Debrief journées de rattapage 16-17-20 Février

Spécial mise à jour du calendrier

Ce débrief est d’autant plus tardif qu’il nous aura fallu attendre ce dernier match du mardi soir mettant aux prises le leader HCMP à des Vaujaniat-grenoblois revenus au meilleur moment à une forme proche de celle de la dernière saison.



Et ces journées de rattrapages n’ont pas été avares de confirmations mais aussi de surprises d’autant plus étonnantes que les équipes qui en ont été victimes avaient pourtant toutes les raisons d’être particulièrement motivées et toutes les conditions pour les remporter.



Ce long week-end aura surtout été profitable à Courbevoie et Vaujany/Grenoble dans l’autre poule. Le premier est devenu si ce n’est un solide dauphin puisque ne devançant le 3ème que d’1 point, tout au moins le plus crédible pour conserver jusqu’au bout cette place. Les Grizzlys auront donc réussi à remporter leurs 2 rencontres de mise à jour dont la seconde chez le leader est des plus impressionnantes. Il ne fera pas bon de rencontrer les isérois en play-offs . . . s’ils arrivent à jongler comme la saison dernière avec les matchs du championnat U20 élite.



Si Annecy a su assurer son avenir en play-offs aux prises d’une belle performance chez les toulousains, ces derniers ainsi que Roanne et La Roche/Yon n’ont su remporter des rencontres pourtant importantes pour viser un 1er tour de phase finale plus serein. La dernière place possible pour les play-offs en poule B n’est pas encore mathématiquement définitivement acquise mais il faut bien avouer qu’après leur défaite ce samedi les Arvernes ne sont pas en ballotage favorable par rapport à Lyon.

POULE A

Samedi 17 Février

(J 5)

Angers II 4 - 2 La Roche / Yon (47-53)



Si la réserve d’Angers s’est évitée un retour d’Evry-Viry par cette victoire, elle fait également perdre aux yonnais leur place de dauphin. Ces derniers peuvent même dorénavant voir revenir à leur hauteur Amnéville. Etant à égalité au goal avérage particulier, c’est le goal average général qui pourrait être retenu à ce moment-là pour départager ces 2 équipes. Mais toujours est-il que lors de leurs 2 derniers matchs où pourtant nous les avions mis favoris, les Aigles auront laissé filer l’opportunité d’assurer une place de 2ème qui semblait encore il y a peu quasi certaine. Pour la récupérer il va leur falloir l’emporter lors de la dernière journée face à Evry/Viry et espérer une défaite de Courbevoie qui reçoit le dernier Colmar.



(J4)

Evry/Viry 3 - 2

Rouen II (

51

-49)



L’entente francilienne confirme encore ici sa belle fin de saison alors que la réserve de Rouen piétine plutôt depuis quelques semaines. Nous avions donc vu juste dans nos tendances soulignant cet état de fait. Malheureusement la victoire de la réserve d’Angers ne permet aux Jets de concrétiser au classement leur bonne dynamique. Mais ce n’est peut-être que partie remise car à seulement 2 points des jeunes Ducs, il leur faudra relever un sacré défi en l’emportant lors de la dernière journée samedi à La Roche/Yon et de plus espérer une défaite de leur concurrent direct à Amiens. Les normands quant à eux continuent à rétrograder puisque dorénavant 5èmes. Mais cette place est-elle même menacée par les rémois spectateurs passifs ce week-end et à 2 points derrière. Or justement ces 2 équipes se rencontreront pour la 8ème et dernière journée. La 6ème place sera promise au perdant.



(J3)

Paris FV 3 - 5 Courbevoie (52-48)



Alors que nous nous attendions à une revanche des parisiens, non seulement ce ne fut pas le cas mais cette fois les Coqs n’eurent pas besoin d’aller aux prolongations. C’est d’ailleurs dans le 2ème tiers dominé 3 à 0 qu’ils construiront leur succès. Peut-être avons-nous sous-estimé une possible déconcentration des Volants assurés de la 1ère place. Ce possible relâchement en tout cas permet aux banlieusards de s’emparer de la 2ème place. Il faudra pourtant encore la défendre en l’emportant samedi chez eux face au dernier Colmar.



(J8)

Colmar 6 - 7 Amnéville (49-51)



Nos cotes étaient resserrées et nous avions raison. Les alsaciens ont encore démontré leurs progrès mais ils ont dû néanmoins céder malgré un méritant retour dans le dernier tiers. Malheureusement les Titans ont été victimes d’un long moment d’absence de 22 minutes (entre la 22ème et 44ème minute) qui leur coûta 5 buts sans pouvoir en rendre un seul. Ils ne s’en remettront pas. On sait que leur sort était déjà scellé depuis quelques temps mais encore une fois les colmariens annoncent leur détermination à lutter jusqu’au bout pour leur maintien. Par contre cette victoire fait d’autant plus du bien aux Red Dogs qu’elle leur permet de gagner 2 places et reprendre position dans le top 4. Reste à la conforter lors de la dernière journée et pour cela il serait bon d’assurer en l’emportant à la maison face à Paris. Ce ne sera pas une mince affaire mais rappelons-nous, qu’avant la double confrontation avec Courbevoie, le match de la 1ère journée d’Amnéville à Bercy fut pendant longtemps la seule défaite des Volants.





POULE B

Vendredi 16 Février

(J15)

HCMP 7 - 4 Montpellier (52-48)

Nous avions dit que, pour les Bouquetins, gagner ce serait faire coup double. Et c’est donc bien ce qui est arrivé mais non sans quelques frayeurs et où les partisans, très nombreux à Méribel, sont passés par tous les états. D’abord parce que les Vipers prendront à leur compte le 1er tiers qu’ils domineront 2 à 0. Mais ce sera au tour des alpins de réagir vivement en emportant le 2ème 5 à 0 ! La dernière période démarre donc sur ce score de 5 à 2. Mais les supporters auront à nouveau des sueurs froides lorsqu’ils verront revenir les héraultais à 5 – 4 alors que l’on n’a pas atteint la moitié de la période. Enfin de compte le sort du match se jouera définitivement avec une 1ère réalisation à l’approche des 8 dernières minutes, puis ce dernier but en cage vide à 2mn de la fin. Même si de plus les Bouquetins prennent l’avantage du goal average particulier, cela n’a plus d’importance puisqu’avec un écart de 6 points au classement et plus qu’un seul match à se mettre sous la dent, les montpelliérains peuvent dire adieu à la 1ère place. Mais pas encore à celle de dauphin. En effet au mieux ils peuvent encore revenir sur Villard-de-Lans, 3 points devant, si ce dernier venait à perdre lors de la dernière journée. Le bénéfice du goal-average particulier jouerait alors en faveur des Vipers. Plus de calcul pour le HCMP puisqu’il est également hors de portée des Ours (le fameux effet coup double) qui ne peuvent qu’espérer au mieux, et circonstances favorables puisqu’il reste 2 rencontres encore à disputer pour les Bouquetins, revenir à égalité. Or le goal average particulier est largement en faveur de l’entente alpine.





Samedi 17 Février

(J9)

Vaujany 6 - 4 Clermont (56-44)

Si les clermontois n’ont pu prendre leur revanche de la semaine dernière où ils avaient reçu leurs hôtes, au moins ont-ils su montrer un visage bien plus séduisant que ce cinglant 8-0. Ils ont d’ailleurs ouvert la marque et ont su rester au contact des Grizzlys jusqu’à moins de 9mn de la fin. Mais ce sont bien, comme nous l’avions prévu, les isérois qui eurent le dernier mot. Si pour les Arvernes la situation se complique, il leur reste encore une chance de décrocher les play-offs. Ce sera au prix d’un exploit à Villard-de-Lans couplé à une contre-performance des Lyonnais à Valence. De même les jeunes vaujaniats-grenoblois par cette victoire tapent à la porte du top 4, à seulement 1 point de Roanne. Il leur reste 2 journées à jouer et sont capable d’un exploit dès ce mardi à Méribel. S’ils échouent ils auront encore samedi la réception d’une équipe de Toulouse dans le doute pour faire la différence. Mais là faudra-t-il encore que dans le même temps Roanne s’incline.





(J17) Toulouse-Blagnac 1 - 3 Annecy (53-47)



Même si les Bélougas depuis quelques temps ne brillent pas pour leur régularité nous pensions dans un ultime sursaut pour tenter de revenir vers le top 4, qu’ils sauraient profiter de la venue d’une équipe se battant encore en bas de classement, pour renouer avec la victoire. Mais il faut croire que les Savoyards en voulaient plus. Pourtant longtemps menés, certes d’un seul but, c’est au prix d’une sacrée entame de 3ème période -3 buts dans les 5 premières minutes- et une grosse résistance défensive ensuite que les Chevaliers ont signé là une belle performance leur assurant définitivement leur 7ème place. Conséquence, les toulousains ont encore rétrogradé d’un rang et s’ils sont assurés de ne pas descendre plus bas, ils peuvent dire adieu au quatuor de tête. Ils finiront cette 1ère phase en jouant chez des Grizzlys en forme et qui viennent de leur subtiliser la 5ème place. Peut-être l’occasion de la leur reprendre . . . si les isérois ne remportent pas leur dernier match de mise à jour mardi 20 février ?





(J10)

Roanne 6 - 7 Valence (53-47)

La surprise ici est encore plus grande que pour l’affiche précédente car ici les drômois n’avaient plus rien à attendre de cette fin de 1ère partie de championnat, si ce n’est se rassurer pour la suite en poule de maintien, alors que les ligériens avaient encore bien des raisons de l’emporter. Mais décidément bien irréguliers depuis quelques semaines, ils se seront faits à nouveau surprendre et non seulement cela n’est pas un bon signal de la part d’une équipe qui se veut ambitieuse mais les voilà en grand danger de perdre leur 4ème place. En effet, avec encore 2 matchs à jouer, l’équipe de Vaujany n’est plus qu’à 1 point de Roanne. Si le défi des Grizzlys ce mercredi est des plus relevés chez le leader, par contre celui de la dernière journée s’annonce plus favorable (réception de Toulouse) que celui des Renards (déplacement à Montpellier).





Mardi 20 Février

(J11)

HCMP 1 - 6 Vaujany (52-48)



Vaujany/Grenoble is back ! Avec cette retentissante victoire à Méribel (devant plus de 2300 spectateurs) les Grizzlys ont pris de court notre pronostic. Ils semblent donc être repartis sur des bases très proches de la saison dernière. Les alpins auront réussi à égaliser après le 1er but des isérois mais ensuite ils se heurteront à un mur qui s’appelle Ewen Tran. Pas de conséquence pour eux, assurés depuis quelques jours de la 1ère place. Ce n’est pas le cas des roannais dépassés et des montpelliérains rattrapés et dépossédés de leur 3ème place à la faveur du goal average particulier favorable aux vaujaniats. Il reste un match aux Grizzlys pour la conforter ou aux Vipers pour la reprendre.