Tendance 17ème journée de D2

Avant de parler de cette 17ème journée nous allons revenir sur la rencontre disputée mardi soir dans le cadre de la mise à jour de la 10ème journée.

Wasquehal 3 – 6 Evry/Viry (49-51)



Nos cotes ont été plutôt respectées et donc les nordistes n’ont pu renouer avec la victoire pour offrir ce plaisir à leur public. Comptablement par contre ils n’avaient plus rien à espérer puisque malheureusement le gain du match n’aurait pu leur éviter l’inéluctable poule de relégation. Par contre il était plus important pour les franciliens de l’emporter car c’est tout simplement leur place en play-off qui pouvait se jouer sur cette rencontre. En effet les Jets étaient encore sous la menace de la réserve d’Amiens. Désormais ils ne le sont plus grâce à cette victoire qui se dessina finalement dans le 2ème tiers et se confirma dans le 3ème. Maintenant nanti de 7 points d’avance Evry-Viry ne peut plus être rejoint par les jeunes Gothiques.







Retour sur ce week-end et la 17ème journée. Pour beaucoup d’équipes c’est là leur avant dernière rencontre et pour certains cela pourrait définitivement sceller leur classement dans un sens comme de l’autre.



Ainsi de Meudon qui peut définitivement se mettre hors de portée d’un retour de Courbevoie. Pour Annecy il faudra vaincre pour conserver une chance d’intégrer le top 4, ce qui serait assez inespéré mais elle est très mince car très dépendante des résultants, qui devront obligatoirement être négative, des équipes les précèdent.



Mais à vrai dire ce sera surtout le week-end prochain que beaucoup de choses se décanteront puisqu’il sera consacré à la mise à jour de toutes les journées de championnats reportées. A vrai dire, cela commence dès ce dimanche avec la rencontre réserve de Rouen face à Paris et qui pourrait être l’occasion d’un changement de leader dans cette poule nord.





Entre parenthèse ( ) le rappel du classement des équipes.



Poule A



Wasquehal (10) 38% - 62% Meudon (3)

Les Lions reçoivent pour la 2ème fois d’affilée et, encore moins que samedi dernier, ils n’auront la faveur des tendances. On ne s’en étonnera pas car l’adversaire qui se présente est un des favoris au titre cette saison. Certes les Comètes ont connu un gros trou d’air mais depuis ils se sont particulièrement bien relancés. Même s’il n’y a plus guère d’espoir d’améliorer leur classement, ils auront à cœur de marquer les esprits en faisant une fin de 1ère phase en boulet de canon ; et puis le 4ème, Courbevoie, peut encore théoriquement les menacer. Ce ne sera plus le cas si Meudon l’emporte. Tous ces paramètres, forme du moment, motivation, font que les cotes ne peuvent qu’être largement en faveur des franciliens.



Amiens II (9) 49% - 51% Amnéville (7)

Cette rencontre devrait être des plus équilibrée mais difficile à coter car samedi dernier on a vu que les coachs des picards n’avaient pas hésiter à aligner quelques joueurs certes encore en catégorie espoir mais plus impliqués avec la Magnus cette saison qu’avec la réserve. (D’où la victoire de Meudon plus ardue que prévue). Nous avons fait nos cotes avec la réserve d’Amiens dans sa configuration habituelle. Dans le cas où l’on ferait appel à nouveau à ses éléments de haute valeur alors on pourrait largement inverser nos tendances. Cependant nous n’y croyons guère car pour la réserve d’Amiens les jeux sont faits, elle ne pourra échapper à la poule de maintien. Du côté des Dogs plus rien à gagner puisqu’il leur est impossible de revenir sur l’équipe qui les précède et eux même sont maintenant hors de portée des 9èmes. Par contre ils sont à égalité de points avec les 8èmes et donc leur 7ème place est très menacée.



Reims (5) 54% - 46% Evry/Viry (8)

Avantage aux rémois. D’abord parce qu’ils sont chez eux et que si Evry-Viry ne peut viser mieux que la 7ème place, c’est la bien plus importante 4ème place que les Phénix peuvent encore arracher à Courbevoie avec tous les avantages qui s’en rattacherai pour le 1er tour des play-offs. Forcément la motivation sera de leur côté, eux qui viennent de plus de battre samedi dernier les Coqs sur leur propre glaçon.



Rouen II (6) 46% - 54% Valenciennes (1)

Après leur pâle performance à Paris les jeunes Dragons se doivent de faire mieux. Pour autant cela parait difficilement envisageable que ce soit au point de renverser des Diables nordistes très motivés pour ne pas lâcher le moindre pousse de terrain à leur dauphin. Même s’il est probable que tout risque d’être remis en question lorsque les parisiens vont enchaîner leurs 2 matchs de retard, il ne sera pas dit que les valenciennois auront craqué dans la dernière ligne droite. Nos cotes seront donc en faveur des visiteurs qui devront quand même respecter l’adversaire pour s’éviter toute mauvaise surprise.



Courbevoie (4) 44% - 56% F.V. Paris (2)

Ah qu’elle serait précieuse cette victoire pour les courbevoisiens en grande lutte pour conserver leurs précieuse 4ème place face à la menace champenoise. Mais voilà, ils seront bien loin d’être favoris face à des parisiens qui évoluent dans ce championnat sur un mode plutôt rouleau compresseur avec la meilleure défense de la division et 3ème meilleure attaque. Les Français Volants savent qu’à la faveur de la mise à jour du calendrier ils ont toutes les chances de prendre la tête de la division ; faut-il ne pas bêtement laisser filer des matchs à leur portée par manque de concentration. Nous en faisons nos favoris avec des cotes plutôt confortables.



Poule B



Angers II (8) 44% - 56% Roanne (2)

Les angevins ont d’ores et déjà assuré l’essentiel : avec la participation aux play-offs et par la même le maintien. Alors certes ils ne vont d’autant moins brader le match que, en pleine formation, ces jeunes Ducs se doivent d’accumuler de l’expérience en se donnant sans compter à chaque sortie. Mais la motivation sera bien plutôt côté ligérien qui occupe une 2ème place loin d’être inattaquable. Les 4èmes mais surtout 3èmes, le HCMP, les menacent toujours. Les Bouquetins ne sont qu’à 1 point derrière eux et donc, même avec l’avantage d’avoir un match de plus à jouer, les Renards ne peuvent encore se permettre le moindre relâchement. Nos tendances seront donc en faveurs de ces derniers.



Colmar (10) 49% - 51% Clermont-Ferrand (9)

Une des dernières occasions pour les alsaciens de récolter leur 1er laurier dans ce championnat régulier. Ils reçoivent une équipe guère mieux lotie qu’eux puisque 9ème et, tout comme eux, les auvergnats sont également condamnés à la poule de maintien. Nanti pour leur part de 4 victoires nous donnerons un léger à priori favorable aux clermontois. Mais cette rencontre avant tout pour l’’honneur – et peut être un petit avantage psychologique pour la suite - s’annonce aussi serrée que nos cotes.



Villard-de-Lans (4) 55% - 45% Toulouse-Blagnac (7)

Menacé par la remontée d’Annecy mais aussi avec l’opportunité de revenir sur le 3ème, le HCMP, voir même sur le 2ème, les Ours ne doivent pas laisser échapper l’occasion de récolter les 3 points de la victoire. Cela d’autant qu’ils reçoivent une équipe toulousaine en plein doute, des Bélougas pour lequel plus rien ne semble pouvoir réussir. Pour eux peut-être que plus que la victoire on attend une réaction d’orgueil, d’être à nouveau capable de faire douter l’adversaire jusqu’au bout du match. En attendant cette éventualité nous ne pouvons qu’afficher ici des cotes sans ambiguïté en faveur des villardiens mais à eux de ne pas nous refaire le non match d’il y a 15 jours.



Annecy (5) 48% - 52% HCMP (3)

Après cette belle victoire des Chevaliers au bord de la Garonne nous avons revu un peu à la hausse la cote que nous pensions leur mettre. Pour autant nous continuons à laisser un léger avantage dans nos tendances à l’entente alpine du HCMP. Alors certes les annéciens jouent chez eux et qu’ils se doivent de préserver encore une petite chance de gratter la 4ème place à Villard-de-Lans. Mais d’un autre côté ils n’ont pas toujours, loin de là, été irrésistibles sur leur glace et que de plus les Bouquetins sont au coude à coude avec Roanne dans la lutte pour la précieuse 2ème place, avantage non négligeable pour le 2ème tour des play-offs. Ils se déplacerons donc avec la farouche intention de l’emporter.

12 février - 3ème journée décalée :

Rouen II 45% - 55% Paris FV (2)

Et c’est ici que l’on s’attend à un changement de leader dans cette poule A. Dans cette longue course poursuite entre les 2 premiers où aucune équipe n’a voulu céder, les parisiens tiennent leur 1ère occasion de passer devant les valenciennois seulement 2 points devant eux. Ces derniers ne pourront que suivre passivement la rencontre et espérer un miracle rouannais. Mais les jeunes Dragons semblent difficilement en mesure d’enrayer la machine parisienne d’autant qu’à l’aller ils avaient été submergés. Nos cotes sont donc le reflet de ce constat.