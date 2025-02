Débrief

18ème journée du championnat de D2



Cette dernière journée n’aura finalement fait que confirmer la hiérarchie. Il n’y a pas eu de chamboulement dans la mesure où toutes les équipes qui se devaient de gagner pour pouvoir espérer améliorer significativement leur situation, ont majoritairement échoué alors même que pour certains en étaient pourtant les favoris logiques. S’il y a eu surprise ou exploit, ce fut généralement sans conséquence au classement comme ces victoires, de Dijon à Orléans ou de la réserve de Rouen à Luxembourg.

La défaite de Valence est certainement la plus décevante pour les intéressés alors que les Lynx avaient une occasion inespérée de se retrouver dans le top 4, ils seront finalement les seuls à perdre une place au classement au profit de Vaujany-Grenoble qui a confirmé face à La Roche sur Yon, un moment si brillant, terminait péniblement sa saison régulière.



Enfin si on regarde du côté des 4 équipes en poule de maintien, paradoxalement ce sont les 2 derniers de poules qui ont donné les signes les plus encourageant en finissant cette 1ère phase par une victoire : la réserve d’Anglet et surtout Dijon qui a su s’imposer à Orléans.



Par contre Wasquehal en poule A et Clermont-Ferrand en poule B n’ont su avoir ce sursaut d’orgueil. Dès lors, bien qu’ayant obtenu plus de points que leurs futurs adversaires lors du championnat régulier, ils seront loin de partir sereinement en campagne dans cette poule de maintien car ils savent qu’ils n’en garderont aucun bénéfice puisque les compteurs sont totalement remis à zéro.



Entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’



POULE A

Reims 3 - 6 Chalons en Champagne (50.50-49.50)



Malgré nos tendances (très) légèrement en faveur des Rémois, on ne peut parler de surprise ici mais plutôt de confirmation du statut de leader de Châlons-en-Champagne qui par la même retirent aussi la satisfaction d’avoir pris leur revanche du match aller. Les Phénix marqueront 1 but à chaque période alors que les Gaulois sauront à chaque tiers améliorer leur efficacité offensive en augmentant d’une unité à chaque tiers leur quota de but, 1 au 1er tiers, 2 au suivant et 3 dans le dernier pour finir à 6 réalisations en fin de match dont la moitié pour leur finlandais Samuli Yliniva. Si ce résultat peut frustrer Reims d’une symbolique suprématie champenoise, il ne change d’autant moins le classement que la victoire de Paris n’aurait pas permis aux Phénix d’être les dauphins de leurs brillants voisins. Finalement 3èmes, ils auront donc l’avantage du terrain retour lors du 1er tour de phase finale sur Vaujany-Grenoble, le 6ème de poule sud. Les Châlonnais devront jouer sérieux face au 8ème de la poule sud, Annecy. Ils auront certes aussi l’avantage du terrain retour, et du match d’appui si nécessaire, mais ils devront avoir en mémoire la mésaventure de Paris, leader de la poule nord de l’an dernier, qui se fit éliminer dès le 1er tour.



Orléans 5 - 7 Dijon (54-46)



Et si enfin de compte les Ducs avaient plus à gagner que les Renards du Loiret ? Si ces derniers avaient encore la possibilité d’améliorer leur classement, cela ne leur aurait guère permis de se mettre dans une position véritablement plus favorable pour les play-offs. Par contre, en terminant cette 1ère phase sur un bel exploit, les Bourguignons pouvaient se donner assurément un plein de confiance pour entamer cette phase de maintien. Et ils l’ont fait ! C’est en dernière période que ces derniers vont bousculer et adversaires et nos pronostics. En effet les Orléanais confirmaient, non sans difficulté, notre analyse en remportant le 1er tiers 1-0 et le 2ème 3-2 pour mener 4-2 à l’entame du 3ème. Mais les locaux connurent, probablement un passage à vide et plus sûrement un réveil pour le moins brutal de leurs hôtes qui marquèrent quasiment dans les 8 premières minutes 3 buts leur permettant de passer devant. Autour de la 50ème minute, les Loirétains parviennent à égaliser mais les Ducs ne mettront guère plus d’1 minute pour repasser devant. N’ayant plus le choix en toute fin de rencontre, les Orléanais paieront la sorti de leur gardien par un 7ème but adverse mettant fin à tout espoir de récupérer une place au classement. Ils seront donc contraints lors du 1er tour des play-offs à recevoir le 3ème de la poule sud, Toulouse-Blagnac. Cette victoire, si elle ne change évidement rien au classement des Bourguignons, elle leur permet assurément d’envisager la poule de maintien avec un état d’esprit plus conquérant car des 4 équipes concernées, elle est certainement celle qui a fait la meilleure fin de saison.





Luxembourg 6 - 7 Rouen II (53-47)



Si le résultat de cette rencontre n’a eu aucune conséquence sur le classement, il a pourtant été bien contraire à nos tendances et les jeunes Dragons ont donc signé un petit exploit qui assoie un peu plus leur légitimité en play-offs alors qu’ils ont été menacés longtemps par la poule de relégation. C’est encore une rencontre où tout se joua encore dans la dernière période. Les Luxembourgeois, pour terminer en beauté cette 1ère saison en D2 et éventuellement avoir un 1er tour de phase finale moins dur, espéraient offrir à leurs compatriotes une nouvelle victoire à domicile. Et ces derniers effectivement auront pu y croire longtemps. Après s’être neutralisés, 2-2, dans le 1er tiers, les Tornados vont prendre résolument la tête dans le 2ème en marquant par 4 fois pour ne céder qu’une fois. A 6-3 à l’entame de la dernière période, l’affaire semblait bien partie pour les locaux. Mais justement, l’affaire, les Normands n’ont pas voulu la lâcher et ils emballeront la rencontre en réduisant l’écart dans les 4 premières minutes, puis en portant l’estocade dans la 57ème minute avec 2 buts à une poigné de seconde d’intervalle, et notamment le but égalisateur obtenu lors d’une supériorité numérique concédé par les Luxembourgeois lors d’un surnombre bien mal venu. C’est une défaite concédée un peu bêtement et qui gâche en partie cette fin de 1ère partie de saison des hommes du Grand Duché. Par la même ces derniers devront affronter Montpellier, 4ème de poule sud. La réserve de Rouen sera opposée au leader lyonnais de cette poule B. Mais il y aura un choix à faire car en même temps commencent les phases finales de la ligue espoir U20 dont la majorité des joueurs composent aussi l’équipe réserve. Il ne va pas leur être possible de faire 2 matchs le même jour comme ce sera le cas dès le samedi 1er mars. Ce n’est bien sûr pas la 1ère fois et il est donc probable que les dirigeants rouennais donneront la priorité au championnat U20 comme lors des saisons précédentes.



Wasquehal 1 - 6 Evry/Viry (47-53)



Les Jets auront fait en sorte pour que nos tendances soient largement respectées dans une rencontre où chaque équipe n’avait strictement plus rien à gagner sinon un peu plus de confiance. Les Nordistes auront donné le change en égalisant dans cette 1ère période après l’ouverture du score par les Franciliens. Mais en début du 2ème tiers, ces derniers feront le break. Les Lions ne pourront que contenir leurs adversaires avant de céder à nouveau par 3 fois dans l’ultime période. Si l’entente essonnienne n’a rien gagné et doit s’attendre par la même à un rude 1er tour de phase finale face à Roanne, les Wasquehaliens doivent tenter de digérer rapidement ce dur échec à la maison. Ils savent que si globalement leur saison régulière fut un peu meilleure que celle des Dijonnais qu’ils devancent, ils ont pour autant connu une fin de saison régulière plus catastrophique de ces derniers avec 8 défaites consécutives les faisant chuter de la 6ème à la 9ème place. Incontestablement dans une spirale négative, les résultats obtenus lors des premiers matchs dans la poule de maintien risquent d’être déterminants pour leur avenir.





Paris FV 7 - 4 Courbevoie (51-49)



Le résultat de cette rencontre fut finalement conforme à nos prédictions. Les Courbevoisins n’ont pu accomplir la 2ème partie du contrat qu’ils s’étaient donnés : confirmer la victoire du match de samedi dernier face au même adversaire, pour leur subtiliser la 2ème place. Dommage car il leur fallait également espérer une défaite de Reims et elle fut bien au rendez-vous. Comme le laissait présager nos cotes, ce derby fut indécis lors des 2 premières périodes avec au final un avantage d’un but pour les Coqs. Mais il y eut une grosse réaction d’orgueil des Volants dans l’ultime tiers avec un Mans Papaux qui sera au four et au moulin (2 buts et 2 assistances) aidé par son compère Nadaux (2 buts) leur permettant de marquer par 4 fois sans rien lâcher en défense. Alors que l’on s’inquiète pour l’avenir du club doyen (voir la dernière chronique de Tristan Alric sur Hockey Hebdo) leurs joueurs auront donc tenu à montrer qu’ils étaient toujours bien présents dans le paysage des sports de glace. Contrairement à la saison passée, il leur faudra maintenant confirmer leur bonne saison régulière en profitant cette fois pleinement du tirage à priori favorable que leur confère leur classement en passant si possible 2 tours. Pour le 1er tour, ils seront confrontés à l’équipe de Valence. Pour leur adversaire du jour, malheureux mais qui gardent l’avantage théorique d’un tirage favorable que leur confère leur 4ème place, ils seront opposés à la Roche-sur-Yon.





POULE B

Vaujany 3 - 2 La Roche/Yon (49-51)



On peut être un peu surpris du résultat, tant la victoire était d’’importance pour le HOGLY qui se devait de vaincre pour revenir dans le top 4 et même briguer la place du dauphin toulousain. Mais cette défaite n’aura malheureusement même pas été bonifiée par un point bonus de prolongation qui aurait permis aux Vendéens de rentrer dans le quatuor de tête suites aux défaites de Montpellier et Valence. La différence se fera au 1er tiers remporté par les Grizzlys 1-0, les 2 autres voyant les 2 équipes se neutraliser. Ils n’auront donc pas l’avantage du terrain retour face à Courbevoie dans de ce 1er tour. Pas plus que les Isérois qui n’auront gagné qu’une place, la 6ème juste derrière leurs hôtes. A noter qu’ils sont d’ailleurs les seuls bénéficiaires de cette soirée, ici au dépend de Valence. Ils seront opposés à Reims lors du 1er tour. Maintenant se pose la question commune à toutes réserves. Composée essentiellement d’espoirs U20, ces derniers vont être également concernés par les phases finales de la ligue espoir U20. Il y a 2 saisons, ils avaient réussi l’exploit de jouer sur les 2 tableaux. En sera-t-il de même cette année ?



Roanne 4 - 2 Montpellier (53-47)



Cette fois nos tendances ont bien été en accord avec le résultat final. Certes les Montpelliérains avaient toutes les raisons de vouloir l’emporter. Or non seulement ils n’avaient plus tout à fait l’efficacité d’il y a quelques semaines mais l’adversaire qui les accueillait était de taille et se devait d’assurer sa 2ème place. Les Roannais s’y employèrent dès le 1er tiers remporté 3-0. Et si les 2 adversaires se neutralisèrent dans le 2ème (0-0), les Vipers remporteront le 3ème mais sur un score trop faible (1-2) pour inverser l’issue de la rencontre. Roanne devrait donc être dans les meilleures dispositions morales pour affronter le 7ème de poule nord, l’entente Evry-Viry ; alors que Montpellier, qui malgré tout conserve sa 4ème place, sera opposer au 5ème de l’autre poule, Luxembourg.





Lyon 5 - 2 Toulouse-Blagnac (54-46)



Les Bélougas n’ont pu créer l’exploit et se seront donc conformés à nos pronostics. Ils ont pu pourtant y croire jusqu’à 10 minutes de la fin de la rencontre car ils n’étaient menés que d’un but (3-2). Mais les Gones mettront fin à leurs espoirs en scorant par 2 fois autour de la 50ème et la 58ème minute. Auparavant, s’inclinant sur la plus petite des marges de 1-0, les Toulousains avaient su revenir dans le 2ème, remporté sur le même score. Les Lyonnais entamèrent bien le 3ème en marquant par 2 fois mais les visiteurs avaient su réduire la marque avant de céder définitivement. Pour autant pas de regret car, victorieux de leur côté, les Roannais avaient par la même mis leur place de dauphin hors de portée des Haut-garonnais. De même les défaites conjuguées de Montpellier et La Roche-sur-Yon assuraient la place de 3ème à Toulouse-Blagnac. Ils auront donc l’avantage des matchs retour et d’appui éventuel contre Orléans. Lyon, déjà assuré avant le match de finir leader, aura cet avantage jusqu’au moins la demi-finale, s’ils y arrivent bien sûr. Dans le cas d’une finale face à Châlons-en-Champagne, cette dernière équipe ayant marquée plus de points en 1ère phase de championnat, aura l’avantage des matchs retour et d’appui. Mais nous n’en sommes pas là et les Lions devront d’abord affronter au 1er tour la réserve des Dragons qui a fort bien terminé sa saison régulière mais dont pas mal de joueurs risquent d’être plus mobilisés par les phases finales de la ligue espoir U20.



Annecy 7 - 3 Valence (48-52)



En se déplaçant en Savoie, les drômois avaient un beau coup à jouer, une inclusion sur le fil dans le top 4, d’autant qu’en ce moment ils étaient particulièrement sur une bonne dynamique qui justifiait notre soutien. Mais patatras, une entrée en matière complètement ratée dans le 1er tiers va mettre particulièrement à mal leur objectif avec 3 buts encaissées. Si l’hémorragie était en partie stoppée en 2ème période, les Lynx le perdraient néanmoins à nouveau d’1 but. Les Chevaliers au final ne concèderont que l’égalité du 3ème tiers pour l’emporter au total 7 à 3. Ce trou d’air des Valentinois est d’autant plus rageant qu’ils viennent, avec la défaite conjuguée de Montpellier et La Roche-sur-Yon, de laisser passer la superbe occasion de coiffer sur le fil tout ce beau monde pour la 4ème place. Au contraire cette défaite leur fait même perdre leur 6ème place au profit de Vaujany. Les voilà donc condamner à affronter les Français Volants avec match retour et d’appui à Paris. Côté du vainqueur Annecy, ce succès ne change rien mais, à la veille d’affronter le leader du nord, Châlons-en-Champagne, cela fait du bien au moral après une saison contrastée et éprouvante. Il n’est pas interdit pour les Chevaliers de rêver reproduire lors de ce 1er tour le même scénario que Lyon* l’an dernier face à Paris.

*qualifiés d’extrême justesse pour les play-offs, les Lions avaient pourtant éliminé au 1er tour en 2 manches les Volants, leaders de la poule A.





Anglet 7 - 4 Clermont (49-51)



Cette belle et pour autant seulement 2ème victoire des jeunes Basques n’aura-t-elle servi qu’à faire mentir notre pronostic ? Cela n’est pas si sûre car le maintien est aussi une affaire de cœur et d’envie et si ce succès ne compte que ‘’pour du beurre’’, les Angloys ont lancé un message : Ils ne s’engagent pas résignés dans cette 2ème phase mais bien déterminés à lutter pour leur maintien et démontrer à leurs entraîneurs les bienfaits du travail réalisé lors de cette saison de découverte de la D2. Si les Arvernes surent longtemps répondre aux attaques locales, ils n’en ont pas moins été toujours menés au score. C’est le vétéran Nicolas Arrossamena qui mettra ses jeunes coéquipiers sur de bons rails mais ceux-ci ne seront pas en reste pour la suite. Les Sangliers, après avoir su répliquer lors des 2 premiers tiers (2-2 et 2-2) s’écrouleront quelque peu dans les 10 dernières minutes de l’ultime période pour s’incliner par 3 fois sans pouvoir réagir. Cette 7ème défaite consécutive assurément ne met pas les Clermontois dans les meilleures dispositions psychologiques. Ils n’ont pas su faire respecter une différence de rang minime mais comptablement importante puisqu’avec un écart de12 points avant cette rencontre. Il reste à savoir comment moralement ils vont réagir. Rébellion ou résignation, là sera la clé de leur maintien. Il va leur falloir être solidaires, à l’image de Dijon et de la réserve d’Anglet qui semblent, eux, se réveiller au bon moment.