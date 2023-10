Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Debrief de la 3ème journée Debrief de la dernière journée du championnat français de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 25/10/2023 à 07:30 Tweeter Retour de Week-End

3ème journée de championnat D2 - 2023/24 Avons-nous eu quelques surprises ? Non pas vraiment.



Commençons-nous à voir se dessiner une certaine hiérarchie ? Oui quand même il semble que l’on voit apparaître un peu plus les leaders mais cela reste encore fragile après seulement 3 journées.



Reste que le nombre d’équipes invaincues a diminué mais pas ceux vierges de victoire. On se gardera pour l’instant de juger hâtivement la valeur de chaque poule. on constate néanmoins déjà qu’il est plus homogène et disputé au sud puisqu’il ne reste qu’une seule équipe sans défaite, contre 2 au nord, et 2 toujours sans victoire contre 3. POULE A



Angers II 7 - 5 Reims (52-48)

La jeunesse angevine se porte bien et la réserve des Ducs n’a jamais eu un si beau début de saison. Le retour en poule nord semble leur réussir. Pourtant ce ne fut pas si aisé que cela et il fallut attendre les toutes dernières secondes pour que les locaux fassent le break au terme d’une longue et vaine course poursuite des rémois. Nos cotes ont donc étaient justifiées tant sur le vainqueur que sur l’équilibre des forces.

Amnéville 4 - 3 Amiens II (53-47)

Si nous avons vu juste sur le vainqueur, cela fut plus difficilement que prévu car encore une fois Amnéville a donné des sueurs froides à ses partisans. Pour autant ils ont su faire le nécessaire avec un dernier coup de rein dans les toutes dernières minutes pour remporter leur 1er match à domicile face à de vaillants picards malheureusement encore bredouilles dans leur quête de victoire.

Colmar 4 - 6 Evry/Viry (EVH91) (49-51)

Comme nous le redoutions les alsaciens n’ont pu eux aussi décrocher leur 1er laurier. Nous sentions néanmoins par l’étroitesse de nos cotes que cela était possible. Et effectivement les 2 équipes étaient à égalité à l’issue des 2 premières périodes. Hélas la dernière fut fatale aux Titans, permettant à l’entente francilienne d’obtenir une 2ème victoire de suite à l’extérieur. Seul signe encourageant pour les colmariens, ils auront marqué 2 fois plus de buts que lors de leur 2 premières rencontres.

Rouen II 2 - 5 La Roche sur Yon (50.50-49.50)

Si nous avions bien tablé sur une victoire du Hogly, le score semble plus large que prévu. Mais ce ne fut pas si simple car les Dragons y ont cru suffisamment pour tenter dans un dernier effort de revenir en sortant leur gardien. Cela hélas s’est retourné contre eux dans la toute dernière minute. Par la même les vendéens gardent cette invincibilité que les normands viennent de perdre.

Paris (FV) - Courbevoie



Reporté le 17 février 2024



POULE B



Toulouse Blagnac 5 - 1 Montpellier (51-49)

Comme nous le pensions les Bélougas n’ont pas tardé à renouer avec la victoire avec un 1er tiers impeccable qui a rejeté les Vipers à 3 longueurs derrière. Ces derniers durent attendre la dernière période pour sauver l’honneur. Il semble cette saison que nos toulousains soient plus maitres chez eux, ce qui n’a pas toujours été le cas mais à confirmer pour la suite de la saison. Les montpelliérains devront eux s’appliquer à rentrer plus vite dans leur match à l’extérieur.

Roanne 7 - 2 Lyon (55-45)

Nos cotes étaient assez en faveur de ligériens et, hélas pour Lyon, elles n’ont pas été contredites. La période d’apprentissage des promus s’avère être un peu plus longue que prévue. Notons que si le break a été fait dès le 1er tiers les Lions ont su faire jeu égal, tout du moins au niveau score, au 2ème tiers. Mais ils n’ont pu tenir la distance et cela s’est à nouveau gâté en dernière période. C’était un peu le match des extrêmes avec Roanne maintenant seul invaincu de la poule B et Lyon toujours sans victoire avec Annecy.

Vaujany 6 - 2 HCMP (50.50-49.50)

C’est peut être une des rares petite surprise. Si nous avions accordé nos faveurs pour les Grizzlys, cela en était pas moins sur la plus petite des marges et donc nous nous attendions à un score final bien moins large. Mais il n’y eu que peu de suspense d’autant que les Bouquetins avaient tendance à encaisser les buts par paire (moins d’1 mn à chaque fois). Ce coup d’arrêt fait rentrer dans le rang l’entente alpine qui se voit dépassée par leurs vainqueurs du jour grâce au point de prolongation rapporté de Toulouse par les isérois. Clermont Ferrand - Valence

Villard de Lans 6 - 1 Annecy (51-49)

Comme pour Lyon les défaites s’enchaîne pour les savoyards mais ils ont l’excuse de jouer pour l’instant tous leurs matchs à l’extérieur. Sauf que cette fois la défaite a été plus large et ils ont du attendre les 5 dernières minutes de la rencontre pour enfin ouvrir leur compteur. Pour l’honneur ils auront marqué le dernier but mais à 6-0 le mal était déjà fait. Certes les Ours avaient l’avantage de recevoir encore une fois, pour autant ces 2 victoires d’affilées après une courte défaite à Clermont-Ferrand. laisse présager d’une saison intéressante. On attend du côté des Chevaliers une réaction rapide, même si encore une fois ils seront en déplacement.

Clermont 2 - 3 Valence (50.50-49.50)

Si l’étroitesse de nos tendances a été bien justifiée sur le terrain par contre l’avantage du terrain n’a finalement pas apporté aux clermontois le coup de pouce envisagé. Dans cette rencontre où les 2 équipes ont eu du mal à concrétiser leurs moments forts, ce sont finalement les Lynx qui donneront à l’entrée de la dernière minute le dernier coup de griffe concluant cette rencontre sur un score de footballeurs. Les Arvernes devront vite se remettre de cette défaite frustrante et tenter de retrouver le chemin des filets s’ils ne veulent pas connaitre la même saison que l’an dernier. Il semble que côté Valentinois l’apport des licences bleues de Gap leur donne un surcroit de réactivité des plus intéressantes comme on peut le constater à l’égalisation qui ne tardait jamais dès que Clermont marquait.





