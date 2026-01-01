

Debrief 18ème et dernière journée 1ère phase du championnat Division 2 - 2025/2026 Fin agitée de la phase régulière avec les derniers ajustements un peu surprenant du classement.

Nous avons donc eu encore droit à notre lot de surprises pour cette dernière journée et qui ont amené des modifications dans le classement mais peut-être pas là où nous l’attendions. Si on savait que pour la place de leader de chaque poule, en théorie rien n’était encore acquis, nous pensions que les 2 équipes en tête avaient largement les armes pour faire le nécessaire pour obtenir le statu quo, d’autant que pour l’un des 2 dauphins, son déplacement de cette dernière journée s’annonçait particulièrement périlleux. Il n’en a rien été et c’est tout le contraire qui se produisit.



En se faisant surprendre, Brest en poule nord et Valence en poule sud, auront donc cédé leur fauteuil sur le coup de gong final au profit de La Roche-sur-Yon et Montpellier qu’ils avaient finalement déjà occupé une large partie de la saison.





Derrière, ce n’est qu’en poule nord que l’on observe un changement suite curieusement à 2 défaites, celle d’Evry-Viry battu par Courbevoie, une équipe de fond de classement, puis celle moins surprenante de Luxembourg qui s’est incliné chez le 3ème de poule Châlons. Ce dernier avait d’ailleurs besoin de ce succès pour conserver son rang. Pourtant ce ne fut pas sans mal et la résistance des Tornados sera récompensée par un point de bonus défensif et c’est ce qui fera toute la différence avec les Jets qui ne les précédaient jusque là qu’à la faveur du goal-average particulier.





Pour le reste il n’y aura aucune modification suite aux duels à distance comme entre autres Châlons et Orléans, Roanne et Toulouse ou direct comme le match Clermont-Vaujany, qui n’auront donc pas été favorables pour les clubs prétendants à mieux.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



Châlons en Champagne 3 - 2 Prl Luxembourg (56-44)

Notre pronostic s’est avéré juste mais certainement pas nos cotes. Si le dénouement fut haletant, il s’avéra finalement gagnant pour les 2 équipes. Les Champenois ne s’attendaient d’autant moins à ce final que les choses avaient plutôt bien commencé pour eux avec ce 1er tiers où ils s’imposent 2-0. Le suivant fut plus délicat puisque leur attaque fut muette, tout comme d’ailleurs celle des Luxembourgeois. Ce ne sera pas la même chose en fin de dernière période où ils vont réussir à réduire l’écart à l’entrée des 4 dernières minutes. Alors que les Gaulois semblaient s’acheminer vers une victoire serrée, leurs hôtes tenteront le tout pour le tout à 35 secondes (!) de la fin réglementaire. Pari gagnant 19 secondes plus tard avec l’égalisation de leur finlandais Haavanlammi forçant les Châlonnais à subir les prolongations. Les locaux finiront par obtenir le but en en or mais non sans suspense puisqu’à 8 secondes seulement de la fin du temps supplémentaire.



Joie des Gaulois dont cette victoire, même en prolongation, suffisait à assurer leur 3ème place devant les Orléanais, quelque soit leur résultat. Celle des joueurs du Grand-Duché aura dû attendre la nouvelle du résultat négatif d’Evry-Viry pour éclater car ce point de bonus défensif allait suffire pour coiffer leur adversaire direct pour la 6ème place. Cette 3ème marche du podium attribue donc aux Champenois, lors du 1er tour des phases finales, l’entente Vaujany-Grenoble, 6ème de poule sud, en l’occurrence, un adversaire certainement pas facile puisqu’issue du centre de formation de Grenoble, la référence en France. Les Luxembourgeois auront, eux, un gros défi en perspectif face au 3ème de poule sud Roanne et accessoirement 2ème meilleure attaque de toute la D2.



Paris FV 4 - 9 Orléans (49-51)

Les 2 équipes auront raté leur dernier objectif encore possible à la veille de cette ultime journée. Si Orléans a su faire respecter la hiérarchie et même plus facilement qu’attendue, ce succès, pour qu’il soit valorisé, devait être lié à une défaite de Châlons. Or ce ne fut pas le cas (voir ci-dessus). Echec total pour les Parisiens qu’une victoire pouvait projeter d’autant plus à la 6ème place que les 2 clubs devant se sont inclinés. Pourtant sur leur glace ils auront concédé une défaite encore plus nette que lors du match aller, joué le week-end dernier (consacré à la mise à jour du calendrier). Si les Volants n’auront pas craqué cette fois dès le 1er tiers cédé néanmoins 0-1, ils n’en auront pas moins un différentiel de 2 buts en leur défaveur dans chacune des périodes suivantes (1-3 puis 3-5).



Chacun restera donc respectivement à sa 4ème et 8ème place ; cela signifie donc qu’Orléans se confrontera au 5ème de poule sud, Annecy et Paris à Montpellier, 1er de poule sud. Alors que les Renard du Loiret viennent de faire leur meilleure saison régulière en D2 après pourtant une préparation d’intersaison perturbée par des problèmes de patinoire, ils tenteront de passer ce 1er tour des play-offs, ce qu’ils n’ont encore jamais fait, et l’avantage du terrain pour la 2ème manche et l’éventuel match d’appui risque de ne pas être de trop. On peut fortement s’inquiéter pour nos Français Volants car, déjà par le passé et malgré un classement élogieux en phase régulière lors des 2 dernières saisons, ils n’en avaient pas moins été éliminés dès le 1er tour des play-offs. Cette fois ils vont directement se confronter au leader de l’autre poule et l’exploit s’annonce, il faut bien l’avouer, particulièrement improbable.





Reims 2 - 1 Brest (47-53)

C’est, il faut bien le dire l’exploit de la soirée pour les Rémois qui ont grandement fait mentir notre pronostic. Pourtant il ne leur rapporte que de la confiance, ce qui n’est peut-être pas si négligeable avant d’entamer les phases finales. Par contre ils ont fait perdre beaucoup aux Brestois puisque cette défaite leur coute la place de leader. Pourtant rien n’était encore fait à la fin du 1er tiers conclue de justesse par un score de parité de 1 partout avec ce but égalisateur des bretons à 59 secondes de la 1ère pause. Parité également à l’entame de la dernière période puisque dans ce match ultra défensif rien ne fut marqué dans le tiers intermédiaire. Il fallut attendre l’approche de la 48ème minute pour voir un 3ème but, le 2ème des Phénix. Il sera déterminant puisque finalement le dernier de la partie.



Brest ira donc samedi prochain en terre arverne chez le 7ème qui est loin d’être l’équipe la plus redoutable de la poule sud. Reims recevra de son côté l’équipe de Toulouse-Blagnac qui, malgré ses faux pas des 2 dernières journées, s’annonce redoutable. Mais quand on s’impose comme ce samedi face à son (ex)leader de poule tout espoir est permis.





Courbevoie 8 - 5 Evry/Viry (47-53)

Les Courbevoisins nous aurons surpris dans nos pronostics alors qu’ils n’avaient plus rien à gagner, ni guère à perdre d’ailleurs. Nos cotes étaient d’autant plus en leurs défaveurs que les Jets par contre avaient intérêt à s’imposer. Mais décidément cette fin de saison régulière fut qu’une longue descente vers le bas pour un club qui fut leader de poule et invaincu durant les 7 premières journées. Cela avait pourtant bien commencé puisqu’ils marquèrent les premiers par 2 fois en début de rencontre. La réaction des Coqs fut brutale à partir de la 6ème minute avec 3 réalisations en 5 minutes leur permettant de remporter ce 1er tiers 3-2. Si Courbevoie se rajoute 2 autres buts avant la mi-match, cette fois l’entente essonnienne réagit en marquant par 2 fois en 2 minutes. C’est pourtant les locaux qui auront le dernier mot en concluant ce tiers médian sur le score de 6-4. Ils enfonceront un peu plus Evry-Viry en rajoutant un 7ème but en début de 3ème période et concluront même la marque avec un 8ème, même si entre temps les visiteurs réduisirent l’écart d’une unité.



Rien ne change pour les Courbevoisins se sachant déjà contraints de passer par la poule de maintien mais avec désormais la conviction de pouvoir bien faire ; d’autant que des 4 équipes qui batailleront pour leur survie en D2, la leur est de loin celle ayant cumulé le plus de points en saison régulière. De quoi espérer qu’il en sera de même pour la suite. Pour leur voisin francilien de l’Essonne cette rétrogradation d’une place va les obliger à défier Valence, un dauphin de la poule sud fort ambitieux qui vient certes de connaitre un faux pas mais n’en reste pas moins la meilleure défense et surtout de loin la meilleure attaque de toute la D2.





Rouen II 0 - 6 La Roche/Yon (44-56)

Aucune surprise sur cette rencontre aussi bien sur le pronostic que sur les cotes. Habituellement plus combatifs, les jeunes Dragons n’ont guère pu s’opposer à des Vendéens résolus à tout faire pour tenter de reprendre leur 1ère place. Cela n’était pas gagné dans la mesure où tout dépendait aussi du résultat de Brest. Ils se devaient donc de tout faire pour ne pas avoir de regret. Ils emballeront très vite la rencontre en dominant le 1er tiers 3-0 et continueront sur leur lancé dans le suivant avec un 2-0. Juste un petit relâchement dans le dernier avec un seul but mais tout en préservant le blanchissage.



A 6-0, les Aigles pouvaient d’autant plus savourer cette victoire que la mésaventure des Albatros à Reims leur rendait la 1ère place. Ils rencontreront Mulhouse, le 8ème de la poule sud. Les espoirs normands ne se seront pas rassurés avant d’entamer le parcours pour leur maintien en D2 ; d’autant qu’il va leur falloir aussi assumer le championnat de la ligue espoir U20, l’ancien U20 élite, où ils sont actuellement 2èmes.



POULE B



Roanne 7 - 1 Mulhouse (54-46)

Comme nous le pressentions lors de notre dernière chronique, les Mulhousiens sont redescendus de leur période euphorique et ils s’en sont amèrement aperçu à Roanne. Sans être complètement écrasés lors des 40 premières minutes ils n’en ont pas moins concédé 3 buts, 2 en 1ère période et 1 en 2ème. Il leur faudra attendre le milieu du dernier tiers pour sauver l’honneur mais au coût de 4 nouveaux buts encaissés.



Il est vrai que les Renards ont d’autant plus pris ce match au sérieux que, dans leur duel à distance, ils devaient se méfier d’un retour possible des Bélougas et les Scorpions en ont fait les frais. Ces derniers savent ce qui les attend lors de ce 1er tour de play-offs où ils se confronteront à La Roche-sur-Yon le leader surprise de la dernière journée de saison régulière en poule nord. Les Roannais auront quant à eux à se méfier du 6ème de poule nord Luxembourg.



Toulouse-Blagnac 1 - 2 Montpellier (54-46)

C’était donc l’affiche de la soirée et, avec les derniers résultats de Montpelliérains qui semblaient s’enfoncer vers une spirale maudite (avec de plus son meilleur compteur Erik Cermak blessé et absent depuis 2 rencontres), on ne donnait pas cher sur un éventuel réveil. Mais finalement et malgré une patinoire pleine comme un œuf (plus de 1500 personnes), ce sont pourtant bien les Toulousains qui ne sauront en profiter. Puisque leur division offensive se trouve amoindri, c’est sur la défense que les Vipers vont baser leur succès ; elle est d’ailleurs la meilleure de D2 à égalité avec Valence. Ils surprendront les Bélougas après seulement 26 secondes de jeu. Ces derniers se reprendront défensivement mais sans eux même parvenir à trouver dans ce 1er tiers le chemin des filets. Peu après la mi-match les Héraultais doubleront la mise alors que les Haut-garonnais continue à buter sur le gardien adverse. Il faudra attendre l’entame des 10 dernières minutes pour voir les locaux ouvrir leur compteur. Malheureusement pour eux, la marque n’évoluera plus et même la sortie de leur gardien pour un joueur de champ supplémentaire ni changera rien.



Adieu 3ème place que nos toulousains n’auraient toute façon pas pu reconquérir avec la large victoire de Roanne ce même soir. Bonjour 1ère place pour les Montpelliérains qui retrouvent in extremis un fauteuil de leader qu’ils auront tenu la majorité de cette 1ère phase. Mais bien au-delà du classement, ils se seront rassurés pour la suite du championnat et peuvent se projeter à nouveau vers leur ambitieux objectif. Les Toulousains non plus n’en manquent pas et il leur faudra le prouver dès ce 1er tour face à des Rémois souvent irréguliers mais qui ont su surprendre Brest ce samedi.



Annecy 3 - 2 Valence (47-53)

On ne pensait pas que ce serait l’affiche de la soirée mais ce fut en tout cas le résultat de la soirée, avec celui de la rencontre Reims-Brest. Les 2 auront été responsables de la chute des (ex)leaders. Sans être exagérées nos cotes était néanmoins en faveur de l’attaque de feu des Lynx. A priori celle-ci fut habillement mise sous cloche par les Chevaliers du lac, faisant ainsi tomber à l’eau notre pronostic. Finalement au décompte des tiers-temps, on se rend compte que tout se joua dans le 1er. Ce fut le seul remporté par Annecy, les locaux sachant par 2 fois répondre à l’ouverture rapide du score des Valentinois. Les savoyards réussirent dès la reprise à faire le break avant que les Drômois ne reviennent à un but peu après la mi-match. Plus rien ne sera marqué dans cette période comme lors de la suivante. Jamais les Lynx ne réussiront à tromper la vigilance de leurs adversaires et, pénalisés à 2 minutes de la fin, ils ne pourront même pas sortir de leur gardien pour tenter de forcer le destin.



Si les plus de 1500 supporters venus encourager leur équipe ont été sevré en buts, nul doute qu’ils furent largement consolés par la brillante performance de leurs joueurs. Certes, elle ne permet pas à Annecy d’améliorer sa place mais elle aura préservé sa 5ème place d’un retour de Vaujany. Par la même les Savoyards se confronteront aux Orléanais dans ce qui devrait être un des 8èmes de finale le plus équilibré. Valence ira quant à lui chez le 7ème, Evry-Viry qui devrait avoir bien du mal à inverser la hiérarchie.



Anglet II 3 - 4Prl Dijon (49.50-50.50)

C’était en fin de compte un match à caractère plus psychologique que sportif. En effet dans cette rencontre opposant 2 clubs condamnés à en passer par la poule de maintien, il n’y avait sportivement parlé rien à gagner. Par contre, en l’emportant, qui plus est chez l’adversaire, Dijon a peut-être moralement marquer des points, pour eux même et possiblement sur leur adversaire du jour. Ce dernier a pu mesurer l’intense lutte qui l’attend pour sa sauvegarde en D2. Ce sont pourtant bien eux qui ont su ouvrir le tableau d’affichage en marquant l’unique but de ce 1er tiers peu avant la pause. Il ne faudra pas 5 minutes à la reprise pour que les bourguignons égalisent et 9 de plus pour prendre les devants. Mieux même, ils feront le break vers la fin de la période. Les Basques reviendront sur les talons vers la 50ème minute. Puis à la faveur d’une supériorité couplée à la sortie de leur gardien, ils marqueront in extrémis (59mn37) pour arracher la prolongation. Si durant tout le match les buts se firent attendre, ce ne sera pas le cas en mort subite car il ne faudra que 25 secondes pour que l’américain de Dijon Jake Oblack marque le but décisif.



Comme pour la réserve de Rouen, une dure tache attend joueurs et entraîneurs de l’équipe espoir de l’Hormadi, celle d’assurer le maintien en D2 et le championnat U20 auquel, là aussi, la majorité des joueurs participe. A savoir également si les coachs feront plus appel à certains espoirs versés plutôt vers l’équipe première, et on pense plus particulièrement au backup Nathael Fleuret, pas utilisé ce soir mais qui fut présent sur la glace à toutes les victoires de la réserve. Les Ducs n’auront pas ce problème dans cet ultime mini championnat que constitue la compétition pour le maintien.





Clermont-Ferrand 4 - 6 Vaujany-Grenoble (51-49)

Malgré le soutien du public record de cette 18ème journée (1598 spectateurs officiellement) les Arvernes n’auront su confirmer notre pronostic et par la même regagner une 6ème place perdue lors du week-end de rattrapage. Ainsi en ouvrant la marque à la 11ème minute les isérois vont prendre les devants et à partir de ce moment-là les Puydômois s’évertueront à leur courir après. Ils parviendront par 3 fois à revenir à leur hauteur. Après avoir perdu le 1er tiers 1-2, les Clermontois feront jeu égal dans le suivant mais en traînant toujours leur but de retard. Le tournant de la rencontre se fera dans l’ultime période, autour de la 49ème minute. Les Sangliers connaîtront alors un trou d’air qui permettra aux Grizzlys de scorer par 2 fois en moins de 18 secondes. Tirant désormais de l’arrière avec 3 buts de retard, jamais les Auvergnats ne s’en remettront, cela même s’ils seront les derniers à marquer.



Condamnés définitivement à cette 7ème place, il va leur falloir, lors ce 1er tour des play-offs, affronter la redoutable équipe de Brest, tout juste détrônés de la place de leader pour se retrouver 2ème de poule nord. Les Vaujaniats auront quant à eux à se confronter au 3ème, Châlons-en-Champagne, dans une série à priori moins déséquilibrée.





