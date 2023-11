Retour de Week end D2

8ème journée de championnat de France de Division 2





S’il y a eu quelques belles performances un peu inattendues, il n’y a pas eu véritablement d’exploits surprenants.



En effet les affiches, dont le résultat final n’a pas été vraiment celui attendu, avaient des cotes suffisamment tendus pour laisser envisager un possible résultat contraire à nos pronostics.

Il y en a eu quatre ainsi et la plus belle performance est celle de Reims car nos tendances leur étaient vraiment défavorables.



Il faut saluer aussi celle de la réserve d’Amiens, battue comme prévue. Par contre la difficulté des parisiens à faire respecter la hiérarchie l’était beaucoup moins. Si pas mal d’équipes ont bien des raisons d’être mécontentes de leur soirée, surtout en bas de tableau, la plus grosse déception est certainement pour la réserve d’Angers qui a raté une belle occasion de devancer au classement Amnéville au repos forcé ce week-end.



Les autres prétendants aux meilleurs places ont dans l’ensemble, parfois non sans difficultés, réussi dans leurs objectifs.

Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes

POULE A

Amiens II 2 - 3 Paris FV (45-55)

Match avancé vendredi 24 nov.



Objectif atteint pour les Volants mais non sans difficultés. Dans leur coliseum les jeunes Gothiques auront chèrement vendu leur peau. Ainsi peu après l’entame de l’ultime période ils étaient revenus aux basques des parisiens. Mais ces derniers arriveront à préserver leur but d’avance d’autant que les picards ne seront pas aidés avec une infériorité concédée en fin de match, moment crucial où souvent on tente la sortie du gardien. Les amiénois n’ont donc pas fait mentir notre pronostic mais bien nos cotes. Pour Paris, c’est un rapprochement certain vers les 2 premiers qui comptent toujours un match de plus chacun.

Evry/Viry 1 - 3 Reims (53-47)

La belle performance des Jets samedi dernier chez le leader nous aura abusé. Les franciliens n’ont pu confirmer à la maison alors que tout au contraire les rémois se seront rachetés de leur contre performance chez eux il y a 8 jours. Résultat les Phénix passent devant l’entente Evry/Viry et se rapprochent du milieu de tableau. Les jets quand à eux ne décollent pas du bas de tableau.

La Roche / Yon 5 - 4 Courbevoie (54-46)

Le HOGLY par cette victoire s’est donc relancé et se situe désormais au pied du podium. Les partisans des Aigles n’en attendaient pas moins à domicile mais que ce fut difficile pour confirmer nos pronostics. Il fallut attendre l’entame des 2 dernières minutes pour se mettre à l’abri d’une éventuelle prolongation car les Coqs auront été combatifs jusqu’au bout. On ne vous cache pas que nous avions pensé à un match plus maitrisé de la part des vendéens et cela doit faire rager des franciliens qui avaient bien besoin ne serait-ce que d’un petit point. Résultat, bien qu’à égalité de point, les rémois leur passe devant au goal average mais les courbevoisiens, 7ème, peuvent légitimement prétendre aux play-offs.

Rouen II 5 - 4 Prl Angers II (49-51)

Dans ce derby des réserves on pensait que les jeunes Ducs ne laisseraient pas passer l’occasion de prendre la tête de la poule. Mais, comme le laissait prévoir nos tendances, on se doutait que les jeunes Dragons ne se laisseraient pas impressionner par le bon parcours de leurs voisins et laisser sans lutter la suprématie des réserves. Pourtant, dominés au score lors des 2 premiers tiers, les angevins réussiront au prix d’une belle dernière période à revenir à 8 secondes de la fin à hauteur de leurs adversaires. Mais une pénalité en début de prolongation sera fatale aux visiteurs et permettra aux rouennais de marquer le but vainqueur. Angers s’approche certes de la 1ère place mais reste un point derrière Amnéville alors que Rouen, malgré sa victoire, ne bouge pas au classement et perd même un point à la fois sur l’équipe le précédent et celle qui suit.

Colmar - Amnéville

Match reporté

POULE B

Courchevel/Meribel/Pralognan 4 - 2 Toulouse Blagnac

Roanne 5 - 2 Vaujany (53-47)

Les ligériens ont encore confirmé le statut que nous leur avons décerné dans nos tendances. Au contraire les isérois semblent rentrer un peu plus dans le ventre ‘’mou’’ du milieu de tableau; ils sont même sortis des 5 premières places. Pourtant ce ne fut pas si facile pour nos Renards et à l’entame du dernier tiers le break n’était pas fait. Et c’est dans les 3 dernières minutes de la rencontre que les roannais vont définitivement faire la différence et conforter un peu plus leur fauteuil de leader.

Lyon 1 - 4 Villard de Lans (50.50-49.50)

Sur leur très belle victoire face à Vaujany, nous avions osé parier sur une victoire lyonnaise, ô certes d’une courte marge. Malheureusement pour eux ils n’ont pu confirmer et les villardiens qui tentent de ne pas se laisser décrocher par les équipes de tête ont su faire ce qu’il faut. Il leur a fallu néanmoins attendre le 3ème tiers. Les Ours ont certes ouvert la marque en 2ème période mais rapidement à l’entame du dernier tiers les Lions égalisaient. Six minutes plus tard les Renards reprenaient les devant puis firent le break 4 minutes après. Prenant tous les risques en fin de match, les gones concèderont un dernier but en cage vide. Les hommes du Vercors restent donc en embuscade à la 4ème place, prêts à monter sur le podium au moindre faux pas des adversaires les devançant. Pour Lyon c’est plus dramatique car l’équipe semble souffrir d’efficacité. Sans être la moins bonne défense, les rhodaniens sont par contre de loin la plus mauvaise attaque.

Clermont Ferrand - Valence

Clermont 1 - 2 Annecy (51-49)



Les clermontois n’auront pas su récidiver leur performance du 1er tour de la coupe de France qui les avait vu battre Annecy sur leur glace. La faute en est à une bien mauvaise mise en route qui leur fera concéder 2 buts à leurs adversaires dans les 7 premières minutes. La défense se ressaisira par la suite ; si bien d’ailleurs que les savoyards ne réussiront plus à marquer de nouveau. Le problème, qui a mis à mal nos prévisions, c’est que les Arvernes non plus. Il faudra attendre quasiment la dernière minute pour que Clermont ne soit pas blanchi mais ce petit but d’écart suffira au final à faire le bonheur des Chevaliers qui voient s’éloigner les 2 dernières places non qualificatives aux play-offs. Si la qualification est encore d’actualité pour les Sangliers il leur faudrait néanmoins réagir pour laisser un peu plus d’espace avec les 2 dernières places.

Valence 3 - 8 Montpellier (49.50-50.50)

Si la encore si nous avons vu juste sur le vainqueur, par contre nous nous attendions à un match plus disputé. A la vérité il le fut lors des 2 premiers tiers et les équipes avaient rejoint les vestiaires sur un score encore fragile de 2 à 3 en faveur des Vipers. Mais la foudre va tomber en 3 mn sur le museau des Lynx, le temps d’encaisser 3 buts de leurs adversaires. Une courte réaction réduisant d’une unité l’écart et à nouveau 2 réalisations des héraultais en à peine plus d’une minute clôt définitivement les débats. Les drômois restent bloqué à l’avant dernière place du classement alors que les montpelliérains, 5èmes mais seulement à 2 points du 2ème, peuvent dorénavant envisager le podium.

Les Bouquetins se seront fait un peu peur lors du dernier tiers mais ils auront réussi sur leur glace à reprendre la place de dauphin de la poule grâce aux 2 premières périodes fort bien gérées. Au final cela correspond bien à nos prédictions. La lutte pour le podium reste encore bien indécise et ces 2 équipes n’ont certainement pas dit leur dernier mot.