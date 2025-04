Hockey sur glace - Division 2 D2 : Débrief Matchs 3 et 4 de la Finale - Saison 2024/2025 Débrief Matchs 3 et 4 de la Finale du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2024-2025 Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 21/04/2025 à 11:00 Tweeter



LYON CHAMPION DE FRANCE DIVISION 2





Débrief D2 2024/25

Finale match 3

Nous disions qu’il se pourrait que la conclusion de cette saison de D2 intervienne dès ce samedi et malheureusement la présence de plus de 1600 partisans montpelliérains n’aura pas suffit à faire démentir cette prévision. Ce fut donc ce samedi le clap de fin d’une saison qui aura couronner un club ambitieux et certainement revanchard quelque part après une rétrogradation douloureuse de la Magnus en 2019 qui fut aussi la conséquence d’un bras de fer entre l’ancienne équipe dirigeante et la FFHG. Cela couta d’autant plus cher à Lyon qu’à l’année de pénitence sans même participer à une compétition, succéda celle où la pandémie bloqua les championnats des divisions dites amateurs dont bien sûr la D3. Lors de la suivante les Rhodaniens, pourtant grandissimes favoris à la montée en D2, se prendront les pieds dans le tapis en échouant de peu dans la qualification pour le carré final de D3. Retenant la leçon, ils y parviendront lors de la saison 2022/23. Mais chacun se doutait que la D2 n’était pas la finalité mais un passage obligé pour retrouver un niveau qui sied mieux à une grande métropole comme Lyon, c'est-à-dire l’élite. Il aura donc fallu 2 ans pour que les Gones gravissent un nouvel échelon et la question des prochaines saisons sera de savoir le temps qu’ils mettront pour retrouver la Magnus car l’on sait que tous travaillent dans la cité des Gaules à avoir une équipe digne de l’écrin que constitue la grande patinoire Charlemagne qui, avec plus de 3000 places souvent remplies, est calibrée pour l’élite.

PLAY-OFFS

PRONOS MATCH 3



Match 3 Samedi 19 avril

Montpellier 0 - 2 Lyon (49-51)

Les Vipers n’auront donc pas réussi à dompter les Lions. Ils savaient que leur salut dépendait à la fois de l’efficacité de leur attaque et la qualité de la défense. Or si cette dernière a plutôt répondu présente, l’offensive montpelliéraine fut à nouveau réduite au silence. Ainsi les Lyonnais ouvriront la marque mais pour emporter le 1er tiers que sur la plus petite des marges de 1 à 0 grâce entre autre au gardien héraultais, Stiliadis, cette fois parfaitement dans son match. Il le prouvera encore lors de la 2ème période plutôt dominé par les visiteurs mais qui ne réussiront pas à aggraver le score. Malheureusement les attaques des Vipers n’auront pas plus de succès. Le break interviendra à l’approche de la 5ème minute du dernier tiers avec ce 2ème but du lyonnais Fondadouze sur assistance d’Andraud, auteur du but du 1er tiers. Les Montpelliérains tenteront de réagir, au risque de se voir contrer. Heureusement, bénéficiant de quelques beaux arrêts de leur portier, ils resteront dans le match. Incapables de scorer, ils devront cependant se résoudre à jouer le tout pour le tout en le sortant à 4mn25 de la fin. En vain, ils ne pourront même pas seulement tromper une fois la vigilance du gardien lyonnais Garnier tout aussi performant que son vis-à-vis.



Les Gones furent donc durant toute la série aussi performants en défense que réalistes en attaque. Leur adversaires retrouvèrent certes une certaine assise défensive ce samedi mais jamais sur ces 3 manches ils ne surent trouver la solution pour parvenir à faire trembler au de là d’1 fois les filets adverses. Ils n’en auront pas moins fait lune saison pleine même si la frustration de rater la dernière marche est logiquement présente. Cela reste néanmoins un signe encourageant pour l’avenir et cette équipe devrait être une des prétendantes à la montée la saison prochaine. Lyon aura su de son côté remplir ses objectifs en montrant de surcroit une fort belle maitrise dans cette série finale. Dorénavant d’autres défis attendent les Lions dans un contexte encore plus relevé pour attendre l’ambition légitime de retrouver leurs lustres passés.







