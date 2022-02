Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 - Les pronos de la 18ème journée Dernière journée de la phase régulière du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Rien en semble être réglé pour un certain nombre d'équipes, voyons voir ce qu'en pense notre spécialiste. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 26/02/2022 à 13:00 Tweeter Tendances pour la 18ème journée de Dvision 2

Dernière journée phase régulière

En poule A, Si les 2 premières places sont définitivement jouées par contre 2 équipes se battent pour rentrer dans le top 4 si important pour le 1er tour des play-offs.

Le 3ème Reims ne craint pas grand-chose si ce n’est de perdre sa 3ème place au profit de Rouen, seule équipe pouvant encore revenir sur eux. Mais ces derniers peuvent être dépassés par Amnéville (voir rattraper aux points par Paris mais ils seraient au pire à égalité et le goal average particulier serait alors en faveur des normands).

Du côté du bas de classement tout se joue pour Evry-Viry. Si l’équipe n’est toujours pas écartée d’une possibilité de participer aux play-offs le challenge à relever est de taille. Il leur faudra pour cela compter sur une défaite des angevins à Rouen. Ce qui est certes envisageable mais aussi faire un exploit à Valenciennes en l’emportant dans le temps réglementaire.





En poule B, les Chevaliers aussi sont condamnés à l’exploit pour leur difficile déplacement chez le leader incontesté Morzine-Avoriaz. En effet ils ne précèdent que de 2 points Toulouse et l’entente alpine du HCMP. Or ces derniers se voient proposer un dernier match plus aisé à négocier, surtout pour les Bouquetins qui reçoivent le dernier Poitiers.

Roanne peut encore espérait accrocher au mieux la 4ème place mais eux aussi ont un déplacement délicat à Villard. Grâce à sa victoire sur tapis vert cette semaine Colmar peut encore croire aux play-offs. Pour cela les Titans doivent vaincre Toulouse qu’ils accueillent sur leur glace mais faudra-t-il de plus que Vaujany s’incline sur sa glace devant Valence



Poule A

Amnéville 52% – 48% Français Volant

Ces 2 équipes sont très proches au classement mais seul les Red Dogs peuvent encore lutter pour intégrer le top 4. Ils sont non seulement mieux placés avec 1 point de plus mais de surcroit les parisiens ont un problème de goal average particulier en leur défaveur pour pouvoir brûler la politesse sur le fil aux rouennais. Nous plaçons les amnévillois devant dans nos tendances.





Valenciennes 54% – 46% Evry-Viry

Gros enjeux pour Evry-Viry qui joue sa dernière carte pour espérer gagner sa place en 2ème phase de championnat. Malheureusement cela se passe chez le dauphin de la poule. De plus s’il advenait qu’ils gagnent, il leur faudra vite diriger leur regard vers la patinoire de Rouen en espérant que les Dragons fassent respecter la hiérarchie. Quoiqu’il en soit pour nous il est difficile de ne pas placer les nordistes en tête de nos tendances.





Reims 48% – 52% Meudon

Gros challenge aussi des Phénix qui reçoivent le leader incontesté de cette poule qu’ils dominent outrageusement. Pourtant les champenois sont sous la sévère menace de la réserve de Rouen. La aussi il faut regarder le goal average particulier et dans ce contexte d’une éventuelle égalité c’est Rouen qui devancerait Reims. Nul doute que la partie s’annonce disputée mais nous donnerons nos faveurs aux Comètes mais avec des cotes assez resserrées.





Rouen II 51% – 49% Angers II

Même si ce serait plus honorifique qu’autre chose la réserve des Dragons essayera de faire respecter la même hiérarchie qu’en Magnus c'est-à-dire battre la réserve des Ducs. Et puis surtout ce pourrait être l’opportunité de passer devant Reims pour une place sur le podium. Mais pour certains cela risque de faire beaucoup de matchs dans les jambes en peu de temps à savoir digérer. De plus les angevins ne manqueront pas de motivation car ils sont grandement sous la menace du 9ème Evry-Viry. Malgré cela l’avantage du terrain doit permettre aux normands de faire la différence mais probablement non sans difficulté.





Courbevoie 49% – 51% Wasquehal

Les Coqs ont su proposer une belle opposition aux rouennais ce vendredi et les Lions nordistes, rassurés sur leur avenir, n’auront pas la partie facile. Ces 2 équipes n’ont donc plus grand-chose à gagner si ce n’est un supplément de confiance pour la seconde partie de championnat que ce soit pour les play-offs ou pour la poule de relégation.



Poule B

Vaujany/Grenoble 53% – 47% Valence

Entre des Lynx n’ayant plus grand-chose à gagner et des Grizzlys encore engagés dans la course à la qualification aux play-offs, et qui plus est recevant sur leur glace, il est difficile de ne pas placer les alpins en tête de nos cotes.





Colmar 49,50% – 50,50%Toulouse-Blagnac

Les alsaciens reçoivent une forte équipe languedocienne qui doit donner un dernier coup de rein pour rester dans le top 4. Pourtant les Titans abattent leurs dernières cartes pour être éligibles aux play-offs. Ils doivent bien sûre d’abord vaincre ces Bélougas, puis espérer que Valence renverse des montagnes du côté de la région grenobloise. Nous donnons qu’un léger à priori favorable aux toulousains mieux classés mais il n’est pas dit que cela sera respecté.





Villard-de-Lans 52% – 48% Roanne

Bel exercice pour Roanne qui devra se mettre en mode combattant play-offs comme il le fait si souvent chaque année au moment d’aborder la dernière phase. Car ce soir ils affrontent des Ours eux aussi de plus en plus affutés. Ces derniers n’ont plus grand-chose à gagner si ce n’est revenir à hauteur de leurs adversaires. Par contre les Renards peuvent espérer encore intégrer le quatuor de tête. Néanmoins nous afficheront des cotes plutôt en faveur des villardiens.





Morzine-Avoriaz 53% – 47%Annecy

Les Chevaliers seraient bien inspirés de créer la surprise. Car indéniablement ils ne sont pas favoris devant des Pingouins qui affichent une insolente santé cette saison et qui de plus les reçoivent. Pourtant les annéciens sont sous la menace de 2 équipes juste 2 points derrières, Toulouse et l’entente Courchevel-Méribel-Pralognan. La faute à un sérieux passage à vide des savoyards qui a vu fondre son avance. Les voilà contraint à l’exploit.





Courchevel-Méribel-Pralognan 54% – 46% Poitiers

La réception de la lanterne rouge offre une belle opportunité aux Bouquetins de passer devant Annecy et ainsi leur subtiliser lors de cette ultime journée la place de second. Outre le côté honorifique c’est aussi l’avantage du tirage d’un adversaire théoriquement moins fort lors du 1er tour des play-offs. Inutile de dire que nous affichons des cotes bien en faveurs des alpins. A eux de faire le job face à des Dragons poitevins qui peinent en cette fin de saison.





