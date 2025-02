Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Débrief du week-end de mise à jour - Saison 2024-2025 Débrief du week-end de mise à jour du calendrier du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 18/02/2025 à 17:30 Tweeter







Débrief

Week-end de mise à jour du championnat de Division 2



Le classement peut encore connaître bien des changements mais ce week-end de rattrapage a bien clarifié les choses et rendu les spéculations bien plus limitées.



Déjà on a des certitudes et la première concerne la composition de la poule de maintien car cette fois le couperet est définitivement tombé.

Ainsi en poule nord Wasquehal rejoint Dijon. Si les nordistes peuvent encore théoriquement revenir au mieux à hauteur de la réserve de Rouen, malheureusement le goal-average ne leur sera par favorable.

Au sud, au côté de la réserve d’Anglet, on retrouvera un vieil habitué de cette poule de maintien, Clermont-Ferrand qui la disputera pour la 3ème fois de suite.





Du côté du top 4, on connaissait déjà au nord le nom des équipes ayant le privilège d’un meilleur tirage, avec avantage du terrain en retour, mais pas encore le classement exact si ce n’est désormais pour la place de leader.

Au sud aussi le leader est maintenant connu et si le dauphin n’est pas encore certain, l’actuel titulaire, Roanne, ne peut plus être éjecté du quatuor de tête, même en cas de défaite. En effet si 4 autres équipes se disputent les derniers accessits, par contre ni Valence trop loin, ni La Roche-sur-Yon à cause de son goal-average défavorable ne pourront devancer les Ligériens. Nous expliquerons plus bas que seul Toulouse-Blagnac et Montpellier ont encore cette possibilité tout en pouvant aussi d’être relégués derrière le 4ème. C’est pour Valence que cette quête sera la plus difficile puisque tributaire d’une victoire lors de la dernière journée mais aussi des défaites de Montpellier et de La Roche/Yon. Rappelons que le dernier prétendant au top 4 cité lors de notre dernière chronique, Vaujany-Grenoble, s’en voit dorénavant écarté de par sa prolongation perdue lors de la journée de mise à jour du vendredi. Au mieux les Grizzlys peuvent encore espérer accrocher la 6ème place.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes



Vendredi 14 Février : Mise à jour de la 6ème journée, Poule B

Roanne 5 - 4 Prl Vaujany (52-48)

Si le résultat a été conforme à notre pronostic par contre il n’a pas dû être tout à fait au goût des 2 protagonistes et particulièrement de Vaujany-Grenoble qui vient de perdre toute chance dorénavant d’intégrer le top 4. Tout juste peut-il encore viser la 6ème place occupé par Valence. Pourtant cela avait fort bien commencé pour nos Grizzlys. Après un 1er tiers d’observation stérile, les Isérois vont ouvrir le score et, après 5 minutes bien agitées, où les arbitres distribuèrent généreusement les pénalités, ils profiteront d’une double supériorité pour faire le break. Ils n’en resteront pas là en rajoutant un 3ème but à moins de 7 minutes de la fin de la période. Cependant les Renards vont commencer à réagir, d’abord en limitant la casse avec une réalisation moins d’1 minute après et une autre juste avant la pause. Les Ligériens continueront dans la foulée en égalisant très vite dans ce dernier tiers. Ils prendront même les devants à la 50ème minute. Pour autant les Isérois ne s’avouent pas vaincus et arrachent la prolongation dans la toute dernière minute. Néanmoins le dernier mot sera bien pour les Roannais où, après 3mn30 de prolongation, Radovan Cutt marque le but en or. Ces derniers ont atteint leur double objectif en sécurisant définitivement sa place dans le top 4. Même si La Roche peut en théorie revenir à hauteur de Roanne, les yonnais s’inclineraient par contre au goal-average particulier. Les Renards ont également réussi à prendre la 2ème place au dépend de Toulouse mais que d’un petit point. Tout se jouera donc lors de la dernière journée entre ces 2 équipes mais aussi Montpellier qui peut encore espérer griller la politesse aux Ligériens, là aussi par le jeu du goal-average particulier cette fois forcément favorable aux Vipers (qui l’avaient emporté chez eux 5-0) si ces derniers, qui se déplacent à Roanne pour la dernière journée, l’emportaient à la fin du temps réglementaire pour effacer les 3 points qui les séparent au classement.



Samedi 15 Février : Mise à jour de la 11ème journée, Poule A

Luxembourg 8 - 4 Dijon (54-46) Le résultat de cette rencontre n’aura donc pas dérogé à nos tendances sans pour autant porter grandement conséquence au classement si ce n’est l’échange de place entre Luxembourg et Orléans. C’était d’ailleurs le seul objectif restant possible pour les joueurs du Grand Duché. Pour cela ils prirent la rencontre à bras le corps dès le début de la partie en menant le 1er tiers 2-0. A mi match les Bourguignons parviennent à réduire le score mais dans les 8 dernières minutes de cette 2ème période, les Tornados rajouteront 4 buts. Il y eu un peu de révolte des visiteurs qui remporterons le dernier tiers 3 à 2, bien insuffisant pour troubler la fin de rencontre. Rien ne change pour les Dijonnais qui étaient fixés sur leur sort depuis déjà une semaine. Les Luxembourgeois prennent donc la 6ème place, devançant désormais Orléans mais de seulement 2 points. Les 2 équipes sont à l’équilibre au goal-average particulier –victoire chacun d’1 but- si ce n’est que Luxembourg a pris 3 points lors de sa victoire sur Orléans alors que ce dernier n’en a pris que 2, en l’emportant en prolongation. A priori, réglementairement, cela donne un petit avantage aux Tornados. Tout risque de se jouer néanmoins sur la dernière journée.



Samedi 15 Février : Mise à jour de la 9ème journée, Poule B

Vaujany 7 - 4 Clermont (55-45)

Le destin des Arvernes est désormais scellé. Pour la 3ème année de suite, ils vont devoir en passer par la poule de maintien. Comme samedi dernier face au même adversaire, ils se seront inclinés sur le même écart et cette fois le mal sera fait dès le 1er tiers perdu 3-0. Les Grizzlys creuseront légèrement l’écart dans la 2ème période remportée 2-1. Les Sangliers tenteront de se projeter un peu plus positivement en l’avenir avec la maigre consolation morale d’avoir remporté le dernier tiers 3-2. Il reste pour l’honneur, et peut être tenter de prendre un peu d’ascendant psychologique, une dernière rencontre samedi prochain contre la réserve d’Anglet que les Clermontois retrouveront en poule de maintien. Les jeunes Isérois, on le sait, ne peuvent plus espérer intégrer le top 4 et même la 6ème place ne sera guère aisée tant Valence semble finir sa saison en boulet de canon avec 5 victoires consécutives mais sait-on jamais, Une victoire à 3 points des jeunes espoirs Vaujaniat-grenoblois face au HOGLY conjuguée à une défaite, même avec prolongation, des Lynx à Annecy pas évident à jouer en ce moment et le goal-average nettement en faveur des Grizzlys ferait le reste.



Samedi 15 Février : 18ème journée anticipée, Poule A

Courbevoie 5 - 1 Paris FV (51-49)

Cette fois Courbevoie a su saisir la 1ère opportunité en justifiant notre pronostic. Ils auront dominé la 1ère manche de ce derby d’Ile-de-France entre ses 2 meilleurs représentants de la D2. Ce fut d’abord timidement en remportant le 1er tiers par le plus petit des scores, 1-0. Ils feront par la suite rapidement le break en début de 2ème période en marquant par 2 fois. Paris va entretenir l’espoir en ouvrant son compteur à 26mn30 et on en restera là jusqu’à la pause ; tout au moins au niveau du score car au niveau pénalité ce fut plutôt dense avec 13 minutes à 9 en faveur des Coqs. Dans un dernier tiers lui aussi riche en coups de sifflet arbitral, les Courbevoisins vont tuer tout suspense en clôturant le score avec 2 nouveaux buts. Pas de changement au classement pour ces 2 équipes mais pour autant les Parisiens ont non seulement perdu toute chance de reprendre le leadership de la poule à Châlons-en-Champagne mais ont également fragilisé leur position de dauphin puisqu’ils ne devancent Reims que de 1 point et Courbevoie se trouve désormais à 2 points. Pour ce dernier il va falloir confirmer cette 1ère manche en allant cette fois vaincre à Bercy et espérer que les Gaulois joueront à font samedi prochain le derby de la Champagne face aux Phénix, la 2ème place sera à ces 2 conditions.







