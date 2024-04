Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Débrief Finale Play-Offs M1 - M2 & J 6 Maintien - Saison 2023-2024 Débrief des matchs 1 et 2 des Finales Play-Offs & 6ème journée de la poule de maintien du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2023-2024. Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 17/04/2024 à 07:00 Tweeter

Débrief D2 2023/24

Finale matchs 1 et 2 & 6ème journée Maintien

Barrage D1 / D2 - Match 1

Si ce n’est pour la poule de maintien qui, de toute façon sans enjeu, expédie les ‘’affaires courantes’’ les autres compétitions concernant la D2 nous auront réservé quelques surprises prenant de cours nos analyses.



La plus grosse surprise est venue de Valenciennes où les Diables Rouges, que l’on pouvait penser plus aguerris par une saison en D1, recevaient les lyonnais lors de la 1ère rencontre de barrage pour l’obtention de la 16ème et dernière place de la division 1. Certes avant derniers de la saison régulières de D1 et surtout sur une fin de poule de maintien ratée, les valenciennois n’étaient pas sur une bonne dynamique ; mais de là à plier devant des Lions qui ne retrouvaient le niveau de la D2 que cette saison et on est presque enclin d’écrire que depuis les play-offs tant leur saison régulière fut bien délicate. Et pourtant ce fut bien les rhodaniens qui donnèrent une leçon de réalisme à leurs hôtes. A savoir si ceux-ci sauront en tirer les leçons dès le prochain week-end à Lyon ...







Pour les 2 premières manches de la finale, s’il pouvait y avoir surprise, nous là pensions plus envisageable lors de la rencontre du dimanche. Mais c’est bien lors du match de samedi que les villardiens ont su bousculer l’entente alpine et remporter un premier point à l’issue de prolongation. On eut droit presque au même scénario le lendemain mais cette fois les Bouquetins, toujours à l’issue d’une prolongation, surent prendre le meilleur sur les Ours.







En poule de maintien, cette dernière journée ne valait que par le duel à distance que se livraient Clermont-Ferrand et Colmar. Si ces derniers surent s’imposer chez eux face à Valence, la large victoire des Arvernes à Amiens ne pouvait dès lors permettre aux alsaciens de combler leur point de retard. La hiérarchie de cette poule n’a donc pas bougé d’un iota et c’est bien la réserve d’Amiens qui, sauf imprévue d’intersaison, devrait faire ses adieux à la D2.





Entre parenthèse ( ) rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.



Finale Play-Offs

Match 1 & 2



Match 1

Samedi 13 avril HCMP 2 - 3 Villard de Lans (53-47)



Nous pensions que l’avantage du terrain et un temps d’adaptation nécessaire de Villard-de-Lans, surtout face à un adversaire qui l’avait dominé par 2 fois dans la 1ère phase, devait permettre à leurs hôtes de débuter victorieusement cette série. Mais il s’avère que ce début de finale devait tenir ses promesses dès le départ et les Ours surent répondre par quelques coups de pattes bien sentis aux coups de cornes des Bouquetins avec un jeu défensif qui prit le pas sur l’attaque. D’ailleurs il fallut attendre le début du 2ème tiers pour voir les locaux ouvrir enfin le score devant plus de 2300 partisans. Si plus rien ne fut marqué dans cette période les nombreuses pénalités trahissent l’intensité de l’engagement. Ainsi à leur tour les visiteurs débloquent leur compteur en début de 3ème tiers. La réplique des alpins ne tarde guère puisque dans la minute qui suit ces derniers reprennent leur avantage d’un but. Mais à nouveau 10 minutes plus tard les isérois reviennent à hauteur. Puis plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sirène final. Pour autant il ne s’est pas rien passé et entre-autre une prison sifflée à l’encontre d’un joueur du HCMP à moins de 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Cela ne sera pas sans conséquence car elle entraîne une entame de prolongation en infériorité de 35 secondes pour les Bouquetins. Temps suffisant pour que les Ours tuent cette mort subite au bout de 20 secondes, remportant ainsi cette 1ère manche.



Match 4

Dimanche 14 avril HCMP 4 - 3 Prl. Villard de Lans (52-48)



Les nombreux supporters toujours présents attendaient une réaction de leur équipe et cette fois il ne fallut pas attendre le 2ème tiers pour voir le HCMP ouvrir à nouveau la marque. Les hommes du Vercors ne se laissent pas démonter et reviennent rapidement sur les talons des locaux pour les uniques buts de cette période. Au 2ème tiers la course poursuite continue avec des villardiens qui répondent prestement au but des savoyards. Il en sera de même lors de la 3ème période et comme la veille tout ce beau monde se retrouve en prolongation que cette fois les Bouquetins abordent à égalité numérique. Or à ce jeu-là, lorsqu’ils sont à égalité numérique, ces derniers ont prouvé par 4 fois lors des tours précédents qu’ils s’en sortent plutôt à leur avantage. Poussés à la prolongation les alpins inscrivent le but qui les remet à égalité dans cette série. Devant l’âpreté de ces 2 rencontres, l’issue reste encore bien incertaine mais en revenant de Méribel avec une victoire, Villard-de-Lans prend un petit avantage psychologique non négligeable. Cela sera-t-il suffisant ?



Match 1



Samedi 13 avril

Valenciennes 3 - 4 Lyon (53-47)



C’est, il faut bien le dire la surprise de la soirée où les valenciennois n’ont su contre toute attente, dont la nôtre, concrétiser sur leur glace la différence hiérarchique entre les 2 équipes. Décidément ces lyonnais connaissent une fin de saison surprenante que leur parcours en phase régulière n’aurait jamais laissé présager. Il est possible que cette poule de maintien mal négociée des nordistes ait quelque peu affecté le moral des troupes, tout à l’inverse des Lyonnais dont le parcours inespéré en championnat ne peut que leur donner une confiance inébranlable. De fait ces derniers prirent un meilleur départ en marquant extrêmement rapidement (35 secondes !). Il fallut 6 minutes pour voir les Diables revenir. Mais égalité de courte durée puisque à nouveau les visiteurs marqueront et cela par 2 fois, entraînant même le changement de gardien des nordistes. Cela sembla éviter l’hémorragie et mieux même puisque les locaux réduisent l’écart. Le 2ème tiers les verra même revenir à égalité. Tout était donc à refaire dans ce 3ème tiers particulièrement disputé où véritablement la parole était à la défense. Mais finalement, les lyonnais surent marquer dans le money time un but assassin qui ne laissait plus que 5 secondes aux valenciennois pour arracher la prolongation. Le miracle n’eut pas lieu et ces derniers durent concéder une cruelle défaite sur leur glace. Il leur reste 2 rencontres pour renverser une situation d’autant plus compromise qu’elles se dérouleront dans une patinoire Charlemagne certainement pleine et tout à la cause des Lions.



Poule Maintien - J 6



Amiens II 1 - 8 Clermont (48-52)

Pour cette autre rencontre nos cotes étaient plus resserrées car nous avions pensé que le long déplacement des clermontois pourrait jouer en faveur des picards peut être motivés pour un baroud d’honneur. Il n’en a rien été et les visiteurs prirent les choses en main dès le début du match avec un 1er but au bout de 38 secondes de jeu puis les 2 suivants 7 minutes plus tard à 17 secondes d’intervalle. Il faudra attendre la 2ème période pour voir les jeunes Gothiques réagir avec l’ouverture de leur compteur. S’en suit un beau momentum d’Amiens assez long mais peu productif puisqu’un seul but suivra pour hélas être refusé par le corps arbitral. Petit à petit les Sangliers reprendront l’ascendant pour ne plus le lâcher. Ils marqueront ainsi par 2 fois avant la fin de cette période, puis à nouveau 3 fois lors de l’ultime tiers temps pour porter la marque sur un score sans partage de 8 à 1. La réserve d’Amiens quitte donc la D2 sans avoir pu au moins remporter un match dans cette poule de maintien alors que Clermont préserve une 1ère place qui, pour seule honorifique qu’elle soit, efface le souvenir de la dramatique phase de maintien de la saison dernière.

Aux Arvernes comme aux Titans de dorénavant gérer au mieux leur intersaison pour éviter un 3ème retour d’affiler en poule de maintien.







Colmar 3 - 2 Valence (53-47)



Les valentinois étaient venus chercher pour l’honneur une revanche, même si cela n’aurait rien changé à leur classement. Ils n’avaient pas loin de là les faveurs de nos pronostics et pourtant ce sont bien eux qui mènent à la fin de la 1ère période 2 à 1. Mais la 2ème leur réussira moins puisque non seulement ils ne purent aggraver la marque mais les alsaciens, en lutte à distance avec les Arvernes pour la 1ère place, surent réagir et marquer par 2 fois pour prendre la tête sur la plus petite des marges. Elle sera cependant suffisante puisque plus aucun but ne sera inscrit dans la dernière période. Nous nous ne sommes pas trompés sur le vainqueur mais nos tendances n’avaient pas prévu cette belle résistance des Lynx qui n’en furent pas été récompensés. Pour les Titans cette difficile victoire elle non plus ne sera pas récompensée car celle des Sangliers à Amiens ne permet pas aux colmariens de récupérer l’honorifique 1ère place de la phase de maintien.



