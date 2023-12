Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Debrief de la 9ème journée - S 2023-2024 Retour sur la 9ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2 – Saison 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 06/12/2023 à 09:00 Tweeter

Retour de week-end

9ème journée de championnat de France Division 2

Nos pronostics auront été mis à mal et particulièrement par les leaders respectifs des 2 poules. En effet ils se sont inclinés tous les 2 avec mention spécial pour la réserve de Rouen puisqu’elle aura réussi son exploit à Amnéville qui décidément depuis plusieurs saisons, semble jouer plus crisper à la maison qu’à l’extérieur. Cela fait bien sûr le bonheur des équipes qui les suivent dont particulièrement les parisiens qui malgré leur retard au calendrier se retrouvent en tête de classement. Cela fait surtout le bonheur des amateurs de suspense puisque le championnat est quelque peu relancé pour les premières places.



En ce qui concerne la 2ème moitié de tableau malheureusement pas grand-chose de changer surtout si on ne regarde que le classement. Par contre si on va au-delà alors il faut signaler ce qui pourrait être le réveil des lyonnais. Les Lions ont enregistré l’arrivée de 2 nouveaux étrangers, des russes fort jeunes au demeurant puisque âgés de 21 ans. Pourtant ce n’est pas à eux que l’on doit surtout ce réveil des gones mais bien à la magistrale performance d’un français, Lucas Chautant impliqué dans 7 des 9 buts de son équipe.



Entre parenthèse ( ) les cotes attribuées samedi dernier

POULE A



Angers II 2 - 7 Paris (49-51)

Etonnamment les parisiens ont été plus à leur affaire face à nos jeunes angevins que face aux amiénois pourtant toujours à la peine dans ce championnat. Notre pronostic, pour juste qu’il fut, ne tablait pas sur un tel écart. En égalisant en fin de 1er tiers les Ducs auront entretenu le suspense mais guère plus d’une période. Avec 3 buts encaissés en 2ème tiers le break sera fait pour Paris. Le 3ème entérinera cette domination avec 3 nouvelles réalisations des visiteurs. Ainsi les Volants, qui espéraient surtout se rapprocher du dorénavant ex leader mosellan, prennent la tête de la poule et cela toujours avec leur match de retard*. Bien que talonné par le HOGLY, Paris confirme par la même son statut de favori de cette poule. La réserve d’Angers perd sa place dans le trio de tête et semble, avec cette défaite qui fait suite à celle à Rouen, amorcer une baisse de performance dont il faudra vite sortir.

*Plus exactement 2 matchs de retard alors que la plupart des autres équipes de la poule en comptent 1.

Amnéville 3 - 6 Rouen II (52-48)

Certes les jeunes Dragons semblent être vraiment dans une forme ascendante pour autant cela ne peut expliquer l’énigme de cette équipe d’Amnéville qui sur sa glace peine à confirmer ses belles performances à l’extérieur. C’est enfin de compte dans l’ultime période que les Red Dogs lâcheront la victoire ; de quoi décontenancer une nouvelle fois leurs partisans autant que nous-mêmes dans nos tendances. Ainsi cette 2ème défaite de la saison, comme la 1ère, aura été concédée à domicile. Cela explique peut-être les modestes affluences à la patinoire malgré le classement flatteur de cette équipe. Conséquence pour le classement, les mosellans perdent leur place de leader mais restent de justesse sur le podium, talonnés par leurs vainqueurs du jour.



La Roche/Yon 8 - 1 Amiens (55-45)

Le coup de mou, les vendéens l’ont connu aussi mais depuis leur défaite chez eux face à Amnéviile, ils se sont repris remarquablement. Les jeunes Gothiques en ont cruellement fait les frais, il y a eu encore moins de suspense que le prévoyait nos cotes pourtant sans ambiguïté sur le favori. Ils restent donc accrochés à leur 9ème place. Restant ainsi ex aequo avec les Français Volants, les Aigles ne leur cèdent la 1ère place qu’à la faveur du goal-average particulier.



Courbevoie 5 - 1 Evry/Viry (52-48)

Ce fut un beau derby et finalement plus serré que ne l’indique le score final. Si ce fut bien les Coqs qui marquèrent les 1ers, il leur fallut attendre le 2ème tiers pour l’inscrire. Les Jets égalisèrent dès le début du 3ème. Après les choses se gâtèrent pour ces derniers avec d’abord la réplique immédiate (33 secondes) des courbevoisiens et le break moins de 2 mn plus tard. Il ne faudra pas attendre 5 mn pour que le score soit porté à 4-1 par les locaux. Le 5ème but à l’approche de la dernière minute ne fera qu’entériner les choses. Courbevoie,7ème, laisse donc Evry/viry, 8ème, à 5 points. Victoire importante pour les Coqs car cette marge de sécurité ne doit pas faire oublier que les visiteurs ont un match de retard par rapport à leur vainqueur du jour.



Reims 6 - 1 Colmar (53-47)

Les rémois n’ont pas tremblé face au dernier de poule et assuré une victoire qui conforte un certain redressement. Les alsaciens ont tenu la dragée haute à leurs hôtes une bonne moitié du match, se permettant même le luxe d’ouvrir le score. Mais à mi-rencontre les choses s’accélèrent pour les Phénix qui vont marquer 3 buts durant la 2ème période, puis 3 autres dans le dernier tiers alors que l’attaque des Titans reste, elle, définitivement muette. Colmar continue de squatter la dernière place alors que Reims s’accroche au milieu de tableau.

POULE B



Montpellier 7 - 9 Lyon (54-46)

C’est donc l’exploit de la soirée qui prend à contre-pied nos pronostics. Les Vipers, qui pouvaient espérer un rapprochement vers le podium, sont les grands perdants avec un coup d’arrêt dans leur belle série et cela en grande partie par la faute d’un seul homme. Si ici on site assez peu les buteurs, force est de constater que la performance de Lucas Chautant impressionne. Avec 5 réalisations, et accessoirement 2 assistances, il a survolé cette rencontre. Alors certes Lyon a enregistré aussi l’arrivée de 2 nouveaux renforts étrangers, 2 russes, et qui auront compté sur 1 but et 3 assistances. Il n’en reste pas moins que c’est bien Chautant qui fut le bourreau des héraultais. Les Lions restent à la dernière place mais ils sont dorénavant à égalité de points avec Valence et seulement à 1 petit point du 8ème, Clermont-Ferrand. Montpellier reste dans la 1ère moitié de tableau mais voit s’éloigner le trio de tête.





Annecy 1 - 4 Toulouse (49.50-50+50)

Nous avions un peu hésité à saisir nos cotes en faveur de Toulouse et finalement les Bélougas ont bien su faire respecter la hiérarchie face à des Chevaliers qui espéraient enfin offrir une victoire à leurs partisans. Cela d’ailleurs avait plutôt bien commencé pour eux avec un but dès le début de rencontre. Hélas il s’avéra que ce sera là leur seule réalisation. Si les Bélougas avaient attendu le début du 2ème tiers pour égaliser, ils continuèrent sur leur lancée en marquant finalement par 2 fois à chacune des 2 dernières périodes. C’est dans une ambiance houleuse que se terminera la rencontre avec probablement beaucoup de frustration chez les Savoyards d’avoir encore raté leur retour à la maison. Ils restent 7èmes alors que les toulousains sont 4ème mais à égalité de points avec le 3ème Villard.





Villard de Lans 6 - 4 Roanne (47-53)

Si nous avions accordé nos faveurs au leader roannais nous en avions pas moins écrit que les villardiens avaient des arguments pour l’emporter. Effectivement les Ours ont su prendre le meilleur départ en dominant le 1er tiers par 2 buts à 0. Mais les Renards ont su réagir en leader en égalisant dans le 2ème tiers avec néanmoins un sursaut des locaux pour reprendre la tête avant le coup de sirène. Les visiteurs entament tambour battant la dernière période pour reprendre les devants d’1 but. Mais la force de caractère des hommes du Vercors leur permit d’emballer le match dans les 5 dernières minutes avec 3 réalisations, dont le dernier en cage vide, avec une victoire précieuse à la clé qui relance également la lutte pour le leadership de cette poule sud. Roanne reste certes 1er mais à égalité de points avec le HCMP alors que Villard de Lans monte à la 3ème place à 2 points derrière.



Valence 4 - 6 HCMP (47-53)

On s’attendait à un challenge difficile à relever pour les Lynx face à une entente alpine, très en réussite et désireuse de ne pas se faire distancer par le 1er de poule. Les drômois sous la menace de la poule de maintien, avaient absolument besoin de points et il faut bien le dire que cela commençait bien puisqu’ils ouvrirent le score. Mais voilà avec 28 minutes de pénalités et surtout 4 buts concédés en infériorité (contre 1 seul côté HCMP) les valentinois ne devaient pas s’en remettre. Ils restent donc non seulement à cette maudite 8ème place mais se voient même rejoindre par le dernier Lyon. A la faveur de la défaite de Roanne les Bouquetins sont maintenant certes toujours 2èmes mais à égalité de points avec le leader.



Vaujany - Clermont





Rappel : Vaujany/Grenoble - Clermont-Fd. Reporté au 17 février 2024





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







