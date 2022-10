Championnat de Division 2 - Saison 2022/23

Les tendances de la première journée





Voici donc notre premier rendez-vous de cette nouvelle saison de D2 pour tenter de dégager des tendances dans ces 10 premières rencontres de championnat.



L'exercice n'est pas aisé et encore moins en début de saison où les contours des équipes sont encore flous et les ambitions restent prudemment exposées par les clubs, même si on les soupçonne bien réelles chez certains.



Et puis cette saison c'est le retour des effets du système de promotion-relégation. Remplaçant Poitiers nous aurons une réserve de plus, celle d'Amiens. Elle contraint celle d'Angers, pour l'équilibre numérique des poules, à rejoindre la poule B.



L'autre nouveauté, c'est le départ du promu Morzine et bien sûr le retour d'un relégué de D1, en l'occurrence Clermont-Ferrand.



Rappelons qu'il n'y a eu aucune descente ni montée inter divisions depuis 3 saisons du fait de la pandémie.



D’ores et déjà on peut dire que, même si les Comètes se sont prises les pieds dans le tapis lors des play-offs de l'an passé, les Meudonnais restent les grands favoris de cette année, et encore plus au vu de leur recrutement.



Pour le reste c'est un peu la bouteille à la mer pour dégager d'autres favoris et l'on pensera plutôt aux challengers habituels comme Annecy, Roanne, voir Valence et Villard de Lans. Nous n'écartons pas loin de là les toulousains, surprenants finalistes d'avril dernier mais cette performance n'a pas eu l'air d'avoir entraîné un surcroît d'ambition dans le recrutement cet été et donc il ne permet pas de mettre les Bélougas plus en avant que les équipes citées plus haut. Ils auront la pression de devoir confirmer.



Quant aux Sangliers Arvernes relégués de la D1, le bouleversement quasi complet de leur effectif avec l'arrivée de nombreux jeunes fait qu'il ne faut guère compter sur les acquis de l'expérience en D1 pour en faire une tête de liste. Prudents, la nouvelle équipe dirigeante n'annonce que l'objectif du maintien, Ce sera sûrement le même pour le promu Amiens II, comme d'ailleurs les autres réserves ou clubs affiliés comme Angers II, Rouen II, Vaujany et Colmar. Pour les 3 premiers nommés cela ne devrait guère poser de difficulté ; plus difficile pour les Titans qui ont échappé de peu à la relégation.



Vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'à part bien sûr le cas particulier de Meudon, il n'a pas été cité d'autres clubs du groupe A dans les challengers. Cela vient du fait qu'il est encore un peu difficile de juger de leurs réelles possibilités.



On pense chaque début de saison que le niveau semble avoir monté d'un cran dans cette poule nord. Mais quand vient le moment de la confrontation lors du 1er tour des play-offs, on assiste encore une fois à une hémorragie d'élimination des représentants de cette poule A. En sera-t-il de même cette saison ? C'est un peu la question qui revient à chaque entame de championnat dont on aura la réponse définitive que lors du début de la 2ème phase.



Nous devrions revenir d'ici peu sur une présentation plus complète de ce championnat de Division 2.



Poule A :

Wasquehal 48% - 52% Amnéville

Il y avait encore dans un passé récent des échanges licences bleues entre Wasquehal et Amiens. Maintenant ces derniers disposent d'une équipe réserve dans la même division. Les nordistes, déjà peu riches en renforts étrangers (2 à priori), ne devront essentiellement compter que sur leurs propres forces vives. En face sans faire de recrues impressionnantes, ils pourront compter néanmoins sur un peu plus de non JFL (5 à priori soit le maximum autorisé). Cela pourrait suffire pour s'imposer sur le glaçon des Lions.



Amiens II 50% - 50% Evry-Viry

On ne cache pas notre indécision car les contours de cette (forcément) jeune équipe picarde nous sont guère connus, cela d'autant que certains joueurs peuvent naviguer au grès des besoins vers l'équipe 1 ou Neuilly en D1 (où ils ont des accords ''licences bleues''). Quant aux franciliens ils ont péniblement tiré leur épingle du jeu en poule de relégation la saison dernière et ont connu plus de départs que d'arrivées. Ils auront néanmoins l'apport de 3 renforts nord-américains qui pourraient permettre de faire la différence.



Reims 54% - 46% FV Paris

Plus de renforts étrangers et peut-être un recrutement plus intéressant fait que les Phénix nous semblent mieux placé pour l'emporter, d'autant qu'ils ont l'avantage de recevoir.



Rouen II 40% - 60% Meudon

De toutes les réserves évoluant en D2 l'équipe des jeunes Dragons a toujours été celle qui fournissait la meilleure impression. Mais avec les Comètes le challenge va être très relevé. Pour ces derniers qui ont encore fait cette saison un gros effort dans le renforcement de l'effectif, il leur faut remporter ce genre de rencontre s'ils veulent être en accord avec leurs ambitions et les efforts fournis par leurs dirigeants.



Courbevoie 48% - 52% Valenciennes

Les Coqs, bien que condamnés à la poule de relégation, avaient fini sur une bonne note en dominant bien cette dernière phase. Ils semblent en avoir tiré quelques leçons et avoir renforcé l'effectif, notamment en renforts non JFL. Mais c'est semble-t-il le cas aussi des nordistes. Ils ont de plus opté pour une préparation d'avant saison assez riche en rencontres aux résultats plutôt probants. Celle des franciliens fut plus sobre. Cela pourrait faire la différence, surtout en fin de match.





Poule B :

Angers II 40% - 60% Vaujany

C'est la rencontre de 2 réserves ou plutôt de 2 équipes espoirs, celle des Ducs et des Brûleurs de Loup. Avantage à ces derniers qui ont raflé le titre de champion de France U20. Beaucoup seront encore là avec en plus des U18 et ex U18 eux même champions de France la saison dernière. Les juniors angevins sont loin d'avoir le même palmarès mais ils progressent chaque année.



Roanne 58% - 42% Courchevel-Méribel-Pralognan

Les Renards se veulent ambitieux et ont donc essayé de faire un recrutement intelligent avec des renforts étrangers un peu moins jeunes mais plus riche en expérience. Cela n'a pas payé lors du 1er tour de Coupe de France à Annecy. Mais ils ont fait une préparation d'avant saison musclée qui en dit long sur leurs intentions. Ils n'ont donc pas intérêt à se louper pour cette entame de championnat, qui plus est à la maison. Certes l'entente alpine n'a pas été en reste mais sa préparation fut plus classique avec des résultats un peu en dent de scie. Méfiance quand même pour les Fox.





Colmar 36% - 64% Toulouse

Les Titans devront être en possession de tous leurs moyens, essentiellement les meilleurs espoirs de Mulhouse et Strasbourg, pour pouvoir s'opposer efficacement aux finalistes de la saison dernière qui de plus ont la particularité de bien voyager. Les Bélougas l'ont d'ailleurs prouvé lors du 1er tour de la Coupe de France en s'imposant à Clermont-Fd.





Valence 58% - 44% Clermont

L'ex pensionnaire de D1, déjà à la peine la saison dernière, n'a plus les armes de l'an dernier et beaucoup de choses ont été chamboulées, y compris au niveau du coaching. C'est là peut être d'ailleurs son seul point fort tant le nouvel entraîneur semble faire l'unanimité. Mais avec un effectif très rajeuni cela prendra du temps à reconstruire. De plus avec une préparation assez succincte en matchs d'avant saison cela paraît trop juste chez une équipe nettement moins chamboulée et qui compte un peu plus de renforts étrangers. De toute façon si les Lynx, à qui il aura manqué plus de régularité l'an dernier, veulent jouer un rôle intéressant, ils doivent d'abord bien commencer leur saison devant leurs supporters.



Annecy 53% - 47% Villard de Lans

Probablement la plus belle affiche et la plus indécise de la soirée. Pour les Ours il faudra éviter le début de saison calamiteux de l'an dernier et rester sur la dynamique de fin de saison dernière. Pour autant le déplacement du jour est de taille car les Chevaliers du Lac, réguliers aux premières places depuis plusieurs saisons, ont bien la prétention de jouer un rôle encore majeur dans ce championnat. On ne peut trop se fier aux derniers résultats de la Coupe de France tant les adversaires étaient différents : Annecy l'a emporté face à un club de D2 et Villard s'est fait éliminer par un club de D1. L'avantage du terrain pourrait donc être décisif.