé ce samedi les progrès pourtant affichés depuis quelques semaines en concédant ce blanchissage face à Roanne. Les visiteurs ont frappé dès la 5ème minute mais ne se sont pas envolés et Annecy parvint à finir ce tiers par le plus petit des scores. C’est lors des 2 périodes suivantes et en particulier peu après la mi-match qu’ils cèderont face aux buteurs ligériens par 3 fois dans chacun des 2 tiers et dont le dernier coup de poignard sera à 36 secondes de la fin. Par cette victoire les Renards roannais ont réussi à prendre possession de la 3ème place. Pourtant ils n’ont pas encore complètement assuré leur place dans le top 4 car les 2 suivants immédiats, Montpellier et La Roche/Yon ne sont qu’à 1 point. Même Valence pourtant à 6 points, a la possibilité de revenir en remportant ses 2 derniers matchs car ils ont sur eux l’avantage pour l’instant du goal-average particulier ; voir Vaujany avec ses 3 matchs encore à jouer. Heureusement il reste encore à cette équipe de Roanne 3 rencontres à disputer et une seule victoire, même en prolongation, lui assurait de rester dans les 4 premiers (goal-average particulier définitivement favorable par rapport à La Roche/Yon battue 2 fois). Paradoxalement pourtant c’est également la seule formation encore mathématiquement capable d’inquiéter le leader lyonnais. Mais pour cela il faudra aux Renards remporter leurs 3 derniers matchs et que les Lions s’inclinent ou concèdent une victoire en prolongation car là aussi le goal-average particulier serait en faveur des Ligériens. Pour continuer à caresser ce rêve il va d’abord falloir répondre ce mercredi à un sacré défi à Valence. (Voir pronostic Valence – Roanne à la fin)





Clermont 3 - 6 Vaujany (50.50-49.50)



Nous avions donné les Clermontois légèrement favoris de cette 1ère manche qui verra sa prolongation samedi prochain à Vaujany. Cette rencontre était d’ailleurs capitale pour ces 2 formations et à priori les Vaujaniats, malgré leur jeune âge, auront mieux su gérer la pression que leurs hôtes. La partie fut intense et tour à tour les équipes ont pris les devants. Bien que menés à 13 minutes de la fin, les Arvernes pouvaient encore y croire en revenant à une longueur. Mais les Isérois surent donner le coup de rein pour rajouter très rapidement un 5ème but, puis un autre 6 minutes plus tard. Cette victoire assure définitivement la qualification des Grizzlys pour les play-offs. Mieux encore, de part le nombre de journées encore à jouer et le potentiel de 9 points qui s’y rattache, ils peuvent encore prétendre mathématiquement au top 4. Mais il leur faudra pour cela non seulement faire le plein de victoires, et sans prolongation, mais aussi bénéficier de faux pas de leurs adversaires, en l’occurrence Montpellier et La Roche/Yon. Pour les Clermontois, cela s’annonce beaucoup plus compliqué pour ne pas dire désespéré ; Vaujany 7ème et dorénavant hors de porté, seul l’actuel 8ème Annecy peut encore être rattrapé. Il reste 2 matchs à disputer aux Auvergnats contre 1 pour les Savoyards avec 6 points en jeu, soit 1 de plus que l’écart les séparant ces derniers. Le défi est donc pour les Puydômois de remporter leurs 2 dernières rencontres et d’espérer la défaite des Chevaliers lors de la 18ème journée. Si les Sangliers peuvent encore envisager un succès, pour autant certainement pas acquis d’avance, chez le dernier de poule Anglet lors de l’ultime journée, il leur sera beaucoup plus difficile de prendre leur revanche chez les Grizzlys samedi prochain lors de la mise à jour de la 9ème journée.





Dimanche 9 février



Mise à jour 9ème journée







Orléans 4 - 2 Evry/Viry (52-48)



Nous avions donné cette fois Orléans comme favoris avec même des tendances un peu plus larges en leur faveur. Et nous avons vu juste puisqu’ici il n’a pas été nécessaire d’aller jusqu’aux prolongations pour que les Renards du Loiret prennent leur revanche. Pourtant là aussi la rencontre sera disputée jusqu’à l’entame des 10 dernières minutes où les Orléanais feront définitivement la différence. Jusque là, les 2 adversaires avaient partagé le 1er tiers, 1-1 et se seront neutralisés dans le 2ème, 0-0. Les Jets prennent les devants en début de 3ème période mais non seulement les Loirétains égaliseront 5 minutes plus tard mais enchaineront avec un autre but 3 minutes plus tard qui leur donne l’avantage. Il sera suivi d’un 4ème provoquant le break à 2 minutes de la fin. Les franciliens ne reviendront plus. Ils restent par la même à leur 7ème place alors que Orléans non seulement reprend ses distances mais la confortent et en profitent même pour passer devant Luxembourg pour 1 petit point.





Mise à jour 10ème journée

Rouen II 2 - 1 Courbevoie (46-54)

Nous avions donné Courbevoie assez largement favoris. Mais la confiance retrouvée des espoirs de Rouen avec ce score fleuve la veille face à Wasquehal, conjugué peut-être avec une compréhensible fatigue des visiteurs se déplaçant le lendemain d’une dure confrontation avec prolongation, peut en partie expliquer le résultat de ce dimanche. De fait, profitant d’une mise en jambe plus longue de leurs hôtes, les Normands surprendront par 2 fois les Coqs dans ce 1er tiers. Il faudra attendre peu après la mi-match pour que les Dragons concèdent un but mais ce sera le seul. La défense des Altoséquanais fera certes bonne garde mais jamais leur attaque ne pourra déjouer le gardien adverse. Les Franciliens viennent de perde encore une occasion de se rapprocher de la 3ème place. Il leur faut dorénavant non seulement remporter leurs 2 derniers matchs face à des Parisiens qui semblent avoir retrouvé leur dynamique mais compter aussi sur une défaite des Rémois. Les jeunes Rouennais ont par contre parfaitement accompli leur mission durant ce week-end. Ils ont définitivement conquis cette salvatrice 8ème place et viennent par la même d’enlever tout espoir, aux Dijonnais comme aux Wasquehaliens, qui ne peuvent désormais plus échapper à la poule de maintien.







Analyse et pronostic pour la rencontre du 12 Février

Journée 16 Valence (6) 50.50% - 49.50% Roanne (3)

C’est le dernier match reporté de la saison puisqu’il le fut suite à un problème de glace à la patinoire valentinoise le 1er février dernier. Les arbitres en avaient pris la décision une poignée de secondes avant la fin du 2ème tiers. Les tendances proposées alors lors de notre chronique de la 16ème journée étaient très serrées mais en faveur de Roanne. Nous nous permettons de les reprendre mais en inversant les destinataires. En effet s’il a été décidé que la rencontre serait rejouée dans son intégralité, celle avortée nous donne quelques renseignements. Or au moment de l’interruption les Lynx menaient alors 3 à 1. Depuis, si les Renards ont eu le temps d’analyser ce début de rencontre raté et se remettre en confiance par cette large victoire à Annecy, les Drômois de leur côté ont fait régner leur loi à Toulouse-Blagnac, ce qui n’est pas rien. Aussi nous sommes enclins à donner cette fois nos faveurs à Valence. Rappelons que l’enjeu est d’importance : les Valentinois tiennent encore une chance de rejoindre le top 4 et les Roannais d’y assurer définitivement leur présence. Reste à savoir laquelle des 2 formations aura su tirer le mieux les leçons du 1er février.

Nous avions donné cette fois Orléans comme favoris avec même des tendances un peu plus larges en leur faveur. Et nous avons vu juste puisqu’ici il n’a pas été nécessaire d’aller jusqu’aux prolongations pour que les Renards du Loiret prennent leur revanche. Pourtant là aussi la rencontre sera disputée jusqu’à l’entame des 10 dernières minutes où les Orléanais feront définitivement la différence. Jusque là, les 2 adversaires avaient partagé le 1tiers, 1-1 et se seront neutralisés dans le 2, 0-0. Les Jets prennent les devants en début de 3période mais non seulement les Loirétains égaliseront 5 minutes plus tard mais enchaineront avec un autre but 3 minutes plus tard qui leur donne l’avantage. Il sera suivi d’un 4provoquant le break à 2 minutes de la fin. Les franciliens ne reviendront plus. Ils restent par la même à leur 7place alors que Orléans non seulement reprend ses distances mais la confortent et en profitent même pour passer devant Luxembourg pour 1 petit point.Nous avions donné Courbevoie assez largement favoris. Mais la confiance retrouvée des espoirs de Rouen avec ce score fleuve la veille face à Wasquehal, conjugué peut-être avec une compréhensible fatigue des visiteurs se déplaçant le lendemain d’une dure confrontation avec prolongation, peut en partie expliquer le résultat de ce dimanche. De fait, profitant d’une mise en jambe plus longue de leurs hôtes, les Normands surprendront par 2 fois les Coqs dans ce 1tiers. Il faudra attendre peu après la mi-match pour que les Dragons concèdent un but mais ce sera le seul. La défense des Altoséquanais fera certes bonne garde mais jamais leur attaque ne pourra déjouer le gardien adverse. Les Franciliens viennent de perde encore une occasion de se rapprocher de la 3place. Il leur faut dorénavant non seulement remporter leurs 2 derniers matchs face à des Parisiens qui semblent avoir retrouvé leur dynamique mais compter aussi sur une défaite des Rémois. Les jeunes Rouennais ont par contre parfaitement accompli leur mission durant ce week-end. Ils ont définitivement conquis cette salvatrice 8place et viennent par la même d’enlever tout espoir, aux Dijonnais comme aux Wasquehaliens, qui ne peuvent désormais plus échapper à la poule de maintien.