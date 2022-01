Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 15ème journée - Saison 2021-2022 Voyons ce que pense notre spécialiste des pronostics sur de la 15ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2021-2022. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 29/01/2022 à 08:00 Tweeter Tendances 15ème journée de D2

Samedi 29 janvier



La première question que l’on se pose par les temps qui courent est de savoir si enfin nous aurons une journée de championnat complète sans rencontre remise à une date ultérieure. A l’heure où nous écrivons ces lignes à priori il n’y a pas de report annoncé. Est-ce pour autant que nous y verrons plus clair ? Il est à craindre pour cela que l’on soit obligé d’attendre d’être un peu plus avancé sur le rattrapage des matchs ajournés.



Revenons à notre 15ème journée pour dire que sont donc prévues de belles affiches avec entre-autre Meudon qui reçoit son second Valenciennes. Longtemps à la lutte au classement avec les franciliens, les nordistes ont été contraint de lâcher du lest.



A priori le leader de la poule sud se déplace chez une équipe alsacienne un peu en manque de repère en ce moment. Et puis surtout il y aura pas mal de débats serrés avec encore certainement pas mal de chassés croisés qui en découleront dans le classement tant les écarts sont faibles entre les équipes derrières les 2 leaders.



POULE A



Angers II 54% - 46% Courbevoie

Les jeunes angevins veulent leur qualification en playoff, ce qui serait une première pour cette équipe depuis peu dans cette D2 et qui, pour les raisons que l’on sait, n’a pu vivre une saison complète à ce niveau. En recevant les franciliens, ils ont donc l’occasion de conforter leur qualification, voir d’améliorer leur tirage au sort pour le 1er tour. Car finalement ils ne sont qu’à 3 points de place. C’est donc pour cela que nous les plaçons favoris face à des Coqs qui de plus ont l’handicap de n’avoir joué qu’une seule rencontre depuis la reprise du championnat.





Evry-Viry 50,50% - 49,50% Reims

Nous prévoyons une rencontre plutôt équilibrée avec 2 équipes dans le dur en ce moment. Alors certes les Phénix sont bien mieux classés que les Jets d’Evry/Viry mais ces derniers, après une défaite en prolongation face aux parisiens, ont enchaîné sur une victoire prometteuse à Wasquehal, alors que les rémois viennent de subir 2 défaites de suite. Donnons un petit avantage aux franciliens, le petit bonus de l’équipe recevante en quelque sorte.





Meudon 52% - 48% Valenciennes

Il y a quelques semaines cela aurait été le choc au sommet de cette poule entre des leaders se battant pour la 1ère place. Si les valenciennois sont toujours les 2èmes derrière Meudon, il faut bien dire que depuis les Comètes ont largement pris leur distance. La faute à des Diables Rouges dont les fourches ont eu leurs piques un peu émoussées. Apparemment ils connaissent quelques difficultés lors de leurs déplacements. De leur côté les franciliens ne baissent toujours pas de rythme en remportant victoires sur victoires avec une attaque toujours aussi prolifique et une défense au diapason (les meilleurs de la division). Alors pour nous pas d’hésitation, les meudonnais sont favoris en espérant que les nordistes sauront hausser leur niveau comme ils peuvent le faire pour donner un tant soit peu de suspense à la rencontre.





Paris FV 53% - 47% Wasquehal

Les parisiens n’ont pu samedi dernier s’opposer à la marche en avant de leurs voisins meudonnais ; ils ne les auront fait douter qu’un tiers temps. Ils chercheront probablement à se venger de leurs frustrations sur une équipe nordiste un peu trop irrégulière. Après des résultats pas si mauvais depuis la reprise (une défaite et une victoire en prolongation) ils se sont fait surprendre chez eux par une équipe d’Evry/Viry qui venait chercher quelques espoirs d’échapper aux play downs. Il est donc à craindre que ce déplacement dans la capitale soit difficile à négocier.





Rouen II 53% - 47% Amnéville

Les mosellans sont un peu déconcertant dans leurs performances, tantôt encourageantes, tantôt déconcertantes. Les normands semblent plus réguliers et nous pensons qu’ils doivent être capables malgré leur jeune âge de gérer à leur avantage cette rencontre sur leur glaçon.





POULE B



Poitiers 50% - 50% Vaujany

Nous n’arrivons pas à les départager sur le papier et donc il va falloir attendre le verdict de la glace. Certes les jeunes espoirs grenoblois qui composent l’effectif des Grizzlys sont pleins de promesses mais contrairement à leurs homologues de l’équipe 2 de Rouen, ils ont plus de mal à le concrétiser sur le terrain. Quant à Poitiers, les Dragons laissaient vraiment entrevoir des choses intéressantes avant une série de contres performances apparemment lié à des soucis d’effectifs dont le covid n’est pas étranger. Retrouveront-ils toutes leurs forces ? Dans ce cas on pourra balayer leurs derniers résultats pour s’attendre à une rencontre certainement équilibrée.





Colmar 47% - 53% Morzine-Avoriaz

Les Titans piochent dans le dur en ce début d’année. Il faut même remonter à fin novembre pour leur dernière victoire. Alors même si Morzine-Avoriaz est (un peu) moins dominateur que Meudon en poule nord, il va falloir un sacré coup d’orgueil aux alsaciens pour renverser la montagne alpine. Nous donnons naturellement nos suffrages aux Pingouins savoyards.





Roanne 51,50% - 48,50% Valence

Il y a du mieux incontestablement du côté des Lynx qui ont connu un sacré passage à vide. Pour autant il ne va pas être facile de vaincre chez les Renards qui s’en sortent plutôt bien chez eux et s’offrent de temps en temps quelques coups d’éclat à l’extérieur. C’est ce qui leur vaut de devancer leur adversaire du jour en championnat mais que d’un seul petit point. Alors nous affichons des cotes assez serrées car on ne peut écarter l’exploit des drômois en terre ligérienne.





Annecy 52% - 48% Toulouse-Blagnac

Même si c’est dans une moindre mesure que Valence, les savoyards ont connu aussi un passage à vide. Mais eux aussi se sont bien repris, au point d’avoir infligé aux morzinois récemment leur 2ème défaite de la saison. Ils ont ainsi repris leur place de dauphin de la poule, juste devant Toulouse. Nous mettons les Chevaliers en tête de nos cotes mais ils devront se méfier de ces Bélougas qui ont concédé des défaites déconcertantes chez eux et glaner des lauriers à l’extérieur tout aussi surprenant.





Courchevel-Méribel-Pralognan 50,50% - 49,50% Villard de Lans

Là aussi pronostic difficile. Avec leurs 5 victoires de suite les Ours impressionnent alors qu’après une belle embellie les Bouquetins ont plutôt enchaîné les déconvenues. Néanmoins ils viennent de redresser la tête en l’emportant à Vaujany et de plus avaient offert une belle résistance à Villard au match aller qui, suite à déprogrammation n’a été joué qu’il y a . . . 11 jours. Assisterons-nous à la revanche ? Pour notre part nous n’accordons qu’un écart minimum dans notre cotation en faveur de l’équipe recevante.





La première question que l’on se pose par les temps qui courent est de savoir si enfin nous aurons une journée de championnat complète sans rencontre remise à une date ultérieure. A l’heure où nous écrivons ces lignes à priori il n’y a pas de report annoncé. Est-ce pour autant que nous y verrons plus clair ? Il est à craindre pour cela que l’on soit obligé d’attendre d’être un peu plus avancé sur le rattrapage des matchs ajournés.Revenons à notre 15journée pour dire que sont donc prévues de belles affiches avec entre-autre Meudon qui reçoit son second Valenciennes. Longtemps à la lutte au classement avec les franciliens, les nordistes ont été contraint de lâcher du lest.A priori le leader de la poule sud se déplace chez une équipe alsacienne un peu en manque de repère en ce moment. Et puis surtout il y aura pas mal de débats serrés avec encore certainement pas mal de chassés croisés qui en découleront dans le classement tant les écarts sont faibles entre les équipes derrières les 2 leaders.Les jeunes angevins veulent leur qualification en playoff, ce qui serait une première pour cette équipe depuis peu dans cette D2 et qui, pour les raisons que l’on sait, n’a pu vivre une saison complète à ce niveau. En recevant les franciliens, ils ont donc l’occasion de conforter leur qualification, voir d’améliorer leur tirage au sort pour le 1tour. Car finalement ils ne sont qu’à 3 points de place. C’est donc pour cela que nous les plaçons favoris face à des Coqs qui de plus ont l’handicap de n’avoir joué qu’une seule rencontre depuis la reprise du championnatNous prévoyons une rencontre plutôt équilibrée avec 2 équipes dans le dur en ce moment. Alors certes les Phénix sont bien mieux classés que les Jets d’Evry/Viry mais ces derniers, après une défaite en prolongation face aux parisiens, ont enchaîné sur une victoire prometteuse à Wasquehal, alors que les rémois viennent de subir 2 défaites de suite. Donnons un petit avantage aux franciliens, le petit bonus de l’équipe recevante en quelque sorte.Il y a quelques semaines cela aurait été le choc au sommet de cette poule entre des leaders se battant pour la 1place. Si les valenciennois sont toujours les 2derrière Meudon, il faut bien dire que depuis les Comètes ont largement pris leur distance. La faute à des Diables Rouges dont les fourches ont eu leurs piques un peu émoussées. Apparemment ils connaissent quelques difficultés lors de leurs déplacements. De leur côté les franciliens ne baissent toujours pas de rythme en remportant victoires sur victoires avec une attaque toujours aussi prolifique et une défense au diapason (les meilleurs de la division). Alors pour nous pas d’hésitation, les meudonnais sont favoris en espérant que les nordistes sauront hausser leur niveau comme ils peuvent le faire pour donner un tant soit peu de suspense à la rencontre.Les parisiens n’ont pu samedi dernier s’opposer à la marche en avant de leurs voisins meudonnais ; ils ne les auront fait douter qu’un tiers temps. Ils chercheront probablement à se venger de leurs frustrations sur une équipe nordiste un peu trop irrégulière. Après des résultats pas si mauvais depuis la reprise (une défaite et une victoire en prolongation) ils se sont fait surprendre chez eux par une équipe d’Evry/Viry qui venait chercher quelques espoirs d’échapper aux play downs. Il est donc à craindre que ce déplacement dans la capitale soit difficile à négocier.Les mosellans sont un peu déconcertant dans leurs performances, tantôt encourageantes, tantôt déconcertantes. Les normands semblent plus réguliers et nous pensons qu’ils doivent être capables malgré leur jeune âge de gérer à leur avantage cette rencontre sur leur glaçon.Nous n’arrivons pas à les départager sur le papier et donc il va falloir attendre le verdict de la glace. Certes les jeunes espoirs grenoblois qui composent l’effectif des Grizzlys sont pleins de promesses mais contrairement à leurs homologues de l’équipe 2 de Rouen, ils ont plus de mal à le concrétiser sur le terrain. Quant à Poitiers, les Dragons laissaient vraiment entrevoir des choses intéressantes avant une série de contres performances apparemment lié à des soucis d’effectifs dont le covid n’est pas étranger. Retrouveront-ils toutes leurs forces ? Dans ce cas on pourra balayer leurs derniers résultats pour s’attendre à une rencontre certainement équilibrée.Les Titans piochent dans le dur en ce début d’année. Il faut même remonter à fin novembre pour leur dernière victoire. Alors même si Morzine-Avoriaz est (un peu) moins dominateur que Meudon en poule nord, il va falloir un sacré coup d’orgueil aux alsaciens pour renverser la montagne alpine. Nous donnons naturellement nos suffrages aux Pingouins savoyards.Il y a du mieux incontestablement du côté des Lynx qui ont connu un sacré passage à vide. Pour autant il ne va pas être facile de vaincre chez les Renards qui s’en sortent plutôt bien chez eux et s’offrent de temps en temps quelques coups d’éclat à l’extérieur. C’est ce qui leur vaut de devancer leur adversaire du jour en championnat mais que d’un seul petit point. Alors nous affichons des cotes assez serrées car on ne peut écarter l’exploit des drômois en terre ligérienne.Même si c’est dans une moindre mesure que Valence, les savoyards ont connu aussi un passage à vide. Mais eux aussi se sont bien repris, au point d’avoir infligé aux morzinois récemment leur 2défaite de la saison. Ils ont ainsi repris leur place de dauphin de la poule, juste devant Toulouse. Nous mettons les Chevaliers en tête de nos cotes mais ils devront se méfier de ces Bélougas qui ont concédé des défaites déconcertantes chez eux et glaner des lauriers à l’extérieur tout aussi surprenant.Là aussi pronostic difficile. Avec leurs 5 victoires de suite les Ours impressionnent alors qu’après une belle embellie les Bouquetins ont plutôt enchaîné les déconvenues. Néanmoins ils viennent de redresser la tête en l’emportant à Vaujany et de plus avaient offert une belle résistance à Villard au match aller qui, suite à déprogrammation n’a été joué qu’il y a . . . 11 jours. Assisterons-nous à la revanche ? Pour notre part nous n’accordons qu’un écart minimum dans notre cotation en faveur de l’équipe recevante. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo