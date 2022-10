Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 D2 : Les Pronos de la 2ème Journée Une fois n’est pas coutume mais certainement pour des raisons de calendrier une rencontre de la deuxième journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 2 se joue ce soir vendredi alors vous avez en avant-première les pronostics du week-end. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 14/10/2022 à 17:00 Tweeter Championnat de Division 2

Tendances pour la 2ème journée



Du côté des alpes se joue une rencontre en avance du calendrier donc dès ce vendredi est lancé la seconde journée de D2.



POULE A

Samedi 15 octobre

Amnéville 45% - 55% Amiens II ou Amnéville 55% - 45% Amiens II

Pour la première fois depuis la création de cette chronique nous proposons 2 tendances car l'issu de cette rencontre dépendra de l'équipe picarde qui sera alignée. Si comme samedi dernier le coach d'Amiens décide de mettre 3 valeurs confirmées de l'équipe première (comme leur jeune âge le lui autorise encore - voir ''Retour de WE de ce début de semaine ''), alors il y a peu de chance que les amnévillois l'emportent (la 1ère proposition). Mais dans le cas contraire ces derniers doivent pouvoir bénéficier d'un peu plus de métier pour pouvoir s'imposer chez eux (la 2ème proposition).







Evry-Viry 51% - 49% Reims

Rencontres du rachat pour les 2 équipes qui ont raté leur entame de championnat. Les franciliens tenteront de prouver que la dure défaite à Amiens est autant due à des circonstances particulières qu'à un accident de parcours. Les Phénix, eux tenteront de rattraper leur faux pas à la maison face aux Volants. Il est encore difficile d'évaluer la valeur réelle de ces 2 équipes et nous donnerons un léger à priori favorable à l'équipe qui reçoit







Meudon 75% - 25% Wasquehal

Bien mal parti puisque lourdement défaits chez eux les nordistes partiront chez les favoris de la poule pour tenter de progresser et limiter les dégâts. Quant aux Comètes, ils ont dû attendre l'ultime période à Rouen pour faire enfin la différence face à de vaillants jeunes Dragons. Du côté des partisans on attendra mieux sur leur glace devant une équipe plus limitée.





Valenciennes 50% - 50% Rouen II

Très décevants à Courbevoie les Diables nordistes vont avoir fort à faire face à une réserve normande qui, certes chez elle, a fait souffrir une équipe de Meudon annoncée comme l'épouvantail de la D2. Les hôtes devront sortir un gros match pour se défaire de visiteurs qui seront peut-être sur un effectif moins performant par rapport à la semaine dernière à l'île Lacroix.







Paris (FV) 60% - 40% Courbevoie

Premier derby d'Ile-de-France de la saison et il met au prise 2 équipes qui ont parfaitement réussi leur entame de championnat. Il va donc leur falloir confirmer et l'équipe vainqueur pourrait fort avoir quelques prétentions sur cette poule. Pour notre part, parce que la performance des parisiens se fit à l'extérieur, nous pencherons plutôt pour ces derniers. Aux Coqs de nous prouver qu'ils se sont métamorphosés par rapport à la saison dernière.

POULE B

Vendredi 14 octobre

Courchevel-Méribel-Pralognan 51% - 49% Villard de Lans

Si les 2 équipes jouaient la semaine dernière avec des performances plutôt solides, celle des Ours fut la plus remarquable en réussissant à faire plier Annecy. Il ne leur sera pas facile de faire de même à Pralognan mais c'est possible. Pour l'entente alpine il faudra vite se rassurer par une victoire si on veut prétendre jouer un rôle dans cette poule ; d'où ce très léger à priori favorable.



Samedi 15 octobre

Vaujany 48% - 52% Roanne

Les Renards auront besoin de toutes leurs ruses et leur ténacité pour vaincre cette équipe de Grizzlys pétrie de jeunes talents. De plus jouant à la maison il est probable que leurs forces vives des meilleurs espoirs grenoblois pourront être présents. Ce sera donc un dur challenge pour les visiteurs mais c'est au prix d'une victoire qu'ils pourront prétendre au leadership de la poule cette saison.





Toulouse-Blagnac 58% - 42% Valence

Nous disions samedi dernier qu'il fallait d'autant plus se méfier des toulousains qu'ils ont la particularité de bien voyager. Mais le paradoxe est que sur leur glaçon le résultat n'est pas toujours là. Alors certes ce fut particulièrement le cas lors des play-offs de la saison dernière. Il est donc probable que du côté des bords de la Garonne on en a tiré les leçons lors de la préparation. Aussi sans hésiter nous mettons les Bélougas favoris face à des Lynx qui ne furent guère convaincants chez eux samedi dernier.







Clermont-Ferrand 54% - 46%Angers II

Malgré leur victoire acquise dans la douleur en terre drômoise il faut rester prudent quant à la valeur de l'effectif clermontois tant le remaniement a été d'importance à l'intersaison. Si les Sangliers partagent une certaine jeunesse avec la réserve des Ducs, ils ont aussi quelques éléments d'expérience dont leurs 3 étrangers. On peut penser que cela pourrait faire la différence mais il leur faudra se méfier de la fougue de la jeunesse angevine.







Annecy 57% - 43% Colmar

Victoire pour les Chevaliers ! Car il leur faut bien ça s'ils veulent garder toute leur crédibilité dans cette poule. Deux défaites à domicile ferait vraiment désordre. Il leur faudra néanmoins respecter l'adversaire du soir car si les alsaciens ont été défait chez eux samedi dernier ce fut lors d'une rencontre serrée face à un adversaire de valeur, le finaliste du championnat de D2 2022.





