

Débrief des Play-Offs 8èmes de finale 2ème manche + match d'appui

et 2ème journée Poule de maintien du championnat Division 2 - 2025/2026

Finalement, lors de ce samedi consacré aux matchs retour, nous avons eu droit à quelques surprises ; 2 exactement. Une qui faillit porter à conséquence avec une équipe de Roanne accrochée par Luxembourg au point d’avoir été poussé aux prolongations avant d’assurer définitivement sa qualification. L’autre bien plus impactant avec Annecy qui n’a pu sur sa glace confirmer son succès à Orléans. De fait le duel va continuer avec ce match d’appui plutôt inattendu.



Toutes les autres équipes l’ayant emporté chez l’adversaire, se sont qualifiées pour le tour suivant. On remarquera néanmoins que tous les clubs battus la semaine dernière en ont retenu la leçon. Certes en premier lieu les favoris qui avaient trébuché et qui ont su prendre leur revanche ; mais également ceux durement battus chez eux. Ils ont su faire bien meilleure figure à l’extérieur.



A l’exemple d’Orléans bien sûr, mais aussi de Mulhouse qui encaissa encore 6 buts mais apporta une belle réplique en étant plus efficace en attaque ; voir Evry-Viry lourdement sanctionné par l’équipe la plus offensive de la D2 mais qui aura néanmoins contraint Valence, pourtant aussi une des meilleures défenses, à aller 5 fois chercher le palet dans ses cages dans un 2ème tiers fou.





Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



Play-Offs 8èmes de Finale

Match 2

Samedi 7 mars 2026



La Roche/Yon 6 - 3 Mulhouse (59-41) La Roche/Yon qualifié

Archi favoris, les Vendéens n’ont cependant pas tout à fait revécu la belle balade alsacienne de samedi dernier. Certes ils auront remporté toutes les périodes, en commençant déjà au mieux la 1ère avec 2 buts. Mulhouse parviendra néanmoins à réduire la marque en marquant à son tour juste avant la pause.



Alors que samedi dernier cela s’était arrêté là pour les Scorpions, ils réussiront cette fois à marquer 1 but à chaque tiers temps. Si jamais ils ne réussiront à inquiéter leurs hôtes, au moins auront-ils su présenter un meilleur visage et quitter cette compétition sans trop de regret. Les Yonnais continuent l’aventure au plus grand plaisir de leurs nombreux partisans.



Bien qu’ils n’aient toujours l’avantage de recevoir pour le match retour et d’appui, la tache sera certainement moins aisée face à leur futur adversaire, Toulouse-Blagnac, parfois bien imprévisible mais qui avait annoncé en début de saison qu’il ne manquait pas d’ambition.



Valence 9 - 5 Evry/Viry (58-42)

Valence Qualifié

Pas d’exploit de la part de l’entente Evry-Viry face à des Valentinois toujours aussi prolifiques en attaque mais avec la satisfaction d’avoir fait mieux que lors de la 1ère manche dans l’Essonne. Pour tout dire, les Lynx semblèrent avoir mis les choses au point dès le 1er tiers qu’ils ont hautement dominé 4 à 0.



Pourtant, dans une sorte d’euphorie dont ils sont un peu coutumiers cette saison, et entre-autre la semaine dernière dans une moindre mesure, les Jets vont s’envoler dans le tiers médian en marquant pas moins de 5 buts (!) contre un seul pour les Drômois certainement assez abasourdis. Si bien qu’à la reprise de la dernière période les 2 équipes redémarrent à égalité.



Suspense de courte durée car ce réveil francilien encore une fois ne se prolongea pas et Valence repartit très vite à l’offensive en reprenant dans un 1er temps les devants à l’approche de la 45ème minute, puis enchainant sur 3 autres buts avant le coup de sirène final.



Dans ce match au déroulement aussi spectaculaire qu’étrange, les Lynx se seront donc assurés une victoire plus difficile qu’il n’y parait mais qui confirme la prodigalité de leurs lignes offensives. Un match certainement plus délicat les attend à Châlons-en-Champagne samedi prochain.



Roanne 3 - 2 Prl Luxembourg (56-44)

Roanne qualifié

Cela faillit bien être l’exploit de la soirée mais ce ne sera qu’une grosse performance mal récompensée pour les hommes du Grand Duché. Les Roannais feront finalement respecter notre pronostic mais pas nos cotes.



La faute à un 3ème tiers des Luxembourgeois pleins d’énergie et qui remettra tout en cause. Si les Renards surent remporter les 2 premières périodes, ce fut sur le plus minimaliste des scores, 1-0 pour chacun des 2. A 2-0 à l’entame des 20 dernières minutes cela n’avait rien encore de très solide.



Et effectivement il ne s’est pas passé 5 minutes que les visiteurs étaient à nouveau sur les talons de leurs hôtes. Pire ils feront vivre une fin de temps réglementaire d’enfer en égalisant à moins de 4 minutes du coup de sirène. Mais à 3 contre 3, l’expérience des Roannais conjuguée au soutien de leurs partisans écourtera la mort subite à la minute avec le but en or salvateur de Radovan Cutt.



Encore une fois éliminé au 1er tour les Tornados n’auront pas moins offert une belle prestation. A Roanne de se remettre de ses émotions avant de recevoir samedi prochain Brest pour tenter eux aussi de bousculer la hiérarchie.





Montpellier 8 - 1 Paris FV (54-46)

Pris en défaut samedi dernier par des Parisiens, 8ème de poule plus coriaces que prévu, les leaders de la poule sud ont tenu à faire la mise au point le plus rapidement possible. Or si cela parue en prendre le chemin avec l’ouverture du score des Vipers dès la 10ème secondes (!), le 2ème but tardera un peu plus (6mn23) et surtout il fallut attendre le tiers suivant pour que cela se confirme, après cependant un rapproché inquiétant de Paris revenu sur leurs talons. Entre la 27ème et 34ème minutes, les Héraultais infligeront 4 buts aux Franciliens, dont 2 en supériorité et … 1 en infériorité qui entraînera un temps mort de ces derniers.



Il eut une relative efficacité puisque plus rien ne fut marqué jusqu’à la pause ; la faute peut-être à une fin de tiers plutôt agitée du côté des bancs de pénalité. Si la dernière période fut moins agitée, les Volant n’en concèderont pas moins 2 nouveaux buts en infériorité pour un score assez lourd qui ne bougera plus.



Il leur reste à méditer sur leur indiscipline jusqu’au lendemain pour le match d’appui devant probablement à nouveau une patinoire pleine.





Brest 6 - 3 Clermont-Ferrand (55-45)

Si samedi dernier les Brestois avaient quelque peu raté leur entame de match, ils en ont pris note et cette fois ce fut bien les Clermontois qui prirent la foudre avec déjà 3 buts encaissés en moins de 11 minutes. Pourtant ils sauront réagir en ouvrant à leur tour leur compteur à la 12ème minute.



Les Albatros reprendront leur écart de 4 unités à mi-match avant que les Sangliers ne profitent d’une supériorité pour réduire à nouveau la marque juste avant la 2ème pause.



On partait à nouveau sur un partage des buts dans cette dernière période, le score passant alors à 5-3, avant que les Arvernes ne tentent le diable en sortant leur gardien à 2 minutes de la fin. Echec total puisqu’au contraire les Bretons alourdiront la note pour finir sur un 6-3 sans appel.



Les Finistériens avaient assuré l’essentiel, le droit au match d’appui pour cette fois tenter de parachever leur qualification au milieu de leurs nombreux supporters (plus de 1300 ce samedi).





Châlons en Champagne 3 - 0 Vaujany-Grenoble (53-47)

C’est en jouant un match défensif très solide que les Châlonnais ont su mettre à la raison les Vaujanio-Grenoblois. D’abord ils surent surprendre dès l’entame du match des Dauphinois, peut-être pas trop remis du voyage, avec cette ouverture du score à la 37ème seconde.



Ensuite, les Champenois se contenteront d’un petit but par période. Par contre ils muselèrent complètement les offensives adverses, si bien que jamais les Grizzlys ne réussiront à faire trembler les filets de leurs hôtes. Les Isérois, encore à 2 longueurs à 1 minute de la fin, tenteront bien de sortir leur gardien mais cela se retournera contre eux.



Avec 3-0 au final, voilà qui eut le plaisir de ravir leurs 1200 partisans. Ils seront attendus ce dimanche pour une belle où leur soutien ne sera pas de trop face à des Isérois qui à priori n’auront plus à gérer la fatigue du trajet, mais seront-ils tous bien là . . .





Toulouse-Blagnac 4 - 1 Reims (53-47)

Surpris à l’aller, par la défense acharnée de leurs adversaires, les Toulousains se devaient sur leur glace de relever ce défi pour lequel nous les avions mis favoris. Déjà au terme du 1er tiers il y eut autant de buts inscrits que lors de toute la 1ère rencontre avec ce même score de 2 à 1 mais cette fois en faveur des Bélougas.



La 2ème période fut plus calme mais encore en faveur des locaux avec un 3ème but. Il en sera exactement de même dans les 20 dernières minutes avec une dernière réalisation des Haut-Garonnais tout en maintenant au silence les attaquants Champenois.



Le minimum attendu par leurs 1500 partisans a été accompli ; il reste à confirmer dimanche face à des Rémois résolus à ne rien leur céder.



Annecy 5 - 6 Orléans (54-46)

Le seul match de ce samedi qui n’a pas confirmé nos pronostics. Il est des pénalités qui coutent très cher et assurément celle de 5 minutes prise par Annecy à moins de 6 minutes du terme va laisser bien des regrets. Avant cela la rencontre débuta bien pour les Chevaliers qui ouvrent le score. Il ne faudra pourtant pas 3 minutes pour que les Renards reviennent à égalité et déjà sur un jeu de puissance.



A mi-match la rencontre s’emballe avec, après un 1er but orléanais, la rapide et sévère réplique des Savoyards qui reprennent l’avantage avec 2 tirs victorieux. Joie de courte durée puisque les visiteurs égalisent à nouveau. Mais ce tiers-temps fou verra une nouvelle réalisation Annécienne redonnant l’avantage aux locaux avant la 2ème pause.



Pas moins de 5 buts ont été inscrits en moins de 6mn30. Mais la course poursuite continue avec l’égalisation rapide des hommes du Loiret au retour sur la glace pour ce dernier tiers. Annecy croit avoir fait le plus dur en reprenant l’avantage lors d’une supériorité à l’approche des 7 dernières minutes. Las, on connait la suite ; à leur tour un de leurs joueurs, Matias Mylykoski, sera lourdement pénalisé (5mn) et Orléans saura profiter de cette longue supériorité, d’abord pour égaliser rapidement, puis prendre in extrémis l’avantage avant la fin de la prison.



Il ne reste alors plus que 43 secondes pour arracher les prolongations. Malgré la sortie de leur gardien, les Chevaliers échoueront et devront laisser cette 2ème manche à leurs hôtes. Tout reste possible pour ces 2 clubs manifestement très proche l’un de l’autre.



Play-Offs 8èmes de Finale

Match 3 Dimanche 8 mars :

Match d’appui : Orléans aura été en définitif la seule équipe qui aura créé l’exploit du week-end en réussissant à retourner une situation que l’on pensait plus que compromise. Pour le reste, si on doit concéder de belles résistances de la part de certaines équipes, les résultats furent tout à fait conformes à nos analyses. On retiendra que pour la 1ère fois, depuis bien des saisons nous aurons la parité parfaite entre les 2 groupes, nord et sud, avec 4 qualifiés chacun.



Effectivement l’équilibrage des 2 poules semble s’être bien réaliser et que la hiérarchie établie par les classements de la saison régulière s’est tout à fait retrouvée dans les résultats du 1er tout. Pourtant on a cru Annecy capable d’apporter le petit plus pour les sudistes, mais qui finalement ne tirera pas avantage de l’inversion des lieux pour ses matchs face à Orléans.



Reste à savoir si nous pourrons à nouveau faire cette même constatation lors des quarts de finales qui vont se présenter dès samedi prochain et qui se dérouleront encore au meilleur des 3 manches. On aura donc, entre toutes ces équipes du top 4, que des rencontres inédites cette saison avec certainement du suspense et de l’engagement.





Châlons en Champagne 3 - 1 Vaujany-Grenoble (54-46)

Châlons-en-Champagne qualifié

Du côté de Vaujany-Grenoble on avait bien décidé de ne pas brader cette 3ème manche puisque les mêmes joueurs que la veille furent alignés à nouveau (au détriment de l’équipe U20 qui de fait s’inclinera au même moment à la maison face à l’équipe d’Angers que les jeunes Brûleurs de Loup avaient pourtant bien battu à l’aller en février dernier). Si cette fois ils ne se firent pas surprendre dans les premières secondes, ils n’en concèderont pas moins 2 buts dans ce 1er tiers.



Un peu mieux partis que la veille, les Gaulois ne marqueront cependant pas à nouveau dans le 2ème tiers, pas plus que les Grizzlys d’ailleurs. Il fallut attendre l’approche des 8 dernières minutes pour que les Champenois retrouvent le même écart qu’hier. Aussi, comme samedi, les isérois sortiront leur gardien dans les 2mn30 restantes. Cette fois ils ne se feront pas punir et marqueront même ce qui sera leur unique but de la partie, bien insuffisant pour empêcher les Châlonnais d’accéder au tour suivant avec ce score étriqué de 3 à 1 mais bien suffisant au bonheur de leurs partisans.



Les Gaulois auront plus que jamais besoin de leur soutien samedi prochain pour recevoir Valence, la meilleure attaque de saison régulière, comme de ce début de play-off, de toute la D2.



Toulouse-Blagnac 8 - 3 Reims (54-46)

Toulouse-Blagnac qualifié

Les jours se suivent et s’ils peuvent se ressembler quand au résultat brut avec le nouveau succès toulousain, certainement pas dans la physionomie car cette fois la 3ème confrontation ne fut pas avare de buts. Il faudra simplement attendre les 10 dernières minutes avant la 1ère pause pour voir les Bélougas prendre les devants avec ce break de 2 à rien. Cela s’emballe dans la 1ère moitié de cette 2ème période où la défense rémoise craquera par 3 fois contraignant à un changement de gardien. Cela n’empêchera pas les Languedociens de rajouter une unité à leur compteur peu après la mi-match.



On aurait pu croire à un tournant possible de la rencontre lorsque le gardien local sera expulsé par les arbitres, contraignant à faire appel au backup et surtout de jouer 5 minutes en infériorité. Les Phénix en profiteront pour sauver doublement l’honneur en marquant par 2 fois avant le 2ème retour au vestiaire.



Ce ne fut qu’un feu de paille et la marche en avant des Haut-Garonnais reprendra 27 secondes après la reprise, puis un 8ème et dernier pour des Bélougas pourtant en infériorité numérique ; infériorité dont profiteront néanmoins 45 secondes plus tard les Rémois pour alléger la note dans une rencontre qui a perdu tout suspense depuis longtemps.



Les Phénix peuvent sortir la tête haute en ayant fait douter durant 2 manches un Toulouse-Blagnac qui devra se montrer plus incisif pour la réception de La Roche/Yon non pas samedi prochain mais le lendemain dimanche.





Brest 4 - 0 Clermont-Ferrand (55-45) Brest qualifié

Comme la veille, les Brestois vont confirmer notre pronostic en remportant sans surprise cette dernière manche déterminante. Rencontre d’ailleurs au déroulement un peu étrange car cette fois aucune des 2 équipes ne se fera surprendre dans un 1er tiers très défensif. Cela ne sera pas du tout le cas pour les Clermontois en 2ème période. Ils seront d’abord punis par 2 fois à cause de leur indiscipline dans les 4 premières minutes avec un power-play des Albatros fort efficace.



Loin de réagir, leur gardien devra s’incliner encore à 2 reprises entre la mi-match et la 2ème pause et on en restera là des 2 côtés. Comme lors du tiers initial, rien ne sera marqué dans ces dernières 20 minutes et Clermont pouvait dire au revoir à ses 1ers play-offs depuis 2019.



Ayant assurément mieux gérer leur rétrogradation en D2 que leurs adversaires (descendus 4 ans avant), les Bretons peuvent donc continuer de croire à un possible retour en D1. Il leur faudra déjà passer l’obstacle suivant avec d’abord ce délicat déplacement à Roanne.



Annecy 1 - 2 Orléans (53-47)

Orléans qualifié

Dans cette dernière manche appelée à être extrêmement tendue et où, à priori, on a d’abord craint de se découvrir, les défenses prendront le pas sur les attaques. A ce jeu là notre pronostic sera encore pris en défaut. D’ailleurs cette fois c’est Orléans qui ouvre le bal avec ce qui sera l’unique but de ce 1er tiers. La pression va être d’autant plus grande pour les Annéciens que les visiteurs vont récidiver en tout début de la 2ème période. Si ces derniers étaient les seuls par 2 fois à être pénalisés, les attaquants savoyards ne sauraient malheureusement en profiter.



A l’appel du dernier tiers les Chevaliers traînent encore ce handicap de 2 unités qu’ils finiront quand même par réduire de moitié à moins de 3 minutes de la fin. Bien que prenant tous les risques avec la sortie du gardien, cela n’ira pas plus loin et pour la 2ème et dernière fois, Annecy doit à nouveau s’avouer vaincu. Patients et déterminés, les Renards du Loiret auront su renverser le cours des évènements qui ne leur semblaient vraiment pas favorables avec d’abord l’inversion de la préséance des matchs et puis cette défaite à domicile.



Indéniablement ils auront été les auteurs de la perf du week-end. Il leur faudra rester sur ce niveau de performance pour accueillir dès samedi les Montpelliérains.





Montpellier 3 - 0 Paris FV (55-45)

Montpellier qualifié

Ayant peut-être retenu la leçon, les Français volants se feront un peu moins pénaliser et par la même en concèderont moins de buts. Pourtant cela commença mal pour eux avec l’ouverture du score en power-play par les Vipers autour de la 3ème minute, suivi d’une 2ème réalisation guère plus d’1 minute plus tard. Le temps mort parisien qui suivra, fut salvateur puisque, contrairement à la veille, le déluge montpelliérain ne viendra pas. Il faudra attendre pour ces derniers de rentrer dans les 5 dernières minutes de la période intermédiaire pour se rajouter un 3ème but qui s’avèrera être le dernier de la partie.



Si incontestablement la défense francilienne fut plus efficace, ce ne fut pas le cas de ses lignes offensives incapables de trouer le rideau héraultais et son dernier rempart.



Comme la saison précédente, Paris laisse son adversaire continuer son chemin dans ces phases finales dès le 1er tour. Montpellier n’a pas été aussi impérial que la veille mais il n’en a pas moins assuré l’essentiel. Il ira en découdre samedi prochain à Orléans avant de retrouver une semaine plus tard son chaud public qui l’aura suivi tout ce week-end.



Poule de Maintien

Journée 2

Sale temps pour les réserves ! En effet elles ont été toutes 2 sévèrement battues et de surcroit sur leur glace. On peut dès lors s’interroger sur toute la difficulté pour celles-ci de rester concurrentielles dans une D2 dont le niveau devient peut-être plus fort. A moins que cela révèle une mauvaise passe pour la formation en France . . .



Rouen II 1 - 5 Dijon (52-48)

Nous pensions les espoirs rouennais plus en confiance que leurs adversaires dijonnais, ces derniers venant de vivre quelques perturbations, notamment au niveau du coaching, suivi d’une très lourde défaite samedi dernier à Courbevoie. Au contraire les Normands avaient entamé victorieusement la poule de maintien. Or il faut croire que nos Ducs sont venus avec un moral tout neuf (ou que les Dragons les ont sous-estimés ?) car ils firent une entame de match sur les chapeaux de roue avec un 1er but au bout de 11 (!) secondes de jeu.



Ils récidiveront 17 minutes plus tard. La réaction rouennaise n’interviendra que dans le tiers suivant avec cet unique but en leur faveur à la mi-match. A l’entame de la 3ème période nous en étions qu’à 2-1 mais bientôt 3-1 avec ce but dijonnais à la 43ème minute. Chacun resserrant ses défenses, plus rien ne semble vouloir passer. Cependant le coach local n’aura pas d’autre choix qu’envisager la sortie du gardien, ce qu’il fit dès l’approche de la 57ème minute. On sait l’exercice risqué et, loin d’effacer l’écart de 2 buts, les Bourguignons vont enfoncer le clou avec 2 nouvelles réalisations.



Cette 1ère victoire, d’autant plus à l’extérieur, devrait pouvoir relancer la machine dijonnaise et continuer à croire à son maintien. Le coup est plus dur pour les espoirs normands qui se vengeront le lendemain en écrasant Anglet (8-0) en championnat U20 ; résultat pas si innocent puisque quasiment ces mêmes joueurs se retrouveront en poule de maintien le 28 mars à Anglet.





Anglet II 1 - 5 Courbevoie (49-51)

Certes les espoirs de l’Hormadi avaient un long déplacement le lendemain à Rouen, non pas dans le cadre de la D2 mais du championnat U20(*), pour autant on aurait pu penser à une plus belle performance de leur part à domicile. Notre pronostic s’est donc révélé exact néanmoins sur un score que l’on aurait pensé plus resserré. A priori les Courbevoisins auront bien digéré ce long déplacement puisqu’ils prirent les choses en main dès ce 1er tiers conclu sur un 2-0 en leur faveur.



Pour les Angloys, il faudra attendre la fin de la 2ème période pour qu’ils inscrivent leur seul et unique but. Malheureusement entre temps les Franciliens en avaient inscrit 2 autres entrainant un temps mort demandé par le coach basque. Il ne fut pas tout à fait inutile puisqu’il y eut cette réaction conclue par 1 but. Si les dernières 20 minutes furent plus disputées, cela n’empêcha pas les Coqs de profiter d’une supériorité en toute fin de rencontre pour donner un peu plus d’ampleur à leur succès en trouvant pour la 5ème fois le chemin des filets adverses.



Du côté de l’effectif angloy on retrouve bien quelques joueurs ayant eu l’occasion de faire des apparitions en Magnus tel que Jérémy Maso et Mathias Lemaire pour les plus en vue mais point du backup Nathael Fleuret pourtant apparu 4 fois en saison régulière dont sur les 2 seules victoires obtenues.



Que doit-on en déduire ? Toujours est-il, alors que les franciliens ont fait un grand pas vers leur maintien alors que l’avenir s’annonce bien plus compliqué du côté des jeunes Basques.



(*) on y retrouvera ce lendemain une grande majorité des joueurs de la veille pour un résultat encore moins brillant face aux U20 rouennais.







