Débrief de la 4ème journée

- Saison 2024-2025 –





Si on a pu assister en poule B le plus souvent à des rencontres équilibrées, mais non exemptes de surprises, en poule A ce fut plutôt le retour de scores fleuves avec la aussi quelques résultats inattendus.



Nous disions que la place de leader pouvait être encore fragile et cette journée l’a presque prouvé puisque certains se sont imposés non sans mal et celui du sud a même dû même passer par les prolongations.



Les places d’honneur ont été secouées surtout en poule nord. On parlait de test sérieux pour certaines équipes, manifestement toutes ne l’ont pas réussi. Pour les clubs encore vierges de victoire, un seul a su en profiter pour enfin décrocher son premier succès et peut être pas celui qu’on attendait le plus puisqu’il s’agit de la réserve d’Anglet.



Pour nous aussi le constat n’est pas glorieux puisque sur 10 rencontres seules 5 ont défini avec les succès attendus et moins encore en accord avec nos cotes.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes que nous avions accordé lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.





POULE A

Orléans 7 - 6 Prl Paris FV (47-53)



Nous disions en guise d’avertissement qu’un mal classé peut parfois surprendre et rappelant également l’importance de briller surtout en phase finale qu’en saison régulière. Avertissement surtout en direction de Paris. Néanmoins on ne vous cache pas que la défaite des Volants nous a surpris mais après tout cela ne vaut-il pas mieux que de se faire éliminer dès le 1er tour des play-offs. Ces derniers peuvent donc prendre cet échec comme un avertissement salutaire ; et puis ils ont au moins pris 1 point tout en ayant encore 1 match de retard. Pour les Renards c’était la 2ème prolongation de suite mais celle là, ils l’ont gagné dans un match assez fou avec beaucoup de rebondissements et surtout beaucoup de buts. Les orléanais restent 6ème, devancés par leurs adversaires du jour, mais ils ne sont qu’à 1 point du quatuor de tête. S’ils ne sont pas les 1ers promus au classement, leur début en D2 est des plus encourageants.



Wasquehal 2 - 13 Reims (49-51)



Si ici le vainqueur est bien celui attendu par contre ce n’est certainement pas le score prévu par nos cotes. Et pourtant . . . Il ne fallut que 18 secondes pour voir les Lions ouvrir le score, les plaçant en tête guère plus d’une minute. Puis la cabane leur tomba sur la tête, particulièrement au 2ème tiers, le 3ème enfonçant le clou. Si les résultats de Wasquehal sont un peu en dent de scie, il n’avait jamais été défait avec un tel écart. Les rémois font la belle opération puisqu’ils montent sur le podium et par la même occasion soignent leur goal-average. Les voilà en candidats sérieux pour les 1ères places alors que les nordistes restent à cette dangereuse 8ème place.





Luxembourg 2 - 13 Châlons-en-Champagne (51-49)



Encore une équipe qui nous a pris au dépourvu. Avec des résultats plus qu’encourageants qui lui valait une 3ème place, les voilà dégringolant du podium avec un dur rappel aux réalités du championnat et de plus par un autre promu. Le moins que l’on puisse dire pour les Gaulois c’est que la cinglante défaite de la 1ère journée a grandement servi de leçon. Depuis ils enchainent les victoires. Il leur a fallu néanmoins attendre cette 4ème rencontre à gros score pour enfin effacer l’ardoise de la 1ère journée et faire passer leur goal-average général dans le positif. En passant complètement à côté de son match Luxembourg passe de la 3ème à la 6ème place alors que Chälons-en-Champagne monte à la 2ème place.



Courbevoie 9 - 2 Dijon (54-46)



Toujours invaincus mais cette fois avec un certain confort car les Coqs ont largement su s’éviter les prolongations. Très dommageable pour les bourguignons toujours sans victoire et qui de plus s’inclinent lourdement, leur faisant perdre la 9ème place au profit de la réserve de Rouen à cause du goal-average général défavorable. La rencontre face à ces derniers samedi prochain tranchera plus nettement sur la désignation du dernier de poule. Jusque là modeste 7ème, Courbevoie s’installe désormais à la 4ème place et toujours bien sûr avec son match de retard.



Rouen II 2 - 3 Evry/Viry (48-52)



Sans faire trop de bruit avec des succès exempts de score fleuves, certes une seule défaite mais bonifiée par une prolongation ; voilà nos franciliens en train tranquillement de s’installer à la 1ère place de cette poule. Pour l’instant les écarts ne sont pas assez grands avec leurs poursuivant pour en faire le favori final mais les Jets assurément ne font plus de la figuration dans cette poule. Cela n’est hélas pas tout à fait le cas des jeunes Dragons qui doivent néanmoins à leur belle résistance de laisser la dernière place à leur compagnon d’infortune, Dijon, par la grâce du goal-average général. Bien faible différence qui sera balayé samedi prochain puisque ces 2 équipes se rencontreront.



POULE B

Vaujany 6 - 3 Valence (52-48)



Les jeunes espoirs de Vaujany-Grenoble ont su se faire respecter et par la même nos tendances mais ce ne fut pas si facile car il aura fallu attendre la dernière période pour que les drômois qui avaient su ouvrir la marque puis revenir à égalité en fin de 2ème tiers, craquent finalement autour de la 42ème minutes avec 2 buts éclairs encaissée ; un 3ème dans les toutes dernières secondes étant anecdotique. Les Lynx semblent à chaque fois, si on excepte la venue de Montpellier, pas loin de leurs adversaires mais il manque encore le petit quelque chose pour faire tourner les choses en leur faveur. Les Grizzlys ont de leur côté repris leur marche en avant, étant même à égalité de points avec le leader montpelliérain qui compte, lui, 1 match de moins.

Montpellier 6 - 5 Prl Clermont-Ferrand (54-46)



Que les Vipers aient gagné ne constitue pas une surprise et nous l’avions pronostiqué. Mais nos cotes ne laissaient guère de place au suspense, or il y en eu avec une fin de 3ème tiers assez renversante au point de contraindre les locaux aux prolongations. Reprenons le fil du match au début avec l’ouverture du score de Montpellier pour ce qui sera l’unique but de ce 1er tiers. Reprise du match et Clermont égalise puis prend les devants en début de 2ème période. Vexés et profitants de pénalités clermontoises, les héraultais vont finir en trombe en marquant par 4 fois, semblant entériner l’issue de la rencontre. Mais il restait une période et tout va s’emballer à nouveau dans les 5 dernières minutes du match suite à une sanction de 5 mn à l’encontre d’un joueur montpelliérain. C’est au tour des Arvernes d’en profiter et ils parviennent à remonter les 3 buts de retard dans ce court laps de temps. Mais l’exploit n’ira pas au-delà du temps réglementaire et les Vipers réussissent en mort subite à préserver leur invincibilité. Le mérite des Sangliers sera d’avoir fait douter leurs hôtes, ils en seront récompensés d’un point, ce que probablement peu d’équipes arriveront à faire à Végapolis. Même si c’est à égalité de points avec Vaujany, Montpellier garde la tête de la poule Sud alors que Clermont-Ferrand garde sa 4ème place.



Roanne 2 - 4 Toulouse-Blagnac (53-47)



On se croirait revenir 4 saisons en arrière lorsque les Bélougas bousculaient tous les pronostics à l’extérieur. Car ce fut bien le cas pour cette affiche où nous avions voté pour les ligériens mais non sans avertir de la capacité des toulousains à se surpasser loin de leur base. C’était un test important pour Roanne qui devait monter en puissance face à un concurrent potentiel aux premiers rôles. Le moins que l’on puisse dire est que les Renards ne l’ont pas réussi. Pourtant cela avait plutôt bien commencé avec cette 1ère période remporté 1 à 0. Mais dès le début du 2ème tiers les languedociens égalisent, puis les 2 équipes se neutralisent. Tout va se jouer dans l’ultime période. Or très vite les visiteurs marquent par 2 fois. Tout aussi rapidement les roannais ramènent le score à 1 point mais malheureusement il manque ce 3ème but pour revenir à égalité. Au contraire même les Bélougas enfoncent le clou en signant le dernier en toute fin de rencontre. Au classement Toulouse-Blagnac monte sur le podium alors que Roanne glisse à la 7ème place. Certainement pas le début de saison espéré, les Renards ont encore le temps de redresser la barre mais il va leur falloir vite rebondir.



Annecy 2 - 4 La Roche/Yon (51-49)

Jamais très loin du 1er succès, nous avions osé parier sur les savoyards. Là encore ils ne sont pas passés si loin puisqu’ils menaient au terme du 2ème tiers. Malheureusement nos Chevaliers ne savent tenir le résultat dans la 3ème période où les vendéens font parler la poudre par 3 fois. Jamais les locaux ne pourront revenir. Comble d’infortune, voila nos annéciens seuls à la dernière place et sans un succès puisque la réserve d’Anglet vient d’inaugurer sa colonne victoire.





Anglet 3 - 2 Lyon (47-53)



Encore une fois nous avons grandement été pris en défaut. Comme pour Roanne, Lyon se devait d’afficher ses ambitions et cela d’autant plus que l’équipe venait de perdre à la maison. Certes le déplacement sur la côte basque est long et fatiguant mais l’équipe qui se présentait à eux avait les plus mauvaises stats, de la poule, aussi bien en attaque qu’en défense. C’est bien les Lions qui ouvrent la marque au bout de 26 minutes de jeu. Il ne faut pas 2 minutes pour que les angloys reviennent à égalité, pour, coup de poignard, prendre ensuite les devants à seulement 2 secondes de la fin du 2ème tiers. Il faut attendre les 3 dernières minutes pour voir le tableau d’affichage bouger. D’abord l’Hormadi fait le break. Aculés, les lyonnais tentent dans la foulée crânement leur chance en sortant leur gardien. Cela finit par marcher avec un but mais à 8 secondes de la fin, soit bien trop tard pour espérer rajouter le but ouvrant droit aux prolongations. Cette défaite fait perdre à Lyon sa 3ème place. Il est désormais 5ème. Elle laisse planer aussi un doute sur les capacités de cette équipe. Pour autant il est trop tôt pour s’inquiéter, surtout si l’on veut bien se souvenir du final de leur saison dernière. De même la route est encore longue – au sens figuré comme au sens propre pour cette équipe basque ; un premier vient enfin d’être fait mais il en faudra bien d’autre pour s’éviter la poule de maintien.