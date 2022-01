Température du Week-End du Samedi 15 janvier en 13ème Journée de D2

Si on excepte les 2 clubs Meudon et Morzine-Avoriaz à la tête de leur poule respective, la hiérarchie est loin d’être clairement établie. Cela est d’autant plus vrai dans le groupe B que nous ne cessons pas de rappeler que le calendrier est loin d’être à jour pour tout le monde*.



Cela ne va d’ailleurs guère s’arranger puisqu’en dernière minute on apprend que 2 matchs sont reportés : Valenciennes-Courbevoie (poule A) et Annecy-Roanne (poule B). Mais la raison principale est surtout dû au fait que la plupart des clubs connaissent des moments difficiles après avoir eu des moments plutôt euphoriques et Valence en est l’illustration la plus flagrante.



De plus les mal classés ont eu aussi leurs moments de révoltes, on pense à Villard de Lans, voir Poitiers. Enfin les équipes réserves que sont Rouen, Angers et Vaujany-Grenoble ont des effectifs à ‘’géométrie variable’’ dont les performances sont au gré des prêts ou non de leurs meilleurs éléments juniors sous licences bleues, prêts à des clubs associés en D1, voir d’incursions en ligue Magnus avec leur club formateur pour les plus doués d’entre eux.



Bref vous avez compris qu’il n’est pas aisé pour chacun de véritablement savoir la valeur réelle des effectifs alignés lors du match du soir ou de leur forme du moment. Nous allons quand même essayer de donner des cotes les plus pertinentes possibles.



*On aura des ‘’séances ‘’ de rattrapage au milieu de la semaine prochaine (Villard- HCMP le 18 ; Vaujany- Roanne et Annecy-Morzine le 19)



POULE A

Rouen II 53% - 47% Reims

Ces 2 clubs sont au coude à coude et nous faisons le pari que le coach des Dragons va essayer d’avoir sous la main ses meilleurs éléments. Si c’est le cas nous pensons que les normands doivent pouvoir s’imposer sur leur glace.





Meudon 55% - 45% Amnéville

Pour ce 2ème déplacement de suite des Red Dogs, il va leur être fort difficile cette fois de rapporter la victoire car cette fois c’est le maitre de ce groupe A qui les accueille. Impossible pour nous de ne pas voir en les Comètes en large favoris de la rencontre. Aux visiteurs de faire montre de pugnacité pour être fidèles à leurs valeurs qui leur a valu lors des saisons précédentes de belles voir remarquables performances à l’extérieur. Mais cette année la barre n’est elle pas cette fois un peu haute ?





Angers II 51% - 49% Wasquehal

Un peu comme la réserve de Rouen, cela dépendra si les meilleurs éléments angevins seront présents ou non. Pour autant nos cotes sont ici plus resserrées car il n’y a peut-être moins de talents dans la relève des Ducs que celle des Dragons qui compte pléthore d’internationaux junior. De plus les Dogs semblent assez en forme actuellement. A priori favorable pour Angers qui doit gagner des points à la maison si l’encadrement ambitionne d’amener tous ces jeunes en play-off.





Evry-Viry 48% - 52% Paris (FV)

Dans ce classique de derby francilien, ces 2 équipes se connaissent depuis si longtemps, il n’est hélas pas certain qu’il soit un des plus indécis que l’on ait vu tant cette saison les banlieusards semblent à la recherche d’un nouveau souffle que les parisiens ont peut-être trouvé. Car les Français Volants ont presque toujours, à 2 exceptions près, réussi à grappiller au moins un point lors de chaque journée de championnat ; y compris à Meudon, là où leurs adversaires du soir se sont fait étriller la semaine dernière. Par contre, et là est peut-être l’avantage des joueurs de l’Essonne, nos parisiens n’ont pas goûté à la compétition depuis un mois. Le score pourrait être serré mais nous pensons que les visiteurs ont les arguments pour l’emporter.



Valenciennes – Courbevoie : Match remis suite à cas covid.

POULE B



Poitiers 49% - 51% Valence

Si les Lynx confirment enfin la sortie de leur torpeur, ils devraient tout à fait prétendre à la victoire. Mais s’ils retombent dans leurs travers alors les poitevins, qui ont maintenant un jeu digne de la D2, risquent bien de les renvoyer vers leurs vieux démons. Nous penchons sur un match âpre mais où les Lynx doivent pouvoir prouver leur retour en grâce.





Colmar 52% - 48% Villard de Lans

Après un très mauvais début de saison les Ours viennent mine de rien chercher leur 4ème victoire consécutive chez les Titans. Ces derniers doivent eux mettre fin là une série de 3 défaites consécutives. Nous pensons que les alsaciens en sont d’autant plus capables que, hasard du calendrier et des reports, cette série s’explique en partie par autant de matchs à l’extérieur où ils n’auront rapporté qu’un seul point de prolongation. Ils retrouvent enfin leur patinoire et leurs partisans après 8 semaines d’absence. Nul doute que la motivation est toute trouvée pour l’emporter devant les leurs.





Morzine-Avoriaz 54% - 46% Vaujany

Nous pourrions reprendre ce que nous avons écrit pour Rouen II. Dans cette rencontre chez le leader les dirigeants de Grenoble/Vaujany peuvent avoir la volonté de rassembler leurs tous meilleurs U20 (on pense aux internationaux U20 et U17 bien sûr) pour les confronter à ce qui se fait probablement de mieux en D2. Cela ne manquerait pas alors de corser les débats. Mais quelque soit l’effectif aligné par les visiteurs nous gardons les Pingouins comme favoris.





Courchevel-Méribel-Pralognan 53% - 47% Toulouse-Blagnac

Stoppés dans leur élan lors des 2 dernières journées de championnat, les Bouquetins doivent reprendre leur marche en avant. La réception des Bélougas, qu’ils avaient battus de plus chez eux est donc l’occasion d’engranger à nouveau 3 points et, qui sait, prendre place dans le trio de tête. Mais attention cependant à un excès de confiance, les toulousains sont capables de belles performances à l’extérieur.





Annecy - Roanne : match reporté (covid ?)