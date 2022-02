Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 15ème journée & matchs en retard - Saison 2021-2022 Le championnat de France de hockey sur glace de Division 2 retrouve son allure de croisière, voyons ce que pense notre spécialiste des pronostics de la 16ème journée qui s'annonce ce week-end ainsi que des rencontres de rattrapage. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 05/02/2022 à 11:30 Tweeter Tendances pour la 16ème journée de D2

Samedi 5 février ème journée de championnat complète avant d’enchaîner en milieu de semaine sur 2 rencontres pour rattraper un peu sur le retard de calendrier.

Mais avant de parler de cette 16ème journée, petite retour en arrière avec la rencontre Colmar/Vaujany ce mercredi 2 février et qui correspond à la mise à jour de la 11ème journée. Les alsaciens confirment hélas qu’ils traversent une bien mauvaise période puisqu’ils s’inclinent pour la 7ème fois, qui plus est à domicile. De plus cette défaite est concédée à l’équipe juste derrière eux et qui lorgne sur sa 8ème place, la dernière qualificative aux play-offs. Les Grizzlys par cette victoire ne sont plus qu’à 1 point des Titans avec l’avantage de compter encore 2 matchs de retard dont un se jouera mardi prochain sur le glaçon des Bouquetins du HCMP.

Revenons à cette 16ème journée où certaines équipes devront dans des rencontres indécises confirmer leur performance de la semaine dernière et d’autres effacer une contre performance subie à domicile. Si en poule A les derniers ont bien du mal à tirer leur épingle du jeu, au moins un des 2 connaitra la victoire puisqu’ils se rencontrent.



En poule B ce n’est pas le cas mais on suivra l’opération ‘’remontada’’ que tente le club de Vaujany dans un sacré challenge face à Annecy. Et encore plus dur pour le dernier Poitiers chez un club, Villard, qui a su retrouver un nouveau souffle depuis quelques temps. Quand aux leaders, des matchs pas si faciles les attendent mais tout à fait négociables s’ils restent sur leur ligne de conduite. Bref c’est surtout dans ce ventre bien mouvant du milieu de tableau que nous aurons droit probablement encore à beaucoup de remue-ménage.

POULE A



Amnéville 52% - 48% Angers II

Après Rouen les Red Dogs s’apprêtent à rencontrer l’autre équipe réserve, Angers. Disons le tout net, on ne comprendrait pas, après s’être imposé contre les jeunes Dragons, qu’ils n’arrivent pas à faire de même face à ces jeunes Ducs. Ces derniers ont été très décevants en s’inclinant sur leur glace face au dernier du groupe. On peut donc s’attendre à une réaction. Sera-t-elle suffisante face à des amnévillois qui ont l’opportunité de se placer dans les 4 premiers, ce qui serait une bonne chose dans la perspective des play-offs.





Wasquehal 47% - 53% Meudon

Les Comètes dégagent une telle sérénité dans leur parcours quasi sans tâche qu’on ne les imagine guère vaincues en terre nordiste. Pourtant les Lions, dont la régularité n’est pas leur point fort, sont capables du meilleur comme du pire à l’exemple de cette belle victoire à Paris sur un score proportionnellement assez identique à celle des Comètes face au même adversaire. Or une semaine avant, les nordistes avaient baissé pavillon chez eux face à l’avant dernier. Espérons que pour l’intérêt de la rencontre nous ayons droit au meilleur des Lions et alors qui sait . . . une surprise est toujours possible face à des meudonnais qui cependant restent logiquement nos favoris.





Valenciennes 52% - 48% Rouen II

Certes les Diables Rouges sont toujours 2èmes de la poule A mais ces 3 défaites de suite commencent à faire désordre. Dès lors leur avance sur la meute des poursuivants a bien fondu. Leurs partisans attendent donc une saine réaction face à la réserve rouennaise. Même si la défaite concédée par les jeunes normands la semaine dernière est une contre performance, ces derniers ont bel et bien les armes pour perturber les nordistes et ils l’avaient prouvé au match aller (5-1 pour Rouen II). Pour autant c’est bien Valenciennes que nous gardons comme favori.





Reims 51% - 49% FV Paris

En début de saison nous avions la sensation que les Français Volants revenaient dans la lumière mais il semble bien que les ampoules virent au rouge depuis quelques week-end avec leurs 2 derniers matchs à la maison pour autant de défaites. Même si Reims, comme Wasquehal, semble un peu sur courant alternatif, il nous semble logique de leur donner la casquette de favoris, d’autant qu’actuellement à l’avantageuse place de 3ème, ils n’en restent pas moins sous la menace de vite redescendre en 2ème partie de tableau s’ils ne prennent pas les points qui doivent être pris.





Courbevoie 50,50% - 49,50% Evry-Viry

Dans cette rencontre du bas de tableau il est bien difficile de désigner un favori. Il y a peu il semblait voir du côté des Jets des dispositions plus intéressantes mais le week-end dernier c’est bien plutôt les Coqs qui furent les plus convaincants. Alors nous donnerons un léger à priori favorable à ces derniers puisqu’ils auront l’avantage, souvent bien relatif cette saison, de recevoir.

POULE B



Vaujany 49% - 51% Annecy

Stratosphériques la semaine dernière à Poitiers il est probable que les jeunes Grizzlys auront du mal à arriver à un score aussi élogieux face au dauphin de la poule sud. Pour autant le coach fera certainement appel à ses meilleurs espoirs disponibles et nous pourrions avoir affaire à une rencontre des plus équilibrées. Assez réguliers et de plus une des rares équipes à avoir mis Morzine en échec, les Chevaliers restent les favoris logiques mais avec des cotes trahissant une certaine incertitude.





Toulouse-Blagnac 50% - 50% Roanne

Voilà là aussi une affiche bien indécise. Une plus grande régularité en ce moment des ligériens explique leur meilleur classement. Mais les toulousains ne sont pas si loin et si leurs performances sur leur glaçon ne furent pas toujours à la hauteur ils ont su aussi être des plus performants. Nous restons sur un statu quo au niveau des cotes mais on peut s’attendre à une belle rencontre.





Villard de Lans 54% - 46% Poitiers

Après un très mauvais début de saisons ces 2 équipes ont su réagir et les Ours restent sur cet élan là malgré la défaite à Méribel dernièrement. Cela ne semble plus être le cas des Dragons poitevins depuis quelques week-ends. Alors, après l’échec face au HCMP il serait assez logique que de voir sur leur plateau du Vercors les villardiens reprendre leur marche en avant.





Morzine-Avoriaz 54% - 46% Courchevel-Méribel-Pralognan

Il va être bien difficile aux Bouquetins d’enchaîner sur une 3ème victoire car ils se déplacent chez les Pingouins bien installer à la tête de cette poule dans un règne sans partage. La défaite de Morzine concédée aux Chevaliers du Lac a été effacée par une victoire à l’extérieur. Les Bouquetins n’ont guère fait preuve de sérénité suffisante pour montrer des capacités à renverser la montagne morzinoise. Certes rien n’est impossible mais forcément dans ce derby alpin les Pingouins sont les favoris naturels.





Valence 54% - 46% Colmar

Les alsaciens traversent un sacré passage à vide, à l’image des Lynx il y a quelques semaines. Mais ces derniers en sont sortis de manière d’ailleurs assez spectaculaire. Si leur marche en avant l’est moins maintenant, elle est suffisamment probante pour les placer largement favoris dans cette rencontre. Il va être bien difficile pour les Titans de mettre fin à cette série dont il faut remonter à fin novembre pour retrouver trace d’une victoire.

Journées matchs en retard

Mardi 08 (report Journée 6)



Courchevel-Méribel-Pralognan 51% - 49% Vaujany

Il faudra certainement du côté des Bouquetins se méfier grandement d’une équipe jeune très perfectible et qui donc ne cesse de progresser. Alors certes nous accordons un léger apriori favorable aux recevants qui avaient gagné lors de la première confrontation (qui d’ailleurs était plutôt le match retour puisque celui de la 14ème journée) mais les Grizzlys sont capables de prendre paradoxalement leur revanche, curiosité de ce championnat, lors du match aller.



Mercredi 09 (report Journée 14)



Villard de Lans 48% - 52% Morzine-Avoriaz

Beau défi en perspectif pour les Ours dans leur antre, celui de faire plier les leaders. Ne cachons que cela ne sera pas facile et notre cote est logiquement en faveur des Pingouins. Pourtant on ne sait jamais et les morzinois risquent d’affronter des villardiens en pleine confiance et qui n’ont rien à perdre sur cette rencontre. Bien sûr sous réserve qu’il n’y ait pas de report de dernière minute, il semble que l’on connaîtra notre 3journée de championnat complète avant d’enchaîner en milieu de semaine sur 2 rencontres pour rattraper un peu sur le retard de calendrier.Mais avant de parler de cette 16journée, petite retour en arrière avec la rencontre Colmar/Vaujany ce mercredi 2 février et qui correspond à la mise à jour de la 11journée. Les alsaciens confirment hélas qu’ils traversent une bien mauvaise période puisqu’ils s’inclinent pour la 7fois, qui plus est à domicile. De plus cette défaite est concédée à l’équipe juste derrière eux et qui lorgne sur sa 8place, la dernière qualificative aux play-offs. Les Grizzlys par cette victoire ne sont plus qu’à 1 point des Titans avec l’avantage de compter encore 2 matchs de retard dont un se jouera mardi prochain sur le glaçon des Bouquetins du HCMP.Revenons à cette 16journée où certaines équipes devront dans des rencontres indécises confirmer leur performance de la semaine dernière et d’autres effacer une contre performance subie à domicile. Si en poule A les derniers ont bien du mal à tirer leur épingle du jeu, au moins un des 2 connaitra la victoire puisqu’ils se rencontrent.En poule B ce n’est pas le cas mais on suivra l’opération ‘’remontada’’ que tente le club de Vaujany dans un sacré challenge face à Annecy. Et encore plus dur pour le dernier Poitiers chez un club, Villard, qui a su retrouver un nouveau souffle depuis quelques temps. Quand aux leaders, des matchs pas si faciles les attendent mais tout à fait négociables s’ils restent sur leur ligne de conduite. Bref c’est surtout dans ce ventre bien mouvant du milieu de tableau que nous aurons droit probablement encore à beaucoup de remue-ménage.Après Rouen les Red Dogs s’apprêtent à rencontrer l’autre équipe réserve, Angers. Disons le tout net, on ne comprendrait pas, après s’être imposé contre les jeunes Dragons, qu’ils n’arrivent pas à faire de même face à ces jeunes Ducs. Ces derniers ont été très décevants en s’inclinant sur leur glace face au dernier du groupe. On peut donc s’attendre à une réaction. Sera-t-elle suffisante face à des amnévillois qui ont l’opportunité de se placer dans les 4 premiers, ce qui serait une bonne chose dans la perspective des play-offs.Les Comètes dégagent une telle sérénité dans leur parcours quasi sans tâche qu’on ne les imagine guère vaincues en terre nordiste. Pourtant les Lions, dont la régularité n’est pas leur point fort, sont capables du meilleur comme du pire à l’exemple de cette belle victoire à Paris sur un score proportionnellement assez identique à celle des Comètes face au même adversaire. Or une semaine avant, les nordistes avaient baissé pavillon chez eux face à l’avant dernier. Espérons que pour l’intérêt de la rencontre nous ayons droit au meilleur des Lions et alors qui sait . . . une surprise est toujours possible face à des meudonnais qui cependant restent logiquement nos favoris.Certes les Diables Rouges sont toujours 2èmes de la poule A mais ces 3 défaites de suite commencent à faire désordre. Dès lors leur avance sur la meute des poursuivants a bien fondu. Leurs partisans attendent donc une saine réaction face à la réserve rouennaise. Même si la défaite concédée par les jeunes normands la semaine dernière est une contre performance, ces derniers ont bel et bien les armes pour perturber les nordistes et ils l’avaient prouvé au match aller (5-1 pour Rouen II). Pour autant c’est bien Valenciennes que nous gardons comme favori.En début de saison nous avions la sensation que les Français Volants revenaient dans la lumière mais il semble bien que les ampoules virent au rouge depuis quelques week-end avec leurs 2 derniers matchs à la maison pour autant de défaites. Même si Reims, comme Wasquehal, semble un peu sur courant alternatif, il nous semble logique de leur donner la casquette de favoris, d’autant qu’actuellement à l’avantageuse place de 3, ils n’en restent pas moins sous la menace de vite redescendre en 2partie de tableau s’ils ne prennent pas les points qui doivent être pris.Dans cette rencontre du bas de tableau il est bien difficile de désigner un favori. Il y a peu il semblait voir du côté des Jets des dispositions plus intéressantes mais le week-end dernier c’est bien plutôt les Coqs qui furent les plus convaincants. Alors nous donnerons un léger à priori favorable à ces derniers puisqu’ils auront l’avantage, souvent bien relatif cette saison, de recevoir.Stratosphériques la semaine dernière à Poitiers il est probable que les jeunes Grizzlys auront du mal à arriver à un score aussi élogieux face au dauphin de la poule sud. Pour autant le coach fera certainement appel à ses meilleurs espoirs disponibles et nous pourrions avoir affaire à une rencontre des plus équilibrées. Assez réguliers et de plus une des rares équipes à avoir mis Morzine en échec, les Chevaliers restent les favoris logiques mais avec des cotes trahissant une certaine incertitude.Voilà là aussi une affiche bien indécise. Une plus grande régularité en ce moment des ligériens explique leur meilleur classement. Mais les toulousains ne sont pas si loin et si leurs performances sur leur glaçon ne furent pas toujours à la hauteur ils ont su aussi être des plus performants. Nous restons sur un statu quo au niveau des cotes mais on peut s’attendre à une belle rencontre.Après un très mauvais début de saisons ces 2 équipes ont su réagir et les Ours restent sur cet élan là malgré la défaite à Méribel dernièrement. Cela ne semble plus être le cas des Dragons poitevins depuis quelques week-ends. Alors, après l’échec face au HCMP il serait assez logique que de voir sur leur plateau du Vercors les villardiens reprendre leur marche en avant.Il va être bien difficile aux Bouquetins d’enchaîner sur une 3victoire car ils se déplacent chez les Pingouins bien installer à la tête de cette poule dans un règne sans partage. La défaite de Morzine concédée aux Chevaliers du Lac a été effacée par une victoire à l’extérieur. Les Bouquetins n’ont guère fait preuve de sérénité suffisante pour montrer des capacités à renverser la montagne morzinoise. Certes rien n’est impossible mais forcément dans ce derby alpin les Pingouins sont les favoris naturels.Les alsaciens traversent un sacré passage à vide, à l’image des Lynx il y a quelques semaines. Mais ces derniers en sont sortis de manière d’ailleurs assez spectaculaire. Si leur marche en avant l’est moins maintenant, elle est suffisamment probante pour les placer largement favoris dans cette rencontre. Il va être bien difficile pour les Titans de mettre fin à cette série dont il faut remonter à fin novembre pour retrouver trace d’une victoire.Il faudra certainement du côté des Bouquetins se méfier grandement d’une équipe jeune très perfectible et qui donc ne cesse de progresser. Alors certes nous accordons un léger apriori favorable aux recevants qui avaient gagné lors de la première confrontation (qui d’ailleurs était plutôt le match retour puisque celui de la 14journée) mais les Grizzlys sont capables de prendre paradoxalement leur revanche, curiosité de ce championnat, lors du match aller.Beau défi en perspectif pour les Ours dans leur antre, celui de faire plier les leaders. Ne cachons que cela ne sera pas facile et notre cote est logiquement en faveur des Pingouins. Pourtant on ne sait jamais et les morzinois risquent d’affronter des villardiens en pleine confiance et qui n’ont rien à perdre sur cette rencontre.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur