Il y aura ce week-end de bien belles affiches, particulièrement dans le groupe A avec les 4 leaders, Paris, Valenciennes, Reims et Meudon, qui se rencontrent entre eux.

Autant dire tout de suite que les tendances sont quasiment à l’équilibre car chacune de ces équipes peuvent l’emporter et l’avantage du terrain pourrait être assez minime.

Le 5ème, Courbevoie, voit par là même l’opportunité de s’insérer dans le quatuor de tête car il se déplace chez des Red Dogs un peu en peine actuellement.



Dimanche les 2 derniers se rencontrent. Ayant chacun le même nombre de points, c’est donc l’occasion de se départager.



Dans l’autre poule l’affiche la plus équilibrée semble celle sur les bords du lac d’Annecy où les 2 adversaires jouent l’alternance dans leurs performances en remportant un match sur 2.

Pour les autres rencontres nos tendances sont plus tranchées car les favoris plus évidents.





POULE A



Samedi 17 :

Amnéville 48% - 52% Courbevoie

Presque oublié leur bon début de saison, les Red Dogs d’Amnéville depuis plusieurs semaines enchaînent plutôt les déceptions. Il va leur falloir réagir face à des adversaires en pleine ascension et qui, intraitables chez eux, commencent à être également plus performant loin de leur base, comme le prouve leur résistance à Meudon. Nous donnerons nos faveurs aux Coqs mais ils doivent prouver qu’au de là d’une belle résistance, ils peuvent aussi l’emporter.







Meudon 50% - 50% Paris FV

Ce sont 2 équipes ambitieuses qui se rencontrent et qui doivent absolument l’emporter dans ce match à 6 points car non seulement le vainqueur s’accapare les 3 points mais le fait au détriment d’un dangereux concurrent. Et puis c’est un peu le derby de la suprématie en Ile-de-France (en D2 bien sûr). Il nous semble que les dernières performances des parisiens soient un peu plus convaincantes que celles des meudonnais qui ont connus lors de leur 5 derniers matchs plus de défaites que les Volants. Mais cela reste subjectif et les Comètes auront l’avantage d’évoluer devant leurs partisans. Nous resterons sur un prudent partage des cotes.







Evry/Viry 52% - 48%/ Rouen II

Les franciliens ont ici une belle opportunité de remonter au classement. Ils sont 8èmes et seulement 1 point derrière les rouennais 6èmes. En les recevant ils ont donc la légitime ambition de leur griller la politesse en leur passant devant. De plus ils conforteraient une série intéressante en cours de 3 victoires. Mais Les jeunes Dragons, plutôt plus timorés cette saison, viennent d’enchaîner 2 victoires de suite et sont quelque peu re-boostés, même s’ils devraient déplorer l’absence de quelques éléments pris par les championnats du monde U20.







Reims 50,50% - 49,50% Valenciennes

Autre affiche entre 2 clubs ambitieux, même si Reims avance ses pions plus discrètement. On ne les voyait guère venir mais tout doucement ils sont apparus incontournables au moins dans le quatuor de tête. La réception de Valenciennes leur donne l’occasion sinon de les rattraper, tout au moins de leur coller franchement aux basques. A l’inverse, en tête de classement depuis pas mal de journées de championnats, les Diables Rouges entendent bien conserver leur leadership. D’autant qu’ils savent que cette place est en partie dû à un calendrier favorable du fait qu’ils ont dû jouer plus de matchs et donc logiquement accumuler plus de points. Mais cela n’a qu’un temps et pour conserver cette avance il leur faut vaincre dans, là aussi, des rencontres « à 6 points » leurs adversaires les plus directes. Ils sortent de 2 confrontations difficiles de suite face aux Français Volants (1victoire pour 1 défaite) alors que les Phénix se sont baladés lors de leurs 2 dernières rencontres face il est vrai une équipe de fin de tableau. Nos cotes seront serrées à l’extrême, n’accordant qu’un avantage minimaliste aux champenois qui seront soutenus par de nombreux partisans.







Dimanche 18

Amiens II 49,50% - 50.50% Wasquehal

Affiche de fin de classement où les 2 équipes tâcheront de marquer une différence hiérarchique, eux qui partagent la même infortune et le même nombre de points au classement. Ils essayeront aussi de se refaire un moral avant de tenter de rattraper une partie de leur retard sur les équipes qui les précèdent et qui ont maintenant creusé un écart conséquent. Nous donnons un léger avantage aux nordistes qui semblent capable d’élever un peu plus leur niveau de jeu mais cela reste très subjectif.







POULE B



Samedi 17

Toulouse-Blagnac 55% - 45% Angers II

Menacés pour leur 8ème place les jeunes Ducs ont su faire le nécessaire pour mettre un peu plus d’espace avec leur suivant. Maintenant ils s’en vont chez des toulousains qui non seulement menacés pour leur 3ème place mais qui ambitionnent de vite retrouver les avants postes. Par la même le défi proposé aux angevins parait des plus ardus car la visite d’une équipe de 2ème moitié de tableau est une occasion à ne pas laisser passer du côté des Bélougas pour parvenir à leur objectif. Nos tendances sont le reflet de cette différence de classement et d’ambition où les Bélougas auront simplement à veiller de ne pas tomber dans la facilité et l’excès de confiance.







Clermont-Ferrand 46% - 54% Roanne

Tâche très difficile qui attend les Sangliers Arvernes sur leur glace. Ils doivent absolument essayer de renouer avec la victoire pour espérer s’extraire de cette fatidique 9ème place. Mais l’adversaire qui se présente à eux, Roanne, s’annonce d’autant plus redoutable que les Renards sont, après un passage un peu en dent de scie, plutôt dans une forme ascendante. Ils sont sur une série de 3 victoires dont un cinglant 9 à 1 face à la réserve d’Angers qui vient de battre samedi dernier les auvergnats. Les ligériens seront donc les favoris logiques de la rencontre. Mais c’est aussi un derby et parfois ces rencontres peuvent nous réserver des surprises.







Annecy 50,50% - 49,50% Valence

Si on se fit au classement, nous ne pouvons qu’accorder un suffrage limité aux savoyards car le parcours de ces 2 équipes se ressemblent, alternant victoires et défaites, performances et contre performances. Or justement alors qu’Annecy s’est imposé difficilement en prolongation chez le dernier, Valence a su imposer sa loi, certes sur sa glace mais face à l’ex leader toulousain et ça n’est pas rien. Nous accorderons d’extrême justesse nos faveurs aux chevaliers parce qu’ils seront chez eux bien qu’ils n’aient pas toujours su tirer profit de cet avantage, loin de là.







Villard de Lans 55% - 45% Colmar

Les Ours sont loin d’être toujours performant chez eux et pas plus tard que dimanche dernier la preuve en a été faite face au HCMP. Pourtant là on assisterait à un sacré exploit s’il advenait que les alsaciens de Colmar s’imposent dans le Vercors. Rappelons que les Titans viennent juste d’acquérir leur 1er point au classement en arrivant à arracher chez eux une prolongation. Etre dans le quatuor de tête est un avantage pour aborder au mieux le 1er tour des play-offs. Les villardiens auront par conséquence toute la motivation pour l’emporter afin de préserver cette 4ème place et donc nos cotes les places forcément bien devant.







Rappel : La rencontre HCMP / Vaujany comptant pour la 11ème journée a été jouée le 29 novembre (2-4 en faveur de Vaujany)







Match de rattrapage Jeudi 22 décembre (J.10).

