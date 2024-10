D2 - Debrief de la 3ème journée

- Saison 2024-2025 –

Cette journée aura connu moins de surprise avec des rencontres en général très disputées avec 6 succès à l’extérieur. On a eu droit à pas moins de 4 prolongations qui néanmoins n’auront pas été jusqu’aux tirs au but.



Cette 3ème journée aura également vu la liste des équipes invaincues se réduire de 2 unités : Evry/Viry en poule A et Lyon en poule B. Seul reste Montpellier en poule sud et même de toute la D2 avec un calendrier à jour. On retrouve dans l’autre groupe les Français Volants de Paris et Courbevoie mais seulement avec 2 journées de championnat. A noter cependant ce fait assez peu ordinaire pour les Coqs : leurs 2 victoires ont été obtenues en prolongation.



Ce constat fait, on se gardera encore pour l’instant de dégager des grandes lignes car il est encore un peu tôt. Seuls peut-être les retardataires commencent à se dégager, encore que . . . nous ne sommes pas sûr du tout que des équipes comme Dijon, voir Rouen II en poule nord et Annecy en poule sud, tous 3 encore vierge de victoire, n’aient pas rapidement une saine réaction. Pour la réserve d’Anglet, les problèmes récurrents de défense commencent à poser questions.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes que nous avions accordé lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.

POULE A

Châlons en Champagne 7 - 5 Wasquehal (51-49)



Nous avions plutôt misé sur les châlonnais car malgré une entame de saison catastrophique à la maison, nous pensions qu’ils devaient se racheter devant leurs partisans. Et nous avions raison mais de justesse ! En effet le 1er tiers des Gaulois fut aussi affligeant qu’il y a 15 jours face à Reims et les Lions dès lors pouvaient espérer en un 1er succès à l’extérieur. Las, ils ne pouvaient se douter qu’ils venaient de marquer tous leurs buts de la rencontre dans cette seule période. Les champenois, menés 5 à 1, allaient remonter leur handicap dans ce 2ème tiers et porter l’estocade dans la dernière avec 2 nouvelles réalisations. Cette victoire et surtout cette ‘’remonta da’’ a dû enflammer la patinoire et les plus de 850 spectateurs présents. Elle pourrait être le match référence pour des Gaulois qui ont su faire preuve de caractère. Mais peut être aussi l’arrivée de leur nouveau gardien slovaque, Richard Poncak n’y est pas pour rien. Tout cela reste encore à confirmer. Du côté des nordistes, ce retournement fait forcément un peu mal et il va certainement leur falloir bien analyser cette rencontre ; la saison ne fait que commencer.



Reims 5 - 4 Prl (52-48)



Sans être très serrées, nos cotes étaient plutôt proches dans ce match de promus. Le résultat le fut plus encore, même si au final le vainqueur fut bien celui annoncé. La aussi l’équipe locale démarrait plutôt bien la rencontre pour se faire remonter au 3ème tiers par les orléanais. Malheureusement pour ces derniers la ‘’remonta da’’ s’arrêtera brutalement dans une prolongation qui devait sourire aux Phénix. Très proches l’un de l’autre au classement, ces 2 points obtenus permettent aux rémois de devancer dorénavant d’un petit point leurs adversaires de la soirée.





Rouen II

0 - 4

Paris FV (49-51)



Les parisiens auront plus que confirmer les cotes que nous leurs avions attribués. Leur jeune gardien des Volants, Titouan Mainfray, se met même en évidence en signant un blanchissage. Les jeunes Dragons ont été vaillants mais, si les 2 équipes ne purent s’éviter les foudres du corps arbitral, seuls les franciliens surent par 2 fois en profiter. Le dernier but en cage vide ne fait que donner un peu plus d’ampleur à leur succès. Voilà donc Paris déjà installé à la deuxième place avec leurs 2 victoires en 2 rencontres, de surcroit à l’extérieur. L’avenir nous dira s’ils sont partis pour dominer leur poule comme la saison dernière. Pour les normands, c’est le dur apprentissage du métier mais l’avenir étant devant eux, il faut s’attendre à voir cette jeune équipe vite évoluer dans le bon sens.



Evry/Viry

4 - 5 Prl

Courbevoie (52-48)



Ce fut un derby acharné où les Jets surent remporter 2 des 3 périodes, la 1ère et la 3ème, mais hélas pas avec des écarts suffisants pour s’éviter dans un premier temps la prolongation et dans un deuxième finaliser une victoire en mort subite. Passant devant au 2ème et rejoints au score en début de 3ème tiers, les Coqs eurent donc les nerfs suffisamment solides pour déjà préserver l’égalité jusqu’au coup de sirène, puis de basculer sur leur 2ème succès en prolongation. Ils restent donc invaincus avec 2 victoires (on rappelle qu’ils n’ont pas participé à la 1ère journée) mais avec à chaque fois un point concédé à l’adversaire. Cela explique qu’Evry/Viry conserve la 1ère place et que par contre Courbevoie n’apparait qu’à la 7ème place. Pour autant seulement 3 points les séparent et un match en moins pour Courbevoie.





Dijon

3 - 5

Luxembourg (50.50-49.50)



Un résultat qui n’est pas vraiment une surprise car s’il prend en défaut notre pronostic, l’écart minimaliste de nos cotes nous suggérait un match des plus équilibrés. Luxembourg a donc réussi à prendre sa revanche du final four de D3 de la saison passée face à un adversaire qui, sur ce match, leur a toujours couru derrière sans jamais pouvoir les rattraper. Peut-être, comme nous le suggérions, les dirigeants des Tornados ont-ils su mieux gérer l’intersaison que les bourguignons ? Ce qui est un peu inquiétant pour les Ducs c’est le fait qu’ils viennent de rencontrer 3 promus à la suite et bien qu’ayant remporté le titre de champion de D3, ils n’arrivent pas à confirmer face à leurs adversaires de la saison dernière. Il va leur falloir réagir vivement s’ils veulent enfin décoller du fond de tableau. Les luxembourgeois semblent prendre le rythme de cette division mais se doivent d’éviter comme ce soir tout relâchement.





POULE B

La Roche/Yon 2 - 3 Prl Roanne (49-51)



On ne sait encore que penser de la cuvée 2024/25 de l’équipe de Roanne. Certes ils l’ont emporté comme nous l’avions pronostiqué mais ce fut dure. Les Renards ont quand même dû concéder le point de la prolongation à des vendéens qui ont ouvert le score puis su répondre à leur adversaire quand celui-ci pris les devants. Malheureusement une pénalité au plus mauvais moment, celui de la prolongation, leur fit concéder le but fatal sans pouvoir cette fois avoir droit à la réplique. Le début de saison du Hogly est certes plus délicat que l’an dernier avec encore une fois ce revers à domicile. Mais ce seul point de consolation peut être pris par les 1100 supporters présents samedi comme un espoir de réussite future dans une poule relevée où leurs champions auront leur rôle à jouer. Les ligériens passent devant leur adversaire du soir au classement mais le chemin vers leur objectif peut s’annoncer délicat s’ils n’arrivent pas à élever un peu plus leur niveau de jeu pour s’éviter des frayeurs.



Lyon

3 - 4 Prl

Vaujany (53-47)



Outre que nous avons été contredits dans nos pronostics, les plus de 1600 spectateurs qui étaient venu soutenir leur équipe ont été frustrés d’une victoire qui semblait si proche après avoir été si loin. Car en effet, comme la semaine dernière mais encore plus fort, les Grizzlys prenaient le meilleur départ en s’imposant dans le 1er tiers 3 – 0. Mais encore une fois, comme samedi dernier, ils baissent le pied et les Lions alors patiemment grignotent leur retard : 2 -0 en leur faveur en 2ème période et 1 – 0 dans la 3ème. La ‘’remonta da’’ malheureusement en reste là car, si les gones ont ainsi pu arracher la prolongation, ce sont bien les isérois par leur buteur le plus prolifique en ce début de saison, le jeune russe Kolonin, qui clôturent cette mort subite. Les lyonnais perdent dans cette affaire leur invincibilité et par la même laissent seul en tête le dernier invaincu de la poule, Montpellier. Ils se voient même devancés par leur vainqueur du jour, Vaujany-Grenoble, qui, il est vrai, compte un match en plus.



Toulouse-Blagnac

7 - 3 Prl

(56-44)



Conformément à nos tendances les toulousains ont donc sans trop de frayeurs assurés une 2ème victoire et malheureusement une 3ème défaite pour la réserve de l’Hormadi. Dès le 1er tiers les Bélougas prennent la tête en marquant par 2 fois. La bonne nouvelle pour les basques c’est que cette fois ils ont marqué ; d’abord dans le 1er tiers où ils sont revenus à 1 but, puis ont fait jeu égal dans la 2ème période en revenant même à égalité, le temps d’une poignée de seconde avant que Toulouse ne reprenne son unité d’avance. Malheureusement dans le dernier tiers c’est un peu l’avalanche pour nos angloys qui prennent 4 buts pour n’en rendre qu’un seul. Si donc l’attaque a été un peu plus prolifique – à noté que les 3 buts sont l’œuvre de leurs joueurs les plus expérimentés – par contre la défense reste à améliorer grandement avec 7 buts en moyenne encaissés par match. Pour les hauts-garonnais les voilà bien remis en selle après leur grosse déconvenue de la 1ère journée et par la même certainement réconciliés avec leurs partisans.



Valence

2 - 7

Montpellier (50.50-49.50)

On peut parler d’une certaine déception dans cette rencontre, pas tant parce que notre pronostic a été contredit mais surtout parce que nous n’avons pas eu le suspense que l’on attendait. Cette nette défaite fait incontestablement rentrer Valence dans le rang alors que par contre commence à poser Montpellier comme un sérieux challenger cette saison. Pour en revenir au match c’est dans le 1er tiers et dans une moindre mesure le 2ème que les Vipers vont faire la différence, ne laissant que la dernière période aux Lynx pour sauver l’honneur. On attend avec impatience si les héraultais vont pouvoir confirmer cette bonne impression mais en attendant les voilà seuls leaders et seuls invaincus de cette poule.





Clermont-Ferrand 3 - 2 Annecy (52-48)



Et bien non, en faisant respecter nos tendances, les clermontois ont non seulement privé les annéciens de leur 1ère victoire mais les frustrer aussi d’un 1er point, voir 2, d’une prolongation qui leur tendait les bras. Les Chevaliers du Lac ont pourtant donné bien du fil à retordre aux Sangliers. Ces derniers avaient pourtant bien commencé en marquant lors du 1er tiers les 2 premiers buts. Mais les savoyards ont su remonter ce break pour revenir à égalité à l’entame du dernier tiers. Bien que très disputé rien ne semblait pouvoir être marqué et on s’acheminait dans la dernière minute vers la mort subite. Mais contre toute attente le but assassin vient à 38 secondes du terme par l’attaquant clermontois Yannis Cherkaoui. Les visiteurs n’ont plus le temps nécessaire de revenir et permettent aux puydômois de s’offrir leur 2ème succès. Les Arvernes prennent la 4ème place et malheureusement les savoyards la 9ème alors qu’ils n’ont pas vraiment démérité. Cette rencontre prouve néanmoins que les écarts de valeurs sont probablement plus tenus que ceux aux points et que rien n’est encore bien défini dans cette poule sud.