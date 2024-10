D2 - Debrief de la 2ème journée

Ah la glorieuse incertitude du sport que nous évoquions lors de notre chronique ‘’Analyses et pronostics’’ dans la présentation de l’affiche Vaujany/Toulouse ! Cette glorieuse incertitude aura frappé non pas sur cette seule rencontre mais par 3 fois. Honneur donc à Toulouse-Blagnac mais aussi Châlons-en-Champagne et Paris qui ont su effacer la mauvaise impression laissée par leurs prestations récentes.



Résultat, en seulement 2 journées la liste des invaincus est réduite à 5, à 3 si on ne tient compte que des équipes ayant joué au moins 2 rencontres. Il s’agit de Lyon et, un peu plus surprenant mais non encore significatif à ce stade de la compétition, Montpellier et l’entente Evry-Viry.



A cela se rajoutent Courbevoie, sur sa lancée de la Coupe de France, et les Français Volants (qui eux par contre avaient raté complètement ce 1er tour de Coupe). C’était pour ces 2 derniers leur 1ère journée de championnat et ils ont su l’emporter même si ce fut parfois dans la douleur.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes que nous avions accordé lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.





POULE A

Orléans 3 - 4 Chalons en Champagne (55-45)





Nos compétences et déductions ont été sérieusement pris en défaut. Les orléanais ont-ils été trop sûr d’eux ? Difficile à dire mais une chose est sûre, les châlonnais ont su réagir de la plus belle des manières après la déconfiture de la semaine dernière dans le derby de la Champagne. Nous les en croyons d’autant moins capable que les Renards avaient de leur côté donné une leçon de réalisme à Dijon. Comme quoi la vérité d’un jour . . . Revenons sur ce match et cette victoire qui n’allait d’autant pas de soi que ce sont bien les locaux qui ouvrent le score. Et même si les Gaulois ont réussi un moment à égaliser, le 1er tiers sera remporté par Orléans. Mais tout va se jouer dans le tiers médian. A mi-match en 1 minute les visiteurs non seulement égalisent mais passent devant. Orléans réagit et revient à hauteur. Il ne se passe pas 1 minute pour que Châlons inscrive le dernier but de la rencontre celui de la victoire car rien n’est marqué dans la 3ème période. Un dur rappel pour les Loirétains toujours en apprentissage de cette division, tout comme les champenois qui restent ainsi dans la course.





Wasquehal 4 - 3 Prl Dijon (54-46)





Plus que Wasquehal, Dijon a à se faire pardonner d’une entame de championnat assez catastrophique. Les bourguignons y sont parvenus en partie malgré la défaite car cette fois l’équipe a réussi, de surcroit à l’extérieur, à donner du fil à retordre aux Lions et enfin marquer des buts ! Ainsi ce sont les Ducs qui ouvrent le score et qui le clôturent dans le 3ème tiers pour arracher la prolongation. Malheureusement celle-ci leur est fatale et permet aux nordistes d’obtenir leur 1er succès en D2 ; petite victoire au rabais qui offre aux Dijonnais la consolation de leur 1er point en championnat, ainsi que leurs premières réalisations en 3 rencontres ; eux qui n’ont su ouvrir leur compteur ni en Coupe, ni lors de la 1ère journée.





Courbevoie 4 - 3 Tab Rouen II (52-48)





Pour leur début différé en championnat nous avions misé sur les banlieusards et ils ont répondu à notre attente mais de justesse. Ce sont en effet les jeunes Dragons qui ont pris un meilleur départ. Les coqs mettent d’autant plus de temps pour égaliser qu’ils prennent un nombre considérable de pénalités, 7 contre 2, et c’est sur une des rares supériorités qu’ils réussissent à égaliser. Pourtant plus disciplinés, les franciliens concèdent à nouveau un but avant de revenir à hauteur avant la fin du 2ème tiers. Le scénario est exactement le même dans le dernier tiers mais, comble du suspense, lors de la toute dernière minute pour les 3èmes buts des 2 équipes. Finalement, après la prolongation stérile de la rencontre, c’est aux gardiens à faire la différence et finalement l’expérience du gardien international croate, Vito Nikolic, fait la différence. Pour autant, en plus de grappiller leur 1er point, la relève rouennaise a relevé la tête après leur grosse déconvenue de la 1ère journée qui leur a valu notre défaveur.



Luxembourg 4 - 7 Evry/Viry (52-48)





Contrairement à l’affiche précédente s’affrontait ici 2 équipes qui l’avaient emporté lors de la 1ère journée. Le fait qu’elle soit à l’extérieur pour les hommes du Luxembourg nous leur avons accordé nos tendances, d’autant que cette fois ils reçoivent. Mais l’avantage du terrain n’a joué en leur faveur que guère plus de 3 mn, le temps aux franciliens d’égaliser après un but expresse - 19 secondes de jeu - des locaux. Les Tornados croient à leur bonne étoile jusqu’au début du 3ème tiers avec un 4ème et dernier but qui les ramène à égalité. Mais si ces derniers commencent plutôt bien chacune des périodes, malheureusement ils les terminent moins bien et particulièrement la dernière avec 3 réalisations des Jets en 5mn qui leur assurent définitivement le gain de la rencontre. L’entente Evry/Viry reste donc la seule équipe de la poule A invaincue en 2 journées de championnat (Paris et Courbevoie également invaincus mais avec une seule rencontre).



Reims 3 - 5 Paris (54-46)





Et bien Paris a su relever le pari de nous faire grandement mentir. En effet, devant leur médiocre prestation en Coupe qui souffrait de la comparaison avec celle des rémois dans cette même compétition mais surtout au vu de l’entame de championnat de ces derniers, on pouvait craindre le pire pour les Volants. Les parisiens, menés au début du 1er comme du 2ème tiers, ont su faire le dos rond avant d’égaliser en fin de ces 2 premières périodes. Cela, ils le doivent à un seul homme, le franco-russe Oleg Kuzmin, qui marque encore le 3ème but en début du dernier tiers, leur faisant prendre la tête, et a même l’honneur de parachever la victoire de son équipe en marquant le 5ème et dernier but en cage vide dans la dernière minute. Vont-ils reprendre leur cavalier seul de la saison dernière ? On se garde bien de répondre par l’affirmatif et cela même si la saison dernière, les parisiens avaient alors débuté par une défaite. Voilà de leur côté les Phénix avertis qu’il n’y aura pas pour eux du hockey-champagne tous les samedis et donc éviter de se laisser enivrer par leur performance de la 1ère journée.



POULE B

Anglet II 0 - 4 La Roche/Yon (49-51)





Nous avions donc vu juste et manifestement les angloys manquent pour l’instant cruellement d’efficacité en attaque. C’était là leur 3ème rencontre et ils n’ont au total inscrit que 2 buts dont aucun ce samedi. La défense relativement efficace lors des 2 premières périodes, ne céda qu’une unique fois. Elle est malheureusement plus laxiste dans le dernier tiers. Les vendéens y rajoutent 3 buts qui vont clore définitivement le débat. Le Hogly a lui aussi raté son entame de championnat mais est donc en partie rassuré avec cette victoire.

Annecy 4 - 5 Montpellier (48-52)





Comme nous l’avions pronostiqué Montpellier est donc venu confirmer en Savoie sa belle performance de samedi dernier mais bien plus difficilement que prévu. On retiendra ce 1er tiers remporté 0-1, la plus petite des marges, car elle fera la différence au final. En effet les autres périodes seront à l’équilibre. Pour autant les Chevaliers s’épuiseront à courir après le score. Ils cloront le score au final mais que pour alléger la marque et alourdir leurs regrets. Annecy reste donc avec la réserve d’Anglet la seule équipe sans victoire et sans point de la D2, avec cependant un match de moins que leur malheureux adversaire.

Vaujany/Grenoble 2 - 4 Toulouse-Blagnac (55-45)





En perdant face à Toulouse-Blagnac, les Grizzlys nous prennent au dépourvu, tant les derniers résultats de ces 2 clubs penchaient sans équivoque en leur faveur. Et bien non car les Bélougas ont prouvé leur force caractère en ne lâchant rien. Car il faut bien le dire, le début de rencontre des isérois semblait confirmer nos pronostiques avec 1 but à chacun des 2 premiers tiers sans en rendre un seul. Malheureusement il semble que les jeunes espoirs grenoblois aient quelque peu oublié qu’il y a 3 périodes dans un match. En tout cas le toulousain Pierre Bye sonna la révolte à l’approche de la 44ème minute, imité par 2 fois par ses partenaires pour prendre les devants. Les Grizzlys tentent d’arracher la prolongation en sortant leur gardien. Las, les haut-garonnais clôturent la marque dans une cage vide. Reviendrait-on quelques saisons en arrière où nos Bélougas se permettaient des exploits à l’extérieur qu’ils n’arrivaient pas à confirmer sur leur glace ? La suite nous le dira mais voilà qui relance l’équilibre de cette poule avec le clan des invaincus qui se restreint désormais à 2 équipes dans cette poule.



Lyon 1 - 0 Valence (53-47)

Si nous avions prévu une victoire lyonnaise, on l’attendait un peu plus brillante. Sans remettre en question le statut de favori des gones néanmoins, au vu des prestations des Lynx lors de leur 2 premières journées, on est en droit de se demander si cette équipe drômoise ne risque pas d’être la belle révélation du championnat. Car dans cette ville de football on a vraiment eu droit à un score digne des rencontres de Gerland avec ce 1 à 0. Encore une fois le buteur maison aura été Lucas Chautant qui ouvrit le score autour de la mi-match sans se douter qu’il allait le clore en même temps. Puis la parole fut à la défense. Si les Lions ne purent rajouter un autre but, les visiteurs ne furent pas plus efficaces ; cela malgré une fin haletante où les valentinois, alors en supériorité numérique, sortirent leur gardien dans la dernière minute pour jouer à 6 contre 3 joueurs de champ. Les lyonnais restent invaincus et prennent même la tête à la faveur du goal-average. Position qui bien sûr à ce stade de la compétition reste très fragile.

Roanne 6 - 3 Clermont-Ferrand (53-47)





Nous avions raison de ne pas uniquement nous baser sur les résultats respectifs de ces 2 équipes lors de la 1ère journée. Si les Arvernes ont su faire preuve d’une certaine résistance, ils n’ont pu empêcher les ligériens de faire le break en 2ème période. Les tentatives de revenir des Sangliers dans le 3ème tiers se soldent finalement en fin de rencontre par un dernier but des Renards en cage vide. L’avenir nous dira si les roannais ont relancé la machine après une 1ère journée dramatique qui n’aura peut-être été qu’un accident. A eux néanmoins de rester vigilants et concentré dans une 1ère phase de championnat qui pourrait s’annoncer plus ouverte que prévue ; une 1ère phase où les clermontois peuvent espérer jouer un rôle plus important que le simple faire-valoir des 2 dernières saisons.