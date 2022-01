Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 14ème journée & Retour sur jounées de la semaine - Saison 2021-2022 Petit retour sur les matchs en retard joués dans la semaine et pronostics de la 14ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 -Saison 2021-2022. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 22/01/2022 à 11:30 Tweeter Tendances pour la 14ème journée de D2

Avant de passer à nos tendances pour ce week-end petit retour non pas de week-end mais de milieu de semaine pour comparer nos cotes à la (dure !) réalité du terrain pour ces 3 rencontres disputées mardi et mercredi.



Villard de Lans 4 - 2 Courchevel-Méribel-Pralognan (51% - 49%)

Ce résultat confirme tout à fait le ressenti que l’on a pour ces 2 équipes. Les Ours en pleine euphorie, rattrapent à grand pas toutes les occasions et donc les points perdus lors de la phase aller. Les Bouquetins sont en plein doute et plus rien ne semble vouloir fonctionner. Pourtant tout ne fut pas facile pour les villardiens mais ils ont fait le break en début de 3ème période et sont arrivés à gérer cet avantage de 2 buts jusqu’à la fin. Résultat nos isérois font une entrée remarquée dans le top 4, eux qui il n’y a pas si longtemps flirtaient avec les dernières places. S’il y a encore de la marge nos savoyards voient, quant à eux désormais 7ème, de plus en plus se rapprocher les places non éligibles aux play-offs.





Annecy 7 – 5 Morzine–Avoriaz (49.50% - 50.50%)

Et bien nous avions vu juste en disant qu’on pourrait voir chuté le leader et même si nous avions glissé une petite cote favorable de justesse à celui ci. Les Chevaliers ont renvoyé dans le lac les Pingouins. Comme on sait que ces animaux se débrouillent fort bien dans l’eau on peut penser qu’ils sauront nager. Mais en attendant les annéciens ont démontré dans ce match, où ils ont toujours mené, que le leader n’est pas imbattable. Alors bien sûr Morzine garde la tête de la poule, tant son avance est grande, mais Annecy en est le dauphin avec un match en moins par rapport à ses plus proches poursuivants.





Vaujany 5 - 2 Roanne (49% - 51%)

Comme la rencontre précédente nous avions gardé un préjugé favorable au mieux classé tout en estimant qu’au pied du mur et si les coachs de Vaujany faisaient appel à leurs forces vives, cela pouvait basculer en faveur des jeunes alpins. Et ce fut le cas puisque les Grizzlys ont emporté tous les tiers-temps. Anecdote à noter, Clément Grossetête marque le 1er but de la partie pour Roanne alors que le dernier fut celui de son jeune frère Valentin Grossetête pour Vaujany. Probablement 1ère rencontre de championnat de leur vie où ils jouaient l’un contre l’autre. Résultat, Vaujany laisse la dernière place à Poitiers. Ils sont encore à 6 points de la dernière place donnant droit aux play-offs mais ils comptent toujours 2 à 3 matchs de retard par rapport à leurs concurrents. Dans ce milieu de tableau très compact, les ligériens perdent leur 4ème place pour se retrouver 2 rangs en dessous.



Ce week-end

Nos cotes sont plutôt assez resserrées pour ce week-end avec peut être des leaders pas à l’abri d’une contre performance car ils se rendent chez des équipes qui sont sur plutôt un bon cycle. Leurs dauphins devront eux aussi tenter de consolider leur position à l’extérieur. Si pour les derniers leur position est de plus en plus tendue, les avants derniers ne sont guère mieux lotis mais ceux de la poule B ont un peu plus de raison de croire à ces play-offs. Dans le ventre mou du milieu de tableau la bataille fait rage pour accéder aux places d’honneur et le classement est plus que jamais fluctuant.

POULE A

Courbevoie - Rouen II : A priori rencontre reportée en dernière minute.





Amnéville 48% - 52% Valenciennes

Les Red Dogs alternent le chaud et le froid. Ainsi après une écrasante victoire à Courbevoie ils se sont fait rosser par Meudon une semaine plus tard. Pourtant il va leur falloir faire preuve de plus de constance pour écarter des nordistes ambitieux car leur place en play-off n’est pas encore assurée. Ces derniers savent que pour conserver leur place de 2ème et si possible tenter encore de viser la 1ère place, ils doivent savoir s’imposer à l’extérieur ce qui n’a pas été le cas lors de leurs 2 derniers déplacements, laissant par la même l’écart se creuser avec Meudon. Nous pensons les Diables Rouges capable d’obtenir gain de cause mais leurs hôtes devraient probablement leur mener la vie dure.





Paris (FV) 48% - 52% Meudon

Les Comètes forcément favoris dans ce derby francilien. Pourtant ce pourrait être plus délicat qu’il n’y parait car les parisiens paraissent avoir plutôt un fond de jeu solide et jusque là ils l’ont toujours emporté sur leur glace De plus au match aller ils avaient fort bien résisté à Meudon (défaite 4-3 en prolongation). Alors même si nous donnons nos faveurs aux visiteurs, cela pourrait être la plus forte opposition qu’ils ont à rencontrer depuis leur seule et unique rencontre perdue à Valenciennes.





Wasquehal 54% - 46% Evry-Viry

Alors en plein doute l’entente Evry/Viry a fait un match encourageant face aux Français Volants en ne perdant qu’en prolongation. Pour autant il va leur être difficile face à une équipe, de surcroit chez elle, qui cherchera à consolider une place en play-off pas encore acquise. Les Lions seront donc nos favoris logiques.





Reims 50,50% - 49,50% Angers II

Rencontre très équilibrée entre 2 équipes irrégulières et dont on peut saluer de belles performances mais aussi s’étonner de revers un peu étonnant. Le plus surprenant étant peut-être les résultats des jeunes Ducs dont on sent bien, suivant les circonstances et le renforcement ou non de l’effectif des meilleurs espoirs, qu’ils peuvent parfois avoir les armes pour faire douter toutes les autres équipes. Nous partageons équitablement nos cotes entre ces 2 équipes avec toutefois un léger avantage à l’équipe recevante.



POULE B

Pour ne pas changer les habitudes dans cette poule, encore 2 matchs de reportés :

Valence - Annecy et Villard de Lans – Morzine / Avoriaz





Vaujany 50,50% - 49,50% Courchevel-Méribel-Pralognan

Ils sont jeunes mais cette équipe regorge de talents... s’ils ne sont pas sollicités ailleurs. Actuellement à marche forcée pour tenter de rattraper leurs retards (creusé par un grand nombre de matchs reportés) les Grizzlys se doivent de vaincre des Bouquetins en plein doute. En effet ces derniers après une bonne phase, sont maintenant en plein doute avec maintenant 3 défaites de rang. La rencontre s’annonce serrée et donc des cotes quasi à l’équilibre. Mais nous octroyons un léger avantage à l’entente Vaujany-Grenoble car nous pensons que les coachs isérois ont l’ambition de faire goûter aux play-offs à leurs jeunes et donc formeront leur équipe en conséquence.





Toulouse-Blagnac 54% - 46% Poitiers

On pensait il y a quelque temps qu’il y avait eu une baisse de régime coté toulousain puis voilà qu’ils semblent vouloir repartir de l’avant. Ils devraient confirmer cette tendance en recevant le dernier de cette poule. Après s’être fort mal engagés dans ce championnat les Dragons poitevins avaient eu un bon sursaut d’orgueil. Mais depuis 2 matchs ils se mettent à nouveau à encaisser beaucoup de buts et ils ont retrouvé la dernière place. Il va leur être difficile de réagir en terre occitane mais peut-être pas impossible s’ils retrouvent l’allant de juste avant les fêtes. Toutefois les Bélougas seront logiquement nos favoris.





Roanne 53% - 47% Colmar

Auteurs d'un début de saison prometteurs les alsaciens sont sur une triste série de 4 défaites consécutives et même si les ligériens ont des résultats un peu en dent de scie ils ne connaissent que rarement 2 défaites de suite. Or ils auront à faire oublier celle de ce milieu de semaine qui leur a fait perdre leur place de 4ème. Les Renards ne doivent donc pas laisser passer l'occasion devant leurs partisans de marquer des points ; ils auront donc la faveur de nos cotes.







