Tendances pour la 14ème journée de D2



On commence à sentir la fin de la saison régulière avec une idée de plus en plus précise de la hiérarchie qui se dégage. Elle sera bien sûr encore plus claire lorsque toutes les équipes seront enfin à jour dans leur calendrier.



Ainsi certaines équipes comme Valenciennes en poule nord et le HCMP dans le groupe sud ont leur place d’autant plus menacée que leur avance sur leurs suivants immédiats ne sera pas en mesure de compenser la récupération potentielle de points de ces derniers lorsqu’ils joueront leurs matchs reportés.



Pour les 2 derniers de la poule B et l’avant dernier de la poule A, malheureusement pour eux, ils sont bien à jour et peuvent d’autant moins espérer échapper à leur destin, même si pour la réserve picarde il y a encore une chance réelle d’échapper à la poule de relégation.

C’est encore possible aussi pour les Arvernes mais là on est plus sur une possibilité théorique et d’y arriver relèvera de l’exploit.

Plus encore pour Wasquehal qui a pourtant 3 matchs de retard sur son planning. Mais là aussi, au vu de leurs performances actuelles, il y a peu d’espoir d’échapper à la lanterne rouge. Après, dans ce qu’on appelle communément le ventre mou du classement, ici les 4 dernières places qualificatives, le classement n’est pas encore finalisé cependant les équipes le composant sont quasiment toutes connues. Seuls Reims et Toulouse semblent pouvoir véritablement s’immiscer encore dans le top 4.



Ce samedi soir, il y aura quelques affiches qui pourraient être déterminant pour l’avenir de certains clubs même si les pointages sont encore suffisamment serrés pour entretenir le suspense pour encore quelques journées de championnats.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement de l’équipe.





Poule A



Meudon (4) 58% – 42% Amnéville (8)

Dur déplacement pour les Red Dogs qui vont devoir affronter des Comètes à nouveau sous une bonne étoile. Il semble que les meudonnais soient bien repartis pour reconquérir le terrain perdu lors de leur mauvaise période de novembre-décembre. Nos tendances ne peuvent qu’être en faveur des franciliens. Et pourtant ... nous venons d’apprendre cette semaine la séparation du club de Meudon avec son emblématique coach Sylvain Codère. Alors certes nous évoquions plus haut les mauvaises performances de cette fin d’année 2022 mais on reste surpris car les résultats étaient à nouveau au rendez-vous et on peut se demander si le moment était le mieux choisi. Pour autant cela n’a pas changé d’un pouce nos cotes. Nous verrons si cet évènement aura un tant soit peu quelques influences sur la rencontre.



Valenciennes (1) 57% - 43% Evry-Viry (6)

Tout le monde s’attend au retour des parisiens sur les valenciennois actuellement premiers mais il est peu probable que cela soit pour ce week-end. En effet ces derniers accueillent l’entente Evry-Viry, 6èmes mais surtout très loin derrière au nombre de points. Nos tendances reflètent donc cette réalité. Néanmoins il faudra rester sérieux et savoir respecter l’adversaire francilien car celui-ci a su parfois notablement élever son niveau de jeu, posant des problèmes à des adversaires reconnus plus forts que les Jets sur le papier comme à Meudon et à Courbevoie.



Rouen II (7) 46% - 54% Reims (5)

Deux places les séparent mais en fait bien plus que cela puisque les champenois comptent 23 points contre 13 pour les normands. Malmenés chez eux devant la réserve d’Amiens les jeunes Dragons ont su relever la tête chez le dernier Wasquehal mais non sans mal. Ils n’en ont pas moins consolidé leur participation à la 2ème phase. Après avoir laissé filer Meudon, les rémois sont bien revenus dans le dernier tiers mais pas suffisamment pour éviter la défaite et surtout conserver leur place dans le top 4, si importante pour aborder au mieux le 1er tour des play-offs. Les voilà des plus motivés pour retrouver le plus vite possible un quatuor de tête tout à fait encore à leur portée. Cela suffit pour placer les Phénix comme favoris même si en déplacement sur l’ile Lacroix.



Courbevoie (3) 58% - 42% Wasquehal (10)

Après avoir rencontré l’avant dernier les Coqs reçoivent le dernier et lorsque l’on voit comment les courbevoisiens performent chez eux on craint qu’il n’y ait guère de suspense. Ils seront d’autant plus motivés qu’ils ont à consolider une place dans le top 4 où il y a une concurrence certaine, surtout pour la 3ème et 4ème place entre Meudon, Reims et bien sûr Courbevoie. Du côté des nordistes, on est loin de ces considérations ; ici on est à penser à sauver sa saison durant des Play Downs dont on ne voit pas comment ils pourraient l’éviter. Nos tendances reflètent donc cette réalité.



Paris FV (2) 58% - 42% Amiens II (9)

Ici c’est le 2ème qui reçoit l’avant dernier et on ne s’attend pas non plus à une grande surprise. Rien ne doit entraver la course des parisiens vers la tête de la poule. Alors certes ils ont 2 jokers dans leur poche avec ces 2 journées à rattraper. Pour autant ils ne voudront pas laisser l’opportunité au leader valenciennois de mettre un peu plus d’espace entre eux et la venue des jeunes Gothique doit assurer le maintien du statu quo entre les 2 équipes de tête. Les picards peuvent eux encore espérer éviter les Play Downs car Amnéville n’est qu’’à 1 point devant mais il est difficile d’envisager un exploit de leur part sur la petite patinoire de Bercy. Nos cotes seront donc implacables pour les amiénois.





POULE B



Angers II (8) 54% - 46% Colmar (10)

Certes il existe un écart certain avec le 9ème Clermontois mais mathématiquement les jeunes Ducs ne sont pas encore tout à fait à l’abri d’un retour. En recevant le dernier Colmar, l’occasion est trop belle pour les angevins de consolider cette 8ème place. Belle occasion aussi pour les alsaciens de progresser mais aussi de s’étalonner face à des adversaires qu’ils pourraient retrouver dans une toute autre compétition, le championnat élite U20 auquel beaucoup participent au sein de l’équipe U20 de Strasbourg. Considérant toutes ces données, nos tendances ne peuvent guère être en faveur des Titans.



Clermont-Ferrand (9) 47% - 53% Toulouse-Blagnac (5)

Après 2 difficiles déplacements les Sangliers sont de retour à la maison. Mais ils sont surtout au pied du mur. Leurs chances de gagner leur place en play-offs se réduisent chaque semaine comme peau de chagrin. La réception de l’ancien leader toulousain doit être l’occasion de renouer avec la victoire. Ces derniers n’ont plus leur lustre de début de saison mais cela reste une équipe redoutable qui vend toujours durement sa peau comme le prouve sa prolongation face à Vaujany, incontestable n°1 de la poule. Nul doute que les Bélougas, après 4 défaites de suite, viennent avec la ferme intention de renouer avec la victoire. Nous en faisons nos favoris pour cette affiche avec des cotes qui restent raisonnables mais sans ambiguïté.



Vaujany (1) 56% - 44% Annecy (7)

Période des plus délicates pour nos Chevaliers et il est à craindre que ce déplacement chez leurs voisins isérois soit bien difficile à négocier. Comme les Français Volants les Grizzlys ont 2 jokers en poche du fait de leur retard de calendrier mais avec cette différence notable par rapport aux parisiens d’être déjà en tête, et de 3 points. C’est peut-être là que pourrait se situer l’éventuel point faible qui pourrait découler d’un peu moins de concentration, d’application consécutive à une situation des plus confortables dans cette poule. Les savoyards voudront croire à pareil scénario, d’autant que, comme nous le faisions remarquer lors d’une précédente chronique, depuis quelques semaines les annéciens ont pris l’habitude de l’emporter une fois sur deux. Or lors de la dernière journée ils ont perdu. Alors si l’alternance continue . . . Pour notre part nos tendances se doivent de refléter la réalité du moment et les cotes seront donc largement en faveur de Vaujany-Grenoble.



Roanne (3) 51% - 49% Villard de Lans (4)

La plus belle affiche de la soirée. Après avoir rivalisé à distance, le moment de la confrontation directe est venu entre ces 2 prétendants à pour le moins la 3ème place. (la 2ème est elle aussi d’autant plus accessible qu’ils comptent un match de moins que le dauphin HCMP). Chacun un peu dans le dur à un moment de ce championnat, ils sont tous les deux actuellement dans un momentum favorable. Nos cotes seront par la même proche de l’équilibre mais néanmoins favorable à des Renards qui auront l’avantage de jouer dans leur tanière devant des partisans prêts à les soutenir chaudement. Reste à savoir si cela suffira.



Valence (6) 47% - 53% HCMP (2)

On pourrait croire qu’il n’y a pas photo et certes la réalité du classement penche largement en faveur des alpins. Mais depuis quelques journées cela semble aller mieux du côté des Lynx, si toute fois on veut bien oublier le calamiteux match face à Villard il y a 15 jours. Depuis la reprise les Bouquetins se sont plutôt promenés mais il est vrai qu’ils rencontraient les 2 derniers de la poule. Par contre au niveau classement la motivation risque d’être du côté de l’entente car leur 2ème place reste d’autant plus fragile que la pression de leur concurrent direct est grande, surtout avec à leur avantage une journée de plus à jouer. Les drômois n’ont eux plus guère de chance de revenir dans le top 4 et encore moins de se retrouver écarté des play-offs. Sans être exagérément disproportionnées nos tendances restent bien en faveur des savoyards.