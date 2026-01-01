

Debrief des Play-Offs 8èmes de finale 1ère manche et 1ère journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

Tout d’abord toutes nos excuses pour cette erreur lors notre dernière chronique. Effectivement, restant sur le règlement sportif de ces play-offs, nous n’avions pas prêté attention que, suite à l’occupation de leur patinoire le week-end prochain par une compétition de patinage artistique programmée depuis des mois, le club d’Orléans avait été dans l’obligation de céder à Annecy la prépondérance acquise de par sa place de 4ème. Il en a découlé une inversion les lieux de rencontres, les Renards perdant par la même l’avantage non négligeable de recevoir pour la revanche et surtout pour le match d’appui (*). La 1ère manche Annecy – Orléans c’est donc transformé en Orléans-Annecy. Nous avons certes en catastrophe inversé l’intitulé de l’affiche mais on n’a pu rectifier la partie analyse et les tendances qui en découle et qui bien sûr étaient basé sur le déroulement du match en Savoie.



(*) à noter que cela était déjà arrivé la saison dernière avec les Français Volants qui avaient dû céder leur prépondérance à Valence et cela ne leur avait pas réussi du tout.





Cette 1ère manche de 8ème de finale n’aura pas été avare des quelques surprises et celle de la défaite d’Orléans dont nous parlions en préambule est loin d’être la plus inattendue. Ce fut le cas du côté de l’Auvergne, de Paris, ainsi que dans une moindre mesure de la Champagne et de l’Isère. Les Arvernes, Français Volants, Phénix et Grizzlys auront donc contredit nos pronostics avec pourtant pour les 2 premiers des tendances particulièrement à leur désavantage.



Evidemment rien n’est joué et de fait nous attendrons encore un peu pour en tirer quelques conclusions sur le niveau des 2 poules. Cela d’autant que l’on a 2 résultats contradictoires ne prêtant guère à un jugement. Si Brest, très solide 2ème du nord s’est incliné face au 7ème du sud, Montpellier, pourtant 1er du sud, a lui été battu par le 8ème du nord. Il nous faut donc attendre les réactions des équipes battues.



On peut cependant déjà dire que les équipes qui se sont inclinés sur leur glace, sont plutôt mal engagées. Il s’agit d’Evry-Viry, Mulhouse, Luxembourg et donc Orléans. Ah ! Peut-être déjà un signe, ils sont en majorité de la poule nord.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



Play-Offs 8èmes de Finale

Match 1



Mulhouse 1 - 6 La Roche/Yon (45-55)

Mulhouse a assuré l’essentiel en se qualifiant pour ces play-offs grâce à une période euphorique de 3 semaines en fin de saison régulière mais hélas elle ne semble pas vouloir se prolonger dans ce 1er tour de phase finale. Pourtant ils auront offert à leur nombreux public la satisfaction d’ouvrir le score à la 12ème minute. Avec une égalité de 1 partout au 1er tiers et un 2ème vierge de but, le suspense aura finalement duré jusque vers la 45ème minute, le temps qu’il aura fallu à La Roche/Yon pour faire le break à la faveur d’une supériorité numérique dans l’ultime période.



Contrairement aux Vendéens, les Alsaciens ne saurant pas gérer cette fin de rencontre qui va complètement leur échapper puisqu’ils cèderont encore par 3 fois pour s’incliner lourdement 6-1. Ce 1er tour est engagé au mieux pour les Yonnais car on ne voit guère les Scorpions capable de réagir chez un adversaire qui n’a eu que 2 fois l’occasion de s’incliner sur sa glace.



Vaujany-Grenoble 3 - 2 Châlons en Champagne (47-53)

Si nous avions mis favori le 3ème de poule nord dans cette 1ère confrontation avec le 6ème de poule sud, ce n’était pas sans une certaine prudence et elle s’est trouvée justifié au point d’ailleurs de déjouer notre pronostic. Pourtant cela avait plutôt bien commencé pour les Châlonnais qui marquent le seul but de ce 1er tiers. Mais cela va nettement moins bien se passer au suivant avec des problèmes de disciplines entrainant 4 pénalités de suite à partir de la 29ème minutes dont 2 leur seront fatales avec entre-autre un rageant but encaissé tout juste avant le rappel au vestiaire. Si les grizzlys connaîtront leur 1ère infériorité numérique dans la 1ère moitié de la 3ème période, les Gaulois ne sauront l’exploiter. Tout au contraire, les locaux alourdiront la marque une 3ème fois à 5 mn de la fin sur un autre jeu de puissance en leur faveur. Les visiteurs feront les dernières minutes sans le gardien mais ne pourront réduire l’écart que d’une unité.



Début donc difficile pour les Champenois mais qui auront la consolation de savoir pourquoi. Il va leur falloir être plus disciplinés pour éviter les pénalités et peut-être revoir le travail d’équipe en infériorité puisque c’est là qu’ils ont concédé tous les buts. Du côté des Isérois, il va leur falloir absolument tenter de remporter cette 2ème manche sous peine d’avoir à faire des choix délicats le lendemain lors du match d’appui. En effet on sait que l’équipe vaujaniate est composé de U20 grenoblois ; or ce même jour ils auront une rencontre en ligue espoir U20 à Angers à des horaires proches.





Reims 2 - 1 Toulouse-Blagnac (49-51)

L’écart hiérarchique est comparable à l’affiche précédente mais cette fois nous avons misé plutôt sur le 4ème, Toulouse-Blagnac, peut-être influencé par un apriori favorable aux équipes du sud. Pourtant nous avions souligné la meilleure fin de phase régulière des Rémois, justifiant d’ailleurs nos cotes frileuses. Cela a été confirmé par cette 5ème victoire de suite des Phénix et 3ème défaite d’affilé pour Toulouse-Blagnac. La bataille fut cependant âpre et véritable guerre de tranchées si on se fit à ce score final étriqué. Il fallut attendre l’approche de la mi-match pour voir Reims profiter d’une supériorité numérique et ouvrir le score pour ce qui sera le seul but de cette période médiane. Les Champenois doubleront la marque à l’approche des 10 dernières minutes, prenant une bonne option. La fin sera cependant tendue avec le but de l’espoir des Bélougas à 4 minutes du terme. Néanmoins les Rémois mettront les barbelés jusqu’au coup de sifflet final et maintenant par la même le suspense de cette série.



Les Toulousains, qui n’avaient pas caché leurs ambitions pour cette saison, doivent maintenant retrouver le chemin de cette efficacité qui leur avait permis de réaliser une des plus longues séries de victoires de la phase régulière.



Evry/Viry 3 - 7 Valence (45-55)

Notre pronostic, largement en faveur des Valentinois, n’a donc pas été démenti. Ces derniers n’ont pas tardé à prendre leurs marques en inscrivant 3 buts dans ce 1er tiers tout en muselant l’attaque de l’entente essonnienne. Pourtant les Jets sauront se mettre en mode réaction à la mi-match en trouvant par 3 fois le chemin des filets drômois en même pas 3 minutes et revenir ainsi à égalité. Impressionnant mais hélas temporaire car après la prise rapide d’un temps mort, les Lynx vont reprendre leur marche en avant 4 mn après ce déluge avec un 4ème but. Alors que l’attaque des Franciliens est devenue aphone, les Valentinois vont définitivement confirmer leur domination dans la dernière période en augmentant leur avance de 3 nouveaux buts.



Avec cette 1ère manche gagnante, Valence confirme sa grande forme. De plus, en marquant 7 buts, il confirme également son statut de meilleure attaque de la D2. Dès lors il va être bien difficile aux Essonniens de renverser le cours des évènements à la patinoire du Polygone.





Clermont-Ferrand 4 - 3 Brest (46-54)

Belle performance des Arvernes qui ont gagné le droit de rêver encore à un exploit. Mais que ce fut dur pour les nerfs de leurs supporters passés par tous les états. Car en effet cela débuta on ne peut mieux pour des Clermontois qui remporteront le 1er tiers 2-0 et mèneront même 4-0 à mi-rencontre. Puis les Brestois vont rappeler qu’ils ne sont pas 2èmes de poule nord pour rien. Ils vont s’engager dans une lente remontée à partir de la 36ème minute en concluant cette 2ème période avec 2 réalisations. Il ne leur faudra guère plus de 3 mn après la reprise pour revenir sur les talons des Clermontois grâce une supériorité numérique vivement bonifiée. Malgré les nombreuses pénalités sifflées de part et d’autre, plus rien ne sera marqué, même lors des 30 dernières secondes jouées à 4 Sangliers contre 6 Albatros.



Certes la saison est déjà réussie pour des Auvergnats qui n’avaient plus connu les joies des play-offs depuis de nombreuses années, mais, le succès venant, peut-être vont-ils se mettre à croire en leur étoile. Cela sera néanmoins d’autant plus difficile que les Bretons sont cette fois avertis et ne se risqueront pas à sous-estimer leurs adversaires par une mauvaise entame de match.



Orléans 1 - 2 Annecy (48-52)

Voici donc ce match que nous avons cru programmé à Annecy comme l’aurait voulu le règlement sportif. S’il est probable que, le sachant à temps, nous aurions inversé les destinataires de nos cotes respectives, il se trouve finalement qu’elles ont été parfaitement justifiées ; d’abord par l’indécision avec un score final plutôt digne d’un match de foot, et puis par le vainqueur final. Les Savoyards furent les 1ers à marquer en remportant ce tiers initial 1 à 0 et cela dès la 3ème minute. Il aura fallu attendre d’avoir passer la mi-match pour voir un autre but, celui des Renards du Loiret lors d’une supériorité numérique. Un but par tiers temps, tel fut la moyenne. Malheureusement pour les locaux, le 3ème ne sera inscrit qu’en toute fin de match par le vétéran des Chevaliers du Lac, Raphael Papa. En vieux renard des glaces, il saura profiter d’un power-play pour tromper une dernière fois le portier local peu après la 57ème minute. Le temps restant s’avéra trop court pour permettre aux Orléanais de s’offrir une possibilité de prolongation.



Pour ces derniers, déjà pénalisés par l’inversion des lieux de rencontre, c’est la double peine. Il va leur falloir être particulièrement fort dans leur tête pour arriver à inverser la tendance. On se doutait que la différence entre un 4ème de poule nord et un 5ème du sud ne devait pas être flagrante et cela a bien été démontré. Aux Annéciens maintenant de réussir à confirmer qu’elle est néanmoins bien à l’avantage du sud.



Luxembourg 3 - 6 Roanne (47-53)

Dans ce match également la hiérarchie du classement n’a pas été ébranlé par le résultat final conforme à nos tendances. Pour l’honneur les Luxembourgeois auront étrenné le tableau d’affichage puis remporté le dernier tiers. Malheureusement la fin de la 1ère période fut rude avec 3 buts encaissés et la 2ème guère mieux avec 2 autres inscrits après la mi-match sans que les Roannais ne cèdent en défense. Ils en concèderont néanmoins 2 dans les ultimes 20 minutes mais tout en rajoutant un autre but dans leur escarcelle.



Ce 1er tour est parti au mieux pour les Renards Ligériens. Bien que dorénavant largement favoris, ils devront néanmoins se méfier des Tornados, certes irréguliers, mais capables de fort bien se comporter à l’extérieur puisqu’ils y comptent autant de victoire qu’à domicile ainsi que plus de défaites en prolongation.





Paris FV 4 - 3 Montpellier (44-56)

Les Montpelliérains avaient cru s’être rassurés avec leur importante victoire de la 18ème journée à Blagnac et, il faut bien l’avouer, nous aussi. Or les démons de fin de saison régulière sont ressortis. Malgré nos cotes largement en leur faveur, nous avions écrit qu’il fallait cependant se méfier de quelques joueurs parisiens de grandes expériences capables de les perturber. Il semble que ce fut finalement bien le cas. Pourtant les Héraultais surent remporter ce 1er tiers sur le plus minimaliste des score grâce une double supériorité bien menée dans ces 20 premières minutes riches en pénalité. Il n’en manquera d’ailleurs pas tout au long de cette rencontre. C’est d’ailleurs à l’occasion d’une autre double supériorité en tout début de période et cette fois en faveur des Parisiens, que le vétéran Mans Papaux va égaliser.

Les Vipers réussiront à reprendre les devants 6 minute avant la 2ème pause. Ils feront même le break 3 mn après la reprise. Mais les Volants ne mettront pas 50 secondes à réduire sur les talons de leurs adversaires. Il faudra alors attendre les 5 dernières minutes pour que tout bascule en faveur des locaux. D’abord avec ce but de l’égalisation, puis 1mn30 plus tard ce 4ème but parisien qui sera celui qui scellera définitivement la partie.



Bien mauvais signal envoyé par les Montpelliérains leur rappelant que rien n’est acquis d’avance et que la concentration et détermination doit être de mise quelque soit l’adversaire. La performance des Franciliens est bien réelle et paradoxalement ils auront fait mieux que la saison dernière où, bien qu’ayant fait une bien meilleure place en saison régulière (2ème poule nord), les Français volants avaient été éliminés dès le 1er tour en 2 manches sèches. Et si c’était au tour de leur adversaire du jour de connaitre cette saison pareille mésaventure . . .

Poule de Maintien

Journée 1 Pour cette première journée tous nos pronostics se sont avérés juste et la seule surprise est dans la proportion qu’à prise la défaite de Dijon à Courbevoie. Sinon on constate que les clubs ayant su marquer le plus de points lors du championnat réguliers, sont également ceux qui ont pris un meilleur départ. Pour autant n’oublions pas que ces clubs victorieux étaient aussi ceux qui recevaient et il faudra voir s’ils confirmeront ce bon comportement lorsqu’ils auront à se déplacer.



Courbevoie 11 - 3 Dijon (52-48)

Le remplacement de dernière minute du coach bourguignon n’aura pas du tout eu l’effet escompté. Au-delà du classement, comme nous le pressentions, c’est bien l’équipe qui a su le mieux se comporter en phase régulière qui l’a emporté. Maintenant nos cotes ne prédisposaient pas à un tel écart et le 1er tiers raté des Dijonnais aura plombé dès le départ leur envie de bien faire. Ils n’encaisseront pas moins de 5 buts pour un seul à leur actif. Les Ducs feront meilleure figure dans la période médiante où la marque sera partagée avec 2 buts de chaque côté. Répit de courte durée puisque les Coqs alourdiront la note de 4 unités.



Rencontre qu’il sera d’autant plus difficile à oublier côté Dijonnais que, buvant la coupe jusqu’à la lie, ils perdent 2 des leurs jusqu’à la fin de saison sur blessure, Arthur Coley lors du 1er tiers (fracture de la clavicule) et Xavier Borgia dans le second (fracture du péroné). Il va falloir un gros travail psychologique du nouveau coach pour relancer le moral des troupes et y croire car cette défaite est d’autant moins irrémédiable qu’il va être fort difficile pour tous de s’imposer à Courbevoie. Aux Franciliens de confirmer dès la semaine prochaine à Anglet.



Rouen II 3 - 1 Anglet II (53-47)

Dans cette bataille de réserves, sans surprise le pronostic s’est avéré juste, peut-être seulement un peu plus indécis que prévu. Ont-ils pu chacun aligner leur meilleure équipe ? Difficile à dire mais nombres de joueurs des 2 équipes ce samedi étaient également présent le lendemain en championnat U20.Les espoirs normands ont en tout cas pris un meilleur départ en inscrivant le but de ce 1er tiers. Après une 2éme période vierge de but l faudra attendre le tout début de la dernière pour les voir récidiver. Les jeunes Basques reviendront bien à un point mais ce sont bien les Rouennais qui clôturont la marque par une dernière réalisation à l’approche des 2 dernières minutes.



Les Dragons remportent donc ce duel de réserve pour une 1ère option au maintien loin d’être définitive. Pour ces 2 équipes, il va s’agir dès samedi prochain d’affronter des adversaires qui n’auront pas le problème de gérer 2 championnats, contrairement à nos jeunes espoirs qui - devinez quoi ? - se rencontreront à nouveau dans le cadre de la ligue espoir U20 et encore une fois à l’ile Lacroix !





