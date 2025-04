Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Débrief M 3 et 4 de la 1/2 Finale & Journée de rattapage Poule de Maintien - Saison 2024/2025 D2 : Débrief Matchs 3 et 4 de la 1/2 Finale & Journée de rattapage Poule de Maintien - Saison 2024/2025 Média Sports Loisirs (La rédaction), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 07/04/2025 à 17:30 Tweeter



Play-offs D2 2024/25

Finale match 3 et 4



Avant toute chose, Nous voudrions dédier cette dernière chronique à notre photographe et compagnon des soirs de matchs à la patinoire Papadakis-Cizeron. Parti bien trop vite, Yannick Martin va énormément nous manquer à tous.





Ainsi donc, alors que nous nous attendions à un peu de suspense lorsque nous présentions il y a un peu plus d'une semaine ces demi-finales. La série n'ira pas au-delà de 3 manches.



Certes nous sommes guères étonnés du côté des Montpellierains qui ont surtout surpris à Reims. Par contre la résistance acharnée des Valentinois dans la capitale des Gaules lors des 2 premières manches laissait présager d'une suite encore plus indécise. Or ce fut loin d'être le cas, même si nous pouvons toujours se demander ce qui serait advenu si les Lynx avaient pu disposer de leur patinoire.



Au final, alors que les tours précédents n'ont pas été avares de surprises, ces demi-finales ont relevé d'une logique presque implacable dans la mesure où, bien que moins bien classé dans sa poule, Montpellier semblait capable de confirmer une certaine supériorité des équipes sudistes sur la dernière rescapée du nord.

PLAY-OFFS



Match 3 Vendredi 04 avril

Valence 0 - 6 Lyon (50-50) Vendredi 4 Avril (à Villard-de-Lans)

Les Lyonnais n’avaient certainement pas envie de se voir confronter à des fins de matchs à couteaux tirés. Aussi, forts de leur avance de 2 victoires, ils avaient décidé de profiter de cette manche en terrain neutre pour bousculer d'entrée leurs adversaires. Le moins que l'on puisse dire c'est que cela leur a réussi. A 3 - 0 à la 1ère pause, les Valentinois ne reviendront pas. Non seulement les Lions confirmaient en 2ème période ainsi que dans l'ultime tiers mais les Lynx ne pourront même pas au moins sauver l'honneur. Si les supporters drômois n'auront donc pas la satisfaction de voir leurs joueurs évoluer à la maison, les partisans rhodaniens voient par contre s'approcher, avec cette qualification en finale, l’aboutissement de toute une saison. Reste à conclure en beauté pour un retour en D1.





Match 3 Samedi 05 avril

Montpellier 7 - 3 Reims (54-46)

Si les Rémois ont fait un peu de résistance lors de la 1ère demi-heure de jeu, les Montpellierains n'en creuseront pas moins irrémédiablement l'écart en 2ème partie pour retomber sur un score assez proche des 2 premières manches. Dorénavant éliminés, les Phénix auront néanmoins fait une saison fort satisfaisante qu'il faudra confirmer la saison prochaine. Qualifiés pour la finale, les Vipers ont donc la possibilité de retrouver une D1 qu'ils ont quitté il n'y a pas si longtemps. Une surprise est toujours possible mais nous ne sommes pas sûrs qu'ils l'aient aussi bien préparé et anticipé que leur prochain adversaire.

POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien

Journée de rattrapage

2ème & 4ème journée



Ici aussi le week-end a été déterminant puisque les jeux sont faits et on connaît donc les 2 équipes relégués, sauf surprises d'inter-saison. En cela d'ailleurs il faudra attendre la toute dernière journée pour que le classement final se révèle car il pourrait s'avérer d'importance. Si une place se libérait pour raison extra sportive, l'avant-dernière place pourrait valoir chère et cela se jouera dans une confrontation directe entre Dijon et Wasquehal.



Wasquehal 3 - 8 Clermont (49-51)

Finalement les Clermontois auront eu moins de mal à vaincre en terre nordiste qu'en terre arverne. Ils n'auront accordé la parité d'un tiers que dans la toute dernière période, dominants sans guère de contestation les 2 premières. Si cela leur permet de garder leur avance de 3 points sur la réserve d'Anglet, cela condamne surtout irrémédiablement les Lions à une des 2 dernières places lourdes de conséquences. Comme évoqué en introduction, aux Wasquehaliens d'essayer d'éviter la dernière place samedi prochain en espérant une heureuse surprise d'inter-saison.



Dijon 0 - 4 Anglet II (50-50)

Les Angloys auront donc réussi en prenant leur revanche - encore une fois sans, l’aide de leurs vétérans de la Magnus - à préserver leur place en D2. Les Dijonnais, résistants au 1er tiers, céderont finalement dans les 2 suivants. Les Basques ont par la même condamné les Bourguignons à une descente sportive en D3 que seule une intersaison agitée pourrait remettre en question. Ils auront néanmoins intérêt lors de la réception de Wasquehal à l'emporter car il est peu probable que 2 places se libèrent. La réserve d’Anglet est à 3 points des Clermontois mais peuvent encore prétendre à l’honorifique 1ère place de la poule de maintien. Il leur suffirait de l'emporter en Auvergne avec au moins un écart de 2 buts.



Ainsi donc, alors que nous nous attendions à un peu de suspense lorsque nous présentions il y a un peu plus d'une semaine ces demi-finales. La série n'ira pas au-delà de 3 manches.Certes nous sommes guères étonnés du côté des Montpellierains qui ont surtout surpris à Reims. Par contre la résistance acharnée des Valentinois dans la capitale des Gaules lors des 2 premières manches laissait présager d'une suite encore plus indécise. Or ce fut loin d'être le cas, même si nous pouvons toujours se demander ce qui serait advenu si les Lynx avaient pu disposer de leur patinoire.Au final, alors que les tours précédents n'ont pas été avares de surprises, ces demi-finales ont relevé d'une logique presque implacable dans la mesure où, bien que moins bien classé dans sa poule, Montpellier semblait capable de confirmer une certaine supériorité des équipes sudistes sur la dernière rescapée du nord.







