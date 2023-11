Reims 6 - 2 Amiens (51-49)



Nous disions dans notre chronique de samedi que c’était le moment ou jamais pour les rémois d’ouvrir au classement leur colonne points et nous en avions fait nos favoris. Ils sont enfin récompensés de leur travail, eux qui ont souvent su donner du fil à retordre à leurs adversaires mais en vain jusque là. Ici le suspense se limita au 1er tiers. Puis les Phénix se sont envolés en 2ème période pour ne plus être rejoint. Cela leur permet de rejoindre au classement l’équipe qu’ils accueillaient, la réserve d’Amiens, et de laisser seul la dernière place à Colmar, encore vierge de tout succès. A noter que le classement de bas de tableau est plus significatif que celui de haut de tableau car ces 3 équipes nommées ici sont toutes à jour de leurs rencontres.

Les mosellans n’ont pas tremblé cette fois pour confirmer nos tendances et saisir l’occasion de prendre la tête* de la poule nord. Quoique . . . Car s’ils ont su assurer leur rôle de favoris et faire plier les franciliens, il leur a fallu attendre les quasi 7 dernières minutes pour prendre définitivement la mesure de leurs adversaires. Ces derniers auront réussi dans un rugueux bras de fer à faire douter leurs hôtes mais ce sont justement les pénalités en fin de rencontre qui ont permis aux Red Dogs de clore sur un différentiel de 2 buts. *Les autres leaders de poule étant en repos forcé, comme vu en introduction c’est un classement qu’il faut relativiser.

Malheureusement comme nous l’avions prévu dans nos tendances Colmar n’a pu mettre fin à sa terrible série. Pourtant ce sont bien les Titans qui inscriront les 2 premiers buts dans ce 1 er tiers avant que les jeunes Dragons ne réduisent le score pour un 2 à 1 à l’entame de la 2 ème période. Les alsaciens conserveront encore leur mince avance de 1 but à la fin de ce tiers. Mais comme cela leur est déjà arrivé ils auront craqué dans l’ultime période en encaissant pas moins de 4 buts. Colmar reste donc la seule équipe de la poule nord sans victoire. En l’emportant la réserve de Rouen reste ainsi dans le quatuor de tête malgré un match de moins mais on sait ce classement forcément fragile puisque certains clubs classés juste derrière en comptent 2 de retard.





Vaujany 6 - 3 Montpellier (53-47)



Comme nous le disions, malgré le peu d’écart au classement les Grizzlys donnaient une impression de solidité supérieure, d’autant plus sur leur glace et donc sans surprise ils ont confirmé nos cotes. Pour autant les Vipers leur ont probablement facilité la tâche par leur indiscipline (40 mn contre 14) et 4 des 6 buts de Vaujany furent inscrits en jeu de puissance dont 2 en double supériorité (+ 1 en infériorité). D’autant plus dommage pour les montpelliérains qu’avec 3 fois moins de powerplay en leur faveur ils en ont concrétisé quand même 2. Ils restent donc avec leur 6 points au classement à égalité avec Clermont-Ferrand et Valence alors que Vaujany rejoint le quatuor de tête.



Clermont 5 - 9 Roanne (49-51)

Score plus large que ce que nous pensions pour ce derby, qui eut plusieurs phases. Il fut finalement plutôt disputé jusqu’à la 44ème minute, et puis à partir de là les Renards se sont mis à croquer les Sangliers redevenus à nouveau bien tendres comme en début de rencontre. Car en effet ce match parti tambour battant pour les ligériens qui marquèrent par 4 fois en moins de 15 mn. Puis les Arvernes se sont mis à sortir la tête de l’eau en réduisant l’écart de 2 unités en fin de 1er tiers, faisant jeu égal au 2ème et démarrant au mieux le 3ème en revenant à 1 but dès la 1ère minute. Est ce que ce fut la montée en puissance des roannais ou des clermontois à nouveau gagnés par la fébrilité ? Toujours est-il qu’à partir de là les visiteurs enchainèrent 4 buts de suite en 10 mn, ne laissant que le dernier but de consolation à la toute fin pour les puydômois. Roanne reste donc leader mais à égalité avec un dangereux concurrent, le HCMP. Clermont reste au sein du club des 3 en compagnie de Valence et Montpellier qui n’ont su faire mieux de leur côté.



Valence 1 - 5 Annecy (53-47)

Des 3 équipes ex aequo à 6 points, Valence nous semblait être celle qui se voyait offrir la plus belle opportunité de se démarquer en recevant Annecy toujours à la recherche de sa première victoire. Or ce fut là certainement la seule surprise de la soirée non seulement par le succès des savoyards mais aussi par la manière. En effet dès le 1er tiers le ton est donné avec un 3-0 en faveur des Chevaliers. Et si les Lynx réduisirent d’1 unité le différentiel lors du 2ème tiers, ce sera leur seul but alors que leurs hôtes en rajouteront 2 autres dans l’ultime période. Valence continuera donc d’accompagner Clermont-Ferrand et Montpellier alors qu’Annecy débloque enfin son compteur pour laisser seul Lyon à la dernière place.



Clermont Ferrand - Valence

Villard de Lans 3 - 5 HCMP

Autre équipe qui a perdu une belle occasion de renforcer sa position. Après leur importante victoire face à Vaujany, on pensait les Ours capables de confirmer face aux Bouquetins. C’était négligé peut être le beau succès de ces derniers face à Roanne. Les villardiens ont pourtant bien débuté la rencontre en marquant le 1er but mais ils se feront remonter et même dépasser avant la fin du tiers. L’entente alpine marquera par 2 fois à nouveau en 2ème période sans rien lâcher. Ce débours de 3 points sera rédhibitoire au final malgré un bon 3ème tiers mais qui ne permettra que de réduire l’écart. Villard de Lans y perd sa place sur le podium alors que le HCMP continue d’accompagner Roanne en tête de classement.



Toulouse 5 - 1 Lyon



Les lyonnais n’ont pas su créer la surprise à l’exemple d’Annecy mais il est vrai qu’ils avaient probablement à faire face à plus forte partie. Pourtant là aussi la rencontre ne fut dans un premier temps pas si aisée pour les Bélougas qui ne remportèrent que d’1 but le 1er tiers pour se faire remonter au 2ème avec ce score de 1 partout. Puis les Lions finirent de rugir à partir de la 49ème minute et encaissèrent 3 buts en moins de 7 mn. Les toulousains se permettront même d’en rajouter un dernier à 30 secondes de la fin alors qu’ils étaient en infériorité. Bonne opération pour des Bélougas qui prennent la 3ème place et match dramatique en vue pour les lyonnais qui accueilleront samedi prochain Annecy qui les précède dorénavant et qu’ils doivent absolument vaincre.