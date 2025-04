Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’.

PLAY-OFFS



PRONOS MATCH 1



Match 1 samedi 29 mars

Reims 1 - 5 Montpellier (52-48)





Les Rémois auront donc été loin de confirmer notre pronostic pour être finalement débordés sur l’ensemble de la rencontre. Rien n’était fait à l’issue du 1er tiers remporté par les Vipers sur la plus petite des marges de 1-0. Mais le break viendra rapidement dans la 2ème période avec ce but intervenu 42 secondes après la reprise, suivi 4 minutes plus tard d’un 3ème. Il faudra attendre l’approche de la mi-match pour voir enfin les Phénix profiter d’un jeu de puissance et ouvrir leur compteur. Malheureusement il faudra moins de 4 minutes pour que les visiteurs annulent se rapprochement et remportent à nouveau ce tiers, portant le score à 4 à 1. Si l’ultime période fut plus disputé, les locaux ne parviendront pas pour autant à revenir ; au contraire leurs hôtes profiteront d’une supériorité pour porter le score final à un sévère 5 à 1. C’est forcément la douche froide pour des Champenois qui avaient su si bien maitriser au tour précédent le 2ème de poule sud. Ils auront mis en pleine confiance un adversaire nettement moins fringuant en fin de championnat régulier mais qui depuis le début des phases finales semblent avoir retrouvé un nouveau souffle . . . à confirmer dimanche.





Lyon 4 - 3 Valence (52-48)



Les Lyonnais auront donc confirmé notre pronostic, un peu moins nos tendances face à des Valentinois particulièrement tenaces. La rencontre semblait fort bien commencée pour les Gones qui marquèrent rapidement et firent même le break alors que l’on approchait de la 10ème minute. Mais la défense des visiteurs devint bien plus vigilante et plus rien ne sera marqué avant la 1ère pause. Mieux encore, l’offensive des Lynx se réveille à son tour permettant à ces derniers de revenir à hauteur des Lions à mi-match. Egalité cependant de courte durée puisque les Locaux reprennent les devants 1 minute plus tard avec un 3ème but. Ne qu’à cela ne tienne, les drômois égalisent à nouveau guère plus d’une minute plus tard. Mais les Rhodaniens donneront un dernier coup de rein 32 secondes plus tard leur permettant de garder la tête à la 2ème pause. La dernière période sera bien plus calme, tout au moins du côté du tableau de marque et même la sortie en fin de rencontre du gardien valentinois n’arrivera à faire trembler le moindre filet. Nous avions été optimistes dans nos tendances en concluant cependant que nous n’étions pas si sûrs que cela se fasse sans difficulté pour Lyon. Or force est de constater que les Lynx ont bien joué leur rôle de trouble fête, annonçant par la même une belle 2ème manche.





PRONOS MATCH 2

Match 2 dimanche 30 mars

Reims 2 - 6 Montpellier (51-49)



Si nous avions resserré nos cotes pour autant nous nous sommes encore fourvoyés car finalement, toujours aussi intraitables les Vipers n’auront consentis qu’un but de plus aux Phénix qui eux auront aussi subi une morsure de plus. On aura retrouvé un temps soit peu au 1er tiers le 2ème de la veille. Si le 1er but ne fut pas aussi rapide, les Champenois n’en encaisseront pas moins 2 avant de pouvoir marquer à leur tour. Mais là aussi le 3ème but héraultais sera inscrit avant la pause. La 2ème période commence fort mal pour les locaux contraints de concéder une pénalité pour surnombre dont découlera le 4ème but des visiteurs une demi-minute plus tard. Mais les Rémois réussiront à rendre la politesse sur supériorité en marquant pour la 2ème fois. A 4-2 à l’entame du dernier tiers, les Phénix pouvaient encore y croire. Ce sera plus difficile 6mn42 plus tard lorsque les Vipers rajoutent un 5ème but. Pourtant Reims tentera le tout pour le tout à 3 minutes de la fin en sortant leur gardien. Culoté d’espérer remonter 3 buts et cela sera finalement sanctionné par un 6ème palet dans une cage vide. Voilà une série dangereusement compromise pour la dernière équipe de poule nord dorénavant contrainte à un sacré exploit chez les montpelliérains. A ces derniers à ne pas se laisser gagner par un excès de confiance.



Lyon 3 - 2 Valence (52-48)



Encore une fois notre pronostic fut juste mais encore une fois la victoire de Lyon fut acquise de justesse. Comme la veille les Rhodaniens prirent les devants avec 2 réalisations dans ce 1er tiers ; et également comme la veille les Drômois feront parler leur attaques pour revenir rapidement à égalité dans le 2ème tiers. Sauf que cette fois les Lions ne réussiront pas à reprendre les devants avant la 2ème pause. Il restait donc la 3ème période pour faire la différence avant une hypothétique prolongation. Or, profitant d’une supériorité numérique en toute fin de 2ème tiers se prolongeant dans le 3ème, les Lyonnais vont réussir à reprendre l’avantage en toute fin de leur jeu de puissance. La suite sera tendue et, encore une fois comme la veille, le gardien valentinois sera en vain sorti. Voilà les Lyonnais menant la série avec 2 victoires. On aimerait dire rendez-vous pour la revanche à Valence mais, suite à un problème de disponibilité de glace, la 3ème manche n’aura pas lieu dans la tanière des Lynx mais dans celle des Ours de Villard de Lans et, de plus, non pas ce samedi mais vendredi soir ; soit un terrain un peu plus neutre qui pourrait faire l’affaire des Lyonnais. Si les dirigeants valentinois peuvent remercier le Vercors voisin pour leur accueil, cela reste néanmoins un handicap pour l’équipe dont ils se seraient bien passés à ce stade de la compétition. La 4ème manche, elle, aurait bien lieu dimanche au Polygone de Valence. Aux Valentinois de confirmer ce vendredi par une victoire les bonnes dispositions entrevues tout le week-end ; ils pourront alors retrouver leurs partisans dans leur patinoire fétiche.



POULE DE MAINTIEN





Poule de maintien 5ème journée :