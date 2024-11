Débrief de la 7ème journée

- Saison 2024-2025 –

Encore une fois beaucoup de victoires à l’extérieur, 8 sur 10 mais pour autant que 2 véritables surprises. On note que, dans l’ensemble, plus que jamais les rencontres furent indécises avec pas moins de 4 prolongations dont 3 iront jusqu’aux tirs au but.



Revenons aux 2 exploits dont un, il faut bien le dire, nous fait plaisir puisqu’il signe un 1er succès pour Annecy. Il met fin à une série mortifère de 6 défaites et de plus acquis chez un adversaire, Vaujany, placé nettement devant dans nos tendances.



Dorénavant seul Dijon n’a pas encore connu de victoire. L’autre exploit un peu moins retentissant permet à la réserve de Rouen de décrocher sa 2ème timbale là aussi chez un adversaire nettement favori. Néanmoins pour les 2 équipes méritantes cela ne change pas encore leur classement et il va falloir enchaîner sur d’autres bons résultats pour améliorer significativement leur situation.



Pour la tête de classement la course poursuite continue en poule A entre Châlons et Paris qui renforcent leur position avec la défaite des 2 suivants, Evry/Viry et Reims.



En poule B Toulouse continue sa course en tête alors que Montpellier a su réagir de la perte de sa place de leader en l’emportant à Lyon. La bonne affaire est pour La Roche/Yon puisque non seulement les 2 équipes jusqu’alors à égalité de points au classement avec elle ont perdu mais contre toute attente Vaujany-Grenoble aussi. Par la même les vendéens leur prennent la 3ème place.

Entre parenthèse ( ), le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.

POULE A

Chalons en Champagne 6 - 3 Evry/Viry (53-47)



Comme nous l’écrivions ce samedi nous ne voyons pas sur ce match les châlonnais interrompre leur belle série. Et effectivement ces derniers auront su remporter toutes les périodes même si ce fut chacune sur la plus petite des marges. Les Jets sont bien revenus à hauteur par 2 fois, puis revenir encore à 1 but en début de 3ème tiers mais c’est bien avec un débours de 3 buts qu’ils s’inclineront au final. Néanmoins la défaite de Reims et le point perdu par Courbevoie par sa victoire en prolongation permettent aux franciliens de préserver de justesse leur 3ème place. Les Gaulois maintiennent quant à eux cette fragile marge de 2 points avec leur dauphin parisien. On attend donc toujours le 1er faux pas de l’une de ces 2 équipes.



Orléans 4 - 5 TaB Courbevoie (51-49)



Si le vainqueur ne fut pas celui que nous avions pronostiqué dans nos tendances, cela fut finalement de peu et reflète la différence ténue de nos cotations. Mais c’est une bien mauvaise affaire pour les orléanais qui ratent la possibilité de passer devant leur adversaire du jour. Résultat les Renards restent dans la 2ème moitié de tableau. Par contre et malgré le point perdu de la prolongation (spécialité de cette équipe qui en est à sa 3ème victoire en prolongation soit le record de la division) les courbevoisins font eux une fort bonne affaire puisque les voilà devant les rémois, même si c’est à égalité de points, et dans le top 4. De bonne augure pour la suite d’autant que les Coqs ont toujours un match de retard.





Wasquehal

4 - 5 TaB

Luxembourg (52-48)



Là aussi il y eu prolongation, allant même jusqu’aux tirs au but, pour départager les 2 adversaires et là aussi le vainqueur ne sera pas celui sur lequel nous avions misé. On ne parlera cependant pas de surprise car les cotes n’étaient pas très déséquilibrées. En l’emportant en une séance prolongée en fusillade, les luxembourgeois ont remporté leur 3ème victoire à l’extérieur . . . en attendant leur 1ère à domicile. Si cela ne change pas au classement, les Tornados agrandissent un peu l’écart avec le 8ème et adversaire du jour, Wasquehal. Un malheur n’arrivant jamais seul pour ces derniers, la victoire inattendue, même en prolongation, de la réserve de Rouen met les Lions sous la menace des normands désormais à 1 point.



Reims 6 - 7 Prl Rouen II (54-46)



Nos tendances ont bien été prises en défaut mais c’est surtout une bien mauvaise affaire pour les rémois. Ils n’auront pas su réagir après leur courte défaite de la semaine dernière qui leur avait fait perdre leur 2ème place. Pourtant l’occasion était belle avec la venue de ces jeunes Dragons plutôt à la peine ces derniers temps. Cela d’ailleurs avait bien mal commencé pour des Phénix menés de 2 buts à la fin de la 1ère période et même 3 – 0 rapidement en début du tiers suivant. Mais ils sauront revenir et la parité sera faite avant d’entamer l’ultime période. Là on assista à une course poursuite entre les 2 équipes jusqu’à l’approche de la 49ème minute où cette fois les champenois prennent la tête pour la conserver . . . jusqu’au coup de théâtre à 45 secondes de la fin avec les rouennais égalisant pour imposer la prolongation. Celle-ci, la seule de la soirée qui n’ira pas en fusillade, sera profitables aux réservistes. Si ces derniers restent toujours à cette sinistre 9ème place, ils sont néanmoins maintenant sur les talons du 8ème et certainement un moral retrouvé après une telle performance. Soupe à la grimace pour des rémois qui perdent encore une place au classement.





Dijon 1 - 2 Paris FV (46-54)



Les cotes largement en faveur des parisiens, ont été partiellement démentis car si ces derniers l’ont bien emporté par contre les dijonnais, pourtant toujours fanny de victoire, auront su les faire douter jusqu’au bout. D’ailleurs ce sont les bourguignons qui ouvrent le score en 2ème minute du match. Les Volants reviendront à hauteur à 5 minutes de la fin de cette 1èrepériode. C’est peu après la moitié du match que les visiteurs rajouteront un but par l’expérimenté Léo Cuzin sans se douter que ce serait le dernier de la partie. Le score n’évoluera pas lors de l’ultime période et même dans les 2 dernières minutes au grand dam des Ducs pourtant en supériorité numérique. Ces derniers ont donc subi leur 7ème défaite de suite avec cette fois même pas la consolation du point de prolongation (que par 2 fois ils ont connu cette saison) et malgré un match valeureux. Paris aura su assurer l’essentiel et se maintient donc dans la roue de Châlon-en-Champagne en attendant la régularisation de son match en retard ou d’un éventuel faux pas de l’un ou de l’autre.



POULE B

Anglet II 5 - 7 Roanne (47-53)





Les ligériens ont enchainé sur une 2ème victoire de suite et somme toute attendue. Ils n’ont donc pas eu trop à souffrir d’un éventuel manque de rythme après leur repos forcé du week-end dernier. Car effectivement après avoir bien dominé les 2 premières périodes, les roannais se feront en partie remonter dans la dernière. Certes ce ne fut pas suffisant pour se faire trop de frayeurs puisque le dernier but des angloys fut inscrit à 41 secondes de la fin mais trahissant peut être une certaine fatigue. Cette importante victoire permet donc aux Renards de remonter 2 places en prenant la 5ème et, avec leur match de retard, ils peuvent légitimement viser le top 4. Ce top 4 devenu dorénavant un objectif bien lointain pour des basques qui n’ont pu réduire l’écart avec le 8ème.

Vaujany 4 - 5 TaB Roanne (53-47)



C’est la belle surprise de la soirée, en tout cas pour les partisans des Chevaliers du lac car enfin leur équipe a vaincu. Certes en prolongation mais chez un adversaire dont nous avions fait assez nettement notre favori. Peut-être que finalement cette trêve prolongée (2 week-end d’absence en championnat) a eu une incidence négative ; à moins que ce ne soit la décompression après la participation à un tournoi international de quelques joueurs importants. On ne saurait dire mais toujours est-il qu’après avoir souvent perdu de peu certaines rencontres, les savoyards ont enfin été récompensés. Si les annéciens sont toujours attachés à la dernière place, ils peuvent légitimement croire que rien n’est encore perdu pour eux. Les Grizzlys ne perdent qu’une place et restent dans le top 4. A eux de se remettre vite en ordre de bataille. Avec un match à rattraper le podium est loin de leur être condamné.



Toulouse-Blagnac 5 - 1 Clermont-Ferrand (55-45)



Une des rares victoires à la maison mais bien attendue dans nos tendances. Les toulousains, qui se cherchaient encore en début de saison au point d’ailleurs de se faire éliminer par ces mêmes clermontois en coupe de France, se sont depuis parfaitement trouvés. Cette fois les Arvernes n’ont rien pu faire, tout juste sauver l’honneur en début de 2ème tiers, leur redonnant un espoir vite contrarié par 3 nouveaux buts des Bélougas avant la fin de la période. Comme nous le disions lors de la chronique du samedi, ces derniers ne sont pas du genre à baisser leur garde dans le dernier tiers. De fait ils accentueront leur avantage d’un dernier but sans que les Sangliers ne puissent répondre. Si les joueurs de la ville rose continuent à dominer cette poule, les puydômois eux continuent leur glissade en perdant une place, se retrouvant désormais 7ème. Il n’y a pas le feu dans la maison arverne mais il serait bon lors de leur prochaine rencontre à la maison de renouer avec la victoire s’ils veulent éviter de se condamner de nouveau à la pression de la poule de maintien comme lors des 2 saisons précédentes.



Lyon 2 - 3 Montpellier (49-51)

Les lyonnais n’auront pas profité longtemps de leur 4ème place. Nos tendances ont été respectées, même dans leurs proportions puisque le suspense était au rendez-vous. Les montpelliérains ont donc su digérer la perte, et de leur invincibilité, et de leur place de leader, en renouant tout de suite avec la victoire. Ce ne fut pas cependant chose aisée car les gones se seront battus comme des Lions. Pourtant ils prirent un bien mauvais départ en encaissant 2 buts sans pouvoir en rendre 1 seul dès le 1er tiers. Le 2ème tiers leur permit de réduire la marque et le début du 3ème de revenir à hauteur. Malheureusement pour eux une pénalité mal venue en fin de rencontre permit aux Vipers de prendre à nouveau les devants dans le ‘’money time’’ et jamais les rhodaniens ne pourront revenir. Si les héraultais ne reviennent pas sur leurs vainqueurs toulousains de la semaine dernière, ils restent et renforcent même leur place de dauphin avec la défaite surprise de Vaujany/Grenoble. Par contre la situation des lyonnais reste fragile puisque les voilà redescendu à la 6ème place, ex aequo avec le 7ème Clermont chez qui ils se déplacent samedi prochain.





Valence 3 - 4 La Roche/Yon (48-52)



Ici aussi nous avions mis des cotes très resserrées et elles furent justifiées puisque le vainqueur attendu a du fortement s’employer pour l’emporter. Les yonnais ont su prendre le meilleur départ en marquant en premier et surtout en sachant remarquer après l’égalisation des valentinois. Ils remporteront ce 1er tiers et cela suffira pour le rendre déterminant, les 2 équipes se neutralisant l’un l’autre dans les 2 autres périodes en marquant 1 fois dans chacune d’elles. Les drômois restent à leur inconfortable 8ème place, gardant leur écart avec le 9ème Anglet mais voyant se rapprocher le 10ème Annecy. La bonne affaire est pour les vendéens qui grillent la politesse à Lyon mais aussi à Vaujany/Grenoble pour se placer sur le podium derrière Montpellier.