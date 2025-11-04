

Débrief spéciale 9ème journée championnat D2 - 2025/2026

Nous faisons un avant-propos plus long qu’habituellement car cette fin des matchs aller est naturellement propice pour un premier bilan de ce championnat D2 2025/26, même si, rappelons-le, mathématiquement tout peut être remis en question. Pour autant des tendances semblent déjà bien marquées.



Ainsi en poule sud, 3 équipes semblent devoir véritablement se détacher et principalement Montpellier qui reste seul invaincu à ce jour en D2, ne concédant qu’une prolongation gagnante. Toulouse-Blagnac, qui n’avait pas hésité à afficher ses prétentions, doit guerroyer pour se classer dans le top 4, si important pour le 1er tour des phases finales. Mais aura-t-il les ressources suffisantes pour aller déranger Roanne et Valence sur le podium et déjà nantis d’un bel écart.



La grande différence par rapport aux saisons précédentes est que les fossés sont déjà nettement marqués entre le haut, le milieu et le bas de tableau. Il est à craindre que la 8ème et dernière place qualificative aux play-offs se joue qu’entre ces 3 équipes : Dijon, Mulhouse et la réserve d’Anglet.



Dans ce milieu de classement, outre Toulouse-Blagnac vu plus haut, on distinguera aussi Vaujany-Grenoble dont ses 2 matchs de retard laissent encore planer bien des menaces pour non seulement les 2 clubs les plus proches, Annecy et Clermont-Ferrand, mais peut être aussi avec quelques espoirs pour la 4ème place tenue par les Bélougas.



Maintenant on n’est pas à l’abri d’un club qui craque complètement en cours de saison comme on va le voir en poule nord.



La surprise de cette fin de 1ère partie est en effet d’assister, après un étonnant et magnifique début de saison, à ce qui ressemble à un ‘’lâché prise’’ de l’entente Evry-Viry qui vient de concéder sa 3ème défaite consécutive dont les 2 derniers face à des adversaires loin de faire partie des équipes les plus huppées de la poule.



Cela a relancé inévitablement la course pour le leadership de ce groupe. Pour l’instant c’est bien La Roche-sur-Yon qui tient la corde et qui vient de passer un test probant à Châlons-en-Champagne. Cette dernière pourrait faire néanmoins partie des favoris, avec le dauphin Brest bien sûr, pour squatter le podium si les Essonniens ne se ressaisissent pas.



Les équipes de milieu de tableau, sans être écartées définitivement, semblent être encore trop irrégulières pour revenir. Néanmoins on distinguera ici Reims pas si loin du top 4 et qui est la seule équipe à accuser un retard de 2 journées, là où dans ce groupe nombre d’entre eux en comptent une.



Concernant le bas de tableau, le fossé n’est guère moins creusé qu’en poule sud et ne concerne ici que 2 équipes, Courbevoie et la réserve de Rouen, à la lutte pour échapper aux 2 dernières places. Malheureusement pour eux la victoire de Paris n’arrange pas leurs affaires pour espérer un retour sur cette 8ème place.



A noter néanmoins lors de ce week-end celle aussi de Courbevoie, sa 2ème de la saison, qui pourrait peut-être la relancer, même si les Coqs ont le désavantage d’être de ce groupe les seuls à jour sur le calendrier et donc un match de moins restant à jouer que tous leurs concurrents, voir 2 sur Reims.



La question que l’on se pose à chaque championnat : le niveau de jeu entre les 2 poules s’est-t-il quelque peu équilibré par rapport aux dernières saisons ? Difficile de le dire avec certitude avant le 1er tour des phases finales. Nous constatons un fait bien réel ponctuellement. Avec 16 points de différence entre le 1er et le dernier en poule nord contre 23 dans l’autre poule, cela semble bien indiquer que le championnat est plus disputé chez les nordistes avec une hiérarchie moins étirée que chez les sudistes. Or c’était plutôt le contraire les saisons précédentes.



Autre constat, les réserves peinent cette saison et si Vaujany-Grenoble devrait s’en sortir, c’est plus compromis pour Anglet II et surtout Rouen II qui ne nous avait pas habitué depuis longtemps à être autant en difficulté lors de la saison régulière. C’est d’autant plus inquiétant pour ces 2 dernières équipes lorsque l’on sait qu’ils ne disposent pas facilement de tout leur effectif lors de la 2ème partie de championnat de D2 puisqu’en même temps en pleine phases finales des championnats U20. Les coachs et dirigeants risquent d’avoir à faire des choix difficiles.



Entre parenthèse ( ) le rappel des cotes données lors de la chronique « Tendances et pronostics »



POULE A



Orléans 3 - 5 Brest (50.50-49.50)

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Les Orléanais ont appris à leurs dépens cette douloureuse morale de La Fontaine. Nous avions osé parier sur un succès difficile de ces derniers suite à leur victoire de prestige samedi dernier chez l’ancien leader de la poule alors que par contre les Brestois avaient grandement déçu face à la réserve de Rouen. Or on assista à un démarrage en trombe des Bretons dans le 1er tiers avec 3 réalisations dans les 11 premières minutes.



Pour les Renards du Loiret allait alors s’engager une course poursuite à partir de la 2ème période. Ils démarreront d’ailleurs très fort en marquant par 2 fois dans les 4 premières minutes pour caler à nouveau jusqu’à la 2ème pause.



En début de l’ultime tiers, ils auront cru avoir fait le plus dur en égalisant mais les Albatros sauront donner le dernier coup de rein pour réagir et inscrire 2 buts coup sur coup. Il restait encore 11 minutes de jeu mais, la défense adverse sachant cadenasser sa zone, jamais les Orléanais ne réussiront à revenir. En s’inclinant 3-5 ils restent néanmoins 7ème avec cependant comme conséquence de non seulement voir s’éloigner le top 4 mais surtout se rapprocher le 8ème, Paris, désormais à 1 point.



Brest aura donc su réagir après sa dernière défaite surprise, lançant très vite les hostilités pour finalement l’emporter. Cette saine réaction, que n’a pas réussi à avoir Evry-Viry, permet aux Bretons de prendre la 2ème place aux dépens justement de l’entente essonnienne.



Châlons en Champagne 4 - 6 La Roche/Yon (49.50-50.50)

C’était donc l’affiche de la soirée et nous avions misé très prudemment sur les locaux parce qu’ils avaient l’avantage de jouer sur leur glace. Et bien cela n’a pas suffit, ni même la présence de 1200 supporters. Pourtant cela avait plutôt bien commencé pour eux en ouvrant par 2 fois le score. Réduisant d’un but l’écart avant la pause, les Vendéens égaliseront puis prendront la tête dans le tiers médian.



Pire encore pour les Champenois, ils craqueront par 2 fois en début de 3ème période pour voir l’écart monté à 3 unités. Certes les Gaulois réduiront une 1ère fois puis une seconde fois en supériorité numérique lors d’un moment assez houleux. Mais finalement le HOGLY saura gérer les dernières minutes en alourdissant d’une unité le score tout en contenant l’attaque adverse.



Cette défaite met donc un coup d’arrêt, peut-être que provisoire, à l’ascension des Châlonnais qui au classement repassent à la 4ème place. La 1ère place des Yonnais ressort renforcée de ce week-end car non seulement ils ont vaincu le 3ème du classement mais de plus le dauphin, Evry-Viry, c’est à nouveau incliné. Son successeur, Brest, est désormais à 5 longueurs.





Paris 7 - 4 Evry-Viry (49-51)

Que se passe-t-il dans la maison des Jets ? Leaders et invaincus durant 6 journées l’entente essonnienne vient d’enregistrer sa 3ème défaite consécutive. Nos cotes étaient certes équilibrées pour ce derby mais néanmoins en faveur d’Evry-Viry. Finalement les Parisiens renouent avec le succès en mettant fin à 3 journées de disette.



Après avoir partagé les points lors de la 1ère période, 1-1, signant le but égalisateur juste avant la 1ère pause, les Français Volants vont littéralement s’envoler dans le tiers médian en frappant par 6 fois, dont le prolifique Mans Papaux par 4 fois, et ne laissant aux Jets qu’une unique occasion de répliquer. Alors certes dans un sursaut d’orgueil les Essonniens remporteront la dernière période pour donner à leur défaite des proportions plus raisonnable, mais Paris savait qu’il tenait déjà sa victoire.



Bien mauvaise opération pour Evry-Viry qui perd encore une place mais Il reste néanmoins sur le podium. Finalement cet exploit ne permet aux Volants, toujours 8ème, que de se rapprocher à un point des 6ème Luxembourg et 7ème Orléans. Il permet aussi de mettre un peu d’espace avec les dernières places non qualificatifs aux play-offs.



Courbevoie 5 - 2 Luxembourg (48-52)

Dimanche 30 novembre 2025



Encore une fois notre pronostic a été pris en défaut et les Coqs ont donc réussi à renouer avec la victoire face à des Tornados décidément assez inconstants. Les franciliens doivent ce succès à 2 premières périodes, et particulièrement le 1er tiers, bien gérées avec un 3-0 puis un 2-1 qui leur donnait de la marge pour la suite.



Luxembourg aura en effet la maigre consolation de remporter les 20 minutes restantes en y marquant son 2ème et dernier but. Les hommes du Grand Duché gardent néanmoins leur 6ème place à égalité de point avec le 7ème Orléans tout en observant l’inquiétante approche de Paris.



Courbevoie reste encore en fond de classement mais dorénavant à égalité de points avec la réserve de Rouen qui ne jouait pas ce samedi et qu’il ne devance que par la grâce du goal-average particulier.





Rouen II (9) - Reims (5)



La rencontre Rouen II (9) – Reims (5) se jouera le 14 février 2026



POULE B



Vaujany 8 - 3 Dijon (53-47)

Confrontés à une équipe plus à leur portée, les jeunes grizzlys n’ont pas laissé passer l’occasion de renouer avec le succès, confirmant en cela nos tendances.



Si le 1er tiers fut disputé mais néanmoins à l’avantage des Isérois, 3-2, c’est essentiellement dans le 2ème que se fera la différence au profit des Vaujaniats qui rajouteront 4 autres buts pour un seul à leurs adversaires. Les Dijonnais, dans les 20 dernières minutes, ne réussiront jamais à transpercer la défense des espoirs grenoblois qui au contraire sauront tromper une dernière fois la vigilance des Bourguignons.



Toujours nanti de leurs 2 journées de retard, les Grizzlys se détachent du fond de tableau et ne sont désormais qu’à 1 point de la 6ème place. Pour sa part, Dijon garde certes cette précieuse 8ème place mais reste scotché aux 2 derniers dont il partage le nombre de point.



Toulouse-Blagnac 8 - 0 Mulhouse (57-43)

Certes nos cotes étaient bien en faveur des Toulousains mais finalement bien trop raisonnables. Le moins que l’on puisse dire est que les Scorpions n’ont pas pris le match par le bon bout puisqu’ils n’encaisseront pas moins de 5 buts dès le 1er tiers avec une ouverture du score des Bélougas au bout de . . . 48 secondes !



Le 6ème but interviendra peu avant la mi-match et si le changement de gardien côté alsacien arrêtera un tant soit peu l’hémorragie, il n’empêchera pas un nouveau débours de 2 buts lors de la dernière période. Cet impressionnant blanchissage face certes à une équipe de bas de tableau mais qui avait su offrir en maintes occasions une bien meilleure résistance, montre que les Toulousains n’ont peut-être pas renoncer au podium.



Avec la défaite d’Annecy, ils se sont déjà, repositionnés dans le top 4. Les Mulhousiens ont pu dramatiquement mesurer le fossé qu’ils leur restent à combler pour jouer un rôle plus intéressant dans ce championnat. Néanmoins par rapport à ses adversaires directs à la lutte pour tenter d’échapper à la poule de maintien, le statuquo est de mise. Ils peuvent plus que jamais y croire encore.



Roanne 6 - 2 Clermont (54-46)

Au niveau du pronostic comme des cotes, nous avons bien vu juste. Le suspense fut surtout présent dans les premières 20 minutes puisque ce fut Clermont qui ouvrit le score autour de la 5ème minute et Roanne n’égalisera qu’à moins de 2 minutes de la pause. Les locaux enchaîneront sur 3 buts consécutifs au tiers médian avant que les Arvernes ne réussissent à réduire un peu l’écart.



Le break était fait et bien fait, la dernière période ne fera que confirmer la main mise des Renards ligériens sur la partie avec 2 nouvelles réalisations. Si l’écart se creuse un peu plus avec les 4èmes, cette victoire des Roannais ne leur permet cependant pas de prendre leur distance avec Valence. Voyage à blanc des Puydômois qui voient s’éloigner un peu plus le quatuor de tête et surtout se rapprocher dangereusement le 7ème Vaujany-Grenoble désormais à 1 point.



Maigre consolation pour les Sangliers qui visent avant tout la qualification en play-offs, le trio de queue de classement n’a pas été plus en réussite.



Annecy 2 -6 Montpellier (46-54)

Les Chevaliers du Lac jouaient gros en recevant le leader montpelliérain et ils n’étaient d’ailleurs pas favoris dans nos tendances. Le fait est que le pronostic a été confirmé. Malgré le soutien d’un large public (plus de 1200 spectateurs) le suspense ne dura pas le temps de la période initiale.



Les Vipers vont frapper fort en marquant par 3 fois dans les 15 premières minutes. Ils sauront gérer la suite en enfonçant un peu plus le clou avec le 2ème tiers remporté 2-1, puis en partageant les 2 buts inscrits dans la dernière période avec leurs hôtes.



Montpellier reste donc solide leader même si cette 9ème journée n’a pas donné l’occasion de creuser l’écart avec ses poursuivants les plus proches. Par contre la fragile 4ème place d’Annecy n’a su résister à la remonté de Toulouse-Blagnac suite à son dernier succès.



Or, se rendant samedi prochain chez leur bourreau héraultais alors que les Bélougas iront chez des Alsaciens toujours en grande difficulté, il y a peu de chance que le chassé-croisé recommence dans l’immédiat.





Anglet II 0 - 5 Valence (44-56)

Comme son autre compagnon d’infortune, Mulhouse, la réserve d’Anglet n’aura su faire trembler les filets adverses et sans trop de difficulté Valence aura donc su ramener les 3 points de son déplacement et confirmer nos tendances.



Pas de périodes véritablement catastrophiques pour les Angloys mais néanmoins ils céderont par 2 fois dans le 1er et 3ème tiers et une seule fois dans le 2ème. Au final cela donne un score sans appel de 5 à 0 et un classement confirmé en bas de tableau pour les espoirs de l’Hormadi. En cela ils n’auront donc pas fait mieux que leurs 2 collègues les accompagnants en fin de classement.



Par la même la lutte pour la 8ème et dernière place en play-offs reste d’actualité. Les Lynx ont su assurer le minimum attendu mais n’opèrent aucun rapprochement avec la tête de poule. Par contre la défaite d’Annecy entraîne désormais un écart assez conséquent de 7 points avec le nouveau 4ème, Toulouse-Blagnac.







