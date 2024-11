Débrief de la 8ème journée

- Saison 2024-2025 –

Il reste encore une journée dans cette phase Aller du championnat régulier et si les équipes de tête, malgré parfois des fortunes diverses, gardent presque toutes leurs places sur le podium, il se pourrait bien que d’autres émergent.



Rien ne change en tête de la poule A alors que Toulouse-Blagnac est contraint de rendre la place de leader à Montpellier qui la récupère de justesse.



En effet les jeunes Grizzlys de Vaujany ont tenu à rappeler qu’ils n’avaient pas abdiqué, même si la Roche/Yon fait un beau 3ème. Enfin il semble que Lyon est bien déterminé à poindre plus haut le bout de son nez et a d’ailleurs recruté récemment en conséquence.



Si Châlons-en-Champagne et Paris se détachent en poule A, la lutte s’annonce serrée entre Reims et Courbevoie pour la dernière marche du podium.



Pour les autres accessits, la bataille risque de faire rage encore longtemps même pour les 2 derniers de chaque poule pour qui rien n’est encore joué. Annecy par exemple, encore peu vierge de toute victoire, vient d’enchaîner son 2ème succès de suite.



Comme nous l’écrivions la dernière fois on assiste aux tous derniers transferts et cela peut encore impacté sensiblement la suite du championnat. La preuve semble en avoir été donnée lors de cette 8ème journée par Lyon et Courbevoie entre autre.

Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.

POULE A

Courbevoie 8 - 0 Wasquehal (53-47)



Oups ! Certes nos cotes étaient bien en faveur de Courbevoie mais nous ne pensions pas à un tel écart au final et surtout avec un blanchissage à la clé face à une équipe qui nous avait habitué à plus de gnac avec au minimum 2-3 buts inscrit. Les Coqs auront été plus que régulier ; emportant les 2 premières périodes 2-0 à chaque fois, ils ont survolé le 3ème avec un cinglant 4-0. Il est certains que les arrivées de ces derniers temps chez les courbevoisins ont contribué grandement à dynamiser cette équipe, en particulier le tout dernier, le russe Pavel Svintsov, auteur de 2 buts et 1 assistance. De fait les Coqs gagnent une place au classement, les voilà désormais 3ème. Les nordistes restent 8ème car leurs suivant n’ont pas plus connu le succès ce samedi.



Dijon 1 - 6 Châlons (45-55)



Bien que toujours à la recherche de leur 1er succès, les dijonnais nous avaient maintes fois prouvé qu’ils pouvaient être bien dur à mater. Malheureusement ici et conformément à nos tendances ils n’auront su montrer une certaine résistance qu’en 1ère période où ils marqueront même les premiers. Le leader châlonnais égalisera 10 minutes plus tard pour égaliser dans ce tiers, puis marqueront par 3 fois dans le tiers médian sans rien concéder, pas plus d’ailleurs en 3ème période où ils ajouteront encore 2 réalisations. Les Gaulois conservent bien sûr leur 1ère place mais toujours sous la haute menace des Français Volants qui comptent toujours leur match de retard alors que les Ducs restent encrés à leur dernière place.





Rouen II 1 - 2 Orléans (51-49)



Et bien ce sont les orléanais qui auront su se montrer les plus forts et donc fait mentir notre pronostic en leur défaveur. Nous avions mis cependant des tendances d’autant plus proches que nous savions ces équipes irrégulières et parfois surprenantes. La rencontre fut avare en but et c’est en remportant le 1er tiers par le plus petit des scores (1-0) que les Renards allaient assoir leur victoire au final. Les 2 équipes marqueront chacun une fois en 2ème période puis se neutraliseront dans la dernière. Rien ne bouge pour ces équipes au classement mais Orléans a quand même la satisfaction de s’éloigner un peu plus des 4 dernières places et de n’être plus qu’à 1 point du 5ème Reims. Les normands quant à eux restent à la 9ème place.



Evry/Viry 0 - 3 Reims (52-48)



Si nos cotes étaient en faveur de l’entente Evry/Viry c’était avec une certaine prudence puisqu’on mettait en garde les Jets sur un rachat des Phénix. Or il a bien eu lieu et les rémois se seront même permis un blanchissage. C’est surtout dans le 2ème tiers que les rémois feront la différence par 2 fois, profitant entre autre pour le 2ème d’une double supériorité. Les franciliens ne parviendront pas à revenir et finiront même par rendre les armes sur un dernier but à l’approche de la dernière minute. Bien mauvaise opération pour ces derniers qui perdent leur 3ème place au profit du voisin de Courbevoie et même de Reims qui prend la 4ème place. Les Jets sont donc désormais 5èmes.





Luxembourg 5 - 8 Paris FV (47-53)



Le résultat final a bien été celui attendu et avec une ampleur plutôt en adéquation avec nos tendances. Pourtant les luxembourgeois ont pu croire le temps de la 1ère période qu’ils pouvaient accrocher les Volants et peut être s’offrir leur 1ère victoire à domicile. Las, des 2 derniers renforts scandinaves annoncés tout dernièrement, seul un joua et cela n’a pas suffit pour empêcher le vieux briscard parisien Papaux, aidé de ses compères Kuzmin et Cuzin de faire le break dans le 2ème tiers et même d’enfoncer le clou dans le 3ème. Dans les 6 dernières minutes les Tornados réussiront à donner à leur défaite une proportion plus raisonnable mais sans espoir de retour. Paris continue de coller au talon du leader châlonnais et creuse même l’écart avec les suivants puisque l’ancien 3ème, Evry/Viry, a du s’incliner. Luxembourg reste d’autant plus à sa 7ème place qu’il n’y eut aucune victoire pour les équipes classées derrière.





POULE B

La Roche/Yon 4 - 0 Toulouse-Blagnac (47-53)



Si nous avions mis les Bélougas en position de favoris, surtout avec leur capacité à gérer les matchs en terre hostile, nous avions souligné la bonne dynamique actuelle des Aigles. Or finalement ce sont les yonnais qui confirmèrent leur excellente forme actuelle en infligeant aux toulousains leur 1ère défaite à l’extérieur avec un blanchissage à la clé. La rencontre partit sur des bases prudentes puisqu’aucun but ne fut marqué en 1ère période, s’emballa quelque peu dans le tiers médian. Elle s’emballa surtout pour le HOGLY qui marqua par 3 fois, laissant aphone l’attaque des visiteurs. Pourtant généralement des plus incisives dans la dernière période, l’offensive des occitans resta encore muette, contrairement à celle des vendéens qui rajouta un dernier but en fin de rencontre. Les toulousains rendent le leadership de la poule à Montpellier pour un petit point et La Roche conforte sa 3ème place sur le 4ème Vaujany-Grenoble. Elle est désormais avec un écart de 3 points, soit une victoire. Celle peut-être correspondante au match en retard des Grizzlys.

Montpellier 4 - 3 Prl Vaujany (53-47)



Si nous pensions les montpelliérains capables de s’éviter les affres de la prolongation, finalement la victoire fut bien au bout et fera plus que leur bonheur. Ce succès à 2 points, non seulement ne creusera pas l’écart avec le leader toulousain mais suffira même à le devancer suite à sa défaite inattendue. Le match connu le même scénario pour chaque période. Les Vipers ouvraient le score puis les grizzlys égalisaient, donnant à la fin une égalité parfaite de 3 partout. Probablement il en aurait été de même en prolongation s’il n’était pas sous forme de mort subite. Là aussi les héraultais marquèrent en premiers, laissant par contre cette fois les isérois sans droit de réponse. Ces derniers se seront néanmoins rachetés en partie de leur faux pas de la semaine dernière. Ils conservent leur 4ème place laissant néanmoins s’échapper le 3ème, La Roche/Yon, et dorénavant à égalité de points avec Lyon. Rappelons néanmoins que Vaujany compte 1 match de retard. Comme nous le disions plus haut, Montpellier retrouve sa place de leader, pour autant Toulouse-Blagnac reste menaçant à seulement 1 point derrière. Le chassé-croisé n’est donc probablement pas terminé.





Roanne 3 - 5 Lyon (54-46)



Et bien non, Roanne ne va pas mieux. Alors que nous avions avec peut-être pas une grande générosité mais quand même assez largement accordé nos faveurs, ils n’ont su maitriser des Lynx particulièrement résolus à renouer avec la victoire après leur défaite à domicile face au HOGLY. Ils prirent à froid les ligériens avec un 1er but en début de rencontre et en rajoutèrent même un autre but à 4 mn de la fin du 1er tiers. Ils récidiveront par 2 fois dans le 2ème avant qu’enfin les roannais ouvrent leur compteur. Ces derniers se réveilleront dans l’ultime période avec une autre réalisation mais contrecarré par le 5ème but drômois. Bien que les Renards concluront le score final, le mal était fait et les valentinois s’imposent 5 à 3. Cette victoire ne leur permet pas encore de monter au classement mais les voilà à 1 point des clermontois. Elle leur permet aussi de creuser l’écart avec les 2 dernières places. Plus dramatique pour les roannais relégués d’une place et désormais 6ème et surtout commençant à s’éloigner des premiers rôles.



Annecy 6 - 3 Anglet II (52-48)



Les Chevaliers du lac, eux si longtemps à la diète, viennent mine de rien d’enchainer leur 2ème victoire de suite. Certes ce fut au détriment de la lanterne rouge. Mais fallait-il ne pas se laisser dépasser par l’enjeu et nos savoyards surent confirmer devant leurs millier de supporters le renouveau de la semaine passée et par la même aussi nos tendances. Les angloys tinrent tête lors de la 1ère période et prirent même les devants pendant 4mn au cours du 2ème. Mais les annéciens vont terminer en trombe ce 2ème tiers en marquant par 3 fois dans les 10 dernières minutes. Les basques inscriront bien un 3ème but à l’attaque des 9 dernières minutes ; peine perdue, les Chevaliers rajoutant 2 réalisations dans les 3 dernières minutes. On a envie de dire tout cela pour rien puisque la victoire du 8ème Valence laisse ces 2 clubs aux fatidiques dernières places et aura seulement pour conséquence l’interversion des 9èmes et 10èmes places entre Anglet et Annecy. Cela donne aussi aux savoyards un regain d’espoir pour accrocher au moins la dernière place qualificative aux play-offs. A noter le 1er match en défense annécienne du renfort lithuanien Gusevas et s’il n’a pas marqué, il a largement contribué au succès de son équipe avec 3 assistances. Côté angloy, de par son statut de réserve, il est bien improbable de voir arriver une nouvelle recrue. Pour autant sa situation est loin d’être arrêtée, il reste encre 10 matchs et donc 10 défis à relever.





Clermont-Ferrand 0 - 8 Lyon (49-51)



Malgré l’avantage du terrain, nous avions raison de ne pas mettre les Arvernes favoris et certainement nous aurions poussé les cotes plus en faveur des rhodaniens si nous avions pu tenu compte de données révélées plus tard. D’abord que l’effectif clermontois était plus amputé que prévu. Entre une infirmerie qui se remplie et les sanctions disciplinaires de la CIRJ (suspensions de match), cela faisait 4 joueurs majeurs en moins. Ensuite côté lyonnais, à l’arrivée la semaine dernière d’un joueur finlandais se rajoutait pour cette rencontre celle d’un nouveau joueur russe. Il portait l’effectif non JFL au maximum autorisé de 5 ce soir là contre 3 côté clermontois. Cela pesa incontestablement sur la rencontre où les Sangliers tentèrent de faire de la résistance mais avec des coups de chauds, parfois incontrôlable qui leur valu au 1er tiers une avalanche de 4 buts en 4 minutes. Même si les auvergnats n’ont pas eu toutes leurs armes à opposer, les lyonnais n’en ont pas moins envoyé un signe : ils comptent bien avec leurs nouveaux renforts se positionner à une place plus en rapport avec leur objectif, pour le moins le top 4 en vue des play-offs. On attendra bien sûr de voir confirmation de l’impression laissée ce soir. En attendant ce succès en terre arverne conjugué à la défaite surprise de Roanne, permet à Lyon de venir se positionner à la 5ème place à égalité de points avec le 4ème. Clermont-Ferrand garde sa 7ème place mais voit revenir très fort le 8ème Valence. Avec le report de leur rencontre à Vaujany, les Sangliers seront contraint à un repos forcé finalement le bienvenu pour panser les blessures.