On prie surtout pour que la covid n’y mette pas son grand bazar pour tout faire annuler. A ce sujet revenons à notre championnat de D2 qui ne semple pas trop souffrir de la pandémie pour la reprise (ce qui est loin d’être le cas pour la D1 avec 5 matchs remis) puisque seule la rencontre des parisiens contre Angers est reportée.



Pour cette entame les 2 leaders de chaque poule se déplacent ; ils n’en resteront pas moins favoris de leur rencontre respective avec peut être un peu plus de risques pour les Pingouins. Le dauphin du groupe nord Valenciennes, aussi en déplacement, cherchera dans une rencontre à sa portée de rester au contact de son leader.



Pour les autres matchs on sait que le trou s’est creusé au détriment des autres équipes sur la tête de classement tant elles sont assez près les unes des autres. Pour celles en fond de classement, il s’agira de glaner quelques points pour revenir sur le milieu de tableau ; difficile mais loin d’être impossible.

POULE A



Evry-Viry 42% - 58% Meudon

Certes l’entente Evry/Viry semble aller un peu mieux mais les Cométes évoluent cependant sur un autre niveau, assurant parfois le service minimum mais généralement avec des scores sans équivoque. Elles seront donc les favoris logiques de la soirée.





Wasquehal 48% - 52% Rouen II

Les jeunes Dragons qui retrouvent leurs internationaux juniors auréolés de leur superbe championnat du Monde U20 voudront assurément glaner des points en terre nordiste. Les Lions vont avoir fort à faire et ne seront pas nos favoris. Mais notre cote est assez serrée et l’exploit reste à leur portée.





Reims 48% - 52% Valenciennes

Les Diables Rouges sont maintenant les seuls à soutenir le rythme effréné de Meudon. Il leur faut donc l’emporter à Reims. Mais les Phénix sont loin d’être aisés à manœuvrer et d’ailleurs les valenciennois avaient eu toutes les peines du monde à les vaincre à la maison. Nous maintenons néanmoins nos faveurs pour ces derniers.





Courbevoie 50% - 50%/ Amnéville

Bien difficile de trancher car bien que bon derniers les Coqs accueillent une équipe guère sereine et donc c’est peut-être enfin l’occasion de renouer avec la victoire. Les Red Dogs n’ont pas oublié qu’à la surprise générale ils avaient été vaincus sur leur glaçon par les courbevoisins. Il y aura probablement un désir de revanche, ainsi que celui de se replacer en milieu de tableau.





Paris FV) / Angers II : reporté au dimanche 13 février 2022

POULE B



Toulouse-Blagnac 48% - 52% Morzine-Avoriaz

Les savoyards vont se mettre en danger chez des toulousains qui réussissent parfois des performances déconcertantes, chez eux comme à l’extérieur. Ils avaient fort bien résisté à Morzine (3-2) mais fort mal chez eux dernièrement face au HCMP. Pour pouvoir vaincre des alpins particulièrement réguliers il leur faudra être à 100% et rester concentrer toute la rencontre. Pour sa constance dans la performance nous gardons notre confiance aux Pingouins.





Roanne 54% - 46% Poitiers

Les roannais ont l’occasion chez eux de revenir dans la 1ère moitié de tableau et vont tout faire pour ne pas la laisser échapper face à l’avant dernier de la poule. Attention néanmoins à l’excès de confiance car leur adversaire du soir doit certes peut être d’avoir laissé sa dernière place au fait que Vaujany compte nombre de matchs de retard mais aussi parce qu’ils ont enchaîné avant la trêve une série de belles performances dont la moindre n’est pas la dernière à domicile où ils ont vaincu le 2ème de poule Annecy. Nous maintenons les Renards favoris, à eux de ne pas se faire brûler par des Dragons poitevins tout feu tout flamme.





Annecy 52% - 48% Colmar

Cotes serrées et cela aurait probablement pas été les mêmes il y a quelques semaines. Depuis les Chevaliers sont apparus bien plus fébriles, enchaînant plus de défaites que de victoires. Notez que ce n’est guère mieux du côté des Titans. S’ils restent toujours en haut de tableau, ils se sont fait irrémédiablement décrocher par Morzine et surtout se retrouvent sous la pression de bien des équipes. Nous maintenons les savoyards favoris parce qu’ils sont chez eux et ont à se faire pardonner devant leurs partisans mais pour autant la partie s’annonce tendue.





Villard de Lans 51% - 49% Vaujany

Les Grizzlys entament donc chez les Ours leur reprise de championnat après un nombre (presque) incalculable de report de match. Cela leur vaut de se retrouver à la dernière place. Ayant retrouvé tout leur effectif dont leur internationaux juniors boostés par leur parcours aux championnats du monde U20, ils vont donc entamer leur tentative de ‘’remonta da’’. Mais les équipes de bas de classement ne les ont pas attendus pour progresser. C’est le cas de Villard qui depuis quelque temps a retrouvé le chemin du succès. Déjà victorieux à l’aller, les joueurs du Vercors ne comptent pas laisser échapper l’occasion de remonter eux aussi au classement. Ce derby s’annonce acharné mais nous concédons un léger avantage aux villardiens.





Valence 49,50% - 50,50% Courchevel-Méribel-Pralognn

Partis pour une superbe remontée au classement, les Bouquetins qui comptaient nombre de matchs de retard, ont été freinés dans leur élan à domicile par Roanne. Ils ont certes pu grappiller le point de la prolongation mais ils ont prouvé à leur corps défendant qu’ils n’étaient pas in-arrêtables. C’est le contraire pour Valence qui après un beau début de saison s’enfonce dans une spirale de la défaite. Devant leur public on attend une réaction tout à fait possible. Tout étant envisageable et son contraire, nos cotations trahissent notre hésitation. On accordera au final un très léger à priori favorable aux alpins.









© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







