

Débrief 3ème journée championnat D2 - 2025/2026

Suite à la défaite de Valence, elles ne sont plus que 6 équipes à être invaincues dont 2 seulement en poule sud. Pour autant nous mettrons surtout à l’honneur Montpellier et l’entente Evry-Viry car seuls ces 2 clubs sont à jour de leur calendrier. Les autres, Luxembourg, Orléans, La Roche/Yon comptent une journée de moins et concernant Vaujany, les Grizzlys n’ont joué à ce jour que la 1ère journée.



Le fait finalement le plus remarquable sera la 1ère victoire de Toulouse-Blagnac ainsi que de Paris au détriment de Courbevoie par la même toujours sans le moindre succès. C’est également encore le cas des réserves d’Anglet et de Rouen, de Châlons-en-Champagne et du promu Mulhouse mais qui lui n’a pas joué ce samedi.



Les conséquences au classement sont la perte de la 1ère place de Valence dans la poule sud à l’avantage de Montpellier et des pertes de rang non significatives pour certains clubs puisque résultant de leurs absences lors de cette 3ème journée comme Brest au nord et Vaujany au sud ou de part le jeu du goal average.



Bref vous aurez compris que, seulement après 3 semaines de championnat, on ne peut avoir qu’un classement assez peu représentatif des forces en présences et que les déjà nombreux matchs décalés n’arrangent rien à sa lisibilité. A savoir, les mises à jour ne seront faites qu’en février, soit vers la fin de la saison régulière. On peut le regretter mais non s’en étonner puisque c’est ainsi chaque saison (et particulièrement de la part du centre de formation de Grenoble-Vaujany dont de très nombreux espoirs sont pris par les stages nationaux et les différents tournois internationaux).





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



Orléans 4 - 2 Châlons en Champagne ( 52-48)

C’est dans une 1ère période accomplie que les Renards vont construire leur victoire et par la même confirmer nos tendances. Marquants par 2 fois dans la 1ère moitié de ce tiers, ils concèderont néanmoins un but peu après la 14ème minute mais les Châlonnais concèderont à nouveau le break 2mn plus tard. Pour autant les Gaulois n’étaient pas encore près à rendre les armes puisqu’ils remporteront le tiers médian en y inscrivant l’unique but. Tout restait donc possible dans l’ultime période et elle sera très disputée. Les défenses prenant le pas sur les raids offensifs et tirant de l’arrière d’un but, les Châlonnais durent se résoudre à tenter le diable en sortant leur gardien à 59mn18. Ce diable, sous la forme d’une palette orléanaise, sauta sur l’occasion pour, 5 secondes plus tard, expédier le palet en cage vide, confortant définitivement le succès des Loirétains. Certes ils n’ont joué que 2 matchs mais cela reste un début de saison un peu inattendu avec cette place sur le podium lorsque l’on se souvient de l’odyssée d’intersaison pour se voir confirmer leur participation en D2 et puis les soucis avec leur patinoire un moment suspendu pour raison sanitaire. A l’inverse, les Champenois, également avec un match de retard, ne sont pas loin mais échouent encore à s’accorder leur 1ère victoire.





Evry/Viry 7 - 0 Rouen II (55-45)

Nos tendances étaient bien en faveur des Essonniens et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne se sont pas gênés pour largement le justifier. Les espoirs rouennais ont su pourtant encore une fois offrir une belle résistance en n’offrant qu’un but à chacune des 2 premières périodes. Mais la dernière fut terrible pour eux. Les jeunes Dragons s’inclineront une 1ère fois rapidement en ce début de 3ème tiers, puis cela s’enchainera par 4 fois dans les 12 dernières minutes malgré un changement de gardien qui ne changera rien. Evry-Viry conforte sa place de leader et offre en passant un blanchissage à son cerbère. Cette lourde défaite laisse non seulement les Normands encore sans victoire mais aggrave un goal-average les plaçant dernier.





Paris (FV) 7 - 4 Courbevoie (52-48)

Comme nous le pressentions, les Courbevoisins n’ont pu profiter de ce derby pour mettre un terme à leurs échecs de début de championnat. Ils auront pourtant lutté et marqué à chaque période. Mais les Parisiens ont su à chaque fois en marquer un de plus pour finalement arriver à un différend respectable de 3 réalisations de plus au terme de la rencontre. Les Français Volants n’auront donc attendu que leur 2ème rencontre pour retrouver la voie du succès. Touchés mais certainement pas encore coulés pour les Coqs car il ne faut pas oublier que nous n’en sommes qu’au début de championnat et que sur leurs 3 matchs, 2 ont été joués à l’extérieur.





Luxembourg 4 - 1 Reims (49-51)

Certes ils n’en sont qu’à leur 2ème match de championnat, pour autant les luxembourgeois signent ici leur 2ème victoire, contredisant nos cotes par la même occasion. Assurément ils semblent avoir bien gérer la déception de la Coupe de France. Les Rémois qui seront les prochains adversaires des Saint-Pierrais, coupables de l’élimination du Grand Duché, ont de quoi se poser des questions, même s’ils auront eux l’avantage de recevoir. Ainsi ils n’ont su faire jeu égal chez leurs hôtes que lors de la dernière période (1-1). Pour les 2 premières ils auront à chaque fois été dominé d’1 ou 2 buts sans pouvoir réduire un tant soit peu l’écart et terminant la rencontre sur ce score final de 4-1. Si bien sûr rien n’est compromis à ce stade de la saison pour la suite du championnat, force est de constater que les Phénix tardent un peu à nous offrir les mêmes prestations que l’an dernier à la même époque, d’autant que leur victoire en prolongation de la 1ère journée à Brest nous laissait espérer mieux. Un peu surprenant dauphin de cette poule nord, Luxembourg aura quand même à confirmer ces prochaines semaines.







Brest - La Roche/Yon

Brest - La Roche/Yon remis au 14 février.



POULE B



Montpellier 5 - 3 Clermont (55-45)

Si, comme nous le pronostiquions, les Montpelliérains ont su imposer ce statut de leader que beaucoup d’observateurs leur accordent, par contre nos cotes ont été finalement assez généreuses car la victoire ne fut pas si aisée. Ce sont d’ailleurs les Clermontois qui ouvriront le score assez rapidement. Mais un trou d’air des visiteurs autour de la 10-15ème minutes permettra aux Vipers de faire le break, portant le score à 3 –1. Par la suite à chaque fois les Sangliers vont réussir à revenir à 1 but à l’entame des 2 autres tiers. Mais à chaque fois les Héraultais surent faire le nécessaire pour remettre l’écart à 2 unités, écart qui restera ainsi jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire porte provisoirement, mais qui pourrait durer, Montpellier à la 1ère place de la poule sud alors que Clermont glisse d’une place. A voir pour ces derniers si leur prestation intéressante peut laisser présager des jours meilleurs.





Valence 3 - 4 Prl Roanne (52-48)

Est-ce une surprise ? Non pas vraiment car si nous avions pronostiqué une victoire de Valence, nos cotes étaient suffisamment serrées pour envisager un résultat inverse. D’ailleurs la rencontre fut indécise jusqu’au bout et finira par une prolongation. Déjà la 1ère période vit de part et d’autre une défense sans concession puisque rien ne sera marqué. Changement de configuration dans ce 2ème tiers bien plus prolifique, surtout côtés ligériens puisque ces derniers vont ouvrir rapidement la marque. Si les Drômois égaliseront assez rapidement, la fin de ce tiers fut incontestablement roannaise avec 2 nouvelles réalisations portant l’écart à 2 buts. Les Valentinois vont cravacher pour arracher au moins la prolongation et n’y parviendront qu’à l’approche des 3 dernières minutes. Malheureusement pour eux les Renards inscriront le but en or au bout de 3mn30 de mort subite. Si cette victoire ne fait pas bouger Roanne au classement, ils se rassurent sur leurs capacités. Le point de prolongation permet à Valence de ne rétrograder que d’une place, leur faisant néanmoins perdre celle de leader au profit de Montpellier.





Dijon 4 - 8 Toulouse-Blagnac (49.50-50.50)

Certes nous avions été d’une extrême prudence dans nos cotes mais nous avons néanmoins cru à un réveil toulousain, même loin de leur base. Il fut d’ailleurs assez brutal pour les Dijonnais qui concèderont un écart de 4 buts au final. Si tout était à faire à la fin de la 1ère période terminée par le score de parité de 1 partout, la différence interviendra dans la 2ème et, oh surprise, il sera cette fois en faveur des Haut-Garonnais qui nous avaient habitués jusque là à céder quelque peu dans ce tiers médian. Ils marqueront par 5 fois contre 2 pour les Bourguignons. Ne dérogeant pas en cela à leur habitude depuis le début de saison, ils domineront également la dernière période 2-1 donnant à leur victoire une certaine ampleur. Par la même en résulte un effet de balance au classement avec les Bélougas remontant de 3 places alors que les Ducs descendent d’autant. Il faut néanmoins relativiser en ce début de saison ; cette différence n’est due qu’au goal-average et retenir que Toulouse-Blagnac vient de marquer ses 3 premiers points le mettant à égalité avec Dijon mais aussi Clermont-Fd et Vaujany.





Anglet II 1 - 8 Annecy (48 - 52)

Si nous avions bien misé sur le bon vainqueur, par contre nous nous attendions à une bien meilleure résistance des espoirs angloys qui, à domicile, non seulement pouvaient espérer avoir plus de fraicheur mais aussi à priori compter sur la disponibilité de leurs meilleurs éléments. Il n’en a rien été et les Savoyards ont su parfaitement gérer ce long déplacement. Si bien même qu’ils ont pris à la gorge dès le 1er tiers les Basques avec un cinglant 4-0. La pression ne se relâchera guère au suivant avec 2 nouvelles réalisations, portant le score à 6-0. Les Chevaliers purent se permettent un certain relâchement dans une 3ème période qu’ils domineront encore avec 2 autres buts mais en cédant un à leur adversaire qui sauvera ainsi l’honneur. Il n’empêche, cela fait mal au goal average, envoyant les jeunes espoirs de l’Hormadi à la dernière place à égalité de points avec Mulhouse. Certes nous ne sommes qu’en début de saison mais ce résultat inquiète quelque peu sur la capacité de la réserve d’Anglet à rebondir dans cette D2. Belle remontée de 4 places pour les Annéciens dorénavant sur le podium provisoire (3ème).



Vaujany-Grenoble - Mulhouse

Vaujany-Grenoble – Mulhouse remis au 14 février.



