POULE A

Wasquehal 6 - 4 Rouen II (51-49)



Comme prévu dans nos pronostics, Wasquehal a su profiter de la venue de la réserve de Rouen pour renouer avec la victoire. Cela évidemment ne fait pas les affaires des normands qui s’enfoncent dans la difficulté. Ils y auront cru un tiers temps, le premier, avant d’exploser dans le 2ème en encaissant pas moins de 5 buts pour n’en rendre que 2. Le 3ème n’apportant aucune modification au tableau d’affichage, les Lions des Hauts de France l’emportent donc 6 à 4 et si leur classement ne change pas, au final cela aura surtout contribué à prendre de la distance avec les 2 dernières places.

Paris FV 4 - 2 Châlons (50.50-49.50)



Dans ce combat des chefs, les champenois auront tenu tête une période. En effet les 2 équipes se répondront par 2 fois pour un 1er tiers conclu sur un 2 partout mais par la suite l’attaque des Châlonnais sera muselée par la défense parisienne mais dont l’offensive saura trouver dans chacun des 2 dernières période le chemin des filets adverses. En conséquence les Gaulois cèdent le pouvoir aux Volants et pour espérer le reprendre il leur faudra non seulement arriver à prendre leur revanche au match retour mais espérer un faux pas des franciliens sans en commettre un eux même. Les parisiens ont en effet encore à régulariser leur retard d’1 match au calendrier, et cela face à Courbevoie, autre équipe en forme. Alors ce sera peut-être l’occasion du fameux faux pas. Signalons au passage que pour Châlons-en-Champagne c’est là leur 1ère défaite à l’extérieur. Espérons pour eux que la suite ne sera pas à l’image de celle des toulousains. Il reste désormais aux Français Volants non seulement à tenir mais aussi et surtout que cela se prolonge cette fois par un beau parcours lors des phases finales.





Reims 5 - 2 Dijon (54-46)



Nous disions pour les Phénix que nous donnions favoris, de devoir d’abord se méfier d’eux même. A priori, ils ont bien retenu la leçon de leur étonnante défaite sur leur glaçon face aux jeunes Dragons. Pourtant encore une fois ils se seront fait surprendre par les bourguignons lors du 1er tiers. Dès l’entame du 2ème, ces derniers confirment même par un 2ème but mais ce sera le dernier. En effet 2 minutes plus tard les rémois vont sortir de leur coquille par un 1er but, et il ne faudra guère plus de 2 autres minutes pour revenir à égalité. Passé la mi-match les champenois prennent cette fois les devants qu’ils ne lâcheront plus. Ils confirmeront leur domination par 2 nouvelles réalisations dans la dernière période sans rien concéder en retour. Alors que les malheureux dijonnais voient s’éloigner un peu plus cette si recherchée 8ème place, leurs vainqueurs voient un peu plus s’ouvrir à eux le top 4.



Luxembourg 2 - 7 Wasquehal (47-53)



Si les luxembourgeois avaient à nouveau l’avantage de recevoir à la maison, il était d’autant plus relatif que malheureusement pour eux ce fut pour recevoir encore une équipe de haut de tableau, Courbevoie succédant à Paris, et, comme nos tendances le laissaient présager, pour le même constat d’échec. Outre le fait de n’avoir toujours pas signé en championnat de D2 leur 1ère victoire à domicile, les voilà bien près désormais des 8èmes. Heureusement pour eux les défaites des 2 derniers de poule les préservent encore avec un peu de marge d’une situation plus délicate. Par contre les Coqs se posent maintenant comme candidat très sérieux à la place non seulement de dauphin mais bien aussi de leader. A ce titre la régularisation de leur retard au calendrier sera déterminante puisque ce sera justement face à Paris lors de la dernière journée de championnat à Bercy le 22 février. Mais avant cela il leur faudra aussi vaincre à la maison ces mêmes parisiens . . . le 15 février. Avouez qu’on ne pouvait guère trouver mieux pour essayer d’entretenir le suspense.





Orléans - Evry/Viry

POULE B

Lyon 4 - 1 La Roche/Yon (52-48)



Même si elle est moins impressionnante que celle de Clermont, cette nette victoire lyonnaise face à La Roche/Yon a bien justifié nos cotes. Elle est d’autant plus convaincante qu’obtenue face à une équipe en forme sortant de 3 succès consécutifs. D’ailleurs les vendéens leur donnèrent du fil à retordre jusqu’au 3ème tiers où les Lions finiront par faire le break. Revenu à 3 -1à 8 minutes de la fin, les Aigles tenteront tout, y compris la sortie de leur gardien mais qui ne permettra que l’accentuation du score en faveur des rhodaniens. Conséquence, bien qu’à égalité de point les gones prennent la 3ème place au HOGLY à la faveur du goal-average particulier. De plus la défaite du dauphin Toulouse-Blagnac met désormais ce dernier à 2 points de Lyon. La remonta da n’est donc peut-être pas terminée ; en tout cas les plus de 2500 partisans présents à la patinoire Charlemagne sont les premiers à vouloir y croire. A suivre aussi les yonnais qui n’ont certainement pas dit leur dernier mot.





Roanne 6 - 3 Annecy (52-48)



Si les roannais semblent un peu trop irréguliers pour jouer les tous premiers rôles dans cette poule, ils ne se seront pas pris cette fois les pieds dans le tapis face à l’avant dernier, confirmant par la même nos tendances. Gagnant chichement le 1er tiers (1-0), les Renards se feront peur en se faisant remonter en 2ème période qui se finit sur ce partage de 2 partout. Comme trop souvent cette saison, Annecy cèdera dans le dernier tiers en ouvrant ses filets par 4 fois contre un rendu. Roanne, par cette victoire ainsi que le report de Vaujany-Clermont, prend la 5ème place aux Grizzlys alors qu’Annecy reste à la fatidique 9ème place, voyant même se creuser l’écart avec le 8ème.



Valence 8 - 3 Toulouse-Blagnac (48-52)



Au vu de leurs performances précédentes, il nous était difficile de ne pas accorder quelques crédits aux toulousains. Mais visiblement on ne retrouve guère les Bélougas d’il y a seulement 15 jours. Cette fois, plus que l’attaque, c’est la défense qui ne fut pas au rendez-vous. De fanny la semaine dernière, l’attaque marqua ici 3 buts. Par contre jamais les haut-garonnais en avaient encaissé autant depuis le début de championnat et de plus face au 8ème de poule. Cela commence mal pour les occitans avec déjà un retard de 2 unités à la fin du 1er tiers. Mais on sait ces derniers plutôt costauds en fin de rencontre. De fait c’est un peu mieux en 2ème période où ils marquent par 2 fois mais en concédant 3. Las le 3ème tiers, souvent leur point fort, ne sera au contraire pas mieux avec 3 nouveaux palets dans leurs filets contre 1 côté drômois. Les Lynx ont bien justifié une certaine prudence dans nos cotes et surtout confirmé grandement leur renouveau entrevu la semaine dernière à Roanne. Coup double pour eux qui d’abord s’éloignent du 9ème et de plus s’empare de la 7ème place des clermontois. Ces derniers, malgré leur match de retard, risquent d’avoir du mal à la reprendre. Quant aux toulousains, ils gardent encore leur 2ème place mais désormais ils sont sous la pression d’équipes prêt à fondre sur eux et en particulier les lyonnais et les yonnais désormais 2 points derrière.



Anglet II 2 - 6 Montpellier (46-54)

Dans cette rencontre des extrêmes, comme nous le présentions lors de notre chronique du samedi, il n’y aura pas eu de surprise. Le break était plus que fait dès la 1ère période avec un 3-0 en faveur des Vipers. L’hormadi ouvre enfin son compteur avec 1 but dans la 2ème mais non sans avant avoir cédé par 2 fois. Seul l’ultime tiers sera à l’équilibre avec une réalisation pour chaque camp. Montpellier garde et même conforte sa place de leader avec la nouvelle défaite des Bélougas alors que la réserve d’Anglet continue son dur apprentissage de la D2 avec cette dernière place confirmée.

Vaujany/Grenoble - Clermont-Ferrand



Le match Vaujany/Grenoble (6) - Clermont-Fd. (8) est reporté au 15 février 2025.