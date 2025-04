Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Débrief Matchs 1 et 2 de la Finale & Maintien J 6 - Saison 2024/2025 Débrief Matchs 1 et 2 de la Finale & 6ème journée de la Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025 Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 15/04/2025 à 13:00 Tweeter



Play-offs D2 2024/25

Finale match 1 et 2

Avec ce brillant début de Finale de Lyon et la conclusion de la poule de maintien, on réalise plus que jamais que l’on vit les derniers moments de cette saison de D2 2024/2025. Invaincues depuis le début des phases finales, les Montpelliérains avaient quelques espérances. Mais la capitale des Gaules, leaders de la poule B, n’a pas manqué de faire durement respecter la hiérarchie face à des adversaires qui n’avaient sauvé que de justesse leur place dans le quatuor de tête de cette même poule sud. Maintenant la cause n’est pas perdu et les Méridionaux ont une semaine pour analyser ces résultats du week-end avant d’accueillir à leur tour les Rhodaniens.

Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes attribuées lors de la chronique ‘’Analyses et Pronostics’’. PLAY-OFFS

PRONOS MATCH 1



Match 1 Samedi 12 avril à Annecy

Lyon 5 - 0 Montpellier (50.50-49-50)

Décidément les clubs de D2 ont bien du mal à recevoir à domicile lors de la 1ère manche. Après les Volants de Paris, Montpellier et Valence, c’est cette fois Lyon qui doit s’expatrier, en l’occurrence à Annecy, pour recevoir les Montpelliérains. Encore une fois c’est l’établissement du calendrier, forcément tardif, des tours de play-offs qui vient se heurter à celui des plannings de patinoires établis en début de saison sportive. Malheureusement pour les Vipers, les Lions s’en sont fort bien accommodés et feront un peu mentir nos cotes un peu frileuses. Si la rencontre en Savoie n’a forcément pas rencontré le succès populaire qu’il aurait connu à Lyon (674 spectateurs) cela n’a pas profité pour autant aux Héraultais qui résisteront néanmoins toute la 1ère période. Mais c’est à la 5ème minute de la 2ème période que la rencontre va prendre une tournure moins agréable pour les méridionaux avec 2 buts encaissés en moins de 45 secondes. Les Montpelliérains arriveront à enrayer l’attaque lyonnaise jusqu’à la pause mais ce ne sera que provisoire. En effet le dernier tiers tournera définitivement à l’avantage des Gones avec 3 nouveaux buts dont 2 très rapidement enchaînés autour de la 46ème et 48ème minute. Non seulement l’attaque des Lions aura su être efficace mais la défense ne fut pas en reste puisque les Vipers furent blanchis. La série finale ne pouvait guère mieux commencer pour les Rhodaniens avec de surcroit une seconde manche cette fois dans leur chère patinoire Charlemagne.

PRONOS MATCH 2

Match 2 dimanche 13 avril à Lyon



Lyon 5 - 1 Montpellier (50.50-49.50)

Et nous avons envi de dire bis repetita mais cette fois devant plus de 3000 témoins. Enfin pas tout à fait le même scénario puisque les Montpelliérains profiteront d’une supériorité numérique pour ouvrir le score à la 15ème minute du 1er tiers. Ce sera malheureusement là leur unique but et le seul faux pas de la défense lyonnaise. Il ne faudra pas 2 minutes pour que les locaux égalisent. Si plus rien ne fut marqué jusqu’à la pause, les Vipers surent encore résister dans la 2ème période. Ainsi les Lions ne parviendront à refaire trembler le filet adverse qu’à la faveur d’une double supériorité. Mais ce n’est que partie remise et à l’approche de la 5ème minute du dernier tiers les Rhodaniens vont enchainer avec 2 réalisations en l’espace de 28 secondes qui font mal. La victoire a définitivement choisie son camp qu’un dernier but entérinera à l’approche de la 50ème minute. Avec ce succès guère moins large que la veille, les Lyonnais semblent avoir pris une sérieuse option. On attend une réaction montpelliéraine mais qui se fera qu’à la faveur d’une attaque plus prolifique doublée d’une meilleure défensive héraultaise.



POULE DE MAINTIEN

Poule de maintien

6ème et dernière journée

Cette fois la saison est bien finie et le classement définitif, même si l’information principale, à savoir les clubs maintenus et ceux relégués, était déjà connue depuis une semaine. Pourtant, et à l’expérience des intersaisons passées, on sait que ce classement peut avoir son importance. Ici nous pensons particulièrement aux 2 dernières places car, en cas de repêchage éventuel, c’est bien l’avant dernier Dijon qui aura la préséance sur le dernier Wasquehal. Reste que cela peut être un cadeau empoisonné car les Bourguignons risquent d’être dans l’incertitude jusqu’au milieu de l’été, ce qui rend bien délicat la préparation de la saison suivante.



Dijon 6 - 2 Wasquehal (51-49)

Si nous n’étions habitués à des intersaisons mouvementées nous dirions que nous avons assisté à une rencontre pour l’honneur. Or pour cette 4ème confrontation entre ces 2 équipes, Dijon aura enfin su prendre le meilleur sur Wasquehal et ce 1er succès pourrait s’avérer d’une grande importance. A savoir les Nordistes étaient venus à effectif réduit et cela aura son importance. Si les Bourguignons sauront très rapidement (45ème seconde) ouvrir le score, les visiteurs surent non seulement égaliser mais aussi prendre les devants avant la 1ère pause. Le 2ème tiers semblait vouloir confirmer l’ascendant pris par les Wasquehaliens sur les Dijonnais cette saison mais finalement et un peu contre le cours du jeu c’est bien ces derniers qui vont égaliser puis prendre les devants dans cette période médiane. Les Lions ne reviendront d’autant moins dans la rencontre que la fatigue se fera légitimement ressentir dans ce dernier tiers qui sera assez nettement à l’avantage des Ducs. Cette victoire des locaux permet à l’équipe bourguignonne de laisser définitivement la dernière place à Wasquehal. Cela signifie également - et nous avons rappelé plus haut le lot de rebondissements que nous réservent les intersaisons - la préséance qu’aura Dijon pour se substituer à l’éventuel défaillance d’un club lors de la saison prochaine.



Clermont 6 - 4 Anglet II (50.50-49-50)

Les 2 formations ayant assuré leur présence en D2 depuis 1 semaine au moins, cette fois la rencontre était vraiment pour l’acquisition de la purement honorifique 1ère place de la poule de maintien, Au vu de l’effectif réduit affiché par les Basques, nos cotes auraient pu être plus généreuses pour les Arvernes. Mais finalement, et encore une fois malgré l’absence de leurs vétérans les plus expérimentés, ils se seront honorablement comportés. D’ailleurs ce sont eux qui vont ouvrir la marque quasiment dans la 1ère minute et parvenir à garder ce maigre avantage jusqu’à la fin de ce 1er tiers. Mais poussée par plus de 1700 supporters, l’équipe clermontoise va vite réagir en cette 2ème période en marquant par 3 fois dans les 10 premières minutes ; Les Angloys auront un sursaut en rajoutant un 2ème but à leur compteur mais les Sangliers parviendront à alourdir par 2 fois la note avant la 2ème pause. Alors que l’ultime période semblait partir comme une simple formalité pour des Auvergnats qui rajouteront un 6ème but à la 49ème minutes, les espoirs de l’Hormadi auront le privilège de clore brillement la rencontre. Ils mettront le point final au score avec 2 nouvelles réalisations dans les 2 dernières minutes, ramenant ainsi leur défaite à des proportions plus raisonnables. Certes, comme la saison dernière, les Puydômois ont su avec panache préserver leur place en D2, mais la fidélité de leurs partisans mériterait d’être enfin récompensée par une qualification en phase finale et non plus à une poule de maintien qu’ils n’ont que trop fréquenté (la 3ème de suite). Les jeunes espoirs d’Anglet ont eux prouvé qu’ils arrivaient à proposer un bon niveau de jeu en D2 sans leurs vétérans mais il leur faudra absolument étoffer leur effectif car ils ne pourront tenir toute une saison, surtout avec le championnat U20 élite à assumer, s’ils ne peuvent aligner régulièrement un effectif d’au moins 3 lignes pleines et 2 gardiens.



Si nous n’étions habitués à des intersaisons mouvementées nous dirions que nous avons assisté à une rencontre pour l’honneur. Or pour cette 4confrontation entre ces 2 équipes, Dijon aura enfin su prendre le meilleur sur Wasquehal et ce 1succès pourrait s’avérer d’une grande importance. A savoir les Nordistes étaient venus à effectif réduit et cela aura son importance. Si les Bourguignons sauront très rapidement (45seconde) ouvrir le score, les visiteurs surent non seulement égaliser mais aussi prendre les devants avant la 1pause. Le 2tiers semblait vouloir confirmer l’ascendant pris par les Wasquehaliens sur les Dijonnais cette saison mais finalement et un peu contre le cours du jeu c’est bien ces derniers qui vont égaliser puis prendre les devants dans cette période médiane. Les Lions ne reviendront d’autant moins dans la rencontre que la fatigue se fera légitimement ressentir dans ce dernier tiers qui sera assez nettement à l’avantage des Ducs. Cette victoire des locaux permet à l’équipe bourguignonne de laisser définitivement la dernière place à Wasquehal. Cela signifie également - et nous avons rappelé plus haut le lot de rebondissements que nous réservent les intersaisons - la préséance qu’aura Dijon pour se substituer à l’éventuel défaillance d’un club lors de la saison prochaine.Les 2 formations ayant assuré leur présence en D2 depuis 1 semaine au moins, cette fois la rencontre était vraiment pour l’acquisition de la purement honorifique 1place de la poule de maintien, Au vu de l’effectif réduit affiché par les Basques, nos cotes auraient pu être plus généreuses pour les Arvernes. Mais finalement, et encore une fois malgré l’absence de leurs vétérans les plus expérimentés, ils se seront honorablement comportés. D’ailleurs ce sont eux qui vont ouvrir la marque quasiment dans la 1minute et parvenir à garder ce maigre avantage jusqu’à la fin de ce 1tiers. Mais poussée par plus de 1700 supporters, l’équipe clermontoise va vite réagir en cette 2période en marquant par 3 fois dans les 10 premières minutes ; Les Angloys auront un sursaut en rajoutant un 2but à leur compteur mais les Sangliers parviendront à alourdir par 2 fois la note avant la 2pause. Alors que l’ultime période semblait partir comme une simple formalité pour des Auvergnats qui rajouteront un 6but à la 49minutes, les espoirs de l’Hormadi auront le privilège de clore brillement la rencontre. Ils mettront le point final au score avec 2 nouvelles réalisations dans les 2 dernières minutes, ramenant ainsi leur défaite à des proportions plus raisonnables. Certes, comme la saison dernière, les Puydômois ont su avec panache préserver leur place en D2, mais la fidélité de leurs partisans mériterait d’être enfin récompensée par une qualification en phase finale et non plus à une poule de maintien qu’ils n’ont que trop fréquenté (la 3de suite). Les jeunes espoirs d’Anglet ont eux prouvé qu’ils arrivaient à proposer un bon niveau de jeu en D2 sans leurs vétérans mais il leur faudra absolument étoffer leur effectif car ils ne pourront tenir toute une saison, surtout avec le championnat U20 élite à assumer, s’ils ne peuvent aligner régulièrement un effectif d’au moins 3 lignes pleines et 2 gardiens.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur