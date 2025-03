On aura eu droit à quelques surprises et une confirmation : Valence est bien cette saison la bête noire des Toulousains. D’ailleurs cela mena à un match d’appui que l’on n’attendait guère et à contrario celui que l’on attendait plutôt, Roanne face à Reims, n’eut pas lieu par la faute de Phénix qui, s’ils n’ont su être maitre en Champagne (battus à Reims par Châlons-en-Champagne qui l’aura de plus précédé en saison régulière), est bien pourtant le meilleur représentant de la moitié nord de la France.



En fin de compte seuls Montpellier et Lyon auront confirmé leurs statuts et encore, les Rhodaniens se seront donnés des sueurs froides samedi soir. Avec un taux de pronostics encore inférieur à la moyenne avec seulement 2 de juste sur 5, poule de maintien comprise, nous n’aurons pas été très brillant dans cet exercice. Mais cela prouve une belle homogénéité des équipes et surtout une belle compétition plus indécise que prévue.



Place aux demi-finales qui, nouveauté cette saison, se fera dorénavant au meilleur des 5 matchs. Les équipes ayant la préséance sont encore une fois les mieux classés à l’issue de la 1ère phase de championnat. Ils recevront d’abord par 2 fois leurs adversaires avant de jouer la 3ème rencontre et la 4ème si nécessaire chez ces derniers. Si une 5ème rencontre doit avoir lieu, ce sera à nouveau chez le plus méritant de la saison régulière.



PLAY-OFFS

Match 2 samedi 22 mars

Montpellier 6 - 2 Annecy (54-46)



Le doute aura semblé planer jusqu’à un peu plus que la mi-match avec ce but du Lithuanien d’Annecy, Gusevas, qui permettait à son équipe de répliquer à l’ouverture du score des Montpelliérains en début de 2ème période. Mais, à bien suivre l’évolution des débats, il y eu un certain suspense jusqu’à moins de 4 minutes de la fin. Auparavant et avant la 2ème pause, les locaux vont faire le break en guère plus d’1 minute. Pour autant les Savoyards ne baissent pas les bras et la lutte sera acharnée dans l’ultime tiers. Un 4ème but héraultais viendra bien alourdir la marque à moins de 5 minutes de la fin du match, semblant annoncer une fin de rencontre sereine. Pourtant les Chevaliers réussissent à répliquer très rapidement et, prenant tous les risques ils décident de sortir très tôt leur gardien. Las, les Vipers en profitent pour marquer leur 5ème but en cage vide, puis inscrivent un dernier but à 2 minutes de la fin, tuant définitivement la rencontre. Ils auront fait respecter notre pronostic même si ce score assez large s’est finalement dessiné dans les toutes dernières minutes. Bien que moins bien classé en phase régulière, les Annéciens auront finalement fait une meilleure saison que l’an dernier en passant un tour. Pour les Montpelliérains c’est là leur meilleure saison depuis leur récent retour en D2 puisqu’ils passent un tour supplémentaire. Ils affronteront le rescapé de la poule nord, Reims, dont il faudra d’autant plus se méfier que ces derniers auront la préséance.





Roanne 3 - 4 Reims (52-48)



En l’emportant à nouveau par la plus petite des marges, les Rémois auront déjoué notre pronostic. Ils auront surtout fait déjouer les Roannais qui n’ont pu redresser la situation en leur faveur. La faute à une 1ère période pour le moins mal maitrisée et qui pourtant avait commencée sous les meilleurs augures avec une ouverture du score à la 21ème seconde (!). Las la défense des Renards cèdera par 3 fois avant le 1er coup de sirène et ils ne s’en remettront jamais. Certes ils remportent le tiers médian mais sur ce score de 1 à 0 insuffisant pour revenir à égalité. Les Ligériens vont pourtant y parvenir dans le dernier tiers à l’approche des 7 dernières minutes, pouvant laisser espérer la prolongation. Malheureusement une infériorité mal venue peu de temps après, offre l’opportunité aux Phénix de reprendre l’avantage. La pression des locaux, n’hésitant pas à sortir leur gardien, ne suffira pas à revenir. Les Roannais mettent fin à une saison où ils n’auront pas fait mieux que l’an dernier, si ce n’est un meilleur classement en saison régulière leur procurant un meilleur tirage pour les phases finales mais qui n’aura pas suffit. Uniques rescapés de la poule nord, les Champenois peuvent croire en leur étoile, d’autant qu’ils vont rencontrer Montpellier, un adversaire à priori plus à leur portée d’autant qu’ils auront cette fois la préséance pour l’ordre des matchs.





Toulouse-Blagnac 0 - 6 Valence (53-47)



On pensait qu’en allant gagner dans la Drôme, les Toulousains avaient mis fin au signe indien et n’ayant plus qu’à confirmer à domicile notre pronostic. C’était négliger que cette victoire fut quelque peu arrachée dans la douleur puisque suite à une prolongation. Prolongation qu’apparemment les Valentinois ont mal digérée mais dont ils n’en ont pas moins retenue les leçons. Ils sauront ainsi parfaitement bien négocier cette 1ère période en tirant en autre parfaitement partie de 2 des 3 infériorités concédées par leurs adversaires. Mené de 3 buts Toulouse-Blagnac ne fera guère mieux au 2ème tiers en concédant un nouveau but, encore suite à une pénalité, échouant de son côté à tromper la défense drômoise. Pire, en début de l’ultime tiers temps les Lynx rajouteront rapidement 2 unités à leur compteur, avec une attaque toujours aussi aphone du côté des Languedociens. Nous avions écrit qu’il nous étonnerait que la rencontre finisse sur un score fleuve ; or cela a bien été pourtant le cas et, de plus, pas du tout en faveur du favori que nous avions annoncé. Ce revers concédé face à plus de 1500 supporters a de quoi donner la gueule de bois aux Bélougas dont on attend maintenant de savoir quel sera leur réaction pour la belle de ce dimanche.





Lyon 4 - 3 La Roche / Yon (54-46)



Cette fois nos favoris ne nous auront pas mis dans l’embarras mais cette victoire ne fut pas acquise pour autant dans la facilité. Nous écrivions que pour ne pas douter les Lyonnais se devaient de mener rapidement au score. C’est bien ce qu’ils firent dès le 1er tiers mais sur le plus minimaliste des scores, 1 – 0. Ils doubleront la mise assez rapidement dans la 2ème période, et même tripleront avant que les Yonnais ne réduisent la marque à 3-1. Tout pouvait se jouer dans le dernier tiers avec des visiteurs ne voulant pas abdiquer. Les Aigles le prouveront en revenant à un but mais les Lions ne tardent pas à répliquer en se redonnant un break de 2 unités. Les Vendéens s’épuiseront à tenter de recoller au score et s’ils réussiront à revenir à 1 but à l’approche des 3 dernières minutes, ils ne parviendront pas à arracher la prolongation dans une fin de rencontre plutôt agitée. Non sans peine les Rhodaniens ont rempli leur mission en obtenant une 3 manche pour ce dimanche.





Match 3 (d'appui)

Dimanche 23 mars