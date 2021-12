Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 10ème journée - Saison 2021-2022 Pour certaines équipes le championnat prend un nouveau virage, celui des matchs retour alors que d'autres sont à la traine avec des reports qui semblent interminables. Voyons comment notre spécialistes s'en sort de cette vision apocalyptique... (GB) Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 11/12/2021 à 08:00 Tweeter Tendances 10ème journée de D2

11 décembre 2021

Petit retour sur les deux rencontres jouées en ce milieu de semaine, une dans chaque poule, pour remettre un peu d’ordre dans le calendrier. S’il n’y a maintenant plus aucune équipe dans le groupe A à moins de 8 rencontres, par contre en groupe B on en est loin, d’autant que ce samedi il y aura encore des reports de matchs.

Ainsi ce mercredi Courbevoie a arraché aux tirs au but sa 2ème victoire de la saison face à la réserve d’Angers. En conséquence les Coqs laissent la lanterne rouge à Evry-Viry et n’ont plus qu’une seule journée de retard.



Plus au sud, belle performance des Bouquetins à Toulouse, grâce à un 3ème tiers de feu de leur part, qui leur permet de frapper à la porte de la 1ère moitié de tableau et cela d’autant plus fort qu’ils ont encore 1 à 2 matchs de retard sur la plupart de leurs concurrents.



D’ailleurs aucun d’entre eux n’est à jour et cela ne va pas s’arranger avec les reports de Roanne/Morzine-Avoriaz et Toulouse-Blagnac/Vaujany, certainement lié au championnat du monde U20 dans lesquels sont impliqués beaucoup de jeunes alpins. (Vaujany sera du coup l’équipe la plus en décalage avec le calendrier).



Revenons à cette 10ème journée qui sera elle bien complète en poule A. Certaines équipes voudront certainement prendre leur revanche de la semaine dernière puisque l’on entame la phase retour en reprenant en sens inverse des matchs de la phase aller. On suivra particulièrement l’affiche Paris- Valenciennes tant la rencontre fut tendue sur le glaçon des nordistes. Que trois rencontres en poule sud mais on suivra particulièrement le déplacement des Bouquetins chez les Chevaliers du Lac pour voir s’ils confirmeront leur remonta da.



A noter que dans ce groupe les matchs retours, déjà perturbés par toutes les journées à rattraper, ne se dérouleront pas, eux, dans le sens inverse des matchs aller.



Poule A

Angers II 47% - 53% Meudon

Nous mettons ce pourcentage en faveur des Comètes non sans quelques réserves liées au fait des joueurs potentiellement appelés à jouer face à Meudon. S’il y a plusieurs éléments avec une sérieuse expérience de la D1 (avec Cholet), voire de la Magnus (avec Angers) alors le jeu de cette équipe n’est plus le même et les franciliens peuvent s’attendre à une dure confrontation.





Evry-Viry 48% - 52% Rouen II

Maintenant seul dernier Evry/Viry se doit de redresser la barre. Malheureusement se présente devant eux le 3ème de poule, soit un rude adversaire. Pourtant ils ont une chance car les jeunes Dragons devront certainement souffrir de l’absence de plusieurs éléments pris par les championnats du monde U20 qui commencent ce week-end. A eux de saisir cette opportunité.





Wasquehal 51% - 49% Amnéville

La semaine dernière les Lions l’avaient emporté sur la glace des Red Dogs ; de facto comment ne pas les placer en favoris logique. Pourtant il faut se méfier des évidences. D’abord parce que le score avait été très serré (rappel : 0-1) et puis parce que les amnévillois sont sans complexe à l’extérieur où ils jouent plutôt bien à l’exception de match à Valenciennes.





Paris FV 49,50% - 50,50% Valenciennes

Nous avions parié sur un match serré samedi dernier entre les 2 équipes. Bien que ce ne fut pas tout à fait le cas nous restons sur des cotes à l’équilibre car nous avons le sentiment qu’il y aura une envie certaine côté parisien de vouloir prendre une revanche, d’autant que la rencontre fut houleuse. Espérons que cela reste dans les limites possibles. Les Français Volants s’étant fait remarquer lors de leur 2 derniers matchs au niveau de la discipline, à n’en pas douter les arbitres les auront à l’œil. A eux de savoir concilier motivation, envie de bien faire et maîtrise de soi. L’avertissement vaut aussi pour les Diables rouges.





Reims 53% - 47% Courbevoie

Si les Coqs ont réussi ce mercredi à obtenir dans la douleur leur 2ème succès, il leur sera bien difficile de récidiver chez un candidat au podium de la poule. Les Phénix sous la menace des Volants, se doivent l’emporter chez eux pour consolider leur position.



POULE B

Poitiers 47% - 53% Colmar

Sérieusement défaits et peut être sérieusement vexés les alsaciens voudront se racheter à l’extérieur chez la lanterne rouge. Mais les Dragons poitevins commencent à être un peu plus dans le tempo de cette D2. Cela sera-t-il suffisant face à ces Titans qui chercheront à profiter de la mise en repos forcée des toulousains pour leur prendre la 3ème place de la poule B ? Et puis pourquoi pas celle de dauphin si le HCMP créait la surprise à Annecy. Bref pour Poitiers il va falloir être à son maximum pour répondre à leurs assauts.





Valence 54% - 46% Villard de Lans

Les Lynx sont un peu en souffrance depuis quelques semaines. Le point de prolongation obtenu à Toulouse, au-delà d’une légitime frustration, a dû leur laisser entrevoir un début de redressement. La venue des Ours doit être l’occasion de confirmer. Pour ces derniers, eux aussi reviennent d’un déplacement avec le point de la prolongation. Mais il fut acquis chez les derniers de poule et elle est donc moins valorisante. Le déplacement s’annonce donc périlleux et fort logiquement ils ne viennent pas avec le statut de favoris.





Annecy 52% - 48% Courchevel-Méribel-Pralognan

L’affiche de la soirée dans cette poule où les Chevaliers devront s’aligner en ordre de bataille pour faire face à des Bouquetins regonflés et motivés pour continuer à semer le doute après leur performance toulousaine de mercredi. Les annéciens restent pour nous les favoris mais la confrontation vaudra certainement son pesant d’émotion et de suspense. En cas d’échec de ces derniers nous risquerons d’avoir un sacré regroupement autour du podium et une lutte indécise jusqu’au bout de cette phase régulière de championnat.



REPORTS

Roanne / Morzine-Avoriaz > 19 février 2022

Toulouse-Blagnac / Vaujany > 23 février 2022







