

Debrief 17ème journée championnat Division 2 - 2025/2026

et

Report matchs 2ème et 4 ème journées

Dorénavant les 4 équipes composant la poule de maintien sont connues. Elles l’étaient même avant la rencontre du dimanche à Reims. En effet la défaite des espoirs rouennais samedi a scellé définitivement leur sort. C’est également doublement le cas avec Dijon qui non seulement voit Mulhouse se mettre hors de portée avec un 3ème succès de suite mais les Bourguignons eux même n’ont su s’imposer sur leur glace face à Annecy. Pour tout dire ce n’est guère une surprise tant le challenge à relever par ces 2 équipes paraissait désespéré.



Par contre en tête de poule, l’indécision persiste. On note bien sûr que Valence a su profiter de l’absence de Montpellier lors de cette 17ème journée pour prendre la tête de la poule sud mais de justesse (victoire en prolongation), ne leur donnant qu’un point d’avance. Or, contrairement aux Drômois, les Montpelliérains seront concernés par le week-end prochain dédié uniquement à la mise à jour du championnat, et donc ce leadership ne pourrait qu’être provisoire. Pour autant les résultats enregistrés ce samedi dans le top 4 de chaque poule conduit plutôt à un resserrement des 2 premiers, mettant les 2 suivant un peu plus à distance. Ainsi donc l’intérêt de cette fin de saison régulière demeure plus que jamais en tête de classement.



Il en également de même pour l’ordre des 4 suivants, de la 5ème à 8ème place, où même le dernier qualifié pour les phases finales, Mulhouse, pourrait sur sa forme éclatante du moment passer devant le 7ème Vaujany. Notons aussi qu’avec ces 2 victoires ce week-end et encore ses 2 matchs à jouer, Reims peut dorénavant viser la 4ème place des Orléanais, 4 points devant mais à qui il reste également 2 rencontres à disputer.





On aura compris que si les dates des phases finales sont bien connues, il est encore bien difficile d’en prévoir les affiches.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



La Roche/Yon 2 - 0 Châlons en Champagne (51-49)

Si la rencontre a pu tenir ses promesses au niveau de l’intensité, et par la même de nos tendances annoncées, elle n’a certainement pas régalé les amateurs de buts car il n’en eut que 2 sur toute la rencontre et tous les 2 par les Yonnais. Ils marquèrent le 1er en toute fin du tiers initial à la faveur d’une supériorité numérique et le second en tout début du suivant. Tout le mérite des Châlonnais sera d’avoir su à partir de là cadenasser l’attaque des Aigles. Malheureusement pour eux, ils ne surent de leur côté s’ouvrir le chemin vers les buts adverses.



Avec cette défaite les Gaulois laissent passer une belle occasion de gravir sur la seconde marche du podium. La défaite du 4ème Orléans avec bonus défensif préserve leur 3ème place même si l’écart c’est réduit d’une unité. Bien que restant 2ème, c’est une meilleure opération pour le Hogly à qui le succès encore plus étriqué de Brest, face aux Orléanais justement, lui permet d’être sur ses talons à seulement 1 point.



Luxembourg 5 - 4 Courbevoie (54-46)

Certes encore une défaite pour les Courbevoisins mais là n’est pas l’essentiel pour une équipe déjà destinée à être reversée dans la poule de maintien. Si notre pronostic s’est vu justifié, ils firent montre devant les Luxembourgeois d’une bien meilleure résistance que ne laissaient présager nos cotes. Ainsi ils auront su mener la vie dure jusqu’à la fin en égalisant à moins de 4 minutes de la fin. Malheureusement les Tornados, dans la minute qui suit, sauront profiter d’une double supériorité pour reprendre définitivement les devants. Pour la préparation mentale comme sportive, c’est un match qui pourrait s’avérer important pour les Coqs.



Bien que plus dur que prévu, ce succès luxembourgeois ne permet pas de prendre plus de distance avec les Parisiens mais les rapproche du 6ème Evry-Viry dont ils partagent le même nombre de points au classement.



Si pour que nos jeunes Normands puissent espérer se qualifier en play-offs, cela ne dépendait pas que d’eux, pour autant il leur fallait passer avec succès les 3 dernières obstacles. Malheureusement ils auront échoué dès le 1er, qui plus est face à la seule équipe dont ils pouvaient prendre la place. Il n’y eut finalement peu de suspense dans une rencontre où la 1ère période fut la plus disputée mais néanmoins remportée par les Rémois avec le plus minimaliste des scores, 1-0. Ils remporteront un peu plus nettement la 2ème, 2-0. La réserve des Dragons devra attendre le début du 3ème tiers et une supériorité numérique pour sauver l’honneur et une autre pour rajouter un 2ème but ; mais entre-temps les Phénix en avaient rajouté 2, plus un dernier dans les dernières secondes de jeu.



Les espoirs rouennais auront un dur challenge à tenter d’accomplir maintenant, celui du maintien tout en essayant de jouer les 1ers rôles dans le championnat U20. L’esprit complètement libre dorénavant puisque sûr de sa place en phases finales et fort de ses 2 journées de mise à jour encore à accomplir, Reims va pouvoir se concentrer sur une remonta da vers le milieu de tableau commençant dès demain dimanche en recevant l’entente Evry-Viry.



Brest 2 - 1 Orléans (53-47)

Décevant la semaine dernière avec la réception d’Evry-Viry les Orléanais se sont en partie rachetés à Brest. Certes ils n’ont pas fait mentir notre pronostic mais par contre nos cotes se sont avérées bien trop sévères. Là aussi il y eut bien peu de buts ; exactement 2 dans le temps réglementaire comme l’autre affiche mettant aux prises les 2 autres équipes du top 4. La seule différence c’est qu’il y en eu 1 dans chaque camp. Au 1er marqué par les Brestois en milieu du 1er tiers, répondit un autre des Loirétains à 3 minutes de la fin. Ces derniers ont su profiter d’une pénalité contre les Bretons pour sortir leur gardien et se lancer avec succès dans un 6 contre 4. Vint le 3ème but, celui de la prolongation en mort subite marqué au bout de 2mn31 par les Albatros.



Cette victoire brestoise permet de garder la tête mais l’avance sur le dauphin yonnais n’est plus que de 1 point. Le point de bonus défensif permet aux Renards de revenir à 2 points de Châlons-en-Champagne, s’en se douter que ce dimanche une autre menace, également de la Champagne, allait se préciser.





Evry/Viry 4 - 5 Paris FV (51-49)

L’entente essonnienne n’a su récidiver la belle performance de la semaine dernière, contredisant en cela notre pronostic. Si les Parisiens se classent toujours derrière Evry-Viry, dans ce mini championnat d’Ile-de-France dans le championnat de D2, c’est bien Paris qui mène puisque déjà vainqueur au match aller. La rencontre fut acharnée, comme tout vrai derby, avec un 1er tiers à parité, 1-1. Puis un 2ème tiers à l’avantage d’un but pour les Jets. Mais le dernier fut pour les Volants de 2 à 0 pour un score final de 5 à 4 en faveur des hôtes de Bercy.



Evry-Viry reste néanmoins 5ème et Paris 7ème . . . jusqu’à ce que dimanche Reims y mette son grain de sel.



Report - Dimanche 8 février comptant pour la 4ème journée : Reims 5 - 3 Evry-Viry (49.50-50.50)

Décidément il est loin ce début de saison où les Jets imposaient leur loi. Encore une fois pour ce 2ème match en 2 jours, ils se sont inclinés, contredisant encore notre pronostic, certes très serré. Pourtant cela n’avait pas si mal commencé puisque si Reims a ouvert le score, Evry-Viry a ensuite marqué par 2 fois lui permettant de remporter le 1er tiers. Par contre ils passeront complètement à côté du suivant en encaissant 4 buts pour n’en rendre qu’1 seul. Ils ne se rattraperont pas au suivant puisque la marque ne bougera plus.



Contrairement à leurs hôtes les Rémois ont su eux gagner les 2 rencontres qu’ils ont eu à jouer ce week-end. Effet immédiat : l’entente essonnienne perd sa 5ème place au profit de leurs vainqueurs du jour encore 8ème à la veille de cette 17ème journée. Cela démontre à quel point ce ‘’ventre mou’’ du tableau de classement peut encore bien changer ; d’ailleurs et compte tenu qu’ils ont encore un match de retard, les Phénix peuvent prétendre théoriquement à la dernière place du top 4 occupée par Orléans.

POULE B



Mulhouse 5 - 1 Clermont-Ferrand (54-49)

Nous avions vu juste, les Scorpions sont intenables en cette fin de 1ère phase et les Sangliers l’ont à leur tour appris à leur dépend. Surmotivés et encouragés par la belle fidélité de leurs très nombreux partisans, afin d’assurer définitivement leur place dans des play-offs, les Alsaciens ont fait feu de tout bois dès le 1er tiers remporté 3-0 face à un adversaire plus timoré. Le jeu s’équilibra par la suite avec une 2ème période à parité 1-1 et les dernières 20 minutes remporté 1-0 par les locaux qui surent faire fructifier l’unique power play de ce tiers.



Mulhouse reste 8ème mais cette fois n’a plus rien à craindre des 2 derniers de poule ; au contraire il peut encore rattraper Vaujany-Grenoble, 7ème à 6 points devant. Pour cela il faudra déjà l’emporter face à ce même adversaire samedi prochain (*) pour faire la moitié du chemin.

(*) comptant un match de retard tous 2, ils doivent se rencontrer lors de ce week-end de mise à jour.



Valence 3 - 2 Prl Toulouse-Blagnac (51-49)

L’autre grande affiche de la soirée a tenu ses promesses et si Valence, qui était notre favori, a su mettre un terme à 9 journées d’invincibilité, ce ne fut pas sans mal et non sans avoir recours aux prolongations. Si la meilleure attaque recevait la 2ème de toute la D2, ce fut bien plutôt les défenses qui furent à l’honneur. Ainsi il fallut attendre le 2ème tiers pour l’ouverture du score par les Toulousains, 17 secondes après la reprise ! Les Valentinois ne se laisseront pas troubler même s’il fallut atteindre la mi-match pour revenir à parité. Un peu moins rapidement mais tout de même en début de la dernière période, les Bélougas repassent devant. Là aussi il faudra 11 minutes aux Lynx pour égaliser. Plus rien ne sera marqué jusqu’au terme du temps réglementaire. Comme dans les 2 derniers tiers, le but interviendra rapidement lors de la prolongation (40 secondes) mais cette fois il sera signé par Valence avec ce but en or qui clôt définitivement le débat.



Ce fut juste mais les Drômois ont su profiter de la mise en repos forcé du leader Montpelliérain pour prendre la tête de la poule sud d’1 petit point. Avance d’autant plus fragile que contrairement à Montpellier, ils ne seront pas concernés par le prochain week-end de mise à jour. Un espoir cependant, les Héraultais reçoivent la solide équipe de Roanne et la victoire est donc loin d’être acquise d’avance. Ce ne fut pas une si mauvaise opération pour Toulouse-Blagnac dont ce point de bonus défensif a accentué son avance sur Roanne. Il regardera lui aussi avec attention le résultat des Ligériens samedi prochain sur les bords de la méditerrané.



Dijon 3 - 8 Annecy (48-52)

Les Dijonnais n’étaient pas nos favoris mais nos cotes laissaient présager une rencontre plus disputée du fait de l’urgence d’un bon résultat pour les locaux. Or, comme trop souvent cette saison, les Bourguignons connaissent des passages à vide qui compromettent leurs bonnes intentions. Ainsi s’ils ont su ouvrir le score en tout début de 1er tiers, ils encaisseront 4 buts de suite avant la 1ère pause. Quasiment le même scénario en 2ème période, ouverture du score suivi de 2 buts annéciens. Les Ducs retrouvent le chemin du filet avant de concéder un 7ème but avant les 20 dernières minutes. Celles-ci furent moins prolifiques mais permettront aux Savoyards de clore le score sur un 8ème but.



S’en est fini pour Dijon qui, reversé dans la poule de maintien, devra absolument résoudre ses problèmes défensifs pour tenter d’obtenir son maintien en D2. Pour les Chevaliers du Lac, ce succès leur assure quasiment la 5ème place car si Clermont peut revenir éventuellement à égalité, le goal-average général est trop en leur défaveur pour que les Arvernes puissent les coiffer sur le fil (le goal-average particulier est à l’équilibre) ; Seul l’entente Vaujany-Grenoble en retard de 5 points peut y prétendre car elle a la possibilité d’en marquer encore 6 et de plus le goal-average particulier est en sa faveur.



Report Lundi 9 février comptant pour la 2ème journée



Anglet II 1 - 4 Vaujany-Grenoble (48-52)

Bien qu’étant à la maison, les espoirs de l’Hormadi n’ont su s’imposer face aux espoirs grenoblois. Alignant tout juste 15 joueurs de champ, ils n’ont à priori guère pu compter sur quelques renforts ayant un peu de vécu en Magnus, en tout cas pas sur le backup de l’équipe première comme cela est arrivé par 4 fois. La 1ère période fut peu prolifique en but puisqu’un seul fut marqué par les Isérois. La 2ème encore moins et il fallut attendre le dernier tiers pour que l’attaque des Grizzlys frappe encore avec 2 nouveaux buts. Un 4ème se rajoutera en fin de rencontre peu après que les basques sauvent l’honneur.



Ce succès permet aux Vaujaniats de viser encore plus haut puisque la 5ème place reste encore théoriquement possible. Paradoxalement cependant ils ne sont pas à l’abri d’un retour du 8ème Mulhouse mais cela pourrait se résoudre dès samedi prochain puisqu’ils le recevront. Comme pour la réserve de Rouen, les coachs de l’équipe 2 d’Anglet vont bientôt devoir gérer l’impossible entre les effectifs à aligner pour les phases finales du championnat U20 et pour la poule de maintien de la D2.





Montpellier - Roanne

Rencontre reportée le 14 février 2026



