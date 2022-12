Division 2 - 10ème journée

Les Tendances



Nous entamons officiellement la 2ème partie de la phase régulière de ce championnat. Dans les faits cependant bien des équipes n’ont pu encore jouer toutes leurs rencontres aller.



En poule A, 5 clubs sont à jour alors que 2 sont en retard d’une journée et 3 de 2 journées.



Dans l’autre poule, 2 équipes seulement sont à jour, 8 autres sont en décalage d’une journée mais pour l’une d’elle, en l’occurrence les Bouquetins du HCMP, c’est un décalage positif. Ils ont en effet joué 10 rencontres.



On peut tirer certes quelques perspectives mais avec toutes ces différences, il faut rester prudent. Les plus beaux exemples viennent de Paris et l’entente alpine Courchevel-Méribel- Pralognan. Ils occupent tout deux la 3ème place de leur poule respective mais alors que les parisiens peuvent légitimement lorgner sur la pole position. Les Bouquetins vont devoir lutter ferme pour tenter de la conserver.

En effet les Volants ont 1 points de moins (17) mais un retard de 2 journées, alors que les savoyards à 18 points ont, eux, joué 10 rencontres, soit une avance d’une journée sur le déroulé du championnat, de 2 sur leurs concurrents les plus proches puisque seuls les 2 derniers de leur groupe sont à jour sur le calendrier.



Disons en conclusion que les parisiens restent favoris pour la première place de sa poule au même titre que Valenciennes à jour sur ses matchs, Meudon et Reims en retard d’un match.

En poule B le HCMP devrait se qualifier sans soucis pour les play-offs mais la 1ère place risque plutôt de se jouer entre Vaujany, Toulouse-Blagnac avec Roanne et Villard-de-Lans en embuscade.



Poule A :



Wasquehal 49% - 51% Evry-Viry

Une semaine après leur match à Viry-Chatillon, les nordistes ont donc l’occasion de prendre leur revanche. Pourront-ils y parvenir ? Pas impossible s’ils parviennent à s’engager comme face à la réserve d’Amiens il y a 15 jours ou comme à Reims 1 semaine avant (défaite que d’1 point chez un des ‘’barons’’ de la poule). Car du côté des Jets cela va mieux après un début de championnat pour eux aussi laborieux. C’est pour cela que nous les plaçons en avant dans nos cotes mais que de très peu.



Paris FV 51% - 49% Valenciennes

Les Diables Rouges l’avaient emporté la semaine dernière sur leur glaçon mais non sans douleurs. Le jeu engagé des parisiens leur ont couté 2 joueurs blessés. C’est tout dire que les Volants voudront en découdre sur la petite glace de Bercy et prendre une revanche sur la seule équipe qui les a fait plier. Aussi nous les mettrons favoris mais avec prudence car les nordistes savent qu’ils sont eux entièrement à jour de leurs matchs contrairement à leurs adversaires direct et ont donc moins de marge de manœuvre. Enfin espérons, après ce match assez houleux de la semaine dernière que celui de samedi se dispute dans une ambiance moins agressive.



Amiens II 45% - 55% Reims

A moins de faire revenir leur meilleure ligne d’espoirs plutôt monopolisée par l’équipe première, les jeunes Gothiques doivent s’attendre à souffrir face à des Phénix déterminés à troubler la bonne ordonnance du trio de tête dont ils sont on ne peut plus proche. Ils se doivent pour cela d’écarter les amiénois. Si on se réfère au score de samedi dernier (11-0 à Reims), la tâche parait loin d’être insurmontable et on peut même penser que les picards essayeront avant tout de faire bien meilleure figure.



Rouen II 51% - 49% Amnéville

Duel de mal classés que les jeunes Dragons avaient emporté difficilement samedi dernier (2-3) en Moselle. Nous avions misé alors plutôt sur les Red Dogs. En terre normande naturellement, et bien sûr au vu du résultat de l’aller, nous mettons cette fois en avant les rouennais mais avec une certaine prudence. On se souvient que lors des passés Amnéville avait un certain talent à surprendre à l’extérieur. Cela semble bien moins le cas cette saison mais sait-on jamais. C’est un match important pour ces 2 équipes qui doivent se rassurer et s’écarter des dernières places, surtout Rouen qui de plus en cas de victoire passerait devant leur adversaire du soir.



Courbevoie 49% - 51% Meudon

On peut être étonné de la faible différence de cote entre ces 2 adversaires dont les ambitions ne sont pas les mêmes. Mais non seulement les Coqs ont su très bien donné la réplique la semaine dernière à Meudon mais de plus cette saison ils sont assez intenables chez eux. Ce n’est pas le leader Valencienne qui dira le contraire ; il y aura concédé sa seule défaite pour l’instant de la saison. Les Comètes doivent répondre à ce défi, sous peine de mêler leur adversaire dans la lutte aux meilleures places; ce qui serait une belle revanche sur la saison dernière.



Poule B :



Angers II 52% - 48% Clermont-Ferrand

Si les arvernes veulent viser encore les play-offs alors il est important qu’ils arrivent à vaincre les jeunes Ducs chez eux. Cela veut dire prendre leur revanche du match aller où ils avaient été battus au pied du Puy de Dôme par les angevins 3 à 5. L’équipe auvergnate est jeune donc perfectible et il semble que l’on constate quelques progrès réels depuis l’entame du championnat. Mais si il y a une équipe jeune et perfectible, c’est bien la réserve d’Angers. Elle est de plus bien trop près au classement des clermontois pour ne pas être consciente qu’une victoire sur ces derniers éloignerait un concurrent direct à l’obtention des dernières places de la 2ème phase, celles qui éviteraient de passer par les affres de la poule de relégation. Il est donc difficile de ne pas faire des Ducs nos favoris mais nous restons sur des cotes prudentes dans une rencontre qui ne manquera pas d’intérêt.



Colmar 46% - 54% Annecy

On l’a souvent dit ici, Annecy est particulièrement irrégulier et imprévisible cette saison. Ce n’est hélas pas le cas des alsaciens qui accumulent les échecs avec une triste régularité. Voilà une occasion pour les Chevaliers de se remettre la tête à l’endroit et d’oublier leur douloureux déplacement à Courchevel la semaine dernière où ils sont complètement passés à côté de leur match. Ils seront donc nos favoris.



Valence 48% - 52%Toulouse-Blagnac

Un peu comme Annecy, Valence a du mal à enchaîner les performances intéressantes. On l’emporte à Villard et on souffre à Angers et se fait étriller à Méribel. A Toulouse les Lynx avaient dominé en 1ère période avant de voir les Bélougas leur passer irrésistiblement devant. Ils tenteront de faire mieux ce samedi face à des adversaires toujours en course pour la tête de la poule mais qui ont perdu depuis le match aller le statut d’’équipe invaincue. Alors, dans cette rude bataille dans lequel les toulousains sont toujours engagés, nous les mettons en tête de nos tendances mais le faible écart traduit le fait que nous envisageons une confrontation plutôt équilibrée.



Dimanche 11

Villard de Lans 51.50% - 48.50% Courchevel-Méribel-Pralognan

Là aussi la confrontation entre ces 2 équipes s’annonce tendue. Les Ours comme les Bouquetins sont capables du meilleur, parfois même à l’extérieur mais connaissent aussi des absences, parfois même à la maison. Pour autant nous accorderons nos faveurs au club qui reçoit avec cependant une faible marge car on peut tout attendre et son contraire de cette rencontre. Villard-de-Lans, 5ème, est 2 places derrière le HCMP mais les écarts sont faibles et une victoire dans le temps réglementaire pour les propulser à cette 3ème place au dépend de leur adversaires.



REPORT :

Roanne / Vaujany reporté au 22 décembre 2022