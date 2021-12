Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 11ème journée - Saison 2021-2022 Une petite dernière avant la trêve des confiseurs avec cette 11ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 18/12/2021 à 07:30 Tweeter Tendances 11ème journée de D2

18 décembre 2021

A priori, comme la rencontre Colmar/Vaujany, celle opposant la réserve de Rouen à Paris est également reportée ; probablement pour les mêmes raisons : trop de jeunes et pas des moindres pris par les championnats junior U20.



Si on voit mal dans le groupe A l’autorité du leader Meudon mise en danger par les derniers de poule, Courbevoie, on suivra avec intérêt le derby du Nord où les Diables Rouges voudront se relancer chez eux face à leur voisin de la banlieue lilloise sous peine de se voir décrocher par les Comètes. Sinon la lutte sera plus à suivre en bas de tableau où l’entente Evry-Viry aurait beaucoup à gagner en l’emportant.



Dans l’autre groupe on attend de voir si le HCMP continue dans son opération « remonta da » cette fois au dépend, peut-être, de Roanne. Pour Valence, vraiment dans le dur en ce moment, l’opération réhabilitation va être difficile à mener ce samedi, surtout chez le leader morzinois. Les 2 bonnes surprises de la semaine dernière, Poitiers et Villard de Lans vont avoir du mal à renouveler leurs exploits ; mais après tout pourquoi pas puisqu’ils n’étaient pas plus favoris lors de leur dernière rencontre. Leurs adversaires respectifs ont l’avantage de recevoir, Annecy et Toulouse-Blagnac sont prévenus. Enfin une pensée pour les dirigeants de Vaujany car je crains qu’ils se préparent à de sacrés casse-têtes pour pouvoir planifier la tenue de tous les matchs en retard qu’ils accumulent actuellement ; 3 à 4 par rapport à leur concurrents (sauf le HCMP où le décalage ne sera ‘’que’’ de 2).

POULE A



Amnéville 49,50% - 50,50% Reims

Ce match pourrait se révéler assez équilibré mais il faut bien avouer que la dynamique de la victoire est plutôt côté rémois. Pourtant, détail à ne pas oublier, la dernière défaite des Phénix a été concédée sur leur glace face à Amnéville. Peut-être que leur style de jeu convient mieux aux Red Dogs. Toujours est-il qu’un succès ferait du bien aux mosellans qui commencent à flirter dangereusement avec le bas de tableau. Reims de son côté cherchera à conforter sa place dans la 1ère moitié de tableau.





Meudon 56%- 44% Courbevoie

Match des extrêmes pour ce derby francilien dont on ne voit guère les Coqs en sortir vainqueurs. Pourtant les progrès sont bien réels pour cette équipe. Mais les Comètes s’affirment chaque semaine comme les patrons de cette poule. Et ils l’avaient par ailleurs assez largement emporté à l’aller.





Evry-Viry 51% - 49% Angers II

Match de fin de classement et où l’on sait que le résultat peut dépendre de la composition de l’équipe angevine. Si à priori les jeunes Ducs ne sont pas affaiblis par des juniors retenus en championnat du monde U20, il n’est pas sûr qu’à l’extérieur ils reçoivent le concours de quelques licences bleues évoluant au niveau au-dessus. Alors encouragés par leur performance face à la réserve des Dragons samedi dernier et de surcroit recevant à nouveau sur leur glaçon, on peut envisager un succès pour les banlieusards.





Valenciennes 53% - 47% Wasquehal

Derby nordique qui avait tourné à l’avantage de justesse des valenciennois. Ces derniers recevant, avec de plus la motivation de ne pas se laisser distancer par Meudon, on ne peut que les placer assez logiquement en favoris. Attention néanmoins, les Lions vont mieux et les derbys c’est souvent un peu spécial.



Report :

Rouen II / Paris (FV) reporté

POULE B



Poitiers 48% – 52% Annecy

Les poitevins ont l’avantage de recevoir et ce petit plus ne sera pas de trop car ils s’apprêtent à recevoir une équipe ayant un besoin féroce de se racheter. Les Chevaliers sont 2èmes mais viennent de perdre chez eux face à un adversaire, le HCMP, qui affirme de plus en plus ses prétentions aux places d’honneur. Par la même ces derniers menacent leur place de dauphin de poule mais pas qu’eux ; Colmar n’est pas loin non plus. Certes il y a du mieux du côté des Dragons comme le prouve leur dernière rencontre qui s’est soldé par une victoire en prolongation. C’est encourageant mais cela sera-t-il suffisant ?





Villard de Lans 49,50% - 50,50%Toulouse-Blagnac

Après un démarrage de championnat des plus poussifs les Ours semblent reprendre du poil de la bête. Ils ont ainsi réussi à l’emporter à Valence la semaine dernière. Il va leur falloir confirmer face à des toulousains eux aussi en reconquête après un sérieux revers chez eux alors qu’ils visent toujours les places d’honneur. On s’attend à une rencontre des plus équilibrées avec néanmoins un (très) léger préjugé favorable aux Bélougas.





Morzine-Avoriaz 55%– 45% Valence

C’eût été l’affiche phare en début de championnat mais les Lynx ont réintégré le milieu de tableau suite à 5 défaites consécutives alors que tout au contraire les Pingouins se sont sentis pousser des ailes au point d’être les incontestables leaders de cette poule. Une victoire des drômois en terre alpine certes relancerait leur saison mais à la vue de leurs prestations récentes on est bien plus encouragé à miser sur les savoyards.





Courchevel-Méribel-Pralognan 52% – 48% Roanne

Après 3 victoires successives dont 2 à l’extérieur dont ils étaient loin d’en être favoris, les Bouquetins reçoivent chez eux une équipe ligérienne qui n’est probablement pas à un rang conforme à ses ambitions. Il sera bien difficile aux Renards de chercher à Méribel un succès qui les relancerait car cette fois incontestablement les alpins seront les favoris. Ils chercheront à poursuivre leur remontée au classement depuis la reprise des matchs pour eux à un rythme plus conforme à un championnat domestique.





Report :

Colmar / Vaujany > reporté au 02 février 2022





